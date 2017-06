În Marea Britanie au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare anticipate. Conservatorii ar obține 314 mandate de deputat, laburiștii – 266. Partidul național scoțian ar obține 34 de locuri în Parlament, iar liberal-democrații – 14. Camera Comunelor are 650 de locuri.

Însă primele rezultate ale sondajelor la ieșirea de la urne, dacă sunt corecte, arată că Partidul Conservator al actualului premier Theresa May a pierdut teren. În timpul campaniei, Theresa May declara că are nevoie de un mandat mai puternic pentru purtarea negocierilor privind ieșirea țării din UE, aşa numitul Brexit.

Conservatorii au adoptat o poziţie mai dură în raport cu Bruxellesul, în timp ce laburiştii, în frunte cu Jeremy Corbyn, au pledat pentru menţinerea zonei de comerţ liber cu UE.

Liberal-democraţii au insistat în timpul campaniei pe un nou referendum privind Brexit-ul, iar Partidul Naţional Scoţian – pentru un referendum repetat asupra independenţei Scoţiei.

Campania a fost umbrită de atacurile teroriste de la Manchester, din 22 mai și de la Londra, în 3 iunie.