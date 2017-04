Maia Sandu: „Oamenii sunt preocupaţi de standardele lor de viaţă, nu de sistemul electoral...”

Lidera PAS, Maia Sandu crede că dacă va fi modificat sistemul electoral, următoarele alegeri parlamentare ar putea fi fraudate în proporţii mult mai mari decât până acum.

Europa Liberă: Unii afirmă că de la o intenţie bună această modificare a sistemului electoral a ajuns să fie un măr al discordiei în societatea moldavă. De ce zic de la o intenţie bună? Pentru că se făcea trimitere la sondajele de opinie care spuneau că 80% din cetăţeni ar fi pierdut încrederea în partide. Şi cei de la guvernare au găsit colacul salvării acest vot uninominal. Totuşi, ce se întâmplă acum?

Maia Sandu: „Oamenii au pierdut încrederea în partidele care sunt la guvernare şi care au fost la guvernare şi în această clasă politică. Respectiv, problema este în acele partide care au fost şi sunt la guvernare. Şi acolo trebuie rezolvată problema. Problema se rezolvă prin alegeri. La următoarele alegeri oamenii vor da o apreciere celor care au fost la guvernare şi vor spune dacă mai merită să fie în Parlament sau dacă trebuie schimbate cu partide noi. Partidul Democrat, care nu se bucură deloc de apreciere şi încredere, este disperat şi vine şi ne spune că schimbarea sistemului electoral va rezolva problema. Problema sunt ei.”

Europa Liberă: Dar ei spun că au adunat 750.000 de semnături.

Maia Sandu: „Ştim noi cum se adună aceste semnături şi, mai ales, în contextul unei campanii de manipulare şi dezinformare. Dar oamenii nu sunt preocupaţi de sistemul electoral, oamenii sunt preocupaţi de standardele lor de viaţă, care sunt foarte joase. Oamenii îşi doresc cineva să le asigure locuri de muncă bine plătite, să le asigure servicii educaţionale şi medicale de calitate, să aibă grijă de oamenii care sunt la pensie, respectiv, să le asigure pensii bune ş.a.m.d. Sunt lucruri elementare, aceasta îşi doresc oamenii.

Un partid, care deţine puterea în totalitate şi se pare că degrabă va avea majoritate constituţională în Parlament, nu face nimic pentru oameni şi se plânge că sistemul electoral este de vină. De ce are nevoie Partidul Democrat astăzi? De ce fel de altă putere, care alte pârghii nu le deţine Partidul Democrat, ca să poată să rezolve problemele oamenilor?”

Europa Liberă: Se mai vehicula o idee, că ei au cerut mult să obţină măcar puţin, iar puţinul acesta ar fi votul mixt. Credeţi că ţinta a fost anume modificarea sistemului electoral ca să se ajungă la acest sistem mixt?

Maia Sandu: „Ţinta a fost modificarea sistemului electoral, astfel încât să crească posibilităţile lor de a frauda alegerile. Un partid, care nu se ridică nici la pragul de trecere în Parlament, nu poate să rămână la putere altfel decât prin fraudarea alegerilor. Sistemul actual le oferă anumite posibilităţi de fraudare, dar nu foarte mari. Sistemul modificat, fie el uninominal sau mixt, le oferă mai multe şanse, în primul rând, pentru un târg cu socialiştii ca să îşi împartă circumscripţiile. Şi doi, îşi deschid mai mult uşi pentru fraudare. Aceasta este singura explicaţie. Mai este un lucru pe care îl urmăresc, să îşi facă campanie de promovare, PR, prin această iniţiativă pe care ei o consideră populară.”

Europa Liberă: Ei îşi lărgesc fracţiunea, încă şase deputaţi, foşti PLDM-işti, au aderat la Partidul Democrat, se pare că ar putea să ajungă să aibă număr suficient de deputați pentru a vota modificarea sistemului electoral. Ce faceţi dumneavoastră, cei care sunteţi în opoziţia parlamentară, că oricum va trebui să vă conformaţi legislaţiei electorale?

Maia Sandu: „Ei justifică necesitatea schimbării sistemului electoral prin faptul că avem prea mulţi deputaţi iresponsabili, care au fost votaţi de oameni pentru anumite lucruri şi care acum promovează alte lucruri. Aceasta înseamnă transfugi şi tot ei îi îmbrăţişează pe aceşti transfugi. Unde este logica argumentului? Noi am exprimat foarte clar punctul nostru de vedere: nu sprijinim schimbarea sistemului electoral. Credem că acest lucru se face doar pentru a frauda alegerile.”

