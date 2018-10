„Pentru ce-s atâția în Parlamentul ista, dacă lumea toată-i dusă?” (FOTO/ VIDEO)

„În următorul Parlament o să vină cei cu bani mari și care vor face multe promisiuni. Acest lucru se va întâmpla datorită sistemului electoral mixt, în baza căruia vor avea lor următoarele alegeri”. Declarația aparține liderului comuniștilor. În ceea ce privește obținerea unui mandat pe circumscripție, Vladimir Voronin spune că și-ar înainta candidatura în circumscripția uninominală unde va candida și președintele Igor Dodon, iar liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, susține că, decât o coaliție cu Partidul Democrat în următorul legislativ, mai bine în opoziție. „Cine mai vrea cu Plahotniuc la guvernare?” se întreabă Mihai Ghimpu. „Doar Dodon și încă nu se știe cine”, spune el. Ce așteaptă moldovenii de la viitorul parlament? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Starea de lehamite și dispreț față de clasa politică s-a instalat comod în raionul Cahul. Oamenii cu care am discutat la sudul țării spun că această lehamite nu e gratis, ea se va plăti scump la alegeri. Sistemul corupt îi face pe mulți să le fie lehamite, dar spun că știu cât de important rămâne a fi votul lor.



– „Pe cine îl știu, pe acela o să-l votez, dar dacă-i corupt, tâlhar, n-o să-l votez.”

– „Ai să votezi mata un deputat și Plahotniuc o să vină și o să zică: „Hai, vă dau 50 de mii și dați-mi-l”. Și o să-l cumpere...”

– „Trebuie alungați toți aiștia care sunt și să vină la conducere cei pe care-i doare sufletul pentru Moldova. Sunt oameni pe care-i doare inima pentru Moldova și el nu s-ar vârî în atâta balamuc, dar lumea la noi nu se susține, nu-i popor luptător ca alte popoare.”

​Europa Liberă: Cum se trăiește astăzi în Moldova?

– „Socotește așa: pensia-i 1.300 de lei, împărțită la 30 de zile în care suflăm pe pământ, cât ne revine pe zi? Ce faci din banii ceia, din 40 de lei pe zi, să-ți iei și ceva să mănânci, să plătești și lumina și să împărțești la zi, ce cumperi tu? Să-ți iei o bucățică de unt sau olecuțică de tvorog (brânză de vaci), sau ceva să mănânci, dar lumină, dar gaz, dar... vrem și noi telefon, internet, ca să mai vorbim cu băieții. Îi pericol, îi bătaie de joc.”

Europa Liberă: Credeți în viitorul acestei țări?

– „Nu, nu, nu... Am rămas fără copii.”

– „Aici au rămas numai bătrânii, muncim până picăm în brânci și iaca ce-i...”

Europa Liberă: Dvs. o dată la patru ani mergeți, puneți ștampila pe buletinul de vot și-i trimiteți acolo ca să guverneze Republica Moldova pe oamenii cei mai buni.

– „Da’ nici nu ne mai vine să mai votăm, mai ales că pe noi pe aici cine ne mai întreabă chiar așa? Acolo de la Chișinău... Dar la noi cine? Cine vine să ne întrebe, să se pună la cale cu noi? Nimeni.”

– „Când a venit atunci Dodon, înainte de alegeri, eram chiar în ziua aceea aici, pe la piață, că eu de ani de zile mă ocup cu grădinăritul și eram în ziua ceea la piață. Ce a vrut să arate, că-i în rând cu noi sau îi mai jos ca noi? Deloc nu l-am vrut, că am știu că el îi cu rușii...”

Europa Liberă: Ce vor decide alegerile din 2019, din 24 februarie? Ca alegător o să mergeți să votați?

– „Nu știu. Ar fi o mare minune să se facă o schimbare, dar parcă nu credem. Dacă să se facă o schimbare, ar fi o mare minune pe care o așteptăm.”

Europa Liberă: Dar pentru Dvs. schimbare ce înseamnă?

– „Să nu mai stăm așa cu o frică... Păi ai mei băieți au terminat toți facultăți și-s toți trei peste hotare, dar eu numai Dumnezeu mă știe cum mă târâiam în genunchi prin tepliță (seră) ca să muncesc, ca ei să nu ducă o viață ca a mea, să ducă o viață mai ușoară, să facă studii superioare. Și chiar dacă vor lucra ceva mai simplu, să aibă salariu așa ca să-și poată întreține familia, dar ei se chinuiesc cu doi copii mici și-mi plângea inima când s-au dus. Cică ce este acum la noi în țară, în țările europene, bine dezvoltate, cu vreo 60 de ani în urmă dacă o fi fost așa viață.”

Europa Liberă: Dar în Moldova părerile îs împărțite – unul vrea cu stânga, altul cu dreapta; unul – cu Vestul, celălalt – cu Estul; unul – mai aproape de Uniunea Europeană, altul – mai aproape de Rusia.

