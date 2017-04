„Ori să îi alegem, ori să nu îi alegem, ei tot pe-a lor o fac”

Partidul Socialiștilor a amenințat cu boicotarea alegerilor generale de anul viitor, dacă Partidul Democrat nu renunță la trecerea la sistemul uninominal. Despre blocarea viitoarelor alegeri a anunțat PSRM care sprijină recenta propunere a președintelui Igor Dodon de a înlocui actualul sistem electoral cu unul mixt, în care jumătate de deputați vor fi aleși pe liste de partid, iar restul în circumscripții directe. Ulterior Igor Dodon însuși a declarat într-o postare pe Facebook că va încerca să blocheze votul uninominal, dacă democrații nu renunță la acest proiect.

Șeful statului a venit cu acest anunț într-o replică la postarea liderului democrat Vlad Plahotniuc care în aceeași zi a calificat propunerea socialiștilor de a se trece la un sistem electoral mixt drept o ficțiune. PD îl acuză pe șeful statului de tentativa de a crea confuzii în societate prin propunerea unui sistem electoral mixt. Vor fi alegerile din 2018 semnalul unei schimbări profunde a politicienilor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Mulți cetățeni se plâng de o Moldovă care nu îi mai satisface, iar singura modalitate prin care se poate exprima indignarea în mod util este votul. Aceasta înseamnă o democrație. Acesta este rezultatul palpabil și bunul cel mai de preț câștigat prin luptă acum 25 de ani, atunci când s-a proclamat independența Republicii Moldova. Votul rămâne singura cale prin care pot fi sancționați politicienii care fură speranțele oamenilor. La Cahul am discutat cu mai mulți trecători întâlniți ocazional, întrebându-i ce cred ei despre schimbarea sistemului electoral.

– „Am pierdut încrederea şi nu credem în nimic. Cei de pe scaune moi stau şi le e bine acolo, dar noi şedem iaca... Eu sunt la pensie şi cu pensia mea nu pot trăi.”

Europa Liberă: Dar pe cei de pe scaune moi tot dumneavoastră i-aţi trimis, alegătorii, când i-aţi votat.

– „Drept. Noi tragem nădejde că ei ce promit vor face.”

Europa Liberă: Şi îi pedepsiţi pe cei care promit şi nu se ţin de cuvânt?

– „Cum îi pedepsim? Nu îi pedepsim. Domnul Lupu, când o venit la noi la dvoreţ kulturî şi, eu când am văzut aşa un om, am zis că acesta va face şi am votat pentru el. Am votat pe cine am vrut. Ce să facem? Ei promit, dar dacă nu fac...”

– „Acum nu am încredere în nimeni.”

Europa Liberă: Dar de ce aţi pierdut încrederea?

– „Fiindcă degeaba îi alegem.”

Europa Liberă: Cineva trebui să ajungă acolo, în forul legislativ, deputaţi trebuie.

– „Trebuie aleşi, dar nu ştii pe cine alegi.”

Europa Liberă: De ce e atât de greu să faci această alegere?

– „Fiindcă lumea a pierdut încrederea şi în deputaţi. Îi alegem, promit şi la urmă tot nu fac nimic, îşi fac interesele lor.”

Europa Liberă: Vă este clar cum trebuie să alegeţi deputaţii în viitorul Parlament?

– „Nici nu vreau să aud de dânşii.”

Europa Liberă: De ce?

– „Ori să îi alegem, ori să nu îi alegem, ei tot pe-a lor o fac. Noi stăm pentru 15 lei, că avem studenţi, dar ei îşi fac ale lor ce trebuie să facă.”

Europa Liberă: Dar va veni ziua alegerilor, veţi avea buletinul în mână.

​– „Vom alege. Vom vedea dacă vor face ceva.”

Europa Liberă: Dar cum e mai bine: pe listă de partid sau pe circumscripţie?

– „Cred că votul uninominal mai bun va fi.”

– „Vor trece acei deputaţi care vor fi cumpăraţi, plătiţi. Cum a fost aşa va rămâne, pe liste de partid, niciun fel de...”

Europa Liberă: Dar aţi spus că partidele nu vă insuflă încredere.

– „Cine a spus aceasta?”

Europa Liberă: Aşa zice lumea, conform sondajelor.

– „Nu lumea. Care sondaj? Ei fac cu de-a sila sondajul acesta. Îţi dă o foaie: „Na, să îmi aduci 30 de iscălituri” şi eu cu de-a sila le aduc.”

– „Ca să alegem fiecare deputat e ceva ce nu cunoaştem ce se va primi.”