Europa Liberă: Dumneavoastră nu îl susţineţi. Dar dacă se votează?

Maia Sandu: „Toate instituţiile internaţionale au spus răspicat că schimbarea sistemului electoral poate fi făcută doar cu condiţia prezenţei unui consens politic larg. Partidul Acţiune şi Solidaritate este un partid cotat în sondaje cu sprijin mare din partea cetăţenilor şi un consens larg politic nu poate fi obţinut fără Partidul Acţiune şi Solidaritate, fără Partidul Politic Platforma DA etc. Am văzut că doar Partidul Democrat şi alte câteva partide care nici nu sunt prezente în sondaje sau sprijinul din partea populaţiei este extrem de mic şi-au exprimat sprijinul.

Vom vedea ce va spune Comisia de la Veneţia. Dar în momentul în care Parlamentul va încerca să adopte acest document, neţinând cont nici de recomandările organizaţiilor internaţionale relevante şi nici de recomandările societăţii civile, atunci, cel mai probabil, acesta va fi un sistem nerecunoscut. O guvernare nelegitimă aprobă un proiect de lege, un sistem electoral pe care marea majoritate a societăţii nu îl respectă.”

Europa Liberă: Dar dacă avizul Comisiei de la Veneţia este unul pozitiv, ce faceţi?

Maia Sandu: „Preşedintele Comisiei de la Veneţia a spus, înainte să vadă acest proiect de lege, că este necesar consens larg politic. Această condiţie nu este întrunită. Nu văd de ce Comisia de la Veneţia şi-ar schimba opinia în mai puţin de două luni de zile.”

Europa Liberă: Tot ei ar putea să spună că asemenea sistem electoral există şi în alte ţări şi de ce să nu fie valabil şi pentru Republica Moldova?

Maia Sandu: „Este valabil în situaţia în care toate forţele politice care contează sunt de acord cu schimbarea sistemului electoral.”

Europa Liberă: Dumneavoastră, cei care sunteţi împotriva acestui vot uninominal, le reproşaţi celor de la guvernare doar pentru simplul motiv că nu aţi avea suficienţi oameni să îi promovaţi în circumscripţii?

Maia Sandu: „Noi le reproşăm celor de la guvernare faptul că singura lor intenţie de modificare a sistemului electoral este deschiderea uşii pentru fraudare. Şi aceasta este problema majoră. Dacă am avea o guvernare responsabilă, legitimă, atunci

Guvernarea actuală nu are legitimitatea şi încrederea noastră pentru ca să modifice în mod dramatic sistemul electoral...

am fi deschişi pentru discuţii. Acum maxim ce poate să facă acest guvern, să îmbunătăţească sistemul electoral existent, pornind de la adresele Curţii Constituţionale expediate după alegerile prezidenţiale şi alte probleme identificate la alegerile din 2014.

Guvernarea actuală nu are legitimitatea şi nu are bunul simţ şi încrederea noastră pentru ca să modifice în mod dramatic sistemul electoral. Altfel, evident că noi avem oameni buni, oameni potriviţi şi respectaţi, care pot să câştige alegerile, dacă acestea ar fi corecte şi libere în orice formă de sistem electoral. Mai rău este pentru această guvernare, care vedeţi că face acţiuni disperate, pentru că nu reuşeşte să convingă oamenii că ei merită în continuare să rămână la putere.”

Europa Liberă: Aţi fost şi aţi discutat şi cu cei din Diaspora. Pentru că ridica semn de întrebare şi cum se creează circumscripţii pentru moldovenii aflaţi în străinătate, iar numărul lor este destul de mare. Pe de altă parte, este foarte greu să faci circumscripţii în afara Republicii Moldova. Cum se poate această problemă, cel puţin, remedia pentru moment?

Maia Sandu: „Lui Plahotniuc îi este frică de Diaspora şi unul dintre obiectivele modificării sistemului electoral este neutralizarea acesteia. Noi am solicitat expres să fie îmbunătăţit Codul Electoral existent, să se permită cetăţenilor noştri din afara ţării să voteze timp de două zile, pentru că mulţi dintre ei trebuie să se deplaseze la secţiile de votare, să se deschidă mai multe secţii de votare, cel puţin, 150, să crească limita de 3.000 de buletine de vot pe secţie de votare şi alte câteva lucruri care ar veni să îmbunătăţească condiţiile, pentru ca toţi cetăţenii să poată să voteze.

