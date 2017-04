La ce e bună Uniunea Europeană

Din 2015 Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea rurală în sudul Republicii Moldova, mai exact, în Găgăuzia şi Taraclia. Pentru susţinerea agriculturii în regiune, contribuabilii europeni au oferit peste 6 milioane de euro. Până acum din aceşti bani au fost încurajaţi zeci de tineri să-şi găsească un loc de muncă, iar unii au reuşit să-şi deschidă propriile afaceri. Corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu a fost în sudul Republicii Moldova şi a stat de vorbă cu mai mulţi localnici care s-au angajat cu ajutorul Uniunii Europene:

Originar din Comrat, Vladimir Ionov de 23 de ani, are studii în domeniul organizării turismului. După absolvirea universității a încercat fără succes să-şi găsească un loc de muncă cât mai aproape de casă.

Era pregătit să ia drumul pribegiei, mai ales că la vârsta lui nu mai putea trăi pe seama părinţilor.

Norocul i-a surâs când se aştepta mai puţin: a fost contactat de specialiştii Centrului de Dezvoltare Inovativă a Carierei Syslab din Comrat, care din aprilie 2015, cu suportul Uniunii Europene, şi-a propus să sprijine tinerii aflaţi în căutarea unul loc de muncă.

Vladimir Ionov a urmat un zis „curs de angajare”, altfel spus, a fost instruit cum să întocmească un curriculum vitae (CV), cum să-şi apere poziția în dialog cu angajatorii şi mai ales cum să se prezinte cu succes la un interviu de angajare.

Cunoştinţele practice pe care le-a obţinut s-au dovedit a fi de folos:

„Aici, alături de toată echipa, am învăţat cum să căutăm corect un loc de muncă, adică, am încercat să ne punem în pielea angajatorilor şi să înțelegem ce aşteptări au ei de la noi. Astăzi sunt angajat în cadrul direcției Cultură din regiune. Pentru a mă angaja am bătut la uşa mai multor instituții. E adevărat, salariile nu sunt prea mari, însă am învățat să am pretenții mai mici pentru că la început este foarte important să capeți cât mai multă experiență.”

De anul trecut, centrul Syslab sprijină şi locuitorii din sudul ţării care vor să-şi deschidă propria afacere.

Până în prezent, trei antreprenori au convins experţii Programului „Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi Taraclia”, finanţat din bani europeni, că activităţile lor sunt durabile şi, cel mai important, vor crea pe viitor noi locuri de muncă.

Deschiderea unui atelier de croitorie sau unul de prelucrare artistică a lemnului – sunt doar câteva dintre afacerile care au obţinut granturi de câteva mii de euro.

Ludmila Caipac se vedea de mic copil proprietara unui atelier de croitorie în Comrat. Pentru ca visul să devină realitate avea nevoie de „o nimica toată” – de bani pentru lansarea afacerii.

Susţinerea a venit din partea Uniunii Europene, Ludmila a prmit un grant de 3.000 de euro pentru procurarea utilajului. Croitoria a fost lansată în urmă cu o lună, având deja primii clienţi:

„Propun fiecărui client stofă cu broderii specifice etniei găgăuze, consider că acesta este atuul afacerii mele. Când am deschis afacerea eram conştientă că la uşa atelierului meu nu se vor bate clienţii, însă sunt convinsă că afacerea va fi una de succes. Planific să mă extind. Astăzi am o singură angajată, cu timpul sper să ofer mai multe locuri de muncă. Sunt mulţumită de faptul că această afacere mi-a permis să rămân acasă, lângă familie şi fiu. Nu vreau să merg peste hotare. Consider că trebuie să faci tot posibilul să te dezvolţi acasă, iar în afara ţării să mergi doar pentru experienţă.”

Pe lângă faptul că primesc granturi pentru a-şi deschide propriile afaceri, locuitorii din sudul ţării mai beneficiază şi de serviciile unui consultant, care îi învaţă cum să prevină greşelile ce le pot dăuna afacerilor, explică Svetlana Gheorghieva, directoarea Centrului de Dezvoltare Inovativă a Carierei Syslab:

„Ideea de bază a Centrelor Syslab este de a reduce nivelul migraţiei prin două căi: prin sprijinirea persoanelor cu studii superioare care să-şi găsească un loc de muncă şi prin deschiderea afacerilor pe teritoriul UTA Găgăuzia. Cei care sunt mai convingători pot obţine un grant de 3 mii de euro. Important e să vină şi ei cu investiţii. Din păcate, tinerii de la noi se confruntă cu lipsa locurilor de muncă şi, din această cauză, decid să plece peste hotare. Noi le propunem o şansă să rămână acasă, mai ales că Uniunea Europeană este astăzi foarte deschisă.”

În cifre, rezultatele obţinute în UTA Găgăuzia şi Taraclia arată în felul următor: aproape 100 de persoane au fost ajutate să-şi găsească un loc de muncă, dintre care peste 80 au reuşit să se angajeze pe parcursul anului trecut, iar peste 40 de locuitori din sudul Moldovei au fost instruiţi cum să-şi deschidă o afacere, trei reuşind să pună pe roate una.