– „Dacă lasă sistemul acesta, ei nu trec în Parlament, ei pierd puterea. Iată aceasta e toată frica. Şi acum Plahotniuc încearcă să bage persoanele lui, care tot vor fi finanţate de dânsul. Va fi aceeaşi corupere şi persoanele lui vor ieşi acolo şi vor zice: „Băieţei, veniţi la grămadă”. Aşa le va spune Plahotniuc. Dacă nu îl va lua cu binişorul, va fi şantajat, prin constrângere. Lui îi trebuie să îi vadă acolo, dar acolo ştie ce să facă cu dânşii. El vrea în 2018, dacă vor câştiga, să fie prim-ministru. Se culcă şi se scoală cu ideea aceasta. Să o știți.”

Europa Liberă: Votul uninominal vă este clar?

– „Nu ne este clar. Noi suntem o clasă muncitoare, zăpăcită de atâtea întrebări şi de atâtea emoţii pe care le primim în fiecare zi. Suntem turmentaţi de toate acestea.”

​– „Eu mă gândesc că, până când nu se vor ridica partidele care vor avea interes naţional, nu va fi nimic. Până nu va fi Parlamentul din oameni nou aleşi, să fie din toate partidele.”

Europa Liberă: Ştiţi cum veţi alege deputaţii în viitorul Parlament?

– „D-apoi cum? Care ne va da câte un kilogram de macaroane pe acela îl alegem. Dacă lumea e proastă şi alege tot aiurea... Promit fel de fel şi lumea se gândeşte: „Poate acesta... Hai şi îl vom pune. Hai şi îl vom alege”. Cui îi trebuie? Dodon ce caută atât pe la Rusia? Ce caută el acolo? Stai şi rezolvă problemele la sat, uită-te că lumea cu galoşi rupţi umblă, nu au șireturi la papuci. Nu are lumea, e destul de săracă. Credeţi-mă, sunt la pensie de şase ani, încă nu am gustat brânza, cumpăr ceea ce îmi permite buzunarul.”

Europa Liberă: Dacă dumneavoastră aţi fi în Parlament deputat, aţi rezolva problemele? Şi credeţi că lumea ar fi mulţumită?

– „În Parlament să fie măcar vreo câţiva cinstiţi. Dar sunt mai mulţi tâlhari şi de atât nu se rezolvă nimic absolut.”

Europa Liberă: Şi dumneavoastră vreţi să îi alegeţi pe listă de partid sau pe circumscripţie?

– „Nici nu te duce mintea şi capul şi Sfântul Petru pe care să îl mai alegi. Lumea nu crede pe nimeni absolut. Poate sunt şi oameni cumsecade, dar lumea de acum nu mai crede în nimeni, nici nu se mai duc la votare, nu vor să se ducă. Peste tot trebuie să fie cinstiţi, dacă nu sunt cinstiţi nu mai fac nimic. Legea trebuie să fie, dar legea nu e şi nici degrabă nu va fi.”

Europa Liberă: Aţi avea pentru cine să vă daţi votul ca să îl trimiteţi în Parlament?

– „Poate şi sunt. Dar noi de la sat așa tare ştim? Venim şi noi la piaţă, vindem un curechi cu trei lei.”

Europa Liberă: Vă este clar acum, odată cu schimbarea sistemului electoral, cum veţi alege deputaţii?

​– „Sistemul pe care îl hotărăsc la ziua de azi eu socot că e făcut pentru tâlhari, pentru hoţi care trebuie puşi la dubală. Iată ce vreau să vă spun.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră cum vreţi să vă alegeţi deputatul?

– „Nici nu ştiu cum să vă spun corect, dar e fapt că cel care a scos legea aceasta, a scos-o pentru dânşii.”

Europa Liberă: Pe liste de partid aţi fost mulţumit cum au lucrat deputaţii?

– „Nu.”

– „Oamenii sunt descurajaţi că nu s-a deschis nimic, nicio firmă, niciun mic zavod. Eu sunt nevoit să stau cu caprele pe deal ca să am o bucăţică de pâine ca să existăm.”

Europa Liberă: Până acum aţi ales deputaţii pe liste de partid.

– „Da. Pe care i-a înaintat cineva şi votam: poate acesta va face treabă. Dar nu s-a schimbat nimic.”

Europa Liberă: Şi acum vreţi să fie votat deputatul dumneavoastră, în circumscripţia dumneavoastră, de la Cahul să fie? Cum vreţi acum?

– „A fost Butmalai de la Cahul şi el s-a străduit, dar nu a ajuns până la capăt şi cineva l-a lichidat.”

Europa Liberă: Acum vreţi să îl alegeţi uninominal, să fie deputatul dumneavoastră?

– „Ne gândim acum.”

Europa Liberă: Credeţi că Parlamentul din 2018 se va deosebi de parlamentele din aceşti 25 de ani de independenţă a Moldovei?

– „Sperăm.”

Europa Liberă: Cum vreţi să fie aleşi deputaţii în următorul Parlament din 2018: uninominal sau pe listă de partid?

