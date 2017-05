Bruxelles în stare de asediu înainte ca Trump să inaugureze noul sediu NATO

Bruxelles, împrejurimile capitalei, ba chiar și o bună parte a cerului aerian al Belgiei vor fi parțial blocate miercuri și joi, odată cu reuniunea la vârf nord-atlantică NATO la care participă pentru prima oară președintele SUA Donald Trump, ba chiar și, tot pentru prima oară, noul președinte francez Emmanuel Macron.



Cu această ocazie, liderii NATO vor inaugura și noul sediu sal Alianței, situat exact vizavi de cel actual, în afara orașului, pe șoseaua spre aeroport, care va fi cu totul blocată.



Belgia a mobilizat cu această ocazie circa 3.500 de polițiști și forțe speciale, făcând apel pentru asta chiar și la țările vecine din Benelux, Olanda și Luxemburg.



Securitatea este maximă, întrucât sunt prevăzute manifestații în Bruxelles atât împotriva lui Trump, cât și împotriva celuilalt contestat lider din NATO, președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Anarhiști din țările vecine au început să se scurgă spre Bruxelles încă din ziua de luni, miercuri trebuind să aibă loc o manifestație intitulată „Trump not welcome”, pe care primarul din Bruxelles Ville Yvan Mayeur a permis-o, pe un traseu prestabilit, care nu ar putea în nici un caz să ajungă până la perimetrul de securitate stabilit în jurul NATO sau al instituțiilor europene și în zona ambasadei SUA, unde s-ar putea ca Trump să doarmă, restul suitei de 1.000 de oameni care îl însoțesc pe Trump fiind cazați într-unul din cele mai mari hoteluri din oraș, rechiziționat cu această ocazie.



Trump va fi întâmpinat la ambasada SUA doar de însărcinați de afaceri, deoarece pentru moment Trump nu a numit pe nici unul din cei trei ambasadori SUA la Bruxelles: pe lângă NATO, pe lângă Uniunea Europeană și pe lângă regatul Belgiei.



Belgia despre care Trump a spus odată că este „un oraș frumos”, înainte de a spune despre Bruxelles, după atentatele islamiste de anul trecut, că e o gaură infectă (Brussels is 'like living in a hellhole')



La fel de îngrijorate sunt forțele de ordine belgiene și în legătură cu manifestațiile împotriva lui Erdogan, la care vor participa kurzi și militanți de stânga turci exilați in occident. De mai multe ori, înfruntările între militanți turci pro- și anti-Erdogan au dus la mari violențe în Bruxelles



Pe lângă chestiunile globale de securitate, terorismul, situația din Orientul Apropiat și cea din Afganistan, Crimeea și intensificare agresivității Rusiei, liderii NATO vor mai discuta și chestiunea creșterilor cheltuielilor militare ale membrilor europeni ai Alianței. După primele critici aduse Alianței în timpul campaniei sale electorale, Trump s-a declarat „mulțumit” că membrii NATO s-au angajat să își majoreze participarea financiară.



Țările membre al NATO și-au luat angajamentul în 2014 să își sporească cheltuielile militare până la 2% din Produsul Intern Brut (PIB) în termen de zece ani.

În afară de Statele Unite, puține țări ating în prezent acest nivel. Germania este mai ales vizată de criticile lui Donald Trump. Cancelarul german, Angela Merkel, s-a angajat să accelereze investițiile în Bundeswehr, majorând procentul alocat pentru Apărare de la 1,2% în momentul de față.



In sfârșit, liderii vor inaugura și noul cartier general al Alianței Nord Atlantice, sediul vechi fiind deja neîncăpător. Construcția celui nou a costat peste un miliard de euro, de două ori mai mult decât costul estimat oficial inițial.