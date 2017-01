Românii demonstrează cu zecile de mii împotriva grațierii și amnistierii corupților și hoților (VIDEO)

Peste 20.000 de oameni au protestat astăzi la București, circa 3000 la Timișoara și la Cluj, 2000 la Iași și câteva sute la Brașov și Oradea față de intenția coaliției de guvernământ de a legifera grațierea pedepselor mai mari de cinci ani și reducerea la jumătate a condamnărilor pentru cei bolnavi sau care au copii mici în întreținere, chiar dacă aceștia au fost pedepsiți pentru fapte violente: crimă, viol, pedofilie etc.

Președintele Klaus Iohannis a venit chiar la începutul protestului, în Piața Universității, explicând că este indignat de ceea ce pregătește noua majoritate parlamentară: „O gaşcă de oameni politici cu probleme penale vrea să schimbe legislaţia din România, vrea să slăbească statul de drept. Este inadmisibil să se schimbe legislaţia şi zeci, sute de politicieni certaţi cu legea să se găsească cu dosarele curate şi să continue fărădelegile. Românii, pe bună dreptate, sunt indignaţi.”

Pentru că protestul a fost organizat prin intermediul rețelelor de socializare și deci nu a a avut aprobare pentru a ocupa un anumit spațiu public, manifestarea s-a transformat într-un marș, care a culminat la sediul PSD, după un popas mai lung în fața Guvernului.

Klaus Iohannis a cerut vineri executivului retragerea celor două ordonanțe pe care cu câteva zile înainte le-a numit elefanți: „Proiectele de Ordonanţe de Urgenţă privind graţierea şi modificarea Codurilor Penale sunt neavenite, inacceptabile şi par a fi făcute cu dedicaţie, o spun cele mai autorizate voci din Justiţie”, a precizat atunci președintele.

Mulțimea a strigat în fața Guvernului și: „DNA să vină să vă ia”, „Legea-i lege pentru toti, nu-i făcută pentru hoți”, „Dragnea nu uita, pușcăria-i casa ta”.

Coloana și-a continuat drumul spre sediul PSD cu alte lozinci scandate de susținere a Codruței Kovesi, a Direcției Naționale Anticorupție și împotriva principalului partid aflat la putere.

Sute de jandarmi au fost masați pe străzile din jurul Palatului Victoria și sediului PSD pentru situația în care lucrurile ar fi scăpat de sub control, dar manifestația a fost pașnică.

În tot acest timp, RTv a insistat că protestatarii ar fi fost plătiți, în vreme ce liderul majorității, Liviu Dragnea a scris pe Facebook un mesaj în care l-a acuzat pe președintele Klasu Iohannis că a participat la „o nouă mineriadă”, l-a acuzat că a „început o lovitură de stat” și l-a amenințat că nu-i va mai „permite” să răstoarne ordinea constituțională, „să uzurpe calități oficiale intrând abuziv în ședințele de guvern sau să incite la dezordine socială și violență".

Liderul PSD îi declară în acest fel război deschis președintelui, care în ultima luna a fost reevaluat de propriul electorat pentru gesturile sale ferme. Președintele Iohannis rămâne de altfel singurul pilon politic pe care face cu adevărat opoziție, dincolo de vocea străzii.

Presa internațională a urmărit și reacționat imediat la evenimentele în curs la București, explicînd pe larg motivele demonstrațiilor, cu o atestă relatări și articole apărute în cursul serii, între multe altele, la Reuters, în britanicul The Guardian sau pe site-ul aljazeera.com. În Statele Unite, Fox News a publicat pe site-ul său imagini Associated Press ale președintelui Klaus Iohannis în mijlocul demonstranților la București. Relatarea AP a fost reluată de alte medii internaționale între care US News.