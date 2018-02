Agricultorii din R. Moldova pot depune cererile de subvenționare la AIPA începînd de joi 1 februarie (VIDEO)

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a început azi recepționarea cererilor de subvenționare de la agricultori, proces care va dura până la sfârșitul lunii octombrie. Primii fermieri care își vor recupera o parte din investiții sunt cei care nu s-au încadrat în mijloacele disponibile anul trecut, circa 200 din cele nouă sute de milioane de lei din fondul de subvenționare fiind prevăzute pentru stingerea datoriilor.



După achitarea datoriilor de anul trecut, ce ar trebui să se facă, așa cum promit autoritățile până sfârșitul lunii februarie, banii ramași vor fi repartizați și în acest an după principiul, primul venit-primul servit. Directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc spune însă că există câteva direcții prioritare care vor înghiți mai mult de 60 la sută din rezervele fondului de subvenționare. Întâietate vor avea agricultorii care vor investi banii în noi plantații de vii și livezi adaptate la tehnologii avansate, in crearea infrastructurii post recoltare, dar și agricultorii care se vor orienta spre sectorul zootehnic. Spre deosebire de ceilalți ani, când procesul de subvenționare începea la sfârșitul verii, acum fermierilor le este acordata o perioada mai lungă de perfectare a dosarelor, și acest lucru îi avantajează, considera Nicolae Ciubuc:

„Acest lucru va permite soluționarea mai multor probleme, probleme legate în primul rând de crearea mai multor posibilități de planificare și realizare a unei afaceri din partea producătorilor agricoli și de operativitate cu care vom achita aceste subvenții. Practic de astăzi, agricultorii care au realizat investiții începând cu toamna anului trecut, dar și recent sau care urmează sau preconizează pe parcursul acestui an să realizeze investiții, vor avea posibilitatea în timp real, operativ să poată depune dosarul, să fie examinat și respectiv să treacă în cont aceste mijloace.”

Alte cote substanțiale vor merge la producătorii care au procurat tehnică și utilaj agricol, aceasta fiind una din direcțiile care ani la rând a consumat cele mai multe resurse din fondul agricol.

Adoptat anul trecut, regulamentul de subvenționare este prevăzut pentru o perioadă de cinci ani. Chiar dacă acest lucru le dă posibilitate agricultorilor să-și planifice eficient cheltuielile, mulți dintre ei consideră inechitabilă actuala metodă de subvenționare, pentru că în fapt are grijă de o mică parte din acei care fac agricultură.

Fermierul de la Rezina, Andrei Gârlea susține că deși asociațiile de fermieri încearcă de mai mult timp să promoveze nevoia unor subvenții acordate la hectar, în mod tradițional deja deciziile se iau fără consultare publică:

„Nu întotdeauna poți să faci investiții numai în livezi, frigidere sau stații de post recoltare. Agricultura este multiplă și are foarte multe aspecte care trebuie toate dezvoltate, începând cu acel mic, care are patru ari și poate să crească niște pomușoare, și acel care are mii de hectare. Toți trebuie să fie egali per hectar, dacă nu putem să fim astăzi egali, măcar jumătate din acest fond să fie pentru hectar. Dacă producătorul prelucrează hectarul acela, de ce el nu are dreptul să subvenționare?!”

Soluția pe care le-o oferă autoritățile agricultorilor mici este asocierea cu alți fermieri, toți împreună având posibilitatea să ceară o recuperarea a investițiilor de până la 4,5 milioane de le, spune Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură:

„Avem mai multe proiecte care vin să încurajeze asocierea și cooperarea în agricultură, mă refer aici la programele Băncii Mondiale care acordă granturi pentru facilitarea creării grupurilor de producători. În acest sens, pentru susținerea acestui proces și Fondul național de dezvoltare agricolă și mediul rural acordă subvenții majorate celor care se asociază și formează grupuri de producători.”

Asocierea agricultorilor este direcția pe care o salută toate părțile, numai că frecvent această metoda este asociată cu fostele cooperative de producere din perioada comunistă, lucru care zădărnicește investițiile, spune Directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc. Autoritățile de profil mai îndeamnă tinerii și femeile să se lanseze în antreprenoriatul agricol, aceste categorii având privilegiul unor subvenții majorate - lucru care în opinia autorităților i-ar putea convinge pe mulți oameni de la sate să rămână acasă în loc să caute norocul peste hotare.