– „Pentru că lumea-i indusă în eroare.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. ce contează când alegeți?

Ne-au cumpărat și ne-au vândut de-o mie de ori și nu știu ce-o să mai fie...

– „Doamnă, dacă să fiu sinceră, nu prea vreau să mă bag în politică, fiindcă se zice că politica îi cea mai murdară, nu mă pricep, dar rusul pe unde se bagă îi pericol și de atâta noi parcă ne temem de așa ceva. Dar ce să facem? Ne-au cumpărat și ne-au vândut de-o mie de ori și nu știu ce-o să mai fie.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Îmi doresc așa: ca să se schimbe toată guvernarea!”

Europa Liberă: Schimbarea asta vine de la votul dvs.

– „Numaidecât, dar unde dacă-s mai mulți de partea ceea?...”

– „Așteptăm viitorul copiilor noștri, că toți s-au dus. Uite, eu îs singură, 68 de ani, cu patru copii și-s singură. Greu mă descurc. Uite, am fost și cu ziua la cules, că ce-i pensia asta de-o mie de lei, că totu-i scump?”

Europa Liberă: Cum o repartizați ca să vă ajungă pentru toate nevoile?

– „Uite așa: mai venim și mai vindem niște fasole, dumată (pastă de roșii) de asta, bulion, cum îi mai zice...”

​Europa Liberă: Astăzi de cât ați vândut?

– „Am vândut de vreo sută și ceva de lei. Mai stau dacă le-oi da, dacă nu, le duc acasă, că stau la piață și, uite, de azi-dimineață cu producția și n-o pot vinde.”

Europa Liberă: Cât ați vândut până la această oră?

– „Cât am vândut? De-o sută și 20 de lei, de la ora 7 dimineață.”

Europa Liberă: Și acum e ora 2.00 acuși?

– „Acu-i ora 2.00, da.”

Europa Liberă: Cum s-a ajuns ca cetățenii să trăiască cu necazuri?

– „Că așa au făcut sărăcie în țară prezidentul și cei care au fost înainte aceia și au făcut sărăcie.”

Europa Liberă: Dar politicienii aceștia îs aleși cu votul dvs., al alegătorilor?

– „Ai cui îs aleși cu votul nostru? Parlamentarii cu votul nostru i-am ales ca să fie oameni buni, dar ei ne-au amăgit și ne amăgesc și în ziua de azi.”

​Europa Liberă: Ce așteptați Dvs. de la clasa politică să facă?

– „Așteptăm că să fie bine și să ridice pensiile, concret, nu să ne amăgească că le ridică; locuri de muncă, să vină copiii acasă, să le dea măcar la 10 mii de lei la tineret și la pensionari măcar 6 mii pensia.”

Europa Liberă: Cum o să câștigați, recâștigați încrederea în politicianul pe care să-l votați și cât de mult o să chibzuiți atunci când o să puneți ștampila pe buletinul de vot?

– „Nu știu. O să chibzuim mult, dar nu știu cum o să-l votăm. Îi greu de ales, dar aș vrea să nu fie parlamentară, dar să fie țară prezidențială.”

Europa Liberă: Și ce s-ar schimba?

– „S-ar schimba, cum a fost mai înainte, dar nu parlamentarii să aleagă pe cine vor ei – pe cumătri, pe nași...”

Europa Liberă: Deputații fac legi.

Să vină Candu, Plahotniuc să stea și să vadă cât îi de bine să vinzi la piață...

– „Deputații fac legi pentru ei, și nu pentru popor și prezidentul nu conduce la noi în țară, Plahotniuc îl conduce. Eu spun aceea ce-i drept, că nu are nimic ce-mi lua, poate să-mi ia locul meu de la piață. Să vină Candu, Plahotniuc să stea și să vadă cât îi de bine. Amăgește lumea care cu „Edelweiss”, le dă pentru copilul cel care se naște un pachet de pamperși. Pe cât, pe o lună, dar copilului numai asta-i trebuie? Am soră care-i de 11 ani la pat, dar n-a venit nimeni s-o vadă, un pampers nimeni ajutor nu-i dă. Asistență socială... Noi trăim în țara care? Parlamentară. Și ce? Nimeni nimic.”

Europa Liberă: Are viitor Moldova?

– „N-are viitor Moldova și nici n-o să aibă, n-are, că eu nu mi-am văzut copiii de patru ani de zile.”

Europa Liberă: Unde-s plecați?

– „Îs plecați în Europa.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Să fie pace și liniște și noi să fim sănătoși, s-ajungem să vedem țara la bine, cu oameni buni, cinstiți, să nu ne amăgească, să nu ne fure...”

– „Dar eu așa mă gândesc, că-s bătrână, poate-s și proastă, dar pentru ce-s atâția în Parlamentul ista, dacă lumea toată-i dusă? Tot tineretul îi dus. La ce stau atâția și primesc mii, nu știu cât am auzit pe la televizor?”

