Ghenadie Țurcanu: „Scopul nostru a fost de a implica populația să ofere informații și să decidă despre nivelul de performanță a spitalului din localitate”

Un clasament al spitalelor raionale din Republica Moldova a fost elaborat și făcut public de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) - o cunoscută organizație neguvernamentală, preocupată de politicile din domeniu sănătății. Ce prezintă acest clasament, cum a fost elaborat, ce realități au fost scoase în evidență pe parcursul pregătirii acestuia și pentru ce este menit? O convorbire ad hoc cu Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul PAS.

Europa Liberă: Centrul PAS a prezentat un clasament al spitalelor raionale din Republica Moldova, clasament elaborat în baza - cum s-a precizat - așa-numitului Scor PAS. Ce presupune acest scor sau acest set de indicatori?

Ghenadie Țurcanu: „De fapt, este un set de indicatori care au fost selectați de către organizația noastră din indicatorii disponibili publicului, indicatori care demonstrează activitatea spitalelor, care demonstrează calitatea asistenței medicale spitalicești, care demonstrează eficiența cheltuielilor pe care le are un spital raional.

Menționez că acest scor a fost făcut doar pentru spitalele raionale, pentru că în baza indicatorilor pe care i-am selectat noi nu pot fi comparate și alte spitale, municipale sau republicane, pentru că activitatea în aceste spitale municipale și raionale este mai diversă decât în spitalele raionale și ele nu sunt uniforme după prestarea serviciilor. De exemplu, atunci când ai un indicator despre activitatea chirurgicală dintr-un spital, nu poți compara cu activitatea chirurgicală într-un alt spital de exemplu care este republican pentru că el nu are deloc această activitate. Nu poți compara Spitalul Clinic de Boli Infecțioase cu Spitalul Clinic Republican, pentru că profilul secțiilor este diferit, de aceea acest scor a fost realizat în acest an doar pe spitalele raionale care sunt uniforme au și profil chirurgical, au maternitate, au terapie, pediatrie.”

Europa Liberă: Deci, este un top selectiv și veți continua să-l completați. În mod firesc, dle Țurcanu, un asemenea clasament a spitalelor care funcționează bine și altele care sunt în suferință ca și pacienții lor, până la urmă ar trebui să fie util pentru decidenții din domeniul sănătății sau și pentru pacienți?

Ghenadie Țurcanu: „De fapt, scopul nostru a fost de a implica populația în a oferi informații și a decide despre nivelul de performanță a spitalului din localitatea sa sau spitalului unde beneficiază de servicii. Din ce cauză? Pentru că istoric noi am fost educați că doar spitalul, doar medicul este acela care decide și nicidecum pacientul. Și dacă în sistemul de ambulatoriu lucrurile s-au mai schimbat în privința selectării unui specialist sau altul, atunci în cadrul asistenței medicale spitalicești în marea majoritate a cazurilor ești nevoit să pleci în acel spital în care ești îndreptat și de regulă cei din raioane nu au altceva de ales.”

Europa Liberă: Dar cum la modul practic pacientul își dă seamă cum stau lucrurile, cum trebuie să funcționeze?

Ghenadie Țurcanu: „Consiliile raioane nu au structuri specializate care să analizeze activitatea spitalelor, acolo există un singur șef care vine la Consiliul raional și transmite informația așa cum îi convine lui, apară interesele corporative ale instituției. Și populația, dar și decidenții mai puțin cunosc subtilitățile care ar demonstra că în spitalul din raionul respectiv există probleme. Și iată anume acest scor, acest clasament al spitalelor scot la evidență și permit ca și populația, și decidenții, să afle de ce spitalul lor este la un nivel mai jos față de altele care au obținut un scor mai înalt.”

Europa Liberă: Și, dle Țurcanu, iată a aflat, de exemplu, pacientul cum stau lucrurile cu spitalul care îl deserveşte. Ce poate face în continuare, doar nu-și poate alege spitalul? Sau poate?

Ghenadie Țurcanu: „De fapt, el poate alege. Pentru că un pacient când este informat poate decide mai mult asupra sănătății sale. De exemplu, sunt spitale în care se realizează nașteri mai puțin de o naștere într-o zi, cunoaștem că femeile gravide își pot selecta instituția medicală în care să nască. Sunt instituții medicale în care se realizează doar o intervenție chirurgicală pe zi și sunt instituții medicale în care se realizează mai multe intervenții, ceea ce înseamnă că medicii de acolo, unde se realizează mai multe intervenții, oferă o calitate mai bună, pentru că ei au o experiență mai înaltă.”

