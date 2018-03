Igor Volnițchi: „Miza acestor alegeri este foarte mare, în capitală locuiesc circa un sfert din totalul alegătorilor moldoveni”

Alegeri locale anticipate în municipiile Chişinău şi Bălţi, cu jumătate de an înainte de parlamentare. Cum se anunţă a fi aceste alegeri şi cât de importante pot fi rezultatele lor pentru viitorul scrutin parlamentar din toamnă? Jurnalistul şi analistul politic Igor Volniţchi ne va împărtăşi în câteva minute rezultatele analizelor sale referitoare la aceste două întrebări, la o zi de la decizia Comisiei Centrale Electorale de a desfăşura scrutinele în ziua de 20 mai.

Europa Liberă: Noi vorbim despre alegeri înainte de termen și pentru un mandat incomplet, de numai ¼ din mandatul unui primar. Și totuși, fiind vorba despre un scrutin înainte de cel parlamentar, se pare că el este foarte important. Dovadă este și modul în care s-a decis să fie stabilită sau nu alegerea pentru 20 mai. Noi am văzut cu toții din reportaje că a fost cu scântei, cu tensiuni, cu poliție în curte și, mă rog, astea sunt trecătoare, dar totuși mulți, chiar din interiorul comisiei, se întrebau: de ce oare atâta a ezitat președinta CEC și dacă nu cumva a aşteptat să se pronunțe factorul politic? Dvs. împărtăşiţi punctul acesta de vedere sau aluzia că decizia CEC-ului,de fapt, a fost luată în altă parte?

Igor Volniţchi: „Da, cred că este un punct de vedere care are dreptul la viață, deoarece Comisia Electorală Centrală în ultimul timp nu o dată a fost suspectată și aceste suspiciuni au apărut în spațiul public precum că ar avea unele conexiuni cu elementul politic și niciodată n-am auzit o reacție pe măsură, n-am auzit niște contra-argumente pe măsură. E problema CEC-ului și eu cred că ei ar trebui s-o conștientizeze. Suntem într-un an electoral, într-un an în care presiunea pe CEC va fi mereu în creștere și, dacă CEC-ul nu va ști să gestioneze aceste presiuni asupra sa, asupra imaginii sale, s-ar putea să nimerim într-o situație destul de interesantă.”

Europa Liberă: Dle Volniţchi, dar fiți de acord, iată, dovadă a faptului că este democrație tocmai sunt vocile astea din interiorul CEC-ului. Înainte decizia sau modul în care judeca CEC-ul era omogen, acum, iată, sunt în interior tot felul de voci pe contrasens. Asta nu-i dovada că CEC-ul este independent și-și face meseria?

Igor Volniţchi: „E dovada că unii membri ai CEC-ului nu-s independenți într-o măsură atât de mare sau deloc dependenți de factorul politic. Să ne amintim cum au fost numiți în funcție unii membri ai CEC-ului. Totuși, continuă să fie numiți în funcție membrii CEC-ului la delegarea de către partidele politice sau de către președintele țării și unii dintre membrii CEC-ului au fost delegați de forțe politice care nu mai sunt la guvernare sau de către președintele țării care nu mai este acum președinte, el deja e fost.”

Europa Liberă: În acest caz concret, dle Volnițchi, ce anume ar duce la ideea că a fost cumva tergiversată decizia, că mai întâi s-a pronunțat factorul politic, apoi CEC-ul?

Igor Volniţchi: „Eu în genere cred că decizia de ieri a CEC-ului nimic nu înseamnă; nimic nu înseamnă din punct de vedere politic și voi deschide unele paranteze. Spre exemplu, eu nu sunt sigur că, chiar dacă ieri s-a stabilit data alegerilor, aceste alegeri vor avea lor. Spre exemplu, eu nu sunt sigur că, chiar și dacă se vor găsi banii pe care unii zic că Parlamentul, Guvernul încă trebuie să-i identifice și, chiar dacă vor avea loc alegeri, vor fi validate rezultatele acestor alegeri.”