Europa Liberă: Știți, acum la alegerile din 24 februarie 2019 o să trimiteți 51 de deputați pe circumscripție și 50 pe listă de partid?

– „Ei, știm noi de asta... Nu știm. Noi să votăm, dar pe cine să mai votăm, că mi-e și frică de-amu să mai votez? Nu vedeți că ei toți îs pentru dânșii și lumea asta muncește? Îi bolnavă toată lumea.”

​Europa Liberă: Dar ei ajung acolo, în fotolii moi cu votul dvs.?

– „Tot cu votul nostru, dar de ce se mai vâră atâția? Cui îi trebuie atâția unul peste altul acolo?”

Europa Liberă: Dar dvs. de ce-i votați?

– „Nu știu. Am votat acum când a fost pentru Dodon. L-am votat pe altul, dar dacă aista a reușit..., dar aista cred că n-a avut nici voturi, dar cine știe ce hâtrii fac ei acolo. Nu vedeți că aleargă acu? Tot auzim la televizor și de Șor aista, îl dă cu miliardele astea că a fost și el, dar el plătește ca să vină să-l voteze. Păi, ce fac ei? Ian spuneți ce fac. Dar nu ne întreabă pe noi aici nimeni, noi... votăm așa, dacă nu te duci – pun ei, dar dacă te duci – degeaba. Vă spun drept că nici nu-mi mai vine să-i mai votez. Deloc!”

– „Tragem nădejde la alde Năstase, Maia Sandu. Partidele astea două parcă așa ceva...”

– „Nici într-înșii nu mai ai bază, nu, nu știu. Aiștia care aleargă așa de tare ca să intre, aiștia-s pentru dânșii, eu așa zic.”

– „Am pierdut încrederea și nu credem nimic. Acei de pe scaune moi șed și li-i bine acolo, dar noi ședem, iaca, eu îs la pensie și cu pensia mea nu pot trăi...”

Europa Liberă: Dar pe cei de pe scaune moi tot dvs. i-ați trimis, alegătorii, când i-ați votat?

– „Drept! Dl Lupu când a venit aici la noi la Dvoreț kulturî (Palatul de cultură) și eu când am văzut așa un om, zic: „Doamne, aista o să facă...” și am votat pentru el. Ce să facem? Ei promit, dar dacă nu fac...”

– „Amu n-am încredere în nimeni.”

Europa Liberă: Dar de ce ați pierdut încrederea?

– „D-apoi așa, fiindcă degeaba îi alegem.”

Europa Liberă: Cineva trebuie să ajungă acolo, în forul legislativ, deputați trebuie?

– „Apoi da, de fapt, da, ei trebuie aleși, dar nu știi pe cine alegi, în primul rând.”

Europa Liberă: De ce e atât de greu să faci această alegere?

Promit și la urmă tot nu fac nimic, toți își fac interesele lor...

– „Fiindcă lumea a pierdut încrederea și în deputați, cu toate că-i alegem, promit și la urmă tot nu fac nimic, toți își fac interesele lor.”

Europa Liberă: Vă este clar cum trebuie să alegeți deputații în viitorul Parlament?

– „Nici nu vreau să aud de dânșii!”

Europa Liberă: De ce?

– „Au să treacă acei deputați care au să fie cumpărați, plătiți...”

– „Cum a fost, așa are să rămână!”

– „Ei pierd puterea, înțelegeți Dvs.? Iaca asta-i toată frica. Și el acum încearcă, Plahotniuc, să bage persoanele lor care tot au să fie finanțați de dânsul, o să fie tot aceeași corupere și o să iasă persoanele lui, o să iasă acolo și lor o să le zică: „Băieței, veniți la grămadă”. Așa o să le spună Plahotniuc. Dacă nu o să-l ia așa cu binișorul, o să se vadă cu șantajat, prin constrângere... Lui îi trebuie să-i vadă acolo, acolo el de-amu știe ce să facă cu dânșii. El amu vrea, dacă câștigă, o să fie prim-ministru. Asta-i a lui... El se culcă și se scoală cu ideea asta. S-o știți.”

​Europa Liberă: Ce calități trebuie să aibă politicianul care să guverneze Republica Moldova? Pentru ce calități trebuie votat și trimis în Parlament?

– „În afară de aceea că trebuie să fie un om cu studii și deștept, că și Plahotniuc îi deștept, dar are o deșteptăciune negativă, trebuie să fii om cu bun-simț, să te doară și de cel de alături.”

– „Plahotniuc aista de unde atâția bani are, de unde atâția bani? Cred că și cu ciocanul să-i bați, nu-i faci. Dă și dă, și dă și colo, și face drumuri, dar la noi, la sud, a făcut ceva Plahotniuc? Nimic n-a făcut. De ce nu face la toți, de ce numai acolo?”

Europa Liberă: Ce calități trebuie să aibă omul care să ajungă politician?

