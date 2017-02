Manipularea prin proxy: cum se sucesc mințile prin intermediul presei străine

E comică mirarea multora când descoperă că pot fi manipulați chiar și prin intermediul presei străine. Sigur, citind sau privind la Russia Today ori Sputnik, știi că vei da de propagandă pură, mai mult sau mai puțin abilă. Dar poate nu te-ai fi așteptat să fii manipulat prin ziare occidentale.

Pornind de la un exemplu pe care l-am analizat pe scurt zilele trecute pe Facebook, am pus la punct un mic breviar de manipulare, dat fiind că nu toată lumea are FB. Manipularea poate avea loc prin mai multe procedee, aplicate separat sau simultan.

Manipularea prin presă

Iată cum The Guardian, cotidianul stângii intelectuale britanice, pare a critica sever lupta anticorupţie din România și în special activitatea DNA. „Ignorarea acestui abuz de putere [prin DNA] riscă să încurajeze alte naţiuni europene să urmeze exemplul”, scrie în The Guardian un anume David Clark.

Articolul lui, deja preluat și rezumat pe multe site-uri pro-PSD din România, este însă doar o minciună, plătită sau nu, n-avem cum ști, însă autorul articolului NU este jurnalist la The Guardian, ci un consultant extern, care publică acolo extrem de rar, cam o dată la cinci ani, în paginile de opinii.

Paginile acelea de opinii NU reprezintă poziția cotidianului The Guardian, ci sunt părerile sau elucubrațiile personale ale autorilor (plătiți din afară sau nu). Respectivul David Clark conduce de altfel o fantomatică „Russia Foundation”, care pretinde că operează pentru o mai bună înțelegere între Occident și Moscova.

Au mai avut loc asemenea intervenții, perdele de fum, și în The Times și în presa italiană și altele. Vezi Romania, una rivoluzione colorata alle porte?

Multe asemenea bilete de opinii au fost, de asemenea, strecurate de-a lungul ultimilor ani și într-un alt mare cotidian britanic, The Independent. Puțină lume neobișnuită cu funcționarea în culise a presei știe că The Independent a fost cumpărat în 2010 de un apropiat al lui Putin, Aleksandr Lebedev, pentru suma simbolică de o liră sterlină (one pound, ca în Selling England by the Pound), De altfel ziarul și-a închis definitiv ediția pe hârtie și de mai bine de un an există doar ca un simplu website.

Chiar și așa, publicul face rareori distincție între un editorial al ziarului și un bilet de opinie externă. A le confunda e ca și cum ai crede că atunci când Putin a publicat recent o tribună în New York Times a fost un semn că marele cotidian SUA a devenit brusc un fel de Russia Today. (vezi: A Plea for Caution From Russia)

Așa că: articolul acela preluat și rezumat de pe site-ul The Guardian este o minciună plătită. El nu e scris de un jurnalist al ziarului respectiv, ci e o opinie externă a unui lobbyist plătit de cineva din afară. Un fel de rubrica: Bilete de la Cititori, sau: Căsuța Poștală. Manipulare ieftină, ca apoi să fie preluat triumfător în România: „Lupta anticorupție din Romania este tiranică, iar DNA a devenit o unealtă de opresiune. O spune The Guardian !”

Manipularea prin politicieni

Pentru a scăpa de justiție, răposatul patron de la cotidianul România Liberă, Dan Adamescu, a plătit la un moment dat o largă campanie de lobbying la Bruxelles, în favoarea lui. Am fost personal contactat de lobby-ul lui pentru a publica ceva despre persecuția lui Adamescu și cum el ar fi fost un deținut politic în România. Am refuzat, desigur, dar un europarlamentar britanic a acceptat bani ca să aducă situația lui Adamescu în Parlamentul European. Contactat de mine ulterior, respectivul europarlamentar britanic nu-și mai amintea despre ce fusese vorba.

Cel care a făcut asta este șeful grupului eurosceptic ECR (European Conservatives and Reformists), condus de Tories britanici, grup care nu va mai exista după Brexit, după ieșirea Angliei din UE. (Grupul la care a aderat Monica Macovei, de altfel.)

ECR, cu doar 75 de europarlamentari din 751 include, pe lângă cei 20 de conservatori britanici (Tories), câte 1, 2 sau 3 din alte 16 țări. Cei mai mulți, după Tories britanici, sunt 19 polonezi, dreapta dură ultra-catolică, anti-avort, anti-imigrație, anti-gay, anti multe-multe-multe… Tories britanici vor afară din Europa, iar cei patruultranaționaliști flamanzi (N-VA) din grup cer independența Flandrei și sfârșitul Belgiei.

Bref, nimic foarte european acolo.

