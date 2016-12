Cum vrea Dragnea să-și ia revanșa. Și despre subordonarea viitorului premier

Odată cu noua propunere făcută de PSD pentru funcția de premier, liderul PSD, Liviu Dragnea, a sugerat și care este cadrul strategic pe care și-l propune pentru viitor. Șeful social-democraților pune astfel sub semnul revanșei ceea ce va urma. „Mai devreme sau mai târziu, probabil mai devreme, cei care au declanșat sau alimentat campania [împotriva lui Sevil Shhaideh] vor da socoteală”, a avertizat Dragnea, după ce a vorbit despre amenințările cu moartea pe care le-a primit familia Shhadeih în ultimele zile. Președintele PSD se referă la cei care au descoperit și preluat informațiile referitoare la simpatiile publice pe care le are soțul Sevilei Shhaideh față de Bashar al-Assad, dictatorul de la Damasc. Fosta ministră a Dezvoltării, Sevil Shhaideh, prima propunere făcută de Liviu Dragnea pentru fotoliul de premier a fost respinsă de Klaus Iohannis fără niciun fel de explicații, dar se presupune că profilul soțului ei ar fi fost unul dintre motive, la care s-ar putea adăuga și alte proiecte derulate la minister în favoarea unor firme prietene ale liderilor PSD, printre care și Teldrum, despre care se spune că ar fi sub protecția lui Dragnea.

Revanșa pe care a anunțat-o astăzi șeful PSD la o oră de vârf ar putea fi doar parte dintr-o strategie mai largă, după ce, tot astăzi i-a luat apărarea patronului RTV, Sebastian Ghiță, aflat sub control judiciar, dar dat dispărut în ultimele zile. Ghiță a difuzat un film în care acuză, fără probe, DNA și SRI de implicare în jocuri politice, subliniind că i s-ar fi cerut denunțuri împotriva lui Liviu Dragnea. Pe de altă parte, Dragnea însuși nu poate fi prim-ministru, deși este șeful formațiunii care a câștigat alegerile, fiindcă în urma unui dosar făcut de procurorii anticorupție, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudarea referendumului din 2012. Potrivit Legii 90/2001 nu pot deveni membri ai guvernului persoanele condamnate penal. PSD a anunțat că va schimba această lege, iar în partid sunt așteptate modificări substanțiale ale legilor anticorupție, care pot fi trecute fără probleme fiindcă social-democrații și ALDE au împreună 54% din fotoliile parlamentare.

Suspendarea președintelui pare să rămână o amenințare perpetuă și este conținută în planul general al revanșei. „Putem începe suspendarea chiar de mâine”, a declarat Liviu Dragnea, explicând că PSD are „o armă foarte puternică”, „o forță, care este majoritatea parlamentară”. Membrii și simpatizanții partidului au cerut suspendarea lui Klaus Iohannis chiar acum, dar liderul PSD a spus că el și colegii lui nu sunt „iresponsabili” și nu vor să „tulbure foarte mult această țară”. Rezultă, însă, că suspendarea e un fel de Sabie a lui Damokles, care va atârna asupra lui Iohannis, împotriva căruia se și înființează o comisie care să verifice constituționalitatea gestului prin care președintelui a refuzat-o pe Shheideh. Se adună deci probe împotriva lui Klaus Iohannis.

O altă parte a strategiei lui Dragnea este să dirijeze România din fruntea Camerei Deputaților, având în paralel visul de a ajunge președintele țării, după cum a mărturisit de curând într-un interviu. În această ecuație, Sorin Grindeanu, care urmează să devină prim-ministru va fi doar executantul lui Liviu Dragnea: „este o relație de subordonare” a declarat Grindeanu; „există o relație de subordonare între guvern și parlament. Parlamentul nu va mai fi anexa guvernului”, a adăugat Dragnea. Potențialul premier se teme de Dragnea, iar această frică s-a văzut în prima lor conferință comună, când Sorin Grindeanu a fost întrebat cu ce a contribuit la programul de guvernare și în loc să răspundă, l-a lăsat pe Dragnea să vorbească. Grindeanu va fi, dacă președintele îl acceptă, doar o pârghie a șefului său de partid.