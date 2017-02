Andrei Năstase: „Un pol anti-oligarhic presupune și comunicare, și colaborare”(VIDEO)

Discutăm despre cum stau lucrurile în tabăra dreptei extraparlamentare pro-europene şi anti-oligarhice. Tocmai şi-a ţinut congresul una din formaţiunile politice de pe acest segment, Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, prilej cu care stăm astăzi de vorbă cu Andrei Năstase, liderul acestei formaţiuni.

Europa Liberă: Aş zice că e tocmai la ţanc acest congres, dle Năstase, într-un moment în care tot mai multe regrete se aud dinspre mediul experţilor, unele ironice, legate de faptul că dreapta pro-europeană şi anti-oligarhică ar fi extrem de pasivă şi nu ar îndreptăţi oarecum încrederea celor aproape 48% din sufragiile pe care le-a avut în spate imediat după alegerile prezidenţiale.

Andrei Năstase: „Da, s-ar putea să existe această percepție sau această senzație de pasivitate din partea forțelor politice pro-europene, și asta datorită situației în care se află presa în ultima perioadă de timp - vedeți cum dispar una după alta televiziunile… Ceea ce pot să vă spun este că cele două partide de opoziție, dacă v-ați referit la Platforma Demnitate și Adevăr și PAS, sunt în mod constant într-un proces de comunicare, de colaborare și, cel mai important, de consolidare a propriilor structuri de partid. Noi am fost implicați în ultima perioadă în activitățile de pregătire a congresului extraordinar, prilej pentru a întări echipa noastră și pentru a reda o dinamică mai intensă activității noastre. Odată cu asta poate că va fi și mai vizibilă pentru mai multă lume.”

Europa Liberă: Haideţi acum să recapitulăm, punctual v-aș ruga, deciziile pe care le-aţi luat la congresul de duminică.

Andrei Năstase: „Au fost luate mai multe decizii în primul rând legate de statutul și programul nostru, adoptate într-o nouă redacție la cel de-al doilea Congres al nostru, care a fost un eveniment, să zic eu, suficient de important pentru mișcarea politică. Am reușit să facem mai puternică echipa noastră, atât la nivel local, prin consolidarea celor 36 de organizații teritoriale, cât și la nivel central, prin aprobarea unei noi componente a Consiliului Național politic și a Biroului politic. De asemenea la Congres am luat decizii cu privire la sarcinile pe care le are partidul în anul care vine și în perspectivă. În al doilea rând, am luat decizii importante în cadrul forumului și plenului de conducere, ținând de accederea noastră sau de aplicarea noastră la familia popular europeană. Sunt lucruri importante pentru partid, ceea ce ne definește și ceea ce ne face să credem că suntem cea mai importantă forță politică anti-oligarhică de opoziție din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Haideți să le luăm pe rând şi să le explicăm. Citez din rezoluția congresului: “Depunerea eforturilor maxime în vederea creării unui pol politic democratic și anti-oligarhic bazat pe valorile europene.” Ce mai mult decât s-a întâmplat până acum se poate face pentru crearea acestui pol?

Andrei Năstase: „Ceea ce privește crearea polului anti-oligarhic, noi suntem constanți în demersurile noastre, și suntem absolut convinși că este cea mai eficientă modalitate de a ne opune actualului regim. Iată avem experiența României în acest sens, este extrem de relevant pentru noi ca prin coagularea eforturilor partidelor de opoziție, a societății civile și a presei libere, așa cum s-a reușit în România, să reușim și noi să generăm un nou val protestatar care, așa cum iată s-a reușit acolo, să se reușească și la noi. Acolo ați văzut cum a fost blocată după cinci zile de protest constant, permanent, a fost blocată ordonanța de urgență, ilegală spunem noi.”

Europa Liberă: Când spuneți un singur „pol anti-oligarhic”, aveți în vedere colaborare cu alte formațiuni sau chiar unire? Vă întreb pentru că au existat aşteptări, e adevărat în special în raport cu Maia Sandu, să reunească toate partidele care au susținut-o în alegeri și să-i adune împreună pe toți cetățenii care au votat-o.

Andrei Năstase: „Sigur că un pol anti-oligarhic presupune și comunicare, și colaborare, pentru că nu suntem acum în situația unor alegeri să discutăm asupra creării unor blocuri sau alianțe. Vorbim acum de colaborare și de conjugare de eforturi atunci când țara arde, atunci când țara este în pericol. Uitați-vă ce se întâmplă cu economia noastră, uitați-vă așa zisele reforme ce se adoptă în domeniul pensionării, uitați-vă ce se întâmplă cu legea prin care s-au pus miliardele furate pe umerii cetățenilor, tentativa de adoptare a legii amnistiei fiscale, care în realitate va fi o amnistie penală ca și în România… În aceste condiții este imperios necesar să colaborăm, să comunicăm, să ne conjugăm eforturile și să avem un plan coerent comun de acțiuni.”

Europa Liberă: Dle Năstase, pentru că tot vorbeați despre colaborare și de faptul că trebuie coagulat un pol puternic anti-oligarhic, Dvs. cândva ați protestat împreună cu forțele dlui Igor Dodon și ale lui Usatîi. Acum Igor Dodon parcă face parte din putere.