Acum, grupul ar fi exotic și bălțat dacă liderii lui s-ar dovedi curați precum cristalul, însă șeful, un Tory de sorginte pakistaneză, Syed Kamall, a interpelat Comisia Europeană, în calitatea sa de europarlamentar, în favoarea lui Dan Adamescu și, în paralel, a doi gangsteri paramilitari din Azerbaijan, prinși în interiorul Armeniei și actualmente închiși.

Interpelările acestea ale Comisiei în Parlament de către un deputat, când nu sunt justificate de un interes direct al europarlamentarului în afacerea respectivă, miros a intervenții cu plată.

Syed Kamall a interpelat așadar Comisia Europeană întrebând ce plănuiește Comisia să facă în chestiunea lui Dan Adamescu, „un cetățean german, om de afaceri de marcă și patron de presă în România” care e confruntat cu sinistre acuzații de mită („concerning the trial of Dan Adamescu, a German citizen, prominent businessman and newspaper proprietor operating in Romania”, who faces ignoble charges of bribery in Romania.)

Același Syed Kamall a mai intervenit separat în Parlamentul European și pentru doi gangsteri din Azerbaijan, care lucrează pentru serviciile secrete azere, Dilgam Ahmadov and Shahbaz Quliyev [Kamall a scris chiar rău unul din nume, pentru că e în realitate Guliyev], încarcerați în Armenia pentru incursiune ilegală în regiunea Nagorno Karabakh.

Când l-am contactat, intrigat de atât de multă grijă din partea lui, europarlamentar britanic, pentru Dan Adamescu și pentru doi agenți azeri, Syed Kamall mi-a răspuns, prin email:

„Dacă primesc o cerere de la un alegător din circumscripția mea, Londra, am să mă folosesc de poziția mea pentru a formula întrebările lor în fața Comisiei, în cazul în care nu am eu răspunsurile. („If I receive a request from a London constituent, I will use my role as their representative to relay their questions to the Commission if I cannot answer them myself”.)

Manipularea prin false acțiuni în justiție

Judecătoarea română Camelia Bogdan, care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, a fost exclusă din magistratură printr-o decizie (contestabilă) a CSM. Explicația: „incompatibilitate”, deoarece ea a participat ca lector la un stagiu de formare în Ministerul Agriculturii, care era parte vătămată în dosarul lui Voiculescu. Avocații vor căuta acum să îl scoată pe Voiculescu, desigur, din închisoare pretinzând că judecătoarea era interesată.

Plângerea a fost depusă de Grupul de Investigații Politice (Mugur Ciuvică) si de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS - a lui… Dan Voiculescu).

Manevra este ca atunci când același FACIAS al lui Voiculescu, o organizație fantomă, depusese în 2014 o plângere la UE împotriva lui Dacian Cioloș, Comisarul european de atunci pentru agricultură, în care se afirma că Cioloș ar fi fost “inculpat penal” care căuta să îi facă rău lui Voiculescu.

FACIAS, legat de site-urile de dezinformare StiriPeSurse.ro și DCNews, aducea și un document dovedind „inculparea penală” a lui Cioloș, de asemenea fost ministru al agriculturii, vinovat de aceea că prin constituirea Ministerului Agriculturii ca parte civilă în dosarul lui Voiculescu, Cioloș ar fi comis un abuz în serviciu, ideea fiind că el n-ar fi trebuit să dea curs investigației DNA împotriva lui Voiculescu, dat fiind că ministerul său avea interes să recupereze bani de la acesta.

Pare întortocheat. In realitate, documentul era de fapt simpla înregistrare a plângerii unui inculpat. Decorticată, afacerea venea astfel:

- Un inculpat într-un caz oarecare depune, pentru diversiune, plângere penală împotriva comisarului Dacian Ciolos (sau, acum, împotriva judecătoarei Camelia Bogdan).

- Apoi, solicită parchetului o hârtie care să arate că s-a început urmărire penală.

- Parchetul, așa cum e obligat de lege, îi eliberează o hârtie care spune că s-a început urmărire penală împotriva lui Dacian Cioloș. Chit că ea rămâne fără urmări.

- Site-urile lui Voiculescu sau Bogdan Chireac preiau informația, totul repercutat apoi de Pesurse.ro. Cioloș e “inculpat penal”!

Judecătoarea are 15 zile să depună recurs împotriva acestor șiretlicuri repercutate de CSM. Dar ce e acum in mintea oamenilor?

Ha, judecătoarea lui Voiculescu era de fapt „incompatibilă”!… Și dacă bietul bătrân este nevinovat?

Toate acestea pentru a arăta că în era cunoașterii totale, acumularea de știri nefiltrate și absența grilei de interpretare pot duce la suceală de minți prin intermediul presei străine, sau prin masa de informații neverificate, rău ingurgitate, neanalizate critic. Toate acestea produc, în mod paradoxal, doar ignoranță și credulitate.