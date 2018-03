Valeriu Pașa: „După mine, favoritul lui Vlad Plahotniuc este candidatul care va fi înaintat oficial de Partidul Socialiștilor”

Comisia Electorală Centrală va examina, pe 12 martie, chestiunea convocării alegerilor locale anticipate în Chișinău și Bălți pe 20 mai, ca urmare a demisiei primarilor din cele două municipii. Anunțul CEC survine la scurt timp după ce, pe 6 martie, liderul Partidului Democrat de guvernământ, Vlad Plahotniuc, a spus că PD nu va înainta un candidat propriu în capitală, dar este dispus să susțină un candidat pro-european unic, atrăgându-și imediat criticile opoziției care-și spune pro-europeană și anti-oligarhică. Singurul care și-a anunțat până acum intenția să candideze la Primăria Chișinăului este liderul partidului de opoziție, Platforma DA, Andrei Năstase. Partidul Socialiștilor a spus că-și va anunța candidații atunci când vor fi realizate toate procedurile de către CEC. Activistul civic și expertul comunității WatchDog Valeriu Pașa vorbeste despre despre lupta pentru primăria Chișinău.

Europa Liberă: Partidul Democrat, prin vocea liderului său, Vladimir Plahotniuc, a anunțat că nu va înainta un candidat propriu la alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului și este dispus să susțină un candidat unic al partidelor pro-occidentale. Ce ați înțeles Dvs. din acest mesaj pe care liderul PD l-a transmis opiniei publice?

Valeriu Pașa: „Se repetă scenariul de la alegerile prezidențiale, or, Partidul Democrat nu va avea un candidat înaintat pentru alegerile în Primăria Chișinău. Era unul dintre scenariile verosimile, deoarece este cunoscut ratingul extrem de mic al PD-ului în Chișinău și pur și simplu nu vor să se facă de rușine la fel cum a fost la prezidențiale.”

Europa Liberă: Păi, dar cum își testează puterile pentru parlamentare?

Valeriu Pașa: „Dar asta deloc nu înseamnă că nu vor exista candidați ai lui Vlad Plahotniuc în alegeri. Faptul că Partidul Democrat nu are candidați nu înseamnă că Vlad Plahotniuc nu va avea candidat și insist că nu va fi doar unul, eu cred că vor fi cel puțin trei. Deja sub ce sigle vor veni ei și din partea căror partide, asta mai puțin contează. Dl Plahotniuc va avea candidați la aceste alegeri și nu doar unul.”

Europa Liberă: Când dl Plahotniuc zice că PD nu va avea candidat, pentru că îl sprijină pe cel care va reprezenta forțele pro-europene, la ce să se aștepte? PL-ul va avea candidat, PPDA a anunțat că va merge în acest scrutin local, PAS-ul, probabil, vor avea și ei un candidat; vor veni și alte formațiuni politice care își vor desemna reprezentanții în această cursă. Care e acel candidat pe care îl sprijină PD?

Valeriu Pașa: „După mine, favoritul lui Vlad Plahotniuc, PD-ul mai puțin contează în ecuația asta până la urmă, este candidatul care va fi înaintat oficial de Partidul Socialiștilor. Or, în politica moldovenească, în ultimii trei-patru ani în special, există o singură constantă, dar lucrurile se schimbă foarte repede. Există o singură constantă și asta este anti-ratingul enorm, ura efectivă pe care o au moldovenii față de Vlad Plahotniuc și dacă vrei să murdărești ceva, dacă vrei ca ceva să fie împotriva placului cetățenilor, păi, asociază-l cu Vlad Plahotniuc. Dacă te-a susținut acesta, s-ar putea să nu mai treci. Aduceți-vă aminte, cred că cea mai relevantă e soarta Partidului Liberal, care în mai 2015, în preajma alegerilor locale, avea un rating de vreo 16% și imediat cum au intrat la guvernare împreună cu Vlad Plahotniuc au ajuns la 3-4%. Adică și-au pierdut imediat suportul. Aceeași situație e și cu Partidul Popular European, aceeași situație e cu PLDM-ul. Bine, care le au și pe ale lor, dar cred că iată aceste exemple cu PL-ul, cu PPE-ul sunt cele mai relevante. Chiar și comuniștii, care au avut un suport enorm timp de 20 de ani în țara asta, când au intrat într-un fel de coaliție cu democrații și cu PLDM-ul atunci în 2015 la început, de la ale lor 20 și ceva la sută, care de ani de zile, deci, 20 de ani de suport constant, au căzut la patru la sută, numai pentru că s-au unit cu ăștia. Păi, aceeași logică – normal că nici Andrei Năstase, nici Maia Sandu, nici alte partide pro-europene, de opoziție veritabilă nu vor accepta acest suport, doar numai că se zice în presă.”

