Un președinte nou pentru MoldovaGaz, subsidiara Gazprom

Vasile Botnari, ministrul comunicațiilor în guvernul lui Pavel Filip, a fost ales președintele societății pe acțiuni moldo-ruse „MoldovaGaz”, subsidiara gigantului energetic rusesc „Gazprom” și singurul distribuitor de gaze rusești în Moldova. Numirea în noua funcție a lui Botnari, considerat de unii un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, a stârnit comentarii… chiar înainte să devină certitudine.

Despre șansele maxime ale democratului Vasile Botnari de a ajunge în fruntea companiei MoldovaGaz anunța, în urma cu o săptămână, cu maximă precizie, fostul deputat PPCD Sergiu Mocanu, actualmente liderul mișcării Antimafie.

„Săptămâna viitoare, la data de 9 februarie, preşedintele Gazprom, Miller, îl va numi la funcţia de director general a întreprinderii mixte moldo-ruse MoldovaGaz pe Vasile Botnari, cel care a fost ministrul transporturilor, cel care este mâna dreaptă a lui Plahotniuc şi cel care îi îndeplineşte lui Plahotniuc orice vis de acaparare a Republicii Moldova.”

Sergiu Mocanu sugerase că Igor Dodon ar fi cedat această funcţie apropiatului lui Vlad Plahotniuc în schimbul unei recompense ce l-ar face „peste noapte multimilionar” şi că Dodon şi-ar fi coordonat această decizie cu conducerea Gazprom-ului cu care s-a întâlnit în cadrul vizitei sale la Moscova. Mocanu a anticipat că Igor Dodon îşi va declina implicarea, iar pentru a fi mai credibil numirea se va face când şeful statului va fi în vizită la Bruxelles sau Teheran. Momentul l-a surprins pe Igor Dodon tocmai între aceste două vizite. Şeful statului a revenit, astăzi, de la Bruxelles, iar la o conferinţă de presă de bilanţ a anunţat că s-ar putea să meargă, în acest week-end, într-o vizită neoficială la Teheran.

Președintele Dodon a respins acuzaţia că ar fi implicat în numirea noii conduceri a MoldovaGaz:

„Preşedintele ţării nu are atribuţii în ce priveşte numirea unor directori la întreprinderi de stat sau întreprinderi strategice, cu atât mai mult cu capital majoritar privat. Ştiu că pe parcursul ultimelor un an, doi au fost mai multe încercări de a numi directori la MoldovaGaz. Nu vreau să dau calificative referitor la competenţele profesioniste Dacă ar fi de competenţa mea nu aş accepta nici o candidatură propusă de Ministerul economiei, pentru eu consider că cei care se află la guvernare în mare măsură vor încerca să promoveze candidaturi care ar face jocul lor. ”

Lidera PAS, Maia Sandu, oponenta lui Igor Dodon în scrutinul prezidenţial, a comentat prompt numirea lui Vasile Botnari la şefia MoldovaGaz. Sandu a notat pe o reţea de socializare că Igor Dodon ar fi obţinut o funcţie importantă pentru PD în schimbul asumării datoriei de 6.5 miliarde de dolari SUA față de Gazprom. „Dodon își plătește datoriile față de Plahotniuc pentru funcția de Președinte, doar că nu din buzunarul propriu, ci din contul poporului”, a mai afirmat Maia Sandu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul democrat Pavel Filip a avut în dimineaţa zilei o întrevedere cu vicepreşedintele Gazprom, Valeri Golubev. Filip a cerut să fie examinată posibilitatea transferării datoriilor acumulate de regiunea transnistreană către compania locală „Tiraspoltransgaz” şi ulterior către administraţia regiunii. Potrivit sursei citate, Valeri Golubev a spus că această solicitare ar urma să fie examinată cu noua conducere a MoldovaGaz. În cadrul întrevederii a fost prezentat candidatul propus de Ministerul Economiei pentru funcţia de Preşedinte al Moldovagaz, Vasile Botnari, se mai precizează în comunicat.

Potrivit Ziarului de Gardă, Vasile Botnari a ocupat în ultimii ani funcţii importante în cadrul mai multor companii care ar aparţine liderului PD, Vlad Plahotniuc. Botnari a făcut parte din guvernele Leancă şi Filip, fiind desemnat de PD mai întâi la şefia ministerului transporturilor, ulterior la cel al tehnologiilor informaționale.