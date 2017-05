Valeriu Ghilețchi: „E nevoie de mai multă comunicare, ca ei să înţeleagă ce vrem să facem”

O delegație a coaliției de guvernare compusă din deputații Marian Lupu, Sergiu Sârbu și Valeriu Ghilețchi a călătorit săptămâna aceasta la Bruxelles pentru a convinge europarlamentarii să NU amâne aprobarea ajutoarelor de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Amânarea s-a produs totuși - mulți europarlamentari au spus că sunt îngrijorați de situația de la Chișinău, inclusiv în chestiunea schimbării sistemului electoral. Valentina Ursu a discutat cu Valeriu Ghilețchi, care conduce grupul deputaților popular-europeni.

Europa Liberă: V-aţi aflat şi dumneavoastră în aceste zile la Parlamentul European, acolo unde au fost dezbătute pe larg subiectele ce ţin de schimbarea legislaţiei electorale, dar şi despre aceste 100 de milioane de euro promise Republicii Moldova. Vreţi să ne spuneţi care e lecţia pentru lumea de acasă?

Valeriu Ghilețchi: „Aş vrea să fac unele precizări. În primul rând, nu era pe agenda Parlamentului European acordarea finanţării de 100 de milioane de euro. Pe data de 18 mai urma să aibă loc trialogul între Comisia Parlamentului European, INTA, reprezentanţii Consiliului European şi ai Comisiei Europene. În cadrul discuţiilor s-a ajuns la o înţelegere ca să amâne această întâlnire a trialogului cu două săptămâni şi două zile, va fi la începutul lunii iunie. Dezbateri au avut loc, în general, pe subiecte legate de Republica Moldova. Și în cadrul acestor dezbateri, evident, au fost şi opinii critice, legate de schimbarea Codului Electoral, legate de reformele care se fac în Republica Moldova. În mare parte, totuşi, a predominat o poziţie pragmatică, majoritatea europarlamentarilor înţeleg că Republica Moldova trebuie ajutată, dacă vrem ca ea să îşi continue parcursul european. Dacă ar fi să răspund la întrebarea ce lecţie ar trebui să învăţăm, e nevoie de mai multă comunicare. Sigur că şi modificarea Codului Electoral, dar şi alte reforme, care se fac în Republica Moldova, deoarece avem Acordul de Asociere, este bine să le facem într-o bună comunicare cu partenerii noştri externi, ei să cunoască intenţiile noastre, să ştie exact ce vrem să facem, de ce vrem aceste schimbări să le adoptăm. Pentru că nu există până la capăt un răspuns clar pentru ei care este scopul acestei reforme legate de Codul Electoral, dacă ne referim la Codul Electoral sau dacă se fac şi alte modificări în legislaţie, cum ar fi cele legate de mass-media. De asemenea, au fost întrebări în discuţiile pe care le-am avut cu parlamentarii europeni, în particular cu domnul Petras Auštrevičius. El a ridicat această întrebare de reformă a mass-media. Deci, e nevoie de mai multă comunicare, ca ei să înţeleagă ce vrem să facem şi, totodată, şi noi să plecăm urechea, dacă ei consideră că lucrurile pe care le facem nu sunt binevenite pentru parcursul nostru european.”

Europa Liberă: Să ne spuneţi foarte clar, acum se aşteaptă verdictul Comisiei de la Veneţia referitor la reforma electorală. În funcţie de verdictul acestei Comisii şi felul cum vor fi votate în a doua lectură cele două proiecte de lege comasate, se va decide felul cum trebuie să fie ajutată financiar Republica Moldova de către UE?

