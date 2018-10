Elena Enachi: „Noi suntem femeile care am făcut deja câțiva pași înaintea bărbaților”

Femeile ocupă funcția de primar în 186 de localități din Republica Moldova. Elena Enachi, primarul comunei Baurci-Moldoveni din raionul Cahul depune efort pentru a spulbera mitul că o femeie nu ar fi bună la fel ca un bărbat la primărie. Ea spune că secretul unei femei primar constă în calitatea umană și încrederea pe care localnicii ți-o acordă.

​Europa Liberă: Se spune că oamenii la țară votează omul, nu partidul și nici măcar programul, pentru că atunci când vin la Primărie, trebuie să vorbești cu ei, să le rezolvi o problemă sau mai multe probleme, dar în ultimul timp în mediul rural rămâne tot mai puțină lume și pentru început vă cer o părere a Dvs. despre fenomenul migrației, pentru că și din satul Dvs. lumea pleacă în căutarea unui trai mai bun. De ce nu se oprește acest exod?

Elena Enachi: „Migrația populației este o problemă națională. De asemenea și localitatea mea se confruntă cu această problemă și cetățenii pleacă peste hotare, în țările europene, inițial merg la lucru, după aceea își iau și familiile și rămân casele pustii. Și administrația publică locală are de pierdut din urma migrației, lumea pleacă, avem locuri de muncă, însă nu are cine să lucreze, deoarece, practic, rămân bătrânii care au grijă de copii și este o problemă, avem mai puține pârghii ca, să spunem așa, să încercăm să oprim oamenii acasă. Urmărim cu mare atenție eu și colegii mei primari cum se lucrează cu diaspora, cu oamenii reveniți de peste hotare și încercăm și noi să facem astfel de activități, apelăm la ei să ne ajute în diferite domenii, să spunem, în sport sau diferite activități de salubrizare în localitate. Din discuțiile avute cu persoanele care revin de peste hotare, mi-am dat seama că se acomodează greu cu condițiile de trai din Republica Moldova. Ei s-au învățat acolo că au servicii de calitate. Prima problemă pe care o enunță este că toate structurile în Republica Moldova sunt corupte, pun accent pe corupție, că este un necaz al țării noastre. Cred că ar trebui să treacă mulți, mulți ani ca să-i convingem să revină. Oamenii revin, dar nu se văd schimbările pe care le vor ei la noi acasă.”

Europa Liberă: E lucru știut că nu există o școală care ar pregăti primari, dar există dorința multora să ajungă în această funcție. Este ușor pentru o femeie să spună că ea poate?

​Elena Enachi: „Întotdeauna am spus: „Pot să fac mai mult decât până astăzi”. Sunt și o bună patriotă, am zis că trebuie să rămân în localitate, să fiu activă și să fac bine pentru localitatea mea. Fiind în calitate de profesoară de limba română și limba franceză, am încercat cu copiii să organizăm activități frumoase în gimnaziul din localitate. Mi-a plăcut întotdeauna să mă evidențiez prin fapte și am avut momente când am zis: „Dacă pot să educ copiii, aș putea să lucrez și cu oamenii, să educăm și oamenii, deoarece avem multe probleme în localitate, unde mai întâi trebuie să școlarizăm oamenii.”

Europa Liberă: E greu să educi un sat întreg?

Elena Enachi: „Dacă este dialog cu cetățenii și încerci să le explici anumite lucruri în ceea ce ține de serviciile din localitate, dacă omului îi spui că trebuie să ia gunoiul de la poartă, omul îl ia; dacă îi spui trebuie să reparăm o fântână sau să curățăm deșeurile de pe marginea unui râu, atunci omul înțelege că este necesar și se fac lucruri frumoase. E greu de educat, dar, să spunem, noi am trăit așa într-o societate și amprentele Uniunii Sovietice încă mai persistă la nivel de mentalitate la cetățeni și e greu să-i educi, dar nu este imposibil.”

​Europa Liberă: Administrația locală înseamnă să te ocupi și de protecția socială, taxe și impozite, situații de urgență, salubrizare, canalizare, drumuri și multe, multe altele. Dincolo de implicare, oamenii cu care interacționați Dvs. au nevoie de încredere. Cum ați reușit să câștigați încrederea cetățenilor, sătenilor?

Elena Enachi: „Când vorbim despre implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor comunitare, nu este atât de dificil. Da, noi, primarii, încercăm întotdeauna dacă undeva nu ne reușește să spunem că e vina cetățenilor, dar, fiind la primul mandat, chiar în primul an de activitate, am zis: „Da, lumea nu cunoaște, cum nu cunoșteam și eu multe din treburile administrației publice locale” și când am văzut că unele din propunerile mele nu au fost susținute la ședințele Consiliului local, am spus: „Care ar fi alternativele ca să fiu cumva auzită, ca să fiu crezută și să fiu ajutată în activitățile pe care vreau să le fac pentru localitate?”.