Europa Liberă: PAS a spus că refuză negocierile cu dl Plahotniuc în privința candidatului comun în alegeri, pentru că declarațiile pe care le face PD ar fi mincinoase, fapt demonstrat în campania prezidențială. Am văzut și reacția PPDA, care a spus că i se aruncă un măr otrăvit, dar sunt reacțiile analiștilor. De exemplu, dl Țăranu spune că propunerea anunțată de Vlad Plahotniuc de a susține un candidat unic al partidelor pro-europene este bine gândită tehnologic. Un alt analist, dl Nicolae Negru, spune că PD a făcut o propunere realistă, iar acum PPDA s-a pomenit în off-side, acum Năstase e cel care dezbină forțele europene, pentru că deja și-a anunțat candidatura; Corneliu Ciurea spune: „dacă toate partidele pro-europene se așază la o masă de discuții, alegerea unui candidat unic este posibilă”.

Valeriu Pașa: „Mai aveți, mai aveți?...”

Europa Liberă: Sunt foarte multe opinii.

Valeriu Pașa: „Da, da, și încă mulți alți rezidenți consacrați ai televiziunilor dlui Plahotniuc. Deci, aceștia nu sunt oameni cu opinie proprie, aceștia sunt oameni care în permanență debitează opinii în interesul și în susținerea puterii de la Chișinău. Aceștia nu sunt analiști și comentatori independenți, care-s obiectivi, asta-i unu și 2) Prin astfel de declarații putem să determinăm că de fapt acești comentatori nu sunt favorabili forțelor pro-europene de opoziție, forțelor pro-europene veritabile, dacă le putem spune așa. Și discuții vor fi multe. Negocieri? Ce fel de negocieri? Uitați-vă pe cine a delegat PD-ul la aceste negocieri – pe Vladimir Cebotari.”

Europa Liberă: Fost ministru al Justiției…

Valeriu Pașa: „Un personaj extrem de toxic încă din timpul când a fost ministru. Pe lângă faptul că este incompetent, a fost permanent implicat în diferite scandaluri, corupție. Adică, unul cu care chiar să vrea să vorbească cineva, să spunem cu PD-ul, îl înaintezi pe unul, nu știu dacă era destul de

greu să găsești în PD pe cineva mai inacceptabil ca partener de dialog. Puteau să înainteze pe cineva, nu știu, din deputații aceștia așa mai curăței, mai cheptănăței. L-au scos pe Cebotari care este super-toxic, adică cumva s-a dat clar de înțeles că e o bătaie de joc. Ceea ce a făcut astăzi dl Plahotniuc este o mare bătaie de joc de cetățeni, de ideea de integrare europeană, de partenerii externi ai Republicii Moldova, apropo, care indică că nu ar fi rău să aveți un dialog chiar cu puterea, cu toate problemele pe care le are această putere, pentru că, dacă vrei dialog, nu faci așa. Trebuie să trezești încrederea, fă ceva mai întâi, nu spune, fă, pentru că noi vedem foarte clar că faptele și vorbele dlui Plahotniuc în ceea ce ține de intenția lui de colaborare cu partidele de dreapta niciodată nu se pupă. A declarat că o susține pe Maia Sandu și a lucrat la greu pentru Igor Dodon în campania pentru prezidențiale din 2016; spune că vrea alianță cu partidele pro-europene împotriva socialiștilor, dar nu știu de ce televiziunile dlui Plahotniuc de dimineață până seara toarnă zoaie în cap la liderii pro-europeni și nu dau absolut nimic negativ despre Igor Dodon și schemele în care a fost implicat. Doar un exemplu concret: dosarul penal pe achiziția de energie electrică de către Igor Dodon și Zinaida Greceanîi în 2008, unde cetățenii au fost fraudați de 15 milioane de dolari, cel puțin. Noi am scris o plângere la Procuratură și Procuratura a intentat un dosar penal. Niciuna din televiziunile sau alte instituții media ale lui Vlad Plahotniuc nici n-au menționat nimic despre acest fapt. Iată asta-i realitatea – faptele, nu vorbele.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc spune că, prin această decizie, PD va împiedica o victorie a socialiștilor la Chișinău și a respins zvonurile că democrații nu ar vrea alegeri anticipate în capitală.

Valeriu Pașa: „Păi, ei pot să nu le vrea, dar asta nu înseamnă că ei pot să nu le facă, pentru că în momentul în care le-ar fi blocat, asta ar însemna un abuz extraordinar și apropo, printre promotorii ideii de a renunța la alegeri îs aceiași trepăduși aflați în solda Partidului Democrat, așa-numiții analiști și comentatori că, vezi tu, nouă milioane de lei e mult și tâmpenii de genul acesta.”

Europa Liberă: Dar când zice el că împiedică socialiștii să ajungă la cârma Primăriei Chișinău?