Europa Liberă: S-au făcut astfel de aluzii din nou ieri în ședința CEC din partea unor membri ai comisiei că alegerile, chiar dacă au fost declanșate, ar putea fi zădărnicite prin altfel de mijloace de natură financiară. De ce aceste îndoieli?

Igor Volniţchi: „Pentru că miza acestor alegeri, în special a celor din capitală, este una foarte mare. În capitală urmează să avem alegeri parlamentare și aici locuiesc circa ¼ din numărul alegătorilor care putem presupune că vor participa la votare. În capitală sunt 11 circumscripții uninominale și lupta pentru funcția de primar din acest punct de vedere devine mult mai importantă, iar suspiciunile apar pentru că avem și unele precedente. Să ne amintim, spre exemplu, de referendumul convocat de președintele Dodon pentru data de 24 septembrie 2017.

CEC-ul și atunci a stabilit data referendumului, a trimis solicitarea respectivă către organele abilitate ale statului, dar iată că la nivel guvernamental nu s-au identificat banii respectivi. Bine, a fost și o decizie ulterioară a Curții Constituționale, dar oricum a existat și acest moment legat de factorul financiar.”

Europa Liberă: Dl Volnițchi, hai să ne dăm seama dacă vă înțelegem corect. Dvs. faceți aluzie la faptul că, dacă guvernarea nu va fi sigură că va câștiga acest meci, nici nu-l va porni?

Igor Volniţchi: „Da, exact așa este sau îl va porni, dar va interveni pe parcurs cu unele modificări de ordin politic. Iată doar câteva scenarii cum le văd eu în continuare: primul scenariu – ar fi posibil ca aceste alegeri să nu aibă loc, fiind invocat fie pretextul financiar, fie intervenind pe fir Curtea Constituțională, fie o instanță de judecată, dacă cineva se va adresa; scenariul doi – aceste alegeri au loc, dar dacă rezultatul nu convine cuiva, intervin din nou unele adresări în organele abilitate ale statului și nu se validează rezultatele acestor alegeri…”

Europa Liberă: Dl Volnițchi, înțeleg, astea-s tertipuri, dar oare acum când Uniunea Europeană stă cu ochii pe administrația de la Chișinău, își permite oare un politician responsabil să recurgă la tot felul de tertipuri atât de vizibile, încât să se aleagă după aceea cu reproșuri și chiar condamnări?

Igor Volniţchi: „Reproșuri din partea partenerilor externi au fost și vor mai fi, inclusiv așteptăm acum, în luna martie, dacă nu greșesc eu, și verdictul Comisiei de la Veneția, așteptăm și acel verdict indirect în formă financiară al factorilor de decizie de la Bruxelles din aprilie și până acum guvernarea nu prea a lăsat să se înțeleagă că o deranjează tare reproșurile care vin din exterior atunci când în joc sunt puse interesele sale politice.”

Europa Liberă: Dar ce instrumente are în această situație, iată, opoziția, cei care deja și-au anunțat intenția clară de a participa – liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Maia Sandu, iată, va decide dacă sau cum va participa? Ce instrumente au partidele de opoziție ca să forțeze autoritățile să se producă un scrutin onest, democratic?

Igor Volniţchi: „Eu cred că, întâi de toate, trebuie să înțelegem ce a determinat guvernarea să dea undă verde acestor alegeri până a vorbi de instrumentele pe care le are opoziția. Pentru guvernare era foarte important să pornească discuțiile despre alegeri, această așa-numită campanie preelectorală, pentru că în această perioadă se developează pozițiile unor actori politici și, după câte am văzut, crește tensiunea în relațiile dintre partidele de opoziție. Li s-a aruncat un subiect care deseori îi determină pe cei ce reprezintă opoziția să se certe între ei, să crească tensiunea în relațiile dintre ei, iar în momentul în care tensiunea va atinge cota maximă sau cota scontată, deja se intervine cu acele accente politice despre care vorbeam mai sus.”