​– „Nu pe listă de partid. Cum a fost mai înainte, fiecare raion să aibă deputat, eu să am unde să mă duc în raion la mine şi la cine să mă jelui. Dar aşa du-te în Parlament acum. Cine te primeşte în Parlament să te jelui?”

– „Când e programul de partid bine elaborat e un plus mare. Chestia e în aceea ca ei să găsească numitor comun şi să colaboreze, să se vadă rezultatul la partidul dat.”

Europa Liberă: Dar acesta uninominal cu cine face echipă?

– „Nu cunosc prea bine, pur şi simplu, văd în publicitate. Aceasta e părerea mea, că ar fi bine să fie o echipă, dar să lucreze bine, să fie un program.”

Europa Liberă: Program are şi partidul, şi deputatul independent.

– „Părerea mea e că unde-i unul nu-i putere, dar unde-s mulţi puterea creşte. Numai să lucreze bine, dar, iarăşi, nu ştiu.”

Europa Liberă: Sunteţi tânără, se implică tinerii ca să facă schimbarea în Republica Moldova? Care e puterea lor, care e rolul lor?

– „Tinerii se implică, numai că nimeni nu ne ascultă. Eu sunt profesoară şi de când facem grevă nimeni nu vrea să ne asculte. Din salariu nu îmi permit să trăiesc, cu toate că ziua o petrec mai mult la şcoală. Eu cred că tinerii din ziua de azi, care sunt competenţi, au alte viziuni la toate problemele ţării. Tinerii vin cu alte ambiţii, cu alte viziuni, cu alte perspective.”

Europa Liberă: Credeţi în viitorul Moldovei?

– „Vă spun sincer, mi-e foarte greu să răspund. Nu ştiu ce ne aşteaptă mâine.”

Europa Liberă: Copiilor la şcoală ce le spuneţi?

– „Să-şi iubească patria şi să nu uite niciodată de unde au plecat.”

Europa Liberă: Ce înseamnă a fi patriot al Republicii Moldova?

– „Profesorii sunt patrioţi. Ei îşi iubesc şi patria, şi profesia.”

Europa Liberă: Dar în rândul politicienilor patrioţi sunt?

– „Nu există. Patriot e acel care se poate sacrifica pentru patria lui şi îl doare inima.”

Europa Liberă: Politicieni patrioţi sunt?

– „Poate şi sunt, dar...”

Europa Liberă: Aveţi modele de politicieni? Cineva vă insuflă încredere?

​– „Am pierdut încrederea în toţi. Pe oricare din ei îi doare în cot de problemele ţării.”

Europa Liberă: Ce e de făcut în situaţia aceasta? Ceva trebuie de schimbat, de undeva trebuie început.

– „Nu ştiu ce să mai schimbăm.”

– „De schimbat conducerea.”

Europa Liberă: Guvernarea se schimbă în cadrul alegerilor.

– „Da. De schimbat conducerea, să vină oameni cinstiţi la putere.”

Europa Liberă: Cum se aduc oameni cinstiţi la putere?

– „Cum să îi aducem? Pe cine îl ştiu pe acela să îl votez. Dar dacă e corupt, tâlhar să nu îl votăm.”

Europa Liberă: Şi dacă el pe urmă se vinde?

– „Poate să se strice.”

– „Vei vota mata un deputat şi Plahotniuc va veni şi îi va zice: „Vă dau 50.000 şi daţi-mi-l”. Şi îl va cumpăra.”

Europa Liberă: Dar ce poate să facă un om singur în Parlament?

– „Nu poate să facă nimic unul singur, trebuie să fie mai mulţi.”

Europa Liberă: Dumneavoastră ziceţi că îl alegeţi uninominal.

– „Dacă vom alege mai buni...”

​– „Eu aş accepta votul mixt, lista de partid să o aleagă alegătorul. Poate nu e salvare, dar altă situaţie nu văd.”

– „De ce vă lăsaţi amăgiţi oare?”

– „Vot uninominal vreţi?”

– „Nu. Categoric nu.”

Europa Liberă: Dar cum vreţi să alegeţi deputaţii?

– „Trebuie alungaţi toţi aceştia care sunt şi să vină la conducere un partid nou, pe care îl doare sufletul pentru Moldova.”

Europa Liberă: Dar există asemenea partid?

– „Există. Sunt oameni pe care îi doare inima pentru Moldova şi nu se vor vârî în aşa balamuc. Dar lumea la noi nu îi susţine, nu e popor luptător ca alte popoare. Dacă au ieşit profesorii în stradă, înseamnă că trebuie să iasă toţi în stradă. Ţăranii, în genere, sunt lăsaţi pe burtă, nu au nimic şi nimeni de la conducere nu vine să vadă cum trăieşte ţăranul acela. „Lăsaţi ţăranul să mănânce fasole şi cartofi”. Dar nu le are nici pe acelea. Ei s-au încuibat şi papă bine acolo, dar nu mai au grijă de nimic. Trebuie să vină oameni pe care îi doare sufletul. Aceştia care sunt nu merită să stea nimeni. Absolut nimeni nu merită să stea.”