Andrei Năstase: „Nu „parcă” face parte, el chiar este membru, este parte a acestei puteri, o putere hibrid. Dar haideți să facem o mică specificare totuși: eu am protestat împreună cu întreaga societate, dar faptul că un segment al acestei societăți are anumiți lideri, așa cum Sindicatele din diferite domenii au lideri diferiți, nu am nicio vină eu, sau nici nu mă preocupă prea mult. A fost nevoie ca atunci când derapajele antidemocratice luau o intensitate aparte să protesteze întreaga țară. Iată de ce din păcate protestul comun, protestul consolidat a fost spart anume prin acest strikebreaker cum spune dl Igor Boțan - Igor Dodon. Dânsul a ales să meargă la putere, a trădat spiritul protestatar, a trădat opoziția și a mers contra cost în putere. Şi costul este funcția de președinte.”

Europa Liberă: Dle Năstase, deocamdată, ceea ce văd observatorii în sistemul de partide din Moldova este un clivaj politic între pro-europenism şi pro-rusism, cu doi poli vizibili în acest clivaj - PSRM-ul lui Igor Dodon și PDM-ul lui Vlad Plahotniuc. Cum, în opinia Dvs., se poate demonta acest clivaj şi poate substitui pe altul - corupţie-anticorupţie - în condiţiile în care vă aflaţi: fără acoperire mediatică, instituţii de stat controlate, legea partidelor care îndreaptă banii spre niște partide politice fie şi aflate pe linie moartă ca PLDM, care primesc bani, spre deosebire de partidele în devenire, în construcție?

Andrei Năstase: „Da, aveți dreptate. Spre regret tandemul Plahotniuc-Dodon a pus bazele unui regim hibrid, așa cum spuneam, un regim de geopolitică și corupție îndreptat împotriva intereselor cetățeanului. Comportamentul tot mai iresponsabil și provocător al președintelui Dodon este și un factor care dăunează așteptărilor întregii noastre societăți de a distruge regimul oligarhic actual. În loc să consolideze societatea în jurul obiectivului comun de eliberare a statului din captivitate pe care l-am propus și în dezideratele noastre, în prezent acest Igor Dodon promovează un discurs cu caracter geopolitic radical, antieuropean, iar românofobia a devenit, după cum vedeți, linia politică principală a instituției prezidențiale.”

Europa Liberă: Și rolul opoziției, a segmentulului pe care îl reprezentați, care e?

Andrei Năstase: „Să ne opunem acestui dezmăț. Pe lângă faptul că facem ceea ce facem, adică ne consolidăm partidele, colaborăm, comunicăm, vom veni și cu un program amplu care deja nu va mai fi îndreptat doar împotriva guvernării lui Plahotniuc, ci împotriva acestui regim hibrid Plahotnoiuc-Dodon care, uitați-vă, că a trecut dintr-o zonă a politicii mincinoase într-o zonă a economicului. Ca s-au înțeles cei doi se vede bine deja - s-au înțeles ca pe spatele cetățenilor noștri să se mențină la putere încă mulți ani încolo. Iată de ce ne vom opune, vom întreprinde toate măsurile pentru a demonta acest regim hibrid de corupție și geopolitică.”

Europa Liberă: “Trebuie să fim gata de orice şi să opunem rezistenţă”, ne spunea zilele trecute într-un interviu și Maia Sandu, având în vedere inclusiv intenţiile guvernării de a schimba sistemul electoral. Până să vă întreb cum se poate de opus rezistenţă, de exemplu, acestei intenţii, am să vă rog să estimaţi ce consecinţe electorale pentru formaţiunea Dvs. credeţi că ar putea avea o eventuală trecere la sistem electoral mixt?

Andrei Năstase: „Am să vă spun cu toată sinceritatea și cu toată îngrijorarea: acest sistem va fi unul dezastruos nu doar pentru partidele de opoziție, ci pentru întregul proces democratic din Republica Moldova. Şi dovada o constituie alegerile din Autonomia Găgăuză. Dacă ați observat, cu un singur mandat obținut de Plahotniuc în această campanie, dânsul controlează acum întreaga Adunare populară a Găgăuziei. S-a mai întâmplat și înainte. Același lucru se va produce și în Parlamentul Republicii Moldova, când aparent oameni independenți vor accede în Parlament pe baza banilor și a publicității făcute de presa lui Plahotniuc, iar apoi în Parlament se vor uni și vor avea din nou un control asupra a tot ce se întâmplă în țară. Nu avem dreptul să admitem așa ceva, iată de ce eforturile noastre sunt îndreptate către discuțiile noastre cu partenerii externi, vom sesiza și noi în măsura în care putem prin intermediul anumitor deputați sau anumitor factori decizionali din republică Comisia de la Veneția care deja s-a exprimat în acest sens cu ocazia tentativelor din 2013 de a modifica sistemul electoral. Şi de ce nu, iarăși vom reveni la acel pol anti-oligarhic democratic, pro-european care, sunt sigur, va fi în stare să mobilizeze lumea pentru a se opune pe plan intern acestui mesaj, acestui demers a lui Plahotniuc. Să vedem cât de mult va fi susținut și de către actualul său partener Dodon de la funcția sa de președinte.”