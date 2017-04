Alexe Tulbure: „Consens există, numai că împotriva schimbării sistemului de vot”

Trecerea la sistemului votului uninominal este promovată de Partidul Democrat ca o metodă de a-i face pe deputați mai responsabili în fața electoratului. Dar criticii ideii, printre care și fostul ambasador al Moldovei pe lângă ONU, dar și Consiliul Europei, expertul politic Alexei Tulbure, sunt de părere că uninominalul nu urmărește decât mărirea artificială a influenței politice a PD, care scade în sondajele de opinie.

Europa Liberă: În Parlament au ajuns două proiecte de lege. Ce e de făcut în situaţia aceasta? Cum vor proceda legiuitorii? Vor ajunge la un consens larg în societate, aşa cum e cerut de Comisia de la Veneţia, dacă PD şi PSRM nu pot să împartă „pielea ursului”?

Alexei Tulbure: „Acest proiect care a fost înaintat de socialişti nu trebuia să apară. Socialiştii s-au declarat în opoziţie în timpul aşa-numitei campanii electorale pentru alegerea preşedintelui. Dodon şi partidul care l-a susţinut au promis foarte multe lucruri, dar principalul să lupte cu acest regim nelegitim, să se opună oricăror iniţiative care vin de la această putere care, de fapt, nu prea are dreptul să vină cu astfel de iniţiative, înregistrând un suport din partea alegătorilor minimal, cel mai mic din întreaga istorie a Moldovei independente. Şi ideea era foarte simplă: opoziţia se opune acestei inițiative de modificare a sistemului electoral.

Despre consens nici nu poate fi vorba, dar aceasta este o condiţie sine qua non a comunităţii internaţionale pentru astfel de schimbări. Mai mult decât atât, această reformă tinde să fie produsă în ajunul alegerilor. E clar că noi suntem în a doua jumătate a mandatului de guvernare şi este ajunul alegerilor. Din bunele practici noi ştim că în ajunul alegerilor nu se mai schimbă sistemul electoral, se schimbă la începutul mandatului, ca toată lumea să fie pregătită, să înţeleagă, să aibă timp să participe la dezbateri ş.a.m.d. Şi, în condiţiile în care socialiştii făceau parte din acea opoziţie, care cu adevărat doreşte schimbarea spre bine în ţară, atunci uninominalul nu avea nicio şansă să fie adoptat în Republica Moldova. În cazul în care mergeau peste aceste condiţii, peste opoziţie, peste opinia comunităţii internaţionale, democraţii intrau în probleme foarte serioase.”

Europa Liberă: Acum PD nu va face un pas înapoi, aşa precum aşteptau foarte mulţi, inclusiv experţi, observatori ai scenei politice din Republica Moldova, pentru că din principiu vor insista ca să treacă uninominalul. Au şi voturi suficiente în Parlament să fie schimbat sistemul electoral, dacă îşi doresc cei din Partidul Democrat. Pe de altă parte, nici socialiştii nu vor ceda, vor merge până în pânzele albe. Şeful statului a spus că un consilier al său juridic va merge să discute cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, pentru că de acolo se cere consens în societatea moldavă ca să fie schimbată legislaţia electorală. Ce se va întâmpla şi cum să se dezmeticească alegătorul? Ce evoluţii anticipaţi dumneavoastră?

Alexei Tulbure: „Un larg consens, aşa cum cere Comisia de la Veneţia, în Moldova nu va fi în privinţa schimbării sistemului electoral. Proiectul democraţilor conţine elemente anticonstituţionale, în special, ceea ce ţine de rechemarea deputatului, în cazul în care nu corespunde cerinţelor, nu îşi respectă obligaţiunile, promisiunile ş.a.m.d. Aceasta e imposibil de realizat, dar ideea rechemării era pusă la baza acestui proiect. Acum, dacă se elimină ideea rechemării, atunci ce mai rămâne în proiectul acesta al democraţilor? Nimic. Totul e minciună. Argumentele care au fost înaintate de socialişti tot sunt cam dubioase, că vezi, dragă Doamne, dacă nu ieşeau ei cu proiectul acesta, atunci Plahotniuc şi democraţii votau uşor trecerea la sistemul uninominal. Dar acum nu ştiu de ce ei cred că democraţii nu vor vota acest proiect, dar vor intra în discuţii cu ei.

Dar dacă se opuneau împreună cu toată lumea şi militau pentru păstrarea sistemului proporţional, aceasta, de fapt, e cea mai bună soluţie pentru ţară, acesta e interesul Moldovei şi al poporului Moldovei, să păstreze această stabilitate în sistemul electoral acum. Acum mie mi se pare că este un joc comun, nu e o confruntare între socialişti şi democraţi, dar este o colaborare, ca, până la urmă, să se ajungă la un aşa-numit compromis, cum îl numeşte Dodon, asupra unui sistem mixt, poate cu modificarea unor elemente din cele care au fost înaintate de socialişti. Şi acest proiect de compromis, aşa cum îl numesc aceştia, va fi prezentat ca un proiect care este susţinut de toată lumea, de putere şi de opoziţie.”

Europa Liberă: Ce vă face pe dumneavoastră să credeţi că nu este exclusă posibilitatea unor înţelegeri între democraţi şi socialişti cu privire la sistemul electoral mixt?