Europa Liberă: Sunt persoane în care mai aveţi încredere azi?

– „Nu.”

Europa Liberă: Dar la alegeri trebuie să mergeţi.

– „Numaidecât.”

Europa Liberă: Trebuie să aveţi pentru cine să vă daţi votul.

​– „Eu nu sunt membru al vreunui partid, dar până ce susţin Partidul Socialiștilor. Până ce. Nu ştiu ce vor face mai departe. Aceştia care sunt acum la guvernare şi care au fost şapte ani de zile, dacă preşedintele Parlamentului, Candu, spune: „Fosta guvernare...”. Care „fosta guvernare”? Din 2009 erai cu dânşii! Eu pot spune „fosta”, dar el nu poate spune „fosta”. El a mâncat cu ei din aceeaşi strachină.”

Europa Liberă: Dar vedeţi că cetăţenii sunt divizaţi, Moldova e scindată, inclusiv pe vectorul acesta geopolitic. Acum e foarte greu să uneşti în jurul unei idei societatea ca lucrurile să înceapă să meargă spre bine.

– „Dumneavoastră umblaţi prin piaţă şi găsiţi un rus, un moldovean, un ţigan, un ucrainean, de care vreţi sunt acolo şi veţi vedea că nu au nimic de împărţit. Împart politicienii, pentru că ei cu aceasta speculează: una, sau vin tancurile ruseşti; sau e unirea cu România. Unii îşi fac dividende aşa, alţi îşi fac dividende altfel. Cât şi în Transnistria. Eu în Transnistria am cumetri, am soră. Noi suntem cea mai săracă ţară din Europa. Coruptă suntem pe primul loc, dar suntem şi cea mai săracă.”

Europa Liberă: Şi Moldova peste cinci-zece ani cum va arăta?

– „Va arăta mai rău decât acum. Mai rău decât acum.”

Europa Liberă: Care e soluţia? Care e rezolvarea problemelor? Cine le rezolvă?

– „Poporul trebuie să rezolve problemele. Ei nu le rezolvă. Poporul trebuie să iasă în stradă de la mic şi până la mare.”

​– „Problema e la vot. Dar noi suntem dezbinaţi. Problema principală e votul, votarea.”

– „Pentru că noi suntem proşti și îi votăm.”

Europa Liberă: Alegerile decid totul.

– „Noi îi votăm pe cei pe care nu trebuie.”

– „Dacă ar fi să nu se falsifice.”

Europa Liberă: De ce îi votaţi pe cei care nu merită?

– „Că nu au toţi mintea mea, eu am altă minte. Alţii l-au vrut pe Dodon. Dodon ne duce în râpă, în altă parte.”

– „La noi votează geopolitic. O mare parte sunt nostalgici după timpurile vechi şi acum votează partidele pro-ruse. Deci, votează geopolitic, nu se votează doctrinele.”

Europa Liberă: Şi această dezbinare a societăţii va continua? Se poate opri?

– „Se vede că va continua încă. Nu poate fi schimbată mentalitatea populaţiei într-o zi.”

Europa Liberă: Dar în 25 de ani?

– „Cum s-au comportat politicienii până acum, populaţia a pierdut încrederea în valorile europene şi a început să se orienteze înapoi, în trecut.”

Europa Liberă: Cine ar insufla încredere, care persoane? Unde se găsesc aceşti oameni?

– „Sunt, dar nu se implică în politică.”

Europa Liberă: Cine îi scoate la suprafaţă?

​– „Eu, de pildă, o văd pe Maia Sandu ca un lider.”

– „Pe Năstase.”

– „Am fost de dreapta, am votat numai cu Roşca şi Ghimpu şi acum m-am dezamăgit complet. Continuu să lupt, fac analize, mă gândesc pe viitor, să vedem.”

– „Viitorul este, numai nu e pentru noi. Viitorul e pentru cei care şed în Parlament şi în guvern. Acum e o porcărie ce se face. Noaptea pe la orele 22.00-23.00 aleg şi pun în posturi miniştri, jurişti, dracu, tat-su. Acesta nu e trai de trăit aici.”

Europa Liberă: Dacă dumneavoastră aţi fi în fruntea statului acesta, ce aţi face?

– „Trebuie toţi schimbaţi.”

Europa Liberă: Se zice că uşor îi dai jos, dar greu îi aduci pe alţii.

– „Toţi fugăriţi trebuie.”

– „Moldova a rămas ca o mamă ai cărei copii s-au dus de acasă şi au uitat de dânsa.”

– „Se duc toţi după graniţă, nu are lumea la ce şedea, e greu.”

Europa Liberă: Dacă în Moldova ar fi o guvernare în care să aveţi încredere?

