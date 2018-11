„Ne trebuie timp ca femeia să conștientizeze că și ea este puternică”

Renata Grădinaru este inițiatoarea și coordonatoarea proiectului „Bugetul civic” din Bălți, și spune că sunt multe femei care intră în competiție cu bărbații, și că ea personal e decisă să meargă pe acest drum.

​Europa Liberă: De ce femeile sunt cel puțin la fel de importante ca bărbații în politică și în alte domenii? Aștept un răspuns la această întrebare, deoarece în societatea moldavă deseori se aud voci care spun că femeie sunt subreprezentate la nivelul deciziei politice, sunt deseori descurajate să se implice și să candideze pentru funcții publice sau manageriale. Pornim discuția de la implicarea Dvs. în actul decizional la nivel local, acolo în capitala de nord a Republicii Moldova, așa cum i se spune municipiului Bălți.

Renata Grădinaru: „Eu particip acum la nivel local la luarea deciziilor, pentru că sunt și consilier al municipiului Bălți, dar deoarece activismul din mine nu mă lăsa indiferentă, am decis să-mi înregistrez și o asociație obștească prin intermediul căreia mă strădui să implic tinerii, tinerele, femeile active, alte persoane interesate din comunitate în procesul decizional, în diferite activități

Municipiului Bălți este prima localitate care a aprobat la nivel local planul de acțiuni privind implementarea strategiei pentru egalitatea de gen între bărbați și femei.

ca să-i fac mai dornici de a soluționa problemele locale, să facă voluntariat, să fie motivați și implicați, să se simtă utili și să aducă beneficiu în comunitatea noastră. Mă bucur foarte mult că municipiului Bălți este prima localitate care a aprobat la nivel local planul de acțiuni privind implementarea strategiei pentru egalitatea de gen între bărbați și femei. Acest lucru înseamnă că vom crea oportunități de a fi o reprezentare 50:50 în diferite domenii, chiar avem și bugetarea sensibilă la gen, vrem să facem ca și femeile să fie instruite, să aibă posibilități egale să se implice și să fie active. Femeia de astăzi se vede mai mult acolo unde poate să reprezinte și alte femei, ca vocea lor să fie auzită, nicidecum la bucătărie, acolo unde se iau decizii, pentru că acolo este important ele să se consolideze, să se solidarizeze și să soluționeze problemele care le vizează pe toate femeile și bărbații în egală măsură.”

​Europa Liberă: La Bălți problemele urbei sunt multe, soluționarea vine mai greu. De ce? Doar pentru că guvernarea locală e în opoziție cu guvernarea centrală?

​Renata Grădinaru: „Este și acesta un impediment, pentru că deseori venim cu multe inițiative și dorință de a schimba ceva, dar faptul acesta și ne împiedică într-adevăr. O altă latură ar fi indiferența mai multor cetățeni de a se implica în diverse activități și acțiuni comunitare, ei așteaptă ca APL-ul să le soluționeze problemele.”

Europa Liberă: Acum toată atenția se focusează pe începerea campaniei electorale și pe miza alegerilor din 24 februarie, alegeri parlamentare care vor avea loc în baza sistemului de vot mixt. Au șanse mai multe femei să obțină mandatul de deputat?

Renata Grădinaru: „Din păcate, eu consider că sistemul mixt nu avantajează femeile și reprezentarea lor în Parlament, pentru că femeile sunt lăsate, așa, mai pe penultimul lor și în liste, și sunt convinsă că și în circumscripții de către partide vor fi înaintați bărbați.”

​Europa Liberă: Cine încurajează femeile să se implice mai mult în politică?