Valeriu Pașa: „Spune minciuni, spune minciuni! Păi, da, socialiștii; socialiștii n-o să fie, o să fie el, chiar dacă o să fie vreun primar nominal de la socialiști, asta mai puțin contează.”

Europa Liberă: A ieșit din joc numele Silviei Radu pentru cursa electorală pentru fotoliul de primar al Chișinăului?

Valeriu Pașa: „Păi nici n-a intrat niciodată. Dumneaei, dincolo de faptul că nu are experiența și pregătirea necesară, experiența scurtă pe care a avut-o la Primărie a arătat că nu este un candidat capabil să-și adjudece simpatiile chișinăuienilor. Chiar nu prea face față în calitate de primar. E lipsă de experiență, în primul rând, dar asta nu înseamnă că nu va participa. S-ar putea să participe la alegeri, pentru că este și o doamnă foarte ambițioasă, dar, dacă spunem la modul serios, s-o luăm în calcul ca un potențial concurent serios pentru Primăria Chișinău, niciodată.”

Europa Liberă: Unii spun că mesajul geopolitic pentru chișinăuieni este deja unul răsuflat și nu va conta practic absolut deloc în această campanie electorală pentru funcția de primar al Chișinăului.

Valeriu Pașa: „Să sperăm mult la asta, pentru că nici tancurile rusești și nici unionismul n-o să acopere gropile din drumuri, n-o să facă parcurile noastre mai practicabile și mai curate, n-o să facă viața noastră în acest oraș mai decentă, n-o să creeze locuri de muncă, n-o să atragă investiții, n-o să repare

școli, n-o să dea salarii decente în grădinițe, n-o să poată să completeze numărul de angajați în grădinițe și transportul public nu va deveni mai practicabil de la faptul că… Deci, e o chestie, de la bătaia asta geopolitică nu mai avem drumurile și trotuarele din Chișinăul și centrul istoric a fost tot făcut unul lat și distrus și e un dezastru în Chișinău. Poate ajunge?! Sper că chișinăuienii s-au săturat de povestea asta.”

Europa Liberă: Dacă vor concura mulți actori, atunci s-ar putea să fie și turul doi de scrutin. Dreapta pare să fie fărâmițată, opoziția de dreapta. Cine și ce șanse are?

Valeriu Pașa: „Este foarte greu să spunem acum despre cine și ce șanse are. Teoretic este clar că tradițional deja în turul doi poate să iasă un reprezentant al stângii. În cazul dat este clar că în pole position pleacă socialiștii cu candidatul lor și un reprezentant de pe dreapta, cine va acumula mai mult. Acum, va fi așa sau nu este greu de spus, pentru că este foarte clar că PD-ul va lucra sau mașinăria asta a guvernării va lucra ca să încerce să rezolve problema din turul întâi, la fel cum au făcut-o la prezidențiale și nu le-a ajuns foarte puțin s-o facă; vor juca pe partea de prezență. Sunt sigur că o să ne trezim cu liste de oameni care au apărut în special în unele zone din suburbii cu sutele și cu miile înregistrate peste noapte. Ei vor încerca să forțeze nota și să rezolve din turul întâi, pentru că înțeleg că în turul doi candidații forțelor anti-oligarhice… Dacă vorbim de componenta politică a acestor alegeri, ea are două fațete: 1) Primăria nimerește pe mâinile guvernării a dlui Plahotniuc sau nimerește pe mâinile opoziției; restul sunt irelevante. Deci, componenta politică n-o poți da la o parte și ea contează foarte mult, în special în ajunul alegerilor parlamentare. Dar aici se termină politica cu Primăria. Ca să fie clar, supraviețuirea economică și ca infrastructură a orașului acesta e în genere viitorul acestei țări, pentru că, dacă noi în 20 de ani cel mult n-o să avem un oraș în care locuiesc 1,2-1,3 milioane de oameni și cu o economie dinamică, țara asta nu are viitor.”

Europa Liberă: Vor ieși chișinăuienii, locuitorii municipalității să voteze, pentru că s-a ridicat și problema participării la vot pe parcursul anilor?

Valeriu Pașa: „Eu cred că vor ieși, deși înțeleg că se va face tot posibilul pentru a genera o campanie electorală cât mai murdară, cât mai lipsită de conținut, pentru a descuraja oamenii să vină la vot, pentru că o prezență cât mai mică a chișinăuienilor înseamnă că toate tehnologiile astea cu oameni aduși cu autobuzul și chestii de genul acesta o să conteze mai mult și poate așa își rezolvă ei problema din primul tur. Și asta este cel mai important, de fapt – trebuie să vină cât mai multă lume la vot, pentru că atunci când vor fi foarte mulți aceste eventuale falsificări, manipulări vor conta foarte puțin, dar dacă iese 200 de mii de oameni și 50 de mii sunt aduși cu autobuzul, atunci ei și-au rezolvat problema din primul tur.”