100 дней Трампа и российско-американские отношения. Часть 2

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что Россия выиграла от визита Тиллерсона, несмотря на отсутствие чётких результатов, - а всё оттого, что Москве удалось предотвратить очередной круг изоляции. Ведь за несколько дней до приезда в Москву госсекретарь США встречался в Италии с коллегами из «Большой семерки», которые дали ему «наказ»: выразить общее требование о недопустимости дальнейшей поддержки режима Башара Асада, что звучало как ультиматум – или разрыв с Дамаском, или новые, еще более жесткие санкции.

«Тем не менее, изоляции не произошло, более того, была достигнута договоренность о создании рабочей группы. На последней пресс-конференции Тиллерсон говорил о перспективах отношений, о возможности достижения каких-то договоренностей по целому ряду вопросов. Было также сказано, что и по Сирии нет принципиальных разногласий. Я считаю, что, учитывая стартовые позиции, скорее, Тиллерсон изменил свои взгляды или, по крайней мере, тактические установки, чем это сделал Сергей Лавров», - сказал Кортунов в эфире «Коммерсант FM».

После отъезда Тиллерсона российский министр иностранных дел заочно ответил советнику президента США по национальной безопасности Герберту Макмастеру, который ранее в связи с событиями в Сирии заявил о необходимости «жестких дискуссий» с Россией. Советник добавил, что эту дискуссию должен вести госсекретарь, но он должен и «в перспективе найти области сотрудничества». «Когда отношения находятся на дне, они могут только улучшиться», – заявил Макмастер каналу ABC. А в ответном заочном слове Лавров сказал, что «не Россия ответственна за хаос», который возник в результате вмешательства западных стран в дела других государств, и Россия не должна платить за последствия этих действий. «Это не партнерский подход, и мы его не приемлем», – цитирует российского министра газета «Ведомости».

Американский политик-неоконсерватор Элиот Абрамс в интервью изданию Politico выразил сомнение в том, что влияние Тиллерсона на Трампа было когда-либо ограничено. «У него всегда было влияние, оно просто пока что не было заметно со стороны», - цитирует политика «Газета». Он указал на наличие влиятельного властного треугольника: Тиллерсон, Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис. Кроме того, некий неназванный источник, близкий к Белому дому, рассказал изданию, что, поскольку Трамп – бизнесмен, он оценивает дела поквартально, и в начале апреля как раз подводились итоги первого квартала. В этом смысле «медленный старт» Тиллерсона менее важен, чем его «мощный финал» за первые 100 дней президентства Трампа. И военный удар по Сирии как раз был «надежным способом закончить отчетный период» госсекретаря США, резюмирует «Газета».

Российский политолог Алексей Малашенко тоже считает, что встреча Лаврова и Тиллерсона была конструктивной, причем оба переговорщика «прекрасно осознают сложность ситуации и необходимость из нее выпутываться». «Понимают это и президенты России и США, которым, вопреки взаимным вербальным атакам, пообщаться лично все же необходимо, интересно и полезно, поскольку и для того, и для другого «фактор приватного разговора» всегда был важен. Надеюсь, их прямой контакт состоится. Для московского Кремля это даже выгоднее, чем для вашингтонского Белого дома», - пишет он на сайте газеты «Ведомости».

В очередной раз цитирую Федора Лукьянова, главного редактора издания «Россия в глобальной политике». Он в частности проводит параллель между сегодняшней конфронтацией и Карибским кризисом – самым опасным эпизодом «холодной войны». «Сейчас мировая ситуация качественно отличается от той, что была в начале 1960-х, она намного сложнее и потому опаснее. Однако появление лидера сверхдержавы с мировоззрением и жизненным опытом Трампа не позволяет исключить схожих обострений, американский президент будет пытаться продавливать свою волю любыми способами. И то, что его госсекретарь – тоже не профессиональный дипломат, а представитель крупного капитала… заставляет предположить, что серьезных сдерживающих факторов в окружении Трампа не будет. И к этому надо быть готовым», - пишет политолог на сайте «Коммерсанта».

О том, что Тиллерсон и Трамп не искушены в международных делах, пишет и главный редактор издания Московского центра Карнеги Александр Баунов. «Путин и Лавров смотрят на Трампа и Тиллерсона в некотором смысле свысока. Пересидев всех мировых лидеров, они вообще на всех смотрят свысока. Путин уверен, что, если его опять объявят врагом человечества, сможет пережить любую изоляцию. Он уже пережил её. Естественно, не хочет повторения, но и не боится его. Он понимает, что очень трудно будет склонить мир к такой же жёсткой реакции на Сирию, как это было после Крыма и Донбасса», - сказал Баунов в интервью «Фонтанке».