Renata Grădinaru: „Femeile încurajează femei și este un lucru foarte frumos. Am avut și eu posibilitatea să fiu implicată în diverse proiecte inițiate de femei și implementate cu suportul UN Women și al Guvernului Suediei. Aceste proiecte chiar m-au motivat prin simplul motiv că acolo mai erau și alte femei. Vreau să mai menționez încă un proiect la care am participat și care m-a marcat foarte mult. Este Academia „Women 4 Leadership”, la care am participat anul acesta. A fost un proiect implementat de Institutum Virtutes Civilis și Contact-Cahul, iarăși cu suportul financiar al UN Women și al Guvernului Suediei. Am aflat foarte multe lucruri utile, mai ales acum, în ajun de alegeri parlamentare. Am fost învățate cum să facem o campanie electorală, cum să scriem bugetul campaniei, ni s-a vorbit despre legislația în vigoare, cum să-ți motivezi echipa, am aflat multe tehnici de comunicare cu alegătorii, cum să-ți faci un discurs cu care ai putea ieși în fața alegătorilor și iată astfel de proiecte anume pentru femei și motivează alte femei ca să se implice. Și prin exemple concrete te automotivezi.”

Europa Liberă: Ziceam că aveți mandatul de ales local. De la consilier local până la ales al poporului e o mare distanță sau e o distanță mică?

​Renata Grădinaru: „Cum să vă zic? Cea care implementează proiecte și vede că proiectele au un impact, cred că ar dori să meargă și mai departe.”

Europa Liberă: Ar fi o provocare pentru Dvs. să vă ambiționați să obțineți un mandat de deputat?

Renata Grădinaru: „Eu am un țel. Vreau ca proiectul „Bugetul civic” să fie la nivel național lansat, așa că eu chiar am un scop de ce aș putea să fiu în Parlament.”

Europa Liberă: Dacă o femeie a fost educată în sensul că rolul ei este la cratiță, dacă acestea au fost mesajele pe care le-a recepționat din spațiul privat și cel public, o femeie va ajunge să creadă că cel mai bine performează în bucătărie sau că acolo este sursa împlinirii și fericirii ei. Când discutăm despre femei și bărbați în politică, ne raportăm la egalitate, iar dacă în Legislativul de la Chișinău există acest dezechilibru, înseamnă că egalitatea suferă. Poate face un deputat-femeie mai mult decât un deputat-bărbat?

Renata Grădinaru: „Sigur, sunt probleme, sunt inițiative pe care deseori bărbații nu le înțeleg și dau prioritate altor probleme, chestii etc.”

​Europa Liberă: Dar care ar trebui să fie prioritățile?

Renata Grădinaru: „Ar trebui, în primul rând, să fie luate în egală măsură problemele bărbaților și femeilor atunci când se iau unele decizii, chiar toate deciziile, pentru că de obicei preferențiale sunt cele cu impact mai neutru sau defavorizează femeile. Concret. Chiar începând cu planificarea bugetului. El ar trebui să fie planificat în concordanță cu bugetarea sensibilă la gen, dar eu consider că dacă ar fi mai multe femei în Parlament, ele s-ar consolida și aceste probleme care sunt legate mai mult de domeniul social s-ar rezolva mult mai bine. Ne trebuie timp ca femeia să conștientizeze că și ea este puternică, și ea are capacități intelectuale îndeajuns ca să poată să fie într-o poziție decisivă, să ia și ea niște decizii structurate și utile pentru comunitate. Din păcate, practica arată că femeia, ajungând într-o poziție decisivă, uită că ar fi bine să se solidarizeze și cu alte femei, pentru că atunci și puterea lor de decizie și de convingere ar crește. Deoarece avem 101 deputați, ar fi 50:50.”

Europa Liberă: Și dacă ar fi 50:50?

Renata Grădinaru: „Să reprezinte și diferite etnii, și categorii de vârstă, să fie aplicată legea 100%”.

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

​Renata Grădinaru: „Dacă vorbim despre egalitatea de gen, deoarece asociația mea ca scop are promovarea egalității de gen între bărbați și femei, chiar vreau ca ea să fie promovată și nu doar promovată, dar și implementată și să dea și un rezultat pe potrivă. Eu cred că Moldova are viitor, chiar dacă se spune că mulți au plecat din țara noastră, mulți au rămas, sunt multe persoane aici active care își doresc schimbarea aceasta. Vreau și eu ca la noi în țară principiile bunei guvernări să fie aplicate în practică, democrația să fie democrație, legea să fie lege, oamenii să participe activ și să li se ia în considerare tot, să fie transparență, ca persoana care trăiește în țară să fie sigură că ziua de mâine va fi stabilă și nu o va paște niciun pericol.”