– „Dacă ar avea Moldova guvernare... Dar nu ştiu pe unde e guvernarea aceea. Foarte multe tâlhării se fac. Foarte multe.”

Deznădejdea și indignarea iau multe forme. Unii scriu statusuri pe Facebook, alții decid să plece din țară. Unii fac politică la colțul blocului, iar alții decid să intre în politică și să facă ceva pentru a-și transforma nemulțumirea în acțiune, pentru a schimba starea precară în care s-a pomenit statul. Printre aceștia și Ștefan Gligor, avocat, directorul de programe al Centrului pentru Politici și Reforme. El explică de ce critică ideea socialiștilor, care vor vot mixt, și ideea democraților, care vor să le ofere cetățenilor dreptul de a alege în mod direct deputatul.

​Ștefan Gligor: „Dacă această iniţiativă, la începutul lunii martie, a fost lansată de către Vladimir Plahotniuc oficial şi cu mult tam-tam, ulterior s-au substituit termenii şi PD, prin intermediul unei campanii depersonalizate, pentru că acele panouri electorale, spoturi publicitare în care se investesc milioane de lei la toate televiziunile, radiourile şi alte mijloace mass-media, billboard-uri ş.a.m.d. ele nu sunt personalizate, nu se identifică cu Partidul Democrat, nu este clar cine le plăteşte. Ori, prin intermediul acestei campanii naţionale foarte masive, costisitoare, evident, ei ne spun că, de fapt, poporul este purtătorul acestui mesaj.”

Europa Liberă: Şi au şi argumentul: 800 de mii de cetăţeni şi-au pus semnătura pe listele care trebuie să ajungă în Parlament.

Ștefan Gligor: „Noi putem să înţelegem ce se întâmplă doar dacă privim lucrurile în detaliu.”

Europa Liberă: Dorinţa cetăţeanului de a-şi cunoaşte deputatul pe circumscripţia sa.

Ștefan Gligor: „Noi putem înţelege ce se întâmplă şi dacă această dorinţă este una veridică, în momentul în care vorbim cu cetăţeanul respectiv şi în momentul în care încercăm să înţelegem ce se întâmplă în realitate. Există două argumente prin intermediul cărora eu văd că PD ar putea să justifice modificarea acestui sistem în contextul dat. Ei au făcut depersonalizarea campaniei pe motiv că Vladimir Plahotniuc are reputaţia cea mai proastă în toate sondajele din ultimii ani. Şi noi vorbim aici de suprapunerea imaginii lui Plahotniuc asupra unei iniţiative în care ei aveau din start de gând să investească foarte mult, pentru că această iniţiativă vine să îi ajute să păstreze controlul sociopolitic şi economic asupra acestei ţări. Şi ei imediat după lansare au făcut substituirea acestor termeni şi au prezentat respectiva iniţiativă ca dorinţă a poporului, venind cu o campanie manipulatorie şi de dezinformare a cetăţeanului, prin care i se comunică cetăţeanului Republicii Moldova faptul că există o anumită pătură în societate care îşi doreşte foarte mult această reformă. Ori, acest lucru nu este adevărat.”

Europa Liberă: Dar aceste sondaje de opinie arată că tocmai peste 80% dintre cetăţeni nu mai au încredere în partide.

​Ștefan Gligor: „Cetăţenii nu au încredere în partide, pentru că partidele sunt asociate cu politicieni precum Vlad Plahotniuc. Şi aceşti oameni, care au discreditat sistemul pluripartitist în Republica Moldova şi sistemul proporţional electoral, de fapt, orice sistem electoral ar fi fost discreditat de aceşti politicieni, nu contează forma lui, vin acum să ne spună că un alt sistem electoral cu aceiaşi participanţi politic, practic, pentru că promotori sunt acei oameni care au adus sistemul politic din Republica Moldova într-un impas fără precedent şi la un grad de discreditare enorm. Aceşti oameni ne spun nouă că, dacă noi vom adopta alte reguli care, de fapt, favorizează autorul acestei iniţiative, adică Partidul Democrat şi pe Vladimir Plahotniuc, ei ne spun că nu ştiu de ce în rezultatul acestei reforme situaţia se va îmbunătăţi. Ceea ce este un nonsens.”

Europa Liberă: Şi a ieşit preşedintele Dodon, afirmând că votul mixt ar fi colacul de salvare pentru Republica Moldova, ceea ce se regăseşte şi în platforma electorală a Partidului Socialiştilor.

Ștefan Gligor: „Noi vom vedea cât de ridicol este acest spectacol şi că în realitate este vorba despre jocul unui cartel politic în prezent, un cartel politic constituit din PD şi PSRM.”

Europa Liberă: Dar ce vă face să credeţi că există o înţelegere între socialişti şi democraţi?

