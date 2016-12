Convorbirile de la Moscova pe tema Siriei în absența Statelor Unite

Delegatii din Rusia, Iran si Turcia s-au intilnit la Moscova pentru a incerca sa gaseasca o solutie politica a conflictului din Siria. Cum este interpretata la Washington, absenta Statelor Unite? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Secretarul de stat, John Kerry nu a fost invitat. Natiunile Unite nu au fost consultate. In conditiile in care Occidentul absenteaza de la negocieri, este clar ca daca se va ajunge la un acord, el il va mentine la putere in Siria pe Bashar al-Assad, asta in ciuda faptului ca acum cinci ani presedintele Obama a spus ca Assad si-a pierdut legitimitatea si trebuie inlaturat.

Faptul ca aceasta pronuntare a lui Obama nu a avut consecinte lasa Washingtonul cu putine carti cistigatoare, in actuala conjunctura. Saptamina trecuta, presedintele ales Trump a spus ca va antrena statele din Golf pentru finantare si va crea zone de non-survol, pentru a proteja populatia siriana. Dar pina cind Trump se instaleaza la Casa Alba, s-ar putea ca situatia de pe teren si cea negociata sa nu mai necesite astfel de zone.

Rusia vede in tranzitia de la Washington o ocazie sa incheie conflictul, in termeni favorabili lui Assad si intereselor Moscovei in regiune. Andrew Tabler, de la un institut washingtonian spune ca „rusii inteleg ca nimeni nu-ti da nimic gratis si ca trebuie sa iei singur ce-ti doresti” si sustine ca Moscova profita de vidul creat de politica timida a Americii.

La Departamentul de Stat, purtatorul de cuvint a spus ca secretarul de stat Kerry s-a intretinut telefonic cu omologul sau rus, Sergei Lavrov si si-a exprimat scepticismul cu privire la noile negocieri, adaugind ca daca ele aduc liniste in Siria, pentru reluarea discutiilor politice, atunci rezultatul va fi de bun augur.

Dar fireste ca toate aceste evolutii au pe fundal apropierea presedintiei Trump si faptul ca acesta a lasat sa se inteleaga ca va reduce sprijinul pentru opozitia la Assad si va conclucra cu Rusia pentru a distruge ISIS.