– „Să se gândească și pentru aista care muncește și-i sărac. La săraci să se gândească, că lumea-i bolnavă numai de stres, de stresatul ista; strașnic ce ne stresăm, că nu putem nici noaptea să dormim. Să se gândească pentru sărăcia asta, pentru lumea asta, las’ care vor cu Europa...”

Europa Liberă: Dar Dvs. pentru cine vreți, unde vreți?

– „Eu vreau cu Europa, vreau, dacă toți copiii mi-s duși acolo...”

​Europa Liberă: Valentina Ursu sunt de la radio.

– „Știu. V-am ascultat și în fiecare sâmbătă vă ascult.”

Europa Liberă: Ia ziceți, cum se trăiește astăzi în Moldova?

– „Numai atâta vă spun: sudul îi lăsat de orișice, nu-i luat în seamă în niciun mod.”

Europa Liberă: De ce e mare sărăcia în Moldova?

– „Pentru că așa vrea conducerea; nu-s pentru noi, da-s pentru dânșii.”

Europa Liberă: Dar ei îs aleși cu votul dvs.?

– „Dar ce l-au luat în seamă pe al nostru? Cine l-a luat în seamă? Ei au trecut peste, au făcut ce au vrut.”

Europa Liberă: Ce valoare are votul cetățeanului?

– „Acum n-are niciun preț.”

– „Lumea nici n-o să iasă la vot.”

Ei găsesc modalitate pentru a-ți pune ștampila. Azi îi hoție mare și cu votarea...

– „Fac ce vor cu votul tău, dacă n-ai ieșit la vot. Ei găsesc modalitate pentru a-ți pune ștampila. Azi îi hoție mare și cu votarea.”

Europa Liberă: Credeți că va intra în joc și geopolitica acum, la aceste alegeri, pentru că majoritatea partidelor acum zic că vor fi „pro-Moldova” – și Partidul Democrat, și socialiștii, și Partidul „Șor”?

– „Ei joacă teatru. Nu, joacă teatru acum; îi teatru mare, că nu mai înțelege lumea. Uite noi, stă lumea și nu știe ce să ia, când îi vede că toți vorbesc aberații, numai vorbe așa în vânt, fără rost. Uite acu au să dea pe față; când vin alegerile, vine fiecare candidat și ei spun pe față ce face acela, iar acela zice de aista și se află mai ușor ce fac ei.”

Europa Liberă: Acum e o reformă nouă electorală – veți vota și deputatul pe circumscripție, și deputatul pe listă de partid.

– „Nu știu, nu-s informat acum ca să vă spun. Lumea încă nu știe, acu-i învălmășită lumea foarte tare, nu știe pe cine să voteze. Uite stau și nu-s informați. Din vechime, de la Ștefan cel Mare, noi nu mai avem oameni. A fost alde Roșca, au fost tot trădători, vânzători, n-avem oameni în orice caz, oameni patrioți care-s în guvern, te temi. Noi îi votăm pe aiștia, dar nu-i știm; noi nu-i știm, iute așa.”

Europa Liberă: Dar de ce se vinde deputatul, mandatul, votul?

– „Banii, banii joacă rolul, doamnă. Vedeți, Plahotniuc i-a cumpărat pe toți acum? Pe toți i-a cumpărat, pe toți. Degrabă o să fim ca în Coreea de Nord. Și asta-i tot.”

​Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult?

– „Viitor cât de cât. Noi n-o să avem salariu ca în Europa, n-o să avem...”

Europa Liberă: Dar v-ați gândit să plecați?

– „Eu și acum mă duc – vin; mă duc – vin. Am fost și în Anglia, și-n Danemarca, și-n Italia, dar tot acasă vin. Dodon aista cât pagubă a făcut țării cu plimbările lui...”

Europa Liberă: Cu ce?

– „Păi, avionul ista nu merge cu apă, doamnă. Câte plimbări prin Rusia și ce ne-au dat rușii? Ne-au dat ceva rușii? Cu rușii noi n-am avut ajutoare mari, acum foarte mult au dat și americanii, și Uniunea Europeană ne dă, că de acolo ne vin și banii. Aceștia ne-au susținut până acum; noi acum tot cu frică trăim. Să vă spun ce se întâmplă prin spitale la noi, la Cahul? De ce nu vin aceștia să controleze câți oameni au murit degeaba?”

Europa Liberă: Am ajuns aici, la Cahul, cu microfonul Europei Libere și vă întrebăm pe dvs., cei care vindeți ce mai aveți pe acasă, cum se trăiește astăzi în Moldova?

– „În Moldova se trăiește greu de tot! Uite, stăm cu producția și n-o vindem, ieftin o dăm și n-o cumpără, că nu are cine, nu au bani.”

Europa Liberă: De ce s-a ajuns la sărăcie?

– „De ce s-a ajuns? Pentru că s-au furat banii din bănci și n-are lumea bani. Sărăcie-i la Moldova, toți copiii au plecat peste graniță. Pentru ce?”

