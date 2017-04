Criza nord-coreeană și administrația Trump

Amenintarea nord-coreana continua sa fie tema centrala in discutiile de politica externa din America. Care sint luarile de pozitie oficiale O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Corea de Nord a ratat un test cu rachete cu raza medie, dar continuă să ameninte cu atacuri nucleare.

In acest context, seful consilierilor pentru securitate nationala, general locotenent in retragere HR McMaster, a spus ca toate optiunile sint luate in considerare cu privire la programul nuclear nord-corean. Dar generalul a adaugat ca Statele Unite speră sa nu fie nevoie sa foloseasca forța.

In esenta, strategia administratiei Trump pare sa fie de a convinge China sa faca presiuni asupra regimului de la Pyongyang. Presedintele Trump a spus chiar, saptamina trecuta, că, in discutiile sale cu omologul chinez i-ar fi oferit sa faca concesii in comert, in schimbul ajutorului in chestiunea nord-coreana. China are autoritate pentru ca reprezinta legatura Pyongyangului cu lumea inconjuratoare si sursa a ceea ce regimul nord-corean are nevoie.

McMaster a spus ca presedintele Trump nu accepta ca Statele Unite sau aliatii lor sa fie amenintati de catre un regim ostil, cu arme nucleare. In acest context, consilierul prezidential a aratat ca conlucreaza cu aliati si cu conducerea Chinei, pentru a gasi solutii. El a explicat că agentia sa, impreuna cu Departamentul de Stat si cu Pentagonul discuta pentru a avea optiuni care sa fie prezentate sefului executivului, in cazul in care comportamentul destabilizator al Pyongyang-ului, continua. El a adaugat ca in saptaminile si lunile urmatoare vor exista oportunitati pentru toti cei implicati sa actioneze pentru a evita un conflict armat.

Dar atit McMaster cit si alte oficialitati de la Casa Alba au spus ca a venit momentul sa se intreprinda ceva in legatura cu amenintarea nucleara nord-coreana. Administratia Trump sustine ca strategia de a coopera cu China incepe sa dea rezultate, mentionind suspendarea transporturilor de carbune din Corea de Nord catre China. Pe ansablu insa, importurile chineze din acea tara s-au marit. Intrebat dacă crede că Beijing-ul va face presiuni semnificative asupra regimului de la Pyongyang, consilierul prezidential a spus „Vom vedea ce se va intimpla”.

HR McMaster a elogiat faptul ca China s-a abtinut in Consiliul de Securitate ONU in legatura cu rezolutia care condamna regimul sirian pentru atacurile cu arme chimice. Consilierul prezidential a spus ca Beijing-ul a luat o decizie „curajoasa”. Rusia s-a opus prin veto la acea rezolutie.