Europa Liberă: Dle Volnițchi, cu permisiunea Dvs., o să admitem totuși că scrutinul sau scrutinele vor avea loc și, iată, pornind de la această premisă, cum ați descrie miza acestor alegeri, ziceați că e uriașă? De obicei, astfel de alegeri sunt considerate a fi predictibile pentru rezultatele alegerilor la nivel național. Este și de această dată cazul, mai mult, mai puțin ca în alte cazuri?

Igor Volniţchi: „Sigur că da. Cel care va câștiga bătălia pentru Primăria capitalei, va porni cu prima șansă în alegerile parlamentare din toamnă. Și aici este vorba atât de factorul moral, mobilizator, cât și de accesul la resursele administrative apreciabile pe care le presupune funcția de primar al capitalei. Și eu cred că din acest punct de vedere guvernarea va face tot posibilul să o promoveze pe doamna Radu, actualul primar interimar, în funcția de primar cu acte în regulă, demonstrând tuturor și creându-și deja din timp rezultatele în alegerile parlamentare – „uite, am reușit să obținem victoria în Chișinău, avem susținere ș.a.m.d.”.”

Europa Liberă: Dar dl Plahotniuc a zis că va sprijini candidatul dreptei, dacă se întâmplă minunea și dreapta se unește în jurul unui candidat?

Igor Volniţchi: „Bine, noi am mai avut povestea asta cu susținerea candidatului comun al dreptei și în prezidențiale și vedem că nu prea a ținut. Cel puțin, cei care reprezintă opoziția proeuropeană de centru-dreapta au respins oferta dlui Plahotniuc. Mai mult ca atât, au urmat unele acuzații în adresa Partidului Democrat. Cred că vom avea un scenariu similar și de data aceasta.”

Europa Liberă: Adică, una o să spună și alta o să facă presa lui Plahotniuc?

Igor Volniţchi: „Cred că și acest lucru este posibil, dar mai cred și altceva. Chiar dacă dl Plahotniuc ar încerca să fie sincer și să susțină un candidat la Primăria capitalei comun din partea partidelor proeuropene de centru-dreapta, feed- back-ul nu va fi unul pe măsură.”

Europa Liberă: Dar socialiștii? Ei deja ca și cum au fost trecuți pe tușă. Se vor mobiliza ei oare?

Igor Volniţchi: „Situația socialiștilor este foarte interesantă. Ei acum trebuie să facă față unei mari provocări. Să-și identifice candidatul, să facă total transferul de imagine de la partid către acest candidat, pentru că acesta-i elementul de bază în campania socialiștilor. Ei având un număr impunător de alegători în capitală, trebuie să-l mobilizeze acum, să-l axeze cumva pe candidatul lor. Și să-l treacă în turul doi. În momentul în care își trec candidatul în turul doi, ei pot considera că scopul minim l-au atins, pentru că de fiecare dată, trecându-și candidatul în turul doi, ei au obținut acel scop minim – consolidarea propriului electorat din capitală.”

Europa Liberă: Pe final, dle Volnițchi, avem nevoie de o concluzie, pornind din nou de la premisa că alegerile vor avea loc – așa cum spune legea –, chiar dacă sunteți sceptic în această privință. Deci, la modul practic, lupta se va da între cine mai ales?

Igor Volniţchi: „Alegerile eu admit că vor avea loc, ca să fie clar, însă în momentul în care rezultatul lor nu va conveni cuiva sau pe ultima sută de metri ai campaniei se va prefigura un rezultat ce nu ar conveni guvernării, repet: se va acționa, se vor pune anumite accente politice, dar în această campanie electorală cu siguranță vom avea favoriți și aceștia vor fi – cel puțin, pe moment, eu așa îi văd – va fi candidatul socialiștilor, va fi un eventual candidat comun al celor de pe centru-dreapta sau cel mai reprezentativ și desigur va fi doamna Radu, care va fi susținută masiv din umbră de către guvernare.”

Europa Liberă: Dar va candida ca independentă.

Igor Volniţchi: „Da, cu siguranță așa va fi.”