Europa Liberă: Și ai Dvs. îs plecați?

– „D-apoi cum? Am patru copii și toți îs peste graniță – în Italia, în Anglia, în Franța, peste tot locul. La ce să stea aici, să stea cu mine să vândă poamă? Sau să vândă o pasăre de acasă?”

Europa Liberă: Și Dvs. cum vă descurcați de una singură?

– „Iaca așa, greu, dar ce să fac?”

​Europa Liberă: Cât câștigați în piață?

– „Ei cât?... După producție, cu 5 lei, cât vrei – 100-200 de lei pentru noi tot îs bani. Ce să facem? Ne mulțumim și cu atât.”

Europa Liberă: Dar o dată la patru ani vin politicienii la Dvs. și vă cer votul și vă promit că o să vă facă viața mai ușoară, o să vă îmbunătățească traiul...”

– „Da, da, da... Dar nu-i aleg deloc, n-aleg nici pe unul, că toți îs mincinoși și toți îs hoți. Toți ca unul îs hoți!”

Europa Liberă: Nimeni nu merită votul Dvs.?

– „Nimeni nu merită, niciunul. Cine, că fac drumurile? Fac pe unde fac, dar nu fac prin satele acestea de la sud. Chiar și în Cahul ce gropi sunt când intri din părțile astea de la Colibași, din Brânza, mai în scurt, de pe malul Prutului? Numai gropi aici, chiar alături de Cahul.”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă acei 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova?

– „...Ce trebuie să facă? Să se mai gândească la noi, cum stăm și vindem ca să facem un ban. Uite, acuși vin facturile. Pensia, ce-i pensia?... Am o mie și 200 cu tot cu compensație. Mâncăm ceea ce facem în beci, mâncăm ceea ce strângem, că-i un cartof, că-i o varză murată, că-i un harbuz, că-i pătlăgele murate, că-i un borcan de compot – iaca ce mâncăm. De toate punem în beci...”

Europa Liberă: Are Moldova viitor?

– „Nu știu dacă o să aibă viitor, nu știu, nu știu, nu cred... Sperăm poate se va mai îmbunătăți soarta noastră, dar cine știe...”

Europa Liberă: Păi, Dvs. sperați că o să se îmbunătățească, dar ziceți că la vot nu veți merge?

– „Dar nu merg, că pe cine să votez?”

Europa Liberă: Și cine are să v-o îmbunătățească?

– „Pe cine să votăm, dacă ei îs toți de-o mamă făcuți? Pe cine să votezi, că nici n-ai încredere acum într-înșii? Pe cine să votezi?”

Europa Liberă: Dar cum se poate recâștiga încrederea într-un politician sau într-o clasă politică?

– „Nu știu, nu știu...”

– „Acum toți care au aripi de la Plahotniuc fac ce vor și nu li-i frică de nimeni. Înțelegeți? Dacă tu ești democrat și te întâlnești cu un comunist, ai gălăgie. Dar noi majoritatea – am 45 de ani – suntem mai democrați, noi nu ne uităm ce zic ei.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult Dvs.?

– „Să fie bine și pentru noi, și pentru copii, și dl președinte să se învețe a vorbi de-acu dacă l-au ales președinte. Că dl Dodon din prima zi cum l-am auzit: „Ce vă jucați cu focul?”... Ce asta-i vorbă de președinte?! Nu-l socotesc de președinte, mie-mi place de Băsescu. Uite și Maia Sandu. Eu pe aiștia-i socotesc că au în cap...”

– „Eu nu-s membru nici la un partid, dar până ce îi susțin încă pe aceștia din Partidul Socialist. Până ce... Nu știu ce vor face mai departe. Acești care-s acum la guvernare și care au fost șapte ani de zile, dacă ei spun, președintele Parlamentului Candu spune că „fosta guvernare”... Care „fosta guvernare”?! Din 2009 erai cu dânșii! Eu pot să spun „fosta”, dar el nu poate să spună „fosta”, el a mâncat din aceeași strachină cu dânșii.”

Europa Liberă: Dar vedeți că și cetățenii sunt divizați, Moldova e scindată, inclusiv pe vectorul acesta geopolitic. Acum e foarte greu să unești în jurul unei idei societatea...

– „Dvs. umblați prin piață, umblați și găsiți un rus, un moldovan, un țigan și un ucrainean și care vreți acolo și o să vedeți că n-au nimic de împărțit. O împărțesc politicienii, pentru că ei cu asta și speculează. Una – sau vin tancurile rusești, sau îi unirea cu România. Iaca asta-i. Unii își fac dividende așa, alții își fac dividende așa, dar poporul n-are treabă. Așa-i și în Transnistria. Eu în Transnistria am cumetri, am soră. Noi suntem cea mai săracă țară din Europa, coruptă, suntem pe primul loc, dar săracă, suntem cea mai săracă.”