​Valeriu Ghilețchi: „Să le separăm în felul următor. În primul rând, dialogul va avea loc înaintea şedinţei Comisiei de la Veneţia. Şedinţa Comisiei INTA va avea loc după şedinţa Comisiei de la Veneţia. Prin urmare, putem face o anumită legătură între verdictul Comisiei de la Veneţia şi votul în Comisia INTA. Doar că astăzi este greu să spui care va fi acest vot. Dacă avizul Comisiei de la Veneţia va fi unul negativ, presupun că votul în Comisie s-ar putea să fie unul imprevizibil. Poate fi unul pozitiv, la limită, poate fi unul negativ în cadrul Comisiei INTA. Pentru că în cadrul acestor discuţii comisarul Uniunii Europene a specificat un element: nu este de competenţa Uniunii Europene să dicteze vreunui stat ce sistem electoral să adopte. Dar în discuţiile pe care le-am avut, din ele reiese clar că avizul Comisiei de la Veneţia va avea o influenţă asupra acestei decizii. Nu ştiu exact care va fi decizia şi a Comisiei de la Veneţia, pentru că, din experienţele anterioare, Comisia de la Veneţia poate oferi un aviz foarte critic şi mai puţin critic. Nu ştiu dacă putem vorbi acum despre un aviz negativ sau pozitiv, pentru că este totuşi o expertiză din punct de vedere al corespunderii a ceea ce se propune la Codul Electoral cu standardele europene. De aceea, îmi vine greu să anticipez. Dar, aşa cum vă spuneam, lucrurile putem să le legăm. Pe de altă parte, nu putem chiar face o legătură directă. Va depinde foarte mult de ceea ce va spune Comisia de la Veneţia, dar, de asemenea, va depinde foarte mult de comunicarea dintre Chişinău şi Bruxelles. Adică, după avizul Comisiei, va fi nevoie de mai multă comunicare să vedem acele recomandări care vin din partea Comisiei de la Veneţia, va apleca Parlamentul urechea la acele recomandări, la toate, la unele dintre ele. Şi, în baza acestei comunicări, discuţii, probabil, se va ajunge la o decizie finală.”

Europa Liberă: După votul în prima lectură a acestui proiect de lege, s-au împărţit părerile la Chişinău. Pentru că ceea ce a lăsat să se înţeleagă atât spicherul Andrian Candu, cât şi preşedintele Igor Dodon e că nu pe multe dintre prevederile acestui proiect de lege se găseşte numitor comun.

Valeriu Ghilețchi: „Eu nu ştiu exact care sunt divergenţele la ora actuală. Am văzut un proiect comasat trimis la expertizarea Comisiei de la Veneţia. Ceea ce am observat şi la domnul Dodon, şi la domnul Candu, şi ceea ce am spus şi eu, în numele grupului parlamentar popular-european, este că nu vom vota în lectura a doua proiectul, fără ca să ţinem cont de recomandările Comisiei de la Veneţia. Altfel spus, recomandările Comisiei de la Veneţia sunt importante şi pentru noi, ca grup parlamentar. Noi le vom lua în seamă, vom pleca urechea la ele şi vom vedea ce vor zice ceilalţi actori politici.”

Europa Liberă: Sunt multe voci care spun că prin amânarea discuţiilor pe marginea ajutorului de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova s-ar da apă la moara politicienilor pro-ruşi, a preşedintelui Igor Dodon, care afirmă că Rusia ajută ţara mai mult decât ar ajuta-o Uniunea Europeană. Ce se întâmplă aici?

Valeriu Ghilețchi: „Declaraţia domnului Dodon, prin care el a salutat faptul că Parlamentul European a amânat acordarea acestui ajutor financiar, deşi este un lucru neadevărat, nu există o asemenea decizie a Parlamentului European, dar revin la această declaraţie a domnului Dodon, ea a avut un efect invers. Pentru că foarte mulţi europarlamentari şi-au dat foarte bine seama cine este interesat în suspendarea sau amânarea acestei finanţări. Dacă noi vrem cu adevărat să susţinem Republica Moldova pe parcursul ei european, atunci ar trebui, evident, făcute presiuni asupra Chişinăului prin discuţii, cerute Chişinăului, să elimine acele elemente nedemocratice, elemente care nu ar trebui să se regăsească în reformele noastre, inclusiv legat de Codul Electoral. Dar nu este corect să anulezi această finanţare, pentru că anularea finanţării, evident, face jocul Rusiei.”