Ștefan Gligor: „În opinia noastră, există un cartel politic pe piaţa politică din Republica Moldova constituit din PD şi PSRM, un tandem care se ajută reciproc. Cunoaştem foarte bine cum a derulat campania prezidenţială. Ştim foarte bine că Vladimir Plahotniuc oficial şi Partidul Democrat nemijlocit, holdingul mediatic al lui Vladimir Plahotniuc şi asociat cu PD a susţinut candidatul PSRM, pe Igor Dodon, l-a ajutat să vină în acest fotoliu de preşedinte. Şi iată acum noi avem acţiuni care developează adevărul, esenţa acestui parteneriat politic: de ce Partidul Democrat şi Vladimir Plahotniuc în persoană l-a ajutat pe Dodon să vină în fotoliu.”

Europa Liberă: Dar după aceasta s-au făcut auzite voci care spuneau că instituţia prezidenţială, Legislativul şi guvernul coabitează, dar nu conlucrează, nu colaborează.

Ștefan Gligor: „Aici nu contează ce spune retorica oficială, contează doar analitica. Noi trebuie să privim lucrurile în esenţă, în detaliu. Şi detaliile ne spun următoarele: Partidul Democrat are nevoie de un duşman ideologic. Partidul Democrat şi nemijlocit Vladimir Plahotniuc ştie foarte bine să funcţioneze într-un sistem antagonist. Şi controlând Partidul Democrat, au avut nevoie de un duşman ideologic puternic, bazat pe fricile geopolitice care există şi coabitează în minţile noastre în mod virtual sau mai puţin virtual, de două decenii, cel puţin. Maia Sandu în acest context era absolut nepotrivită, pentru că el nu putea lovi într-un candidat pro-european, pentru că PD la fel se poziţionează pe eşichierul european. El l-a ajutat pe Igor Dodon să devină preşedinte şi a câştigat în mai multe aspecte. Partidul Democrat şi-a căpătat o valoare adăugată iluzorie, dar totuşi, care poate fi vehiculată şi speculată în ochii

Situaţia este tensionată şi Uniunea Europeană, şi Statele Unite ale Americii nu doresc extinderea influenţei Federaţiei Ruse în această zonă, inclusiv în Republica Moldova, în special în contextul conflictului transnistrean şi a acelor aspecte de securitate care sunt o realitate în Republica Moldova.

partenerilor externi. Noi vorbim de Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, care în mod cert se opun influenţei Federaţiei Ruse în Europa de Sud-Est. Şi conflictul ucrainean este un exemplu relevant în acest sens. Situaţia este tensionată şi Uniunea Europeană, şi Statele Unite ale Americii nu doresc extinderea influenţei Federaţiei Ruse în această zonă, inclusiv în Republica Moldova, în special în contextul conflictului transnistrean şi a acelor aspecte de securitate care sunt o realitate în Republica Moldova. Partidul Democrat fiind acea forţă politică care controlează de facto Legislativul, executivul Republicii Moldova, multe organe de forţă, sunt multe speculaţii şi se vehiculează intens la acest subiect, ei au avut nevoie de o valoare adăugată pentru a justifica controlul acestui stat şi acele acţiuni de multe ori nu foarte democratice şi nu foarte justificate din punct de vedere al standardelor şi practicilor europene, inclusiv la capitolul controlul mass-media, influenţa în justiţie şi multe alte lucruri. Acesta este primul aspect. Noi vorbim despre valoarea adăugată în ochii partenerilor externi. Al doilea aspect este unul intern. Ei au nevoie de Partidul Socialiștilor în Republica Moldova pentru a-şi întări poziţiile în faţa potenţialului electorat de centru-dreapta pentru că acest electorat trebuie hrănit cu ceva în termeni mediatici. Şi o confruntare fictivă, dar din punct de vedere mediatic foarte eficientă, este necesară pentru Partidul Democrat. Un alt lucru, un al treilea lucru ar fi parteneriatul între PD şi PSRM la simularea unor necesităţi de adoptare a reformelor. Şi aici vine explicaţia de ce Dodon, de fapt, a propus sistemul mixt. Sistemul despre care vorbeşte astăzi Dodon, față de care Partidul Democrat are o reacţie atât de brutală...”

Europa Liberă: Chiar Partidul Democrat a zis că această propunere a şefului statului ar fi un truc politic şi ca şi când nici nu este luat în serios. Iar pe de altă parte, tot democraţii spun că lasă uşa deschisă pentru discuţii şi pe marginea acestui vot mixt.

Ștefan Gligor: „Sigur că lasă, pentru că acesta este proiectul pe care l-au votat în 2013. Ei au votat.”

Europa Liberă: Ce trebuie să înţeleagă cetăţeanul?

​Ștefan Gligor: „Cetăţeanul trebuie să înţeleagă că acesta este un spectacol, este o minciună și un spectacol.”

Europa Liberă: În baza cărui sistem va vota cetăţeanul în 2018?

Ștefan Gligor: „Va vota în baza sistemului mixt.”