Europa Liberă: Și Moldova peste cinci ani, zece, cum o să arate?

– „O să arate încă mai râu decât acum. Mai rău decât acum!”

– „Mai rău, o să ajungă la sapă de lemn.”

Europa Liberă: Care-i soluția, care-i rezolvarea problemelor, cine le rezolvă?

– „Rezolvarea trebuie să fie...”

– „Poporul trebuie să iasă în stradă de la mic și până la mare.”

– „Problema-i la voturi, dar la noi suntem dezbinați. Problema principală-i votul, deci votarea.”

– „Noi suntem proști și-i votăm, noi îi votăm pe cei care nu trebuie.”

Europa Liberă: Alegerile, alegerile decid totul.

– „Da, dacă ar fi să nu se falsifice, dar așa ce-i?...”

Europa Liberă: Dar de ce îi votați pe cei care nu merită?

– „Pentru că nu au toți mintea mea. Eu am altă minte, dar alții l-au vrut pe Dodon. Dar Dodon ne duce în râpă, în altă parte.”

– „La noi votează geopolitic. O mare parte îs nostalgici după timpurile vechi, deci votează partidele pro-ruse.”

Europa Liberă: Și această dezbinare a societății va continua, se poate opri?

Nu putem schimba mentalitatea populației într-o zi. Nostalgia...

– „Se vede că o să continue încă, nu putem schimba mentalitatea populației într-o zi. Nostalgia...”

Europa Liberă: Cine ar insufla încredere, care persoane, unde se găsesc acești oameni?

– „Sunt! Avem, dar nu se implică în politică.”

Europa Liberă: Cine-i scoate la suprafață?

– „Eu, de pildă, o văd pe Maia Sandu ca un lider...”

– „Pe Maia Sandu, pe Năstase...”

– „Deci am fost de dreapta, am votat numai cu Roșca și Ghimpu și acum m-am dezamăgit cu totul, complet, dar continuu să lupt, fac analiză, mă gândesc pentru viitor. Să vedem...”

– „Viitorul este, numai nu-i pentru noi; viitoru-i pentru cei care șed în parlament și în guvern acolo.”

– „Moldova a rămas ca o mamă, ai cărei copii s-au dus de acasă și au uitat de dânsa.”

– „Se duc toți după graniță, n-are lumea la ce ședea. Îi greu, foarte multe tâlhării se fac, foarte multe.”

„În cei 27 de independență, Republica Moldova nu a mai avut o guvernare care să fi deținut toată puterea în stat și să fie atât de criticată de cetățeni”, constată deputatul liberal-democrat Vadim Pistrinciuc, care mai spune că legitimitatea celor de la putere e pusă sub semnul întrebării, iar încrederea partidului de guvernământ ar putea ajunge la cote minime.

Europa Liberă: Ce a făcut clasa politică, că cetățeanului simplu i-i lehamite de politică?

​​Vadim Pistrinciuc: „A dezamăgit foarte mult, în special în ultimii doi-trei ani de zile, indiferent de creditul în alb dat de societate, de parteneri externi, lucrurile în Moldova se agravează – oamenii au mai puține libertăți, mai multe probleme, mai mici venituri; oamenii pleacă, alegerile nu mai contează, pot fi anulate oricând, deciziile se iau de un grup restrâns de persoane, instituțiile statului nu funcționează în interesul cetățeanului.”

Europa Liberă: Și un grup restrâns de persoane nu pot fi responsabilizate ca să lucreze în favoarea și în slujba cetățeanului?

Vadim Pistrinciuc: „Pot fi responsabilizate și asta încă urmează, fiindcă presiunile asupra Republicii Moldova atât din exterior, cât și din interior sunt destul de mari. Noi am avut proteste, guvernarea cred că își numără votul de blam și știe că stă foarte prost, în opinia oamenilor este una nepopulară. Noi avem o relație înghețată cu Uniunea Europeană, avem sancțiuni, deocamdată politice, din partea Uniunii Europene și oprire de finanțare. Toate acestea până la urmă vor duce la responsabilizarea guvernării, dar o responsabilizare prin schimbarea guvernării.”

Europa Liberă: Cei de la putere din contra spun că alegătorul o să vă penalizeze pe dvs., cei care nu ați acceptat ultima inițiativă, care a venit din partea PD-ului, și anume modificarea Constituției, includerea vectorului de integrare europeană. De ce nu ați vrut să votați ceea ce v-au propus democrații?

Vadim Pistrinciuc: „Motivația noastră a fost foarte simplă. 1. Noi avem un Acord de Asociere care trebuie implementat, care descrie toate domeniile asupra cărora trebuie să lucrăm, inclusiv valorile europene, drepturile omului, democrația, libertatea, supremația legii. Asupra tuturor acestor capitole guvernarea a eșuat, dar și mai prost e că ea ignoră absolut toate evaluările și toate observațiile Uniunii Europene, ale Parlamentului European, ale Comisiei Europene.