Și am spus că miza sunt locuitorii satului și am început să invit cetățenii la ședințele Consiliului local și am încercat să le explic că iată de ce trebuie să facem un serviciu de salubrizare, de ce este necesar ca să ridicăm unele taxe, care ar fi beneficiul în general al localității sau al străzilor, al anumitor grupuri de cetățeni. Și am încercat să aflu cum îi motivez ca ei să se implice. Știți, omului, dacă îi spui: „Uite, trebuie să facem, acolo este necesar să ieșim să facem curățenie într-un parc sau altceva”, dar cineva, să spunem, din grupul acela de cetățeni nu este interesat să meargă într-un parc de odihnă, pe el îl interesează să stea la poartă și să-i fie frumos pe strada lui.”

Europa Liberă: Dar din contra, există și mentalitatea că l-am ales primar, există consiliu, să fie ei buni și să aducă în ordine tot ce nu e bine în sat?

Elena Enachi: „Aveți dreptate. Și am observat, atunci când omul este implicat și știe că lucrul acela este făcut de el, prețuiește și încearcă să apere ceea ce-i făcut de el.”

​Europa Liberă: Deseori se mai aude constatarea că trebuie pus punct umilințelor pe care le suportă cetățenii în relația cu Primăria, ca o dovadă de transparență, dar nu e în puterea administrației locale să rezolve absolut toate problemele, căci de asta mai este școală, spital, notar, judecător, procuror, cinovnici care sunt în serviciul public. Vă vine greu să-i explicați acest lucru săteanului?

Elena Enachi: „Am încercat prin diferite instruiri – am avut câte două proiecte în localitate – să învățăm cetățenii cum să ceară și ce să ceară de la administrația publică locală. De la început eram foarte încântată că, iată, o să educ cetățenii, o să avem o colaborare și o conlucrare frumoasă. Am avut unele momente pe parcursul proiectelor când spuneam: „Măi, eu mi-am făcut rău mai tare, că ei acum cer mai multe de la mine”... Este mai dificil, dar nu imposibil.”

​Europa Liberă: În ultimii ani, femeile sunt invitate tot mai des să învețe ce este liderismul și de ce este nevoie de rețeaua femeilor. Cât de mult vă ajută aceste proiecte, programe?

Elena Enachi: „Ca să fii un primar bun, dar în general ca să fii un profesionist în treaba pe care o faci, este necesar să te instruiești, să te formezi, ceea ce o fac eu permanent. Mă leg de orice proiect unde îmi mai dă un plus de cunoștințe la ceea ce cunosc eu. Una din instruiri ar fi și proiectul Academia de Liderism pentru Femei, la care am participat recent. Proiectul Women 4 Leadership, realizat de către Asociația

Eu mai rămân la școală ca să învăț, să mai merg la instruiri, să mai prind experiență și să mai lucrez cu cetățenii.

Institutum Virtutes Civilis, în parteneriat cu Centrul Contact-Cahul, cu sprijinul Guvernului Suediei, a fost o ocazie pentru mine de a învăța lucruri noi în ceea ce ține de egalitatea de gen, implicarea femeilor în politică, participarea, inclusiv a femeilor, în procesele decizionale. Inițial, când am completat formularul pentru acest proiect, mi-am zis: „Poate dacă sunt primar, ar fi bine să-mi încerc puterile și la funcția de deputat”, însă acest proiect mi-a dat de gândit, dacă sunt bună sau încă nu este timpul ca să candidez la această funcție. Eu mai rămân la școală ca să învăț, să mai merg la instruiri, să mai prind experiență și să mai lucrez cu cetățenii.”

Europa Liberă: Și în concluzie: ce s-ar putea întâmpla în Republica Moldova, dacă femeile ar căpăta, brusc, o mai mare putere și mai multe funcții-cheie în stat?

Elena Enachi: „Eu întotdeauna am spus că femeile sunt mai deschise la schimbare. Da, femeile sunt plăpânde, moi, nu știu cum, dar noi suntem mai rezistente la critici și la vorbele bărbaților care nu ne acceptă pe lângă ei. Noi nu mai suntem femeile care, cum zicea citatul că „în spatele unui bărbat stă o femei puternică”. Noi suntem femeile care am făcut deja câțiva pași înaintea bărbaților și-i avem pe ei, poate mai puternici, în spate, dar noi cu mult mai puternice am revenit în frunte. Bărbații sunt mai dominanți, ei își au punctul lor de vedere: „Eu sunt șeful acasă, eu sunt șeful la Primărie...”, dar oamenii vor calm, vor relații de echitate și nouă, femeilor, de multe ori ne reușește să fim bune. Principalul e să avem în toate un echilibru, să știm când să fim tăioase, bătăioase și să știm când să cedăm sau să învățăm din criticile constructive.”