Partidul Democrat are obrăznicia să vorbească foarte nerespectuos în raport cu Diaspora. Şi eu cred că este o atitudine neînţeleaptă, pentru că, atunci când superi cetăţenii care contribuie cu 25-30% din produsul intern brut, trebuie să te aştepţi la consecinţe serioase.”

Europa Liberă: O altă problemă ridicată chiar de actorii politici din cadrul Legislativului era cea referitoare la situaţia din stânga Nistrului. Cum se creează circumscripţii pe un teritoriu necontrolat de către Republica Moldova?

Maia Sandu: „Eu am încercat să înţeleg poziţia Partidului Democrat, ei vorbesc foarte „misterios”. Atunci când le pui o întrebare concretă şi nu au răspuns, ei vin şi spun: „Haideţi să lucrăm împreună şi să îmbunătăţim proiectul de lege”. Este clar că proiectul de lege nu oferă o soluţie pentru problema cetăţenilor din stânga Nistrului. Și eu nu cred că autorii proiectului sunt preocupaţi de această problemă.”

Europa Liberă: Acum am văzut în presă că, câteva partide au semnat o declaraţie, Partidul Acţiune şi Solidaritate, Partidul Liberal Democrat, Partidul Politic Platforma Demnitate de Adevăr, Partidul Comuniştilor se regăseşte în această listă, Partidul lui Renato Usatîi, care insistaţi ca să fie menţinut actualul sistem electoral, cel proporţional. Ajută la ceva acest document pe care l-aţi semnat?

Maia Sandu: „Acest document este o dovadă pentru Comisia de la Veneţia. Atunci când va analiza acest proiect de lege şi când va întreba dacă există consens politic în societate, acest document demonstrează că nu există consens politic şi că este doar Partidul Democrat, care reprezintă doar 4% din populaţie astăzi.”

Europa Liberă: Dar aţi stat faţă în faţă, aţi discutat inclusiv cu spicherul Andrian Candu, cu alţi exponenţi ai Partidului Democrat şi ai acestei idei legislative. Ei consideră că e un început de dialog.

Maia Sandu: „Eu am participat doar la discuţia organizată de cele două fundaţii politice germane pentru că am considerat că aceste instituţii sunt bine intenţionate şi discuţia pe care au organizat-o este autentică. Nu am participat şi nu voi participa la discuţiile organizate de guvernare pentru că acestea nu sunt autentice, acestea sunt destinate bifării faptului că au avut loc discuţii. Chiar şi la discuţia organizată în acest week-end de fundaţiile germane, preşedintele Parlamentului şi unul dintre autorii acestui proiect, Sîrbu, nu au rămas la discuţii să audă punctul de vedere al celorlalte partide, inclusiv eu am avut o intervenţie în ultimul panel. Deci, nu putem să spunem că pe oameni îi interesează dialogul sau îi interesează punctul nostru de vedere. Încă o dată: sunt preocupaţi să bifeze că au fost dezbateri publice.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, totuşi, autorii acestei iniţiative legislative spun că, dacă nu se adoptă modificarea sistemului electoral, ar putea să vină suficienţi deputaţi în Parlament de orientare pro-rusă. Și atunci pericolul care planează asupra Republicii Moldova va deveni şi mai mare şi va plasa toată responsabilitatea pe cei care sunt împotriva modificării sistemului electoral.

Maia Sandu: „E ciudat să auzi această preocupare venind de la Partidul Democrat, care tocmai l-a ajutat pe Igor Dodon, care este promotorul intereselor Federaţiei Ruse în Republica Moldova, să ajungă preşedinte. Democraţia este democraţie şi nu putem schimba regulile de joc aşa cum ne convine. Doi, cei care se uită spre Est sunt încurajaţi sau numărul acestora creşte cu cât mai mult stă Partidul Democrat la putere şi spune că este un partid pro-european. Pentru că, prin şederea sa la putere, Partidul Democrat discreditează în continuare parcursul european al Republicii Moldova şi, respectiv, creşte decepţia oamenilor şi sunt mai mulţi cei care se uită cu mai multă încredere spre Est.”

Europa Liberă: Pe moment Moldova rămâne scindată. Această divizare devine şi mai pronunţată?

Maia Sandu: „Moldova este scindată. Dar alegerile prezidenţiale din toamna anului precedent au arătat că în Republica Moldova există o masă critică de alegători care cred în continuare în democraţie şi care cred că modelul european de dezvoltare este cel mai potrivit pentru Republica Moldova, în pofida decepţiilor pe care le-au trăit din cauza ultimelor guverne şi, mai ales, din cauza guvernului actual dominat de către Partidul Democrat.”