Marșurile femeilor și coagularea unei forme de protest în Statele Unite

Marsurile pentru drepturile femeilor de simbata au fost un mare succes in Statele Unite. Ce se planuieste in continuare? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Peste un milion de persoane au participat, simbata, la marsuri pentru drepturile femeilor, in 50 de state. Manifestantii s-au pronuntat in legatura cu diverse chestiuni sociale, in afara de drepturile femeilor, dar in esenta a fost o demonstratie de protest impotriva presedintiei Trump.

Seful executivului, confruntat cu aceasta realitate a raspuns in stilul caracteristic pe Twitter, prima interventie intrebind de ce nu au votat manifestantii, cu semnificatia că el a cistigat votul popular si asta ii da dreptul sa guverneze, in ciuda opozitiei si a doua recunoscind dreptul la exprimarea publica a unor opinii diferite de ale sale. Fireste ca necunoscind dinamica exprimarii prin tweeter a presedintelui Trump e greu de spus care dintre cele doua postari reprezinta ceea ce el crede cu-adevarat. Sau poate amindoua.

Pentru organizatorii marsurilor se pune acum problema ce urmeaza, dupa acest succes. La Washington, au fost intruniri pentru a elabora o strategie pe termen mediu si lung. In Florida, o alta, cu donatori ai democratilor pentru a finanta procese si alte forme de contestare a presedintiei Trump. Dificultatea consta si in faptul ca marsurile de simbata au adunat sustinatori ai unor cauze diferite, ceea ce creaza dificultati in articularea unei miscari coerente. Dar organizatorii cred ca opozitia fata de presedintele Trump ar putea fi acel factor coagulant, care parea sa lipseasca.

Organizatorii intentioneaza sa identifice teme unificatoare si sa recruteze voluntari, in pregatirea alegerilor din 2018, cind democratii spera sa recistige cel putin o camera a Congresului. Fireste ca infringerea lui Hillary Clinton in alegeri a dus la organizarea marsurilor, in conditiile in care idealul unei femei presedinte in America, trebuie sa mai astepte.

Dar pozitii exprimate in campanie si comportamente anterioare ale lui Donald Trump pun in discutie ce va reprezenta presedintia sa pentru drepturile femeilor, dar si alte categorii de drepturi, cistigate cu greu de-a lungul istoriei. Misiunea organizatorilor protestului nu este insa una facila pentru ca diverse grupuri de interese, reprezentate la marsuri, nu vor sa-si dilueze mesajul, prin subordonarea lui unuia mai general.

De aceea prezenta lui Trump la conducerea tarii ar putea ajuta la coagularea unei forme de protest care in imprejurari anterioare – a se vedea miscarea Ocupati Wall Street, de exemplu – a esuat. Exista si dezideratul participarii politice a manifestantilor, care a facut ca o alta miscare, de data asta conservatoare, Tea Party sa fie eficace si sa contribuie la spiritul care l-a adus pe Trump la Casa Alba.