2. Tot în acest Acord de Asociere scrie foarte clar că guvernarea trebuie să se angajeze într-o activitate și într-o comunicare instituțională intensă, serioasă, sobră cu instituțiile europene. Ceea ce face guvernarea, nu că ignoră, dar chiar, aș spune eu, îi trimite mai departe pe europeni, spunându-le că voi sunteți, faceți politică, noi știm că noi suntem buni.

S-a demonstrat că cei de la guvernare, de fapt, nu sunt nici pe departe pro-europeni...

3. Prin anularea alegerilor și prin modificarea unui sistem electoral nou, care a decuplat garanția vectorului european, care este diaspora Republicii Moldova de la procesul electoral, a diminuat maximum posibil acest vot, s-a demonstrat că, de fapt, ei nu sunt nici pe departe pro-europeni.

4. Încercarea de a modifica Constituția cu această sintagmă de câteva cuvinte nu este nimic altceva decât o activitate populistă, simbolică, una cu tentă preelectorală, care, din păcate, fiind promovată de această guvernare, discreditează ideea europeană. Și acest lucru nu trebuie făcut și 5. Abia după ce s-a produs acest vot în Parlament, a venit și comunicatul oferit Radio Europa Liberă din partea Uniunii Europene sau a Delegației europene, care spune exact același lucru. Este o chestie simbolică, insignifiantă, este Acordul de Asociere, care este flagrant încălcat de această guvernare. Și ei încearcă să facă un joc, să-și asume oarecum acest vector european, după ce au devenit „pro-Moldova”.

Și ultimul argument, inclusiv ce ține de limba română. Poate eu sunt mai puțin în ipostaza de a spune acest lucru. Este un adevăr științific, este un adevăr clar, este un subiect anume, care trebuie să fie discutat de Parlament și ei au refuzat măcar să depună un efort ca să-și convingă colegii sau măcar să discute larg în Parlament asupra acestor lucruri. În concluzie, acest lucru este un trolling și dacă Partidul Democrat se gândește că, cuprinzând aceste teme, o să câștige ceva voturi, vreau să-i dezamăgesc că n-au să facă acest lucru.”

Europa Liberă: Dar ei v-au spus pe șleau că dvs., cei care nu ați vrut să susțineți această sintagmă de integrare europeană în Constituție, sunteți anti-europeni și au spus că nu ratează șansa și vor continua să lupte pentru modificarea Constituției, inclusiv organizând un referendum și poate chiar în aceeași zi cu alegerile parlamentare.

Vadim Pistrinciuc: „Încercați. Dvs. mergeți foarte...”

​Europa Liberă: L-am citat pe spicherul Andrian Candu.

Vadim Pistrinciuc: „Dar eu nu vreau să-l citați, eu l-am auzit foarte mult. Faptul că el ne blamează pe noi de tot este nu prima dată. Eu am aflat cu stupoare că eu, de fapt, eu scriu comunicatele și evaluările Comisiei Europene la Bruxelles sau Parlamentului European într-o emisiune televizată cu un alt exponent al acestui partid. Ei pur și simplu deja se pierd în propriile aberații, se încurcă în rele. Dvs. călătoriți foarte mult prin țară și vedeți foarte bine care este opinia cetățenilor despre acest partid. Mie îmi pare foarte rău că ei au ales – în loc să facă o politică responsabilă – să trucheze o țară întreagă și s-au băgat încă și în niște jocuri și trucaje cu instituțiile europene și cu instituțiile internaționale. Este un lucru foarte grav pentru noi ca țară.”

Europa Liberă: Un referendum are șanse pe acest subiect?

Ei pot orice să facă, să interzică opoziția, să anuleze alegerile...

​Vadim Pistrinciuc: „Orice temă de importanță națională, care va fi promovată de acest partid și de această guvernare care este foarte nepopulară este sortită pieirii, eșecului. Știți, ca în povestea ceea – tot de ce se ating, se usucă. Doi la mână: ei ar putea să-l inițieze; ei pot orice să facă; ei pot să interzică opoziția; ei pot să anuleze alegerile; ei pot orice să facă și asta nu mai miră pe nimeni, dar totuși vor fi sancționați de Uniunea Europeană dacă vor merge pe această idee, fiindcă acesta este un populism cras.

Noi avem Acord de Asociere, integrarea europeană, apropo și integrarea în Uniunea Europeană este un subiect pragmatic, practic, care rezidă în implementarea unui șir de reforme, începând cu reformarea instituțiilor statului, a justiției, a instituțiilor democratice, reforme economice. Acest lucru nu se întâmplă, ba mai mult, noi avem un regres la toate aceste capitole. Acest regres este scris negru pe alb în evaluările și rezoluțiile Parlamentului European, ale Comisiei Europene, ale Departamentului Statelor Unite, ale organizațiilor internaționale, și mai mult noi avem asumate anumite responsabilități prin Acordul de Asociere și prin diferite convenții la care suntem parte.”

