Bilanțuri 2016 - Igor Boțan: „Eveniment îl constituie refacerea forţelor politice pro-europene...” (Video)

Astăzi facem bilanţul anului cu Igor Boţan, comentatorul politic care apare în fiecare luni și a urmărit cu regularitate toate evenimentele. Acum să încercăm să facem o sinteză.

Europa Liberă: Domnule Boţan, ce evenimente v-au bucurat şi ce evenimente v-au întristat?

Igor Boțan: „Evenimentul care a bucurat cel mai mult este refacerea forţelor politice pro-europene, lucru care a fost demonstrat în cadrul alegerilor prezidenţiale din octombrie-noiembrie. Acum pot spune, ca cetăţean al acestei ţări, că nu mă tem de alegeri parlamentare anticipate, eventuale. Acesta este un semnal foarte puternic pentru societatea noastră, că aproape jumătate din cetăţenii acestei ţări îmbrăţişează în continuare ideea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Aceasta după ce sondajele arătau că s-a apropiat de o treime aderenţa?

Igor Boțan: „Exact. Toţi trăiam această senzaţie de prăbuşire a ideii europene în Republica Moldova, după ce aşa-zisa alianţă pentru integrare europeană a compromis tot ce se putea compromite. Mai cu seamă, după istoria de succes, care a fost una reală şi care ne-a fost făcută cadou de Uniunea Europeană, cu scopul de a transforma Moldova într-un fel de punct de atracţie pentru alte ţări din Parteneriatul Estic. Nu era foarte greu să fie ajutată Republica Moldova, pornind de la faptul că economia ţării noastre reprezintă doar trei sutimi de procent din economia Uniunii Europene. Cu fonduri foarte consistente, cu programe de ajutor, de susţinere a ţării noastre se putea face un salt. Iată că liderii partidelor de la guvernare au compromis această idee, iar anul care este pe sfârşite iată că ne aduce această veste că renaşte această idee europeană prin partide emergente din mişcarea protestatară. Am văzut cum guvernarea s-a comportat în alegeri, cum reprezentanţii guvernării au spus una, dar, de fapt, au făcut alta, pentru a-şi justifica menţinerea la putere şi pentru a flutura pericolul din partea euroasiatică.”

Europa Liberă: Ce v-a mai bucurat în 2016?

Igor Boțan: „M-a bucurat spiritul civic care renaşte în Republica Moldova, care era, din punctul meu de vedere, în amorţire şi care a fost dezmorţit, dacă pot spune aşa, în 2015, iar în 2016 s-a manifestat plenar. Şi chiar în aceste zile vedem că ceea ce numim societate civilă în Republica Moldova fie ea organizată, fie prin reprezentanţii individuali, oameni activi din punct de vedere social, iată că îi iau apărarea ambasadorului Pirkka Tapiola, care reprezintă Uniunea Europeană la Chişinău, după atacul frontal împotriva acestuia.”

Europa Liberă: Un eveniment anume puteţi menţiona?

Igor Boțan: „De la începutul anului îmi amintesc protestele. Oamenii au protestat pentru modalitatea în care procedează guvernarea, adică, prin luarea prin surprindere a cetăţenilor. Noi ştim că o ţară care pretinde că se apropie de Uniunea Europeană sau o ţară care spune prin liderii politici că în 2018-2019 depune cerere de aderare la Uniunea Europeană, iată în această ţară guvernanţii adoptă decizii pentru a lua cetăţenii prin surprindere. Aşa a fost de mai multe ori. Şi vedem că acum, recent, premierul Pavel Filip transmite un mesaj businessului, spunând: „Scopul nostru este ca totul să devină previzibil, astfel încât să nu mai luăm prin surprindere cetăţenii şi cei care fac afaceri în Republica Moldova”. Deci, ei înţeleg perfect că o guvernare poate fi democratică, poate pretinde a fi pro-europeană, dacă putem spune aşa, doar dacă este previzibilă şi dacă cetăţenii ştiu, înţeleg ce au de gând să facă guvernanţii şi se pot pregăti să reacţioneze.”

Europa Liberă: Ori, practicile sunt exact pe contrasens.

Igor Boțan: „Exact pe contrasens.”

Europa Liberă: De exemplu, micul business, care trebuia să intre într-o legislaţie de la 1 ianuarie acum, graţie faptului că au pus piciorul în prag, au schimbat legislaţia.

Igor Boțan: „Noi în permanenţă am fost luaţi prin surprindere, ca cetăţeni ai acestei ţări. Şi le transmitem mesaje: „Stimaţi guvernanţi, dacă vă