О команде Трампа пишут много. Так, политолог Александр Братерский относит Герберта Макмастера к числу «ястребов»; он с подозрением относится к России, которую обвинял в ведении «гибридной войны» против Украины. «Нам важно понимать, что война является соперничеством, которое разыгрывается далеко не только на поле боя. Она включает в себя политическую подрывную деятельность, чем Россия эффективно занимается под предлогом защиты русскоязычных меньшинств», - цитирует генерала «Газета».

Вместе с тем, американский политолог Сэмюэль Чарап в интервью «Газете» назвал команду Трампа «командой соперников», из-за чего президент США приблизил к себе дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера – удары по Сирии это четко продемонстрировали. «При этом… президент США больше доверяет не советникам, а прямой дипломатии, активно используя социальные сети для обращения непосредственно к гражданам», - отметил эксперт.

Руководитель вашингтонского Центра глобальных интересов Николай Злобин говорит о еще одном соратнике Трампа – это вице-президент Майк Пенс. На первых порах VPOTUS, как принято называть второго человека страны, находится в тени POTUS-а, то есть президента, что обусловлено еще и перестановками в Белом доме. Но постепенно роль Пенса будет расти, сказал Злобин «Газете».

Как считает, в свою очередь, американский политолог Джош Рогин, роль вице-президента зависит от отношений с президентом, от способности очертить круг обязанностей и эффективности его аппарата. «Многие в Вашингтоне видят Пенса как фигуру, которая будет защищать традиционные «ястребиные» взгляды, которые тот выказывал в конгрессе, - пишет Рогин в статье для Chicago Tribune. - Но ближайшее окружение Пенса считает, что он будет защищать инициативы Трампа, а не свои. Это даст ему возможность оставаться над схваткой во время большинства внутренних дебатов».

Напоследок процитирую совсем уж неожиданную фигуру – короля Иордании Абдаллу. В интервью газете The Washington Post он подробно изложил свои взгляды на проблемы Ближнего Востока и на российско-американскую конфронтацию. В частности, он считает важным диалог между Москвой и Вашингтоном, отсутствие которого может «аукнуться» в Сирии и Ливии. «Если сохранить эту напряженность, следующей проблема окажется Молдова, - заявил король. – Русские будут продолжать раскачивать лодку, если не возобладает здравый смысл». Надо сказать, молдавская общественность была не на шутку взбудоражена откровенностью хашимитского монарха, но в еще большей степени благодарна ему за то, что он знает о существовании Молдовы.

А если говорить серьезно, российско-американские отношения сегодня находятся в точке бифуркации: или – или. Или «ястребиная» команда республиканцев доведет дело до еще более жесткой конфронтации вплоть до военного столкновения (при Обаме сомнения еще оставались, а с Трампом вообще можно ожидать чего угодно). Или прагматики-реалисты вроде Тиллерсона возьмут верх и убедят своего экстравагантного шефа найти способ договориться с Путиным. Кстати, американское издание Foreign Policy пишет о том, что шеф Госдепа лоббирует интересы компании ExxonMobil, которая хочет в обход санкций заключить сделку с компанией «Роснефть».

С другой стороны, у российского президента тоже непростой период. Менее чем через год состоятся очередные президентские выборы, и пока нет сомнений в том, что Путин захочет баллотироваться на де-факто четвертый срок. Так что действия Кремля могут быть выстроены двумя путями: либо он захочет продемонстрировать крупномасштабный международный конструктив (кстати, Молдова могла бы стать неплохим полем для российско-американского примирения, раз уж в Украине и Сирии пока не получается); либо, наоборот, вооружившись запредельным рейтингом доверия и очередным всплеском патриотической риторики по поводу Крыма и Сирии, он пойдет на крайнее обострение с Западом, который сейчас в стадии нестабильности (неопределенный Трамп, Брексит, проблемные выборы во Франции и Германии).

Возвращаясь к личности Трампа, не могу не задаться в очередной раз главным вопросом последних 100 дней: чья возьмет? Либо президент подавит Систему и заставит ее играть по его правилам хотя бы во внешней политике (внутри страны у него ряд чувствительных поражений), либо пресловутый истеблишмент поставит его в «стойло» и сделает внешнюю политику более предсказуемой (но отнюдь не более миролюбивой!). Удары по Сирии оставили больше вопросов, чем ответов, поэтому на данный момент приходится делать вывод о преждевременности любых выводов…

Часть 1