Europa Liberă: În noiembrie s-ar putea la Bruxelles să fie iarăși audiată situația din Republica Moldova, iar pe de altă parte, autoritățile spun că se descurcă bine și fără asistența din partea UE.

Vadim Pistrinciuc: „Situația nu se schimbă. Noi am avut o creștere economică modestă.”

Europa Liberă: Ei se descurcă fără banii UE?

Vadim Pistrinciuc: „Ei se descurcă fără banii UE cu o populație care sărăcește în continuare, fără majorări substanțiale de venituri ale cetățenilor, fără investiții mari în economie și în infrastructură, Republica Moldova cea mai bună șansă o are de plutire, plutire care pentru noi înseamnă pierderea în continuare a populației active și plutire care înseamnă degradarea instituțională, degradarea infrastructurii și alte lucruri.”

Europa Liberă: Eu am revenit de la Cahul. Multă și foarte multă lehamite și de aici foarte mulți alegători...

Vadim Pistrinciuc: „...spuneau că vrem sintagma în Constituție. Așa-i? Nu-i așa!”

Europa Liberă: ...spuneau că nu mai cred în stat de drept, nu mai cred în democrație, nu mai cred în nimic și ar putea să nu mai meargă la alegeri. Cât de grav e acest lucru?

​Vadim Pistrinciuc: „Este foarte grav. Eu, de exemplu, pot să vă spun din motivația mea proprie. Fiecare deputat a avut dreptul să-și facă propria lui alegere. Uitați-vă la discursurile parlamentarilor europeni sau oficialilor europeni, inclusiv ale comisarilor europeni, care ne spun de fiecare dată: „Noi nu facem aceste evaluări sau aceste cartonașe roșii pentru Uniunea Europeană, nu pentru interesele europenilor, dar pentru interesele Republicii Moldova”. Ei îi invită la dialog, îi invită să se așeze și să discute, să convoace toate comisiile naționale posibile de integrare europeană și să rezolve aceste situații. Pentru prima dată, în 27 de ani de la Independență, noi avem așa relații. Și așa evaluări proaste noi nu am primit niciodată.”

Europa Liberă: Întrebarea mea era: ce se va alege la scrutinul din 24 februarie, dacă lumea vorbește despre lehamite?

Vadim Pistrinciuc: „Eu, personal, nu cred în corectitudinea acestui scrutin electoral în genere. Avem o legislație electorală criticată de către toți, inclusiv de Comisia de la Veneția, de societatea civilă, de opoziție, de partenerii externi. Doi la mână: continuă arestările, continuă presiunile asupra liderilor opoziției și în special în regiuni, dar nu numai, anume pentru a opri participarea unor reprezentanți ai unor partide la alegeri, în special ai celor din opoziție. 3. Avem o mare problemă în ceea ce ține de drepturile omului, cetățeni expulzați; avem o mare problemă în justiție, arestări preventive, nejustificate, avocați care protestează, deja s-a ajuns la asta și avem o evaluare care vorbește deschis despre Moldova ca despre un stat capturat.”

Europa Liberă: Și unde ajunge Republica Moldova?

Cred că ceea prin ce trecem noi acum este ca o boală prin care, uneori, trebuie să treci ca să te însănătoșești...

​Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că ceea prin ce trecem noi acum este ca o boală, ca o gripă de iarnă prin care, uneori, trebuie să treci ca să te însănătoșești mai bine și să înveți niște lecții, să nu te mai îmbolnăvești atât de des sau poate niciodată chiar. Vom trece peste asta. Oamenii deja înțeleg că o mimare cu tot felul de obiective naționale nu mai merge. Eu cred că această guvernare pe cât este de puternică în controlul instituțiilor, pe atât este de slabă în comunicarea și contactul cu propriii cetățeni și răspunsul la nevoile propriilor cetățeni și asta o face extrem de vulnerabilă și instabilă. Cum vor evolua lucrurile, eu nu sunt futurist și nu pot să vă spun, dar cu siguranță...”

Europa Liberă: Dar ați spus că sunteți optimist...

Vadim Pistrinciuc: „Cum anume, când se va produce plecarea acestei guvernări nu pot să vă spun. Eu nu am încredere, personal, în aceste alegeri. Ele deja au început să fie măsluite...”

Europa Liberă: Și atunci semănați această neîncredere și în rândul cetățenilor?

Vadim Pistrinciuc: „Nu. Eu consider că cetățenii, indiferent de presiuni, indiferent de cadouri electorale, de 300 de metri de drum făcuți în centrul satului, trebuie să iasă la vot și să-și exprime votul așa cum știu ei. Și toată ura, toată nemulțumirea să se regăsească acolo, în vot, și să nu se lase manipulați sau furați de frici ș.a.m.d. Noi vom avea parte de o campanie extrem de grea.”