Europa Liberă: Dar au fost eurodeputaţi care au spus că nu cetăţenii ar profita de pe urma ajutoarelor europene, ci elitele cleptocrate de la Chişinău.

Valeriu Ghilețchi: „Da, au fost. În cadrul Parlamentului există o libertate de opinie. Au fost europarlamentari care au fost mai critici, dar totuşi a predominat o poziţie constructivă. Spre exemplu, am avut o discuţie personală cu domnul Marinescu şi, după discuţia aceasta, am văzut şi luarea de atitudine a domniei sale în această dezbatere, în care a subliniat: „Noi trebuie să ajutăm Republica Moldova. Da, noi ar trebui să condiţionăm, să cerem ca reformele să fie făcute, dar ajutorul este acordat, în ultimă instanţă, Republicii Moldova’.”

Europa Liberă: Pentru că mulţi îşi pun acest semn de întrebare, că, chipurile, socialiştii şi democraţii ar avea înţelegere, pe de altă parte, nu se ştie care mai este opoziţia în Parlament, ce ne puteţi spune? Această comasare a celor două proiecte venite de la socialişti şi democraţi duce spre aceea că au intrat în cârdăşie cele două partide?

Valeriu Ghilețchi: „Eu nu împărtăşesc acest punct de vedere. Evident, nu cunosc toate discuţiile care au fost duse cu Partidul Socialiştilor.”

Europa Liberă: Cine a purtat cu socialiştii discuţiile din partea PD? Pentru că oricum aţi dat votul şi dumneavoastră.

Valeriu Ghilețchi: „Eu nu cunosc. Eu nu am participat la nicio discuţie dintre Partidul Democrat şi Partidul Socialiştilor. Cred că reprezentanţii acestor partide ar putea să aducă lumină asupra acestor discuţii dacă au fost ele şi care au fost aceste discuţii. Eu îmi exprim punctul meu de vedere, am făcut acest pas din considerentul de a continua calea noastră europeană. Este punctul nostru de vedere, noi l-am discutat foarte mult în cadrul grupului, ne-am opus introducerii sistemului uninominal. Am acceptat acest compromis al sistemului mixt doar din considerentul de a păstra o guvernare pro-europeană. Dacă Partidul Democrat nu îşi va respecta cuvântul, evident, pentru mine, pentru noi, va fi un lucru foarte neplăcut, dar responsabilitatea va fi pe umerii lor. Noi am făcut-o cu bună credinţă, susţinând un proiect, repet, pentru a continua parcursul nostru european.”

Europa Liberă: Iar Igor Dodon, în calitate de şef de stat, spune că e meritul lui şi al Partidului Socialiştilor că s-a reuşit acest vot, 74 de voturi în Parlament, că aceşti deputaţi au aprobat ceea ce au propus socialiştii.

Valeriu Ghilețchi: „Fiecare politician încearcă să arate că el a fost mai important într-o cauză sau alta. În acest caz proiectul socialiştilor nu va fi votat în lectura a doua aşa cum a fost propus. Vorbim despre un compromis şi în lectura a doua. Deja s-au făcut mai multe propuneri în cadrul comasării. Vor fi amendamente şi din partea grupului nostru. Aşteptăm recomandările Comisiei de la Veneţia. Şi dacă în final se va ajunge la un vot pentru lectura a doua, acel proiect nu va fi proiectul înaintat de socialişti. Va fi un rezultat comun al grupurilor parlamentare, fracţiunilor parlamentare împreună cu Comisia de la Veneţia.”

Europa Liberă: Şi dacă socialiştii se vor supăra, s-ar putea să votaţi fără ei?

Valeriu Ghilețchi: „Pentru mine este prematur acum să spun dacă se vor supăra, nu se vor supăra. Precondiţia noastră de bază nu este poziţia socialiştilor, este poziţia Comisiei de la Veneţia. Ce vor face socialiştii ei vor decide. Noi vom decide în funcţie de avizul Comisiei de la Veneţia.”