Consiliul Europei: Nici un progres în reducerea suprapopulării închisorilor

Consiliul Europei, în raportul său anual despre starea închisorilor în Europa, publicat astăzi, constată că deși unele țări și-au redus „populația carcerală”, altfel zis numărul de deținuți, cu toate astea supra-aglomerarea rămâne o mare problemă, în special în mai multe țări ale Europei de Est, inclusiv în Moldova.

Rata europeană a încarcerărilor a scăzut fața de anul precedent, când era de 124 de deținuți la 100.000 de locuitori. Ea este acum de 115 deținuți la 100.000 locuitori. In Rusia, însă, rata e de 440 deținuți la 100.000 de aproape patru ori mai mult decât media europeană.

Rusia e urmată de țările baltice (Letonia, Lituania), de cele din Caucaz (Georgia, Azerbaijan), Turcia și de Moldova. Chiar și Moldova are 220 de deținuți la suta de mii de locuitori, față de media europeană de 115. România este însă una din țările în care rata încarcerărilor a scăzut cu aproape 9%.

Țările scandinave și Olanda sunt cele cu cel mai mic număr de deținuți, circa 50 la 100.000, sub jumătate din media europeană.

Rata sinuciderii reprezintă, peste tot, cam un sfert din totalul morților in inchisoare. La fel, media europeană a cheltuielilor pe cap de deținut și pe zi este de 50 euro, însă asta variază, desigur, enorm de la o țară la alta.

In ciuda crizei economice actuale, sectorul construirii inchisorilor pare, însă, a fi in plina expansiune. In Marea Britanie, de pildă, guvernul urmăreste extinderea rețelei de penitenciare, avand in vedere si avantajele economice pe care le-ar aduce activitatea de constructii din acest sector.

Aglomerația în penitenciare este atat de mare, incat guvernul belgian a anuntat recent ca studiaza posibilitatea de a inchiria permanent spațiu in inchisori olandeze, unde multe celule sunt goale. In momentul de fata, aproape 10.000 de detinuti se ingramadesc in inchisorile belgiene pe 8.400 de paturi. Guvernul cauta, asadar, ca prin construirea de noi inchisori sa ajunga la un total de 10.000 de paturi. Belgia ar dori sa inchirieze 300 de celule in Olanda. Scotia inchiriaza deja celule in penitenciarele olandeze. Olanda a oferit Belgiei spatiu pe cateva din inchisorile sale plutitoare, amenajate pe vapoare speciale.

Observatorul International al Inchisorilor, o organizatie creata in 1990, care militeaza pentru respectarea drepturilor detinutilor si care publica periodic rapoarte si studii despre conditiile de detentie in inchisorile lumii, remarca recent ca, daca este adevarat ca prin construirea de noi inchisori s-ar ajunge teoretic la o descongestionare a penitenciarelor suprapopulate, in schimb obsesia securitara pare sa le creeze detinutilor care vor fi transferati in noile inchisori conditii de detentie mult mai dure decat in inchisorile imbatranite de astazi, in special in ceea ce priveste posibilitatea de a se deplasa in interiorul penitenciarului.

Construirea de penitenciare pare sa fi devenit un sector prolific într-asa masura incat recent s-a aflat ca unele banci elvetiene isi sfatuiesc clientii înstăriti sa investeasca in inchisori din SUA, acesta fiind - asigură ei - un domeniu care in mod sigur nu va fi atins de criza.