Europa Liberă: Dle Țurcanu, dar decidenții din domeniul sănătății, odată având acest clasament în față, cum ar trebui să funcționeze în raport cu un spital bun și în raport cu un spital nu chiar bun?

Ghenadie Țurcanu: „De fapt, în țările dezvoltate care au asemenea mecanisme de apreciere a scorului de performanță a spitalului utilizează mecanisme economice de a stimula acele spitale care obțin scoruri mai înalte și în asemenea mod motivează toate spitalele să tindă spre atingerea rezultatelor.”

Europa Liberă: Primul în top, de exemplu, este spitalul din Ungheni, la coadă se află spitalul din Vulcănești. Un spital are „un colectiv bine format, cu doctori de diverse specialități, tineri, motivați”, de exemplu, directorul unui spital și altul nu are, nu se bucură de aceeași situație? Am auzi pe cineva spunând „Directorul precedent a investit mult în reconstrucții și reparații capitale a spitalului”. Cum se întâmplă că un director poate investi mult, iar altul ba? Este doar o problemă de capacitate personală de management a acestui director, are norocul, o calitate sau totuși există și altceva la mijloc?

Ghenadie Țurcanu: „Scorul nu este legat doar de managementul instituției medicale. De fapt, fiecare indicator din acei 21 de indicatori utilizați în acest scor, fiecare indicator are un număr de puncte și acest număr de puncte prin mecanismul automatizat pe care l-am elaborat noi în realizarea acestui scor oferă anumite puncte spitalului și nicidecum doar investițiile sau capacitățile unui director de a dezvolta infrastructura spitalului influențează nemijlocit scorul.

Toți indicatorii care sunt utilizați și de cei de activitate și lipsa sau mai puține complicații în urma asistenței medicale acordate, de fapt, influențează creșterea scorului pentru un anumit spital sau altul, toți indicatorii sunt corelați și influențează acest scor. De exemplu, spitalele raionale se diferențiază și ele, pentru că, de exemplu, există opt spitale raionale în care există centre perinatale de nivelul doi, acolo unde merg să nască femeile care au ceva complicații și există centre perinatale de nivelul unul unde merg să nască femeile care nu au complicații. Dacă vom compara aceste centre, atunci pe primul loc se află Ungheniul cu cel mai înalt scor, iar pe ultimul loc se află spitalul din Hâncești cu cel mai mic scor.”

Europa Liberă: Dle. Țurcanu, autoritățile din sănătate par să fie decise să pună în practic o reformă spitalicească, o restructurare a instituțiilor. Iată cu acest top în față, în opinia Dvs. personală ce ar trebui să se întâmple cu spitalele care, de exemplu, în acest top sau în alte clasamente apar la coada listei?

Ghenadie Țurcanu: „De fapt, acest scor permite autorităților să decidă cum să regionalizeze asistența medicală spitalicească, pentru că asistența medicală care se acordă la nivel de spital nu se poate limita la un teritoriu, la un raion, la o unitate administrativă teritorială care există în Republica Moldova, pentru că noi avem foarte multe.”

Europa Liberă: Ce înseamnă să regionalizeze, adică un serviciu să fie într-o regiune, alt serviciu să fie în altă regiune?

Ghenadie Țurcanu: „Se are în vedere ca unele servicii care necesită foarte mari investiții și ele pot fi dezvoltate în acele spitale raionale care obțin un scor mai înalt și în care populația alege să meargă, să presteze aceste servicii. Pentru că acest sistem pe care noi l-am elaborat include un compartiment de studierea satisfacției pacientului în spitalul în care s-a aflat. Vrem să includem și această informație în scor.”

Europa Liberă: Credeți că reușim într-un viitor previzibil să aplicăm acest principiu al calității spitalelor, atunci când ne gândim la rețeaua de spitale, pentru că până acum din ce vedem principiul e mai degrabă teritorial administrativ, ai raion, ai secție de intervenții chirurgicale?

Ghenadie Țurcanu: „Vreau să spun că va fi foarte greu de făcut, dar acest lucru este inevitabil. Din păcate populația Republicii Moldova este pusă pe umerii ei toate problemele care sunt în sectorul spitalicesc și autoritățile mai puțin realizează intervenții pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor. Drept dovadă este tergiversarea reformei spitalelor care se vorbește mai mult de zece de ani de zile și practic nu se întâmplă nimic.”