Europa Liberă: Toţi laurii atunci vor merge în grădina domnului Dodon.

Ștefan Gligor: „Laurii poate vor merge în grădina domnului Dodon, însă majoritatea parlamentară o va avea Partidul Democrat. Şi pe ei nu îi interesează laurii, ei sunt interesaţi de rezultat. Acest grup de oameni care astăzi controlează Republica Moldova, coordonat de Vladimir Plahotniuc, sunt foarte bine structuraţi, organizaţi şi orientaţi spre eficienţă, atingerea rezultatului final şi nu altceva.”

Europa Liberă: Şi opoziţia extraparlamentară, cea parlamentară nu mai poate face nimic?

Ștefan Gligor: „De la bun început era cazul să existe o contracampanie cu privire la acest aşa-numit vot uninominal.”

Europa Liberă: Cinci partide au semnat un document.

Ștefan Gligor: „Cinci partide au semnat un document, dar nu au făcut şi campanie în acest sens. Ori, era o ocazie foarte bună să comunice cu oamenii uşă de la uşă, sat de sat, oraş de oraş şi să le explice, de fapt, că acest vot uninominal în esenţă este un instrument care le va permite oligarhilor să rămână la putere și că e un sistem care are o mulţime de dezavantaje. Partidul Democrat vine cu iniţiativa de modificare a sistemului electoral ca mijloc de salvare a acestei ţări de corupţie şi de traseismul politic, de politicienii corupţi care se vând: „Îţi vei şti deputatul” şi nu ştiu ce. Aceasta este o minciună şi o campanie largă de dezinformare, pentru că Partidul Democrat astăzi, datorită traseismului politic şi corupţiei politice în Parlamentul Republicii Moldova, de la 19 deputaţi în anul 2014, a ajuns să aibă o fracţiune de 40 de deputaţi. Ori, nu poţi lupta cu traseismul politic, modificând sistemul electoral în momentul în care tu eşti promotorul traseismului politic şi al corupţiei politice. Acesta este un nonsens, e ridicol.”

Europa Liberă: A propos, şi eu am fost la Cahul, am discutat cu zeci de persoane cărora le este foarte greu să se pronunţe. Pentru că deocamdată nu au înţeles cum vor trebui să voteze la următoarele alegeri.

​Ștefan Gligor: „Aparent, țăranii noștri nu sunt mari specialiști în sisteme electorale. Noi am mers la Hânceşti, unde primarul este PD-ist, unde consiliul este PD-ist, unde tot oraşul e împânzit de publicitate electorală şi billboard-uri şi am mers să discutăm cu oamenii. Am reuşit să chestionăm în două ore 79 de persoane şi nu am găsit nicio persoană care ne-ar fi putut explica foarte clar ce este această iniţiativă. Am găsit din 79 doar patru persoane care au semnat în susţinerea acestei iniţiative, trei dintre aceste patru persoane ne-au spus că regretă faptul că au semnat, pentru că li s-a spus altceva sau au fost minţiţi, induşi în eroare. Şi o persoană era atât de speriată, încât a refuzat să dea explicaţii şi a fugit de întrebări. Dar ce fac ei şi cum colectează? Ei colectează prin membrii de partid, structurile lor de partid şi simpatizanţi.”

Europa Liberă: Vor fi colectate suficiente semnături, vor fi voturi suficiente în Parlament.

Ștefan Gligor: „Noi suntem induşi în eroare. Că ei au colectat 800 de mii de semnături nu este un fapt juridic, este o farsă, sună bine la televizor. Acesta este un element de manipulare a opiniei publice. Aceste 800 de mii de semnături sunt colectate fără supravegherea unei autorităţi publice. Ele sunt colectate în mod liber, la iniţiativa privată a acestui partid şi nu au nicio valoare juridică şi de opinie.”

Europa Liberă: Aşa sau altfel, oricum politicienii fac trimitere la aceste 800 de mii de semnături care deja s-au adunat în susţinerea schimbării sistemului electoral şi trecerea la un sistem bazat pe circumscripţii uninominale. Dar, între timp, şi în Parlament se adună voturi suficiente ca să fie votată legea.

Ștefan Gligor: „Eu consider că acest Parlament nu are dreptul legitim, nu are dreptul să facă reforme fundamentale în Republica Moldova. Pentru că ei au ajuns în Parlament cu anumite programe votate de cetăţeni şi au trădat cetăţeanul, ei au trădat mandatul, împuternicirea. Împrejurările vor fi aşa încât...”

Europa Liberă: …aşa încât cetăţeanul să fie chemat la urnă să voteze în baza legii pe care o vor adopta deputații.

Ștefan Gligor: „Partidul Democrat va achiziţiona suficiente voturi şi foarte posibil că într-un tandem politic, în cartelul lor politic cu Partidul Socialist, vor vota cu majoritatea absolută de voturi sistemul mixt, pe care din start, cum am spus, şi-l doresc.”

