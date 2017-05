Victor Ciobanu: „Introducerea votului mixt este o chestiune de viaţă şi moarte pentru actuala guvernare și cred că ea este gata să renunțe la ajutorul european”

Ce consecințe pentru Republica Moldova va avea sau, poate, are deja decizia Parlamentului European de a amâna discutarea acordului pentru asistența financiară în valoare de 100 de milioane de Euro promisă Chișinăului de Comisia Europeană? Punctul de vedere al analistului politic Victor Ciobanu.

Europa Liberă: În ciuda unui pronunțat calm afișat de guvernarea democrată, dar și a unui optimism explicat poate cu mai puțină inspirație de aceeași guvernare, amânarea sprijinului financiar promis Chișinăului este certă. Chiar și numai amânarea, pe termen neclar deocamdată, a asistenței financiare a UE ce consecințe are sau poate avea pentru Republica Moldova?

Victor Ciobanu: „Consecințele pot fi, la prima vedere, destul de dramatice având în vedere situaţia bugetară şi economică, în general, precară în care se află pentru moment Republica Moldova. Doar că această guvernare declarată pro-europeană cred că s-a pregătit din timp şi pentru acest scenariu având în vedere că a creat anterior un fond de rezervă care, prin coincidență, constituie două miliarde de lei, adică exact suma de 100 de milioane de euro pe care trebuie să o primească de la UE. Asta ne duce cu gândul la faptul că guvernarea a anticipat această reacţie negativă a UE. Având în vedere că introducerea votului mixt este o chestiune de viaţă şi moarte pentru actuala guvernare, cred că ea este gata să renunțe la acest ajutor.”

Europa Liberă: Sugerați că expresia de surpriză a autorităţilor nu a fost chiar sinceră?

Victor Ciobanu: „Ba chiar a fost una care nu atinge nivelul de manipulare, ci sunt minciuni crase pentru că manipularea presupune totuşi un grad mai ridicat de inteligență. Aici ni s-a spus că europarlamentarii au fost induși în eroare, ceea ce este după mine o neînțelegere totală a procesului politic, în general şi a celui european, în particular. Să creadă oare guvernarea de la Chișinău că în Europa lucrurile stau exact aşa ca la Chişinău?! Deci, angajezi o firmă sau două de lobby, comanzi câteva sondaje trucate şi schimbi opinia publică? Asta nu se întâmplă. Vedem chiar în interiorul Republicii Moldova că asta tot nu se întâmplă.

Oricât de mulţi bani nu ar cheltui guvernarea pe aceste campanii de piar ratingul rămâne în marja de eroare. Deci, atestăm o neîncredere totală faţă de această guvernare. Acum această neîncredere a devenit deja un lucru cert şi în cancelariile europene şi am văzut acest lucru în luările de cuvânt din Parlamentul European în toate limbile principale din UE. Deloc întâmplătoare în acest context este vizita fulger a lui Plahotniuc la Washington ca o tentativă disperată de a mai salva ce se poate salva.”

Europa Liberă: Dar cum poate salva această vizită la Washington … ?

Victor Ciobanu: „Aşa cum vă ziceam, aceștia de la Chișinău sunt un fel de băieţi de cartier care se ţin tare în parcare şi ei consideră că de fapt asta şi este politicii pragmatice. Văzând că europenii sunt oarecum altfel decât cei de la Chişinău, au apelat la Washington având în vedere că au mai avut relații, ce-i drept cu administrația precedentă.”

Europa Liberă: Este – așa cum se spune – decizia de amânare a asistenței cauzată sau inspirată doar din dorinţa de a acorda un sprijin din partea familiilor politice din Parlamentul Europenean partidelor afiliate sau apropiate lor din Republica Moldova?

Victor Ciobanu: „În nuanțarea acestor discursuri din Parlamentul European cu siguranță am văzut o rivalitate care se vede cu ochiul neînarmat. Cei din familia socialiștilor au susţinut oarecum această guvernare afirmând că sunt totuşi anumite progrese, or progresele trebuie să fie măsurabile. Asta face parte şi din discursul guvernării de la Chișinău. Ei afirmă permanent că merg sigur spre implementarea reformelor. Or, exact aici este problema cea mare. ei nu judecă în categorii de implementare. Ei cred că dacă bifează încă un set de legi, atunci este suficient ca să inoculezi partenerilor de dezvoltare precum că ai fi îndeplinit anumite cerinţe. Or, nu este aşa. Până la urmă, un automobil acre merge este altceva decât o schiţă de designer. Chiar dacă ai un proiect desenat foarte bine trebuie să asamblezi un automobil care să şi meargă. Exact asta guvernării de la Chişinău nu-i reuşeşte.”

