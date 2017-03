„De ce reprezentanții Justiției au eliminat căutarea dosarului după nume? De ce ne blochează accesul la informații de interes public?”

Născut în 1988, la Chișinău. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Lucian Blaga de la Sibiu, România. Specializarea: Jurnalism și Relații Publice. Director RISE Moldova și membru al Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Specializat în investigații transfrontaliere, în ultimii ani a dezvăluit mai multe scheme de corupție la nivel înalt, a deconspirat organizații criminale și a făcut conexiuni din zone offshore. Este co-autor al proiectelor de investigație transfrontaliere „A Murderer’s Trail” și „The Russian Laundromat”.

Luni

Săptămâna începe cu o investigație globală – Laundromat. Am lucrat multe luni la această anchetă împreună cu jurnaliști din 32 de țări, iar seara, la ora 20:00 / ora locală, publicăm, concomitent, zeci de anchete prin care prezentăm cum am urmărit peste 20 de miliarde de dolari, banii spălați de ruși prin Republica Moldova, apoi injectați în aproape o sută de țări din întreaga lume.

Dimineața. Ora 10. Textele sunt redactate. Suntem pe ultima sută de metri. Însă la unul dintre texte lipsește poziția ShorHolding pe care o aștept de aproape două săptămâni. Sunt convins că până la ora 20:00 atunci când este momentul publicării voi avea și poziția lor. Doar că pentru asta trebuie să mai insist. Am insistat și am obținut o reacție scurtă cu o oră înainte de publicare.

Ora 20:00. Publicăm primele anchete. Pe plan local, arătăm cum șase companii controlate de vedeta politică Ilan Șor au primit peste 22 de milioane de dolari din Laundromat, iar printr-o altă anchetă demonstrăm cum omul de afaceri Veaceslav Platon a cumpărat prin firme fantomă două automobile de lux marca Bentley, tot din banii proveniți din aceeași spălătorie rusească – Laundromat.

Marți

Trecut de ora două dimineața. Pentru mine încă este luni, dar totuși a început ziua de marți. Pe străzi e liniște. Urc în taxi și merg spre casă. Taximetristul, un nene trecut de 50 de ani, mă privește prin oglinda din față și mă întreabă dacă poate să lase muzica tare. Cântă „populară”.

Nu sunt consumator de astfel de muzică dar nici nu mă deranjează. Stau cu ochii în telefon. După aproape un kilometru de mers, taximetristul coboară sunetul brusc. Îmi spune că este toboșar. Cântă la nunți și cumetrii. Din nou pornește sunetul. Parcă mai mult ar fi un DJ decât un șofer de taxi. Merge puțin. Oprește „populara” și îmi povestește că sunt câțiva muzicanți de nunți care-i strică piața. Asta pentru că dacă el ia o taxă de 100 de euro pe noapte, ceilalți acceptă să cânte cu 40 de euro mai puțin decât el. Este puțin nervos. Îi înjură.

Îmi spune că așa pierde din comenzi la nuntă, însă câștigă din comenzile de taxi. A vorbit și mi-a cântat tot drumul până acasă. Când am coborât mi-a strâns mâna. A pornit „populara” și a plecat.

Ora 10. Dimineața. Merg la RISE. Practic, toată ziua s-a scurs cu discuții pe skype, documentarea unor subiecte și editare unui text.

Miercuri

Începe de la 6.00. Alarma. Cafeaua. Sală, știri locale și internaționale ...

La RISE mai beau o cafea cu colegii. Iar după asta merg la Parlament să ridic legitimațiile de acreditare. Am vrut să trec și pe la Preşedinţie ca să le iau și de acolo însă am aflat că încă nu sunt gata. Asta chiar dacă au trecut trei luni de la data când am depus documentele.

Mă întorc la redacție. Merg la pas pe cel mai important bulevard din Republica Moldova. Ștefan Cel Mare și Sfânt. Mă uit la miile de gropi. Pe unele le simt. Mă gândesc ce i-aș spune primarului dacă ar merge la pas cu mine, prin gropi, pe cel mai important bulevard din Moldova.

Ajung la RISE. Uit de bulevard, de primar, de gropi. Fac analiză de date. Mă documentez pentru o nouă anchetă, iar seara ies cu prietenii într-un PUB fain.

Joi

Deschid e-mail-ul. Multe mesaje necitite. Printre altele, aflu de la colegii din străinătate că în urma publicării investigației despre spălătoria rusească care a tranzitat Moldova, autoritățile din mai multe țări au pornit anchete pe firme, bănci și persoane implicate. Asta e un semn bun. Munca noastră a fost apreciată nu doar de cititori, ci și de autorități.

Astăzi caut informații despre un proxenet bogat. Îi urmăresc activitatea de mai mult timp. Am nevoie de cât mai multe date. Accesez și portalul instanțelor de judecată. Mă blochez. Autoritățile au eliminat căutarea deciziilor de judecată după nume și prenume. Acum putem căuta după nume doar în agenda ședinței. Asta nu mă ajută cu nimic. Încep să-mi pun întrebare după întrebare. De ce reprezentanții Justiției au eliminat căutarea dosarului după nume? De ce ne blochează accesul la informații de interes public? Ce au de ascuns? Ascund dosarele funcționarilor corupți? Care e miza? Încă nu am găsit un răspuns la aceste întrebări, dar nici nu mă opresc aici. Sunt tot mai motivat să aflu ce se ascunde la mijloc. Bănuiesc... dar vreau o confirmare.

Vineri

Ziua începe la cafea, la RISE, la Europa Liberă.

Astăzi, avem multă treabă la RISE. Facem căutări avansate și documentăm în continuare banii din Laundromat.

Follow the money la RISE.

Așa încep subiectele de rezonanță. În același timp ne concentrăm pe versiunea video a investigației de care se ocupă colega noastră, Liuba. Facem ultimile retușări. Urmează fact-checking-ul, adică verificarea informațiilor și a dovezilor – care este o procedură obligatorie pentru fiecare material publicat pe RISE.

Din acest an facem și anchete video pentru ca informațiile noastre să ajungă la publicul larg.

Spre seară îmi rămâne timp și să citesc ultimele pagini din cartea „Singur în Damasc”.