Europa Liberă: Şi în 2018 vor fi alegeri în baza acestui sistem mixt?

Ștefan Gligor: „Da, în baza acestui sistem mixt.”

Europa Liberă: Rămâne la judecata alegătorului ca el să facă alegerea cea mai bună, când e faţă în faţă cu buletinul.

​Ștefan Gligor: „Alegătorul nostru este dezinformat şi manipulat. Cetăţeanul, cum a fost manipulat şi este manipulat acum, aşa va fi manipulat şi în campania electorală. Ceea ce noi încă putem face este să verificăm dacă cetăţeanul, într-adevăr, susţine această iniţiativă. Dacă tot am ajuns în situaţia în care Partidul Democrat şi-a făcut cea mai mare fracţiune politică prin tot felul de mijloace obscure şi dacă tot are cartelul politic constituit cu Partidul Socialiştilor, nouă nu ne rămâne nimic altceva decât să încercăm să verificăm printr-un instrument juridic valabil, legal, voinţa poporului cu privire la modificarea sistemului electoral. Şi în acest sens eu consider că este nevoie de un referendum. Şi dacă oamenii vor ieşi, procentul minim stabilit de lege la acel referendum, şi vor vota în majoritatea lor, atunci înseamnă că din două una: sau ei chiar aşa cred, sau ei din nou vor fi manipulaţi în cadrul acestui referendum. Probabilitatea manipulării este foarte mare, având în vedere monopolul mediatic, controlul administraţiei publice locale în teritoriu de către Partidul Democrat ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar va fi decizia populaţiei.

Ștefan Gligor: „Dar cel puţin vom avea un referendum unde oamenii au avut posibilitatea să iasă şi să voteze. Desigur, în cadrul acestui referendum absolut necesară este asigurarea dreptului de vot al Diasporei atât din Federaţia Rusă, cât şi din Occident.”

Europa Liberă: Şi când să aibă loc acest plebiscit?

Ștefan Gligor: „Cât de urgent posibil, dar organizat, cu respectarea dreptului la vot al tuturor cetăţenilor din Republica Moldova. Şi doi, supravegheat de către Consiliul Europei, Uniunea Europeană şi OSCE. Şi nu doar a procesului de vot, în primul rând, a campaniei de informare cu privire la opţiunile şi întrebările care vor fi formulate în cadrul acestui referendum.”

Europa Liberă: Şi întrebările cum să sune?

​Ștefan Gligor: „Consideraţi sau nu că reformarea sistemului electoral soluţionează problemele corupţiei politice şi de altă natură în Republica Moldova? Da sau nu? Esenţa trebuie reflectată, nu dacă se vrea sau nu schimbarea sistemului electoral. Sistemul electoral este un instrument, dacă ai intenţii bune – faci lucruri bune, dacă ai intenţii rele – faci lucruri rele. Ori, politicienii noştri nu au intenţii bune, ei au avut nouă ani să facă din ţara aceasta minuni economice. De fapt, au avut mai mult, pentru că e o simbioză, nu mai înţelegi Parlamentul acesta. PCRM, care a evoluat în PSRM. PSRM, care face cartel politic cu PD. PD, care are 40 de deputaţi colectaţi, adunaţi de prin toate fracţiunile posibile de toate orientările posibile, de la liberalism până la socialism. Deci, acest haos şi nonsens, acest absurd este produsul generaţiei de politicieni actuale, care vine să ne spună nouă că sistemul electoral, de fapt, ne va ajuta să luptăm cu tot ceea ce ei nu au putut schimba în ultimii nouă ani. Un absurd mai mare eu nu cred că am văzut încă în ţara aceasta. Noi am avut deja opinia Comisiei de la Veneţia, care a spus foarte clar că un sistem electoral mixt nu rezolvă problema votului în Transnistria, nu rezolvă problema Diasporei, reprezentativităţii Diasporei, nu rezolvă problema corupţiei la nivel local, pentru că putem avea problema baronilor din România şi problema oligarhiei locale din Ucraina, care a fost reflectată şi multe alte aspecte care nicidecum nu sunt reflectate şi soluţionate.”

Europa Liberă: Nu e exclus ca de data aceasta avizul Comisiei de la Veneţia să fie unul pozitiv.

Ștefan Gligor: „În iunie va veni avizul negativ cu privire la votul uninominal al Comisiei de la Veneţia. Și PD precum că va fi nevoit să accepte ideea sistemului mixt, care va fi votat în grabă în această vară de către o coaliţie mai largă în Parlament. Acest fapt va stârni reacţii adverse din partea societăţii, de protest şi, probabil, ale opoziţiei politice extraparlamentare să promoveze ideea unui referendum organizat în strictă conformitate cu practicile internaţionale, care să scoată în evidenţă opinia adevărată a poporului, a acelor oameni care încă mai trăiesc în această ţară.”