Europa Liberă: Amânarea este cauzată doar de tentativa de a schimba, pentru profit de putere, a sistemului electoral sau sunt şi alte motive?

Victor Ciobanu: „Celelalte motive sunt arhicunoscute deja. Reformele nu merg – aceasta este pretenția generală a europenilor faţă de guvernarea de la Chişinău. Ei raportează permanent, dar până la urmă justiţie nu este, asta am văzut în toate luările de cuvânt. Cei responsabili de furtul miliardului nu au fost nici depistați, nici condamnaţi. Pluralism în mass-media nu există. Şi acum

Nu se schimbă regulile în aşa mod ca să favorizeze doar anumite partide, anumiţi actori politici...

această tentativă disperată de a se păstra la guvernare care este concentrată în schimbarea sistemului electoral încununează opera acestei guvernări şi vine ca o picătură care deja a stârnit nemulțumiri în cancelariile europene.

Nu se schimbă regulile jocului pe parcursul jocului. Nu se schimbă regulile în aşa mod ca să favorizeze doar anumite partide, anumiţi actori politici în defavoarea celorlalţi. Aceste lucruri le văd deja toţi. Europenii nu mai dau cecuri în alb, nu se mulţumesc doar cu rapoartele frumoase care vin permanent de la Chişinău, ci vor să vadă rezultate, dar aceste rezultate lipsesc.”

Europa Liberă: Există şi un altfel de a reacţiona la această amânare inclusiv prin faptul că ar fi apărut condiţii, precondiții suplimentare. De fapt, ce precondiții au existat pentru alocarea sumei respective? Pentru că, deja, cum spuneam, unii avocați mediatici ai celui mai mare partid al guvernării au deplâns invocarea unor condiții noi, apărute peste noapte ca şi cum din conjunctura politică.

Victor Ciobanu: „Nu cred că au apărut condiţii noi. Posibil că toate condiţiile invocate permanent şi la care m-am referit anterior au fost concretizate şi detaliate. Am văzut că sunt 30 de precondiții pentru trei tranșe - câte zece condiții pentru fiecare tranșă, ceea ce îmi pare un fel de plan concret şi o schimbare de atitudine. Mesajul este: „nu ne spuneţi doar poveşti, arătați-ne rezultate concrete punct cu punct după care vă deblocăm câte o tranşă”, ceea ce este un fel de luare la evidență a unui elev care nu este tocmai cinstit când îşi face temele pentru acasă.”

Europa Liberă: Europarlamentarul Sorin Moisă, autorul raportului care sintetizează poziţia Parlamentului European, spunea într-un interviu cu Europa Liberă că amânarea cu o lună a discutării ajutorului european pentru Republica Moldova este „răul cel mai mic” şi că putea fi mai rău dacă nu ar fi existat în ajun acea reacţie a preşedintelui Igor Dodon care a mulțumit Parlamentului European pentru această eventuală amânare. Să înţelegem că „sperietoarea” că ar putea eventual veni la putere forţe pro-ruse rămâne a fi cel mai forte argument invocat de guvernare?

Victor Ciobanu: „Da, cred că este argumentul de bază şi până la urmă nu este chiar o sperietoare. Dacă în sistemul electoral actual socialiştii câştigă cu peste 50 de mandate alegerile parlamentare, o indică sondajele, atunci într-un sistem mixt şi, atenţie, în condiţiile unor alegeri libere şi corecte, socialiștii îşi adjudecă 70 – 80 la sută din mandate.

Problema este că aceste alegeri nu vor fi nici libere, nici corecte şi probabil că se va merge pe scenariul partajării zonelor de influenţă între socialişti şi democraţi care îşi vor lua părţile la care au convenit. Este totuşi şi un fel de sperietoare. Este business-ul politic a lui Plahotniuc care deocamdată mai prinde la Occident. Trebuie să fim conştienţi că şi europenii, şi americanii judecă, în primul rând, în categorii de stabilitate regională şi Republica Moldova rămâne a fi acel ostatic geopolitic în care reformele pe interior şi, până la urmă, bunăstarea şi fericirea poporului moldovenesc sunt sacrificate acestei stabilități geopolitice.”