Alexei Tulbure: „În 2013 proiectul unui sistem mixt a fost propus de democraţi, atunci s-a votat această schimbare, pe urmă s-a revotat, pentru că aşa era situaţia în Parlament, guvernul era demis ş.a.m.d. Acum cu acest proiect vin socialiştii, fără să respecte logica. Şi, în loc să susţină poziţia celor care militează pentru păstrarea sistemului proporţional, aceştia vin cu o idee care este agreată, de fapt, de democraţi. Ei spre aceasta tindeau, pentru că sunt foarte multe riscuri în sistemul uninominal pentru democraţi. Floarea democraţilor, inclusiv Plahotniuc, niciodată nu va trece în Parlament într-o circumscripţie uninominală, pentru că oamenii aceştia nu sunt agreaţi de nimeni. Ei au nevoie de jumătate de mandate care vor fi asigurate prin liste de partid, ca să poată intra în Parlament. Restul vor trece ca independenţi prin circumscripţii uninominale.

Şi acum democraţii şi socialiştii împreună, în faţa publicului rămas cu gura căscată, joacă acest spectacol, încercând să ne convingă că ei luptă unii cu alţii. În realitate, ei cooperează foarte activ pentru a introduce acest sistem mixt, care îi va ajuta pe democraţi să se păstreze la putere, să intre mai masiv în viitorul Parlament. Problemă e însă pentru socialişti, pentru că prin acest sistem mixt ei nu vor mai putea pretinde la un rezultat respectabil, care le-ar permite să formeze propriul guvern. Ei pierd alegerile, de fapt. Dar aceasta nu contează pentru Dodon care este o bucată ruptă de acum de socialişti, într-un fel. El proiectul şi l-a realizat, de preşedinte al republicii.”

Europa Liberă: Sunt voci care vorbesc despre importanţa poziţiei principiale a structurilor europene şi internaţionale privind neadmiterea modificării sistemului electoral în Republica Moldova, mai ales în situaţia în care consensul politic larg în această privinţă lipseşte cu desăvârşire. Credeţi că se vor implica aceste instituţii din exterior?

Alexei Tulbure: „Nu există acum nici poziţia Comisiei de la Veneţia, în afară de cea care a fost adoptată în 2013, una care este extrem de negativă faţă de ideea schimbării sistemului electoral. Alta nu există, nu a fost nicio şedinţă a Comisiei.”

Europa Liberă: Democraţii au spus că proiectul lor de lege a ajuns la Comisia de la Veneţia. Igor Dodon zice că şi acest proiect care prevede votul mixt va ajunge acolo.

Alexei Tulbure: „Da, de ajuns ajunge tot. Şi scrisorile opoziţiei încolo ajung, şi proiectele de lege ajung. Nu ştiu dacă sunt selectaţi experţii care vor pregăti raportul. Şi nu există nicio decizie oficială. Aceasta ca să eliminăm speculaţiile care sunt acum în spaţiul public. Doi la mână, este absolut clar şi evident, să nu fi produs socialiştii acest proiect absolut straniu de trecere la sistemul mixt, dar să se fi alăturat partidelor care au semnat cunoscuta declaraţie împotriva proiectului sistemului uninominal, nu ar fi existat nicio şansă Comisia de la Veneţia sau comunitatea internaţională să susţină acest proiect al democraţilor. Pentru că este absolut clar că în ţară consens există, numai că acest consens este împotriva schimbării sistemului de vot, nu în favoarea.

Plus la toate, aceste dezbateri publice despre care se vorbeşte, şi aceasta este a doua condiţie, sunt mai mult o imitare a exerciţiului democratic decât dezbateri veritabile. Şi a treia condiţie, ea e formulată: „Nu mai târziu de un an până la alegeri”, trebuie să fie interpretată într-un sens mai larg, adică nu în ajunul alegerilor. Ori, noi acum ne aflăm în ajunul alegerilor. Şi când vine puterea cu ideea schimbării sistemului electoral, dar aceasta e puterea care a venit cu această iniţiativă, este absolut clar că ei încearcă să boţească sistemul politic sub propriile interese. Nicio condiţie din cele înaintate de comunitatea internaţională nu sunt respectate în cazul nostru.

În această situație eu am mari dubii că, Comisia de la Veneţia va susţine unul sau al doilea proiect înaintat de socialişti şi PD. Noi trebuie să nu uităm că recomandările Comisiei de la Veneţia sunt recomandări, nu au un caracter obligatoriu, însă ele sunt atât de importante din punct de vedere politic, că nimeni până acum, în toată istoria de 26 de ani a independenţei Moldovei, nu a îndrăznit să meargă împotriva voinţei acestei comisii sau împotriva voinţei comunităţii internaţionale.”

Europa Liberă: Dacă democraţii şi socialiştii vor agrea sistemul mixt, aceasta înseamnă că în societate există consens larg?

Alexei Tulbure: „Nu.”

Europa Liberă: Dar aceasta înseamnă aproape peste 80 de deputaţi care agreează aceeaşi idee.

Alexei Tulbure: „Da, dar legitimitatea actualului Parlament este foarte dubioasă. Noi am avut aceste aşa-numite alegeri prezidenţiale şi am văzut care sunt preferinţele electoratului. Jumătate din electorat a votat-o pe Maia Sandu. Maia Sandu e Partidul PAS şi Platforma DA. Aceste două partide sunt categoric împotriva schimbării sistemului electoral. Deci, jumătate din populaţie nu susţine ideea schimbării sistemului.”

Europa Liberă: Şi cealaltă jumătate a societăţii moldave, care nu ar agrea nici uninominalul, nici sistemul mixt ce face?

Alexei Tulbure: „Ce face? Se opune prin varii forme, active, mai puţin active. Dar până acum, prin luări de poziţii, prin declaraţii publice s-a dat de înţeles foarte clar că cealaltă parte a populaţiei sub nicio formă nu va accepta schimbarea sistemului, pentru că această schimbare nu are nimic cu apropierea deputaţilor de alegători, cu reducerea corupţiei, cu consolidarea democraţiei, dar este o boţire, o denaturare a sistemului politic pentru interesele celor care sunt la putere astăzi şi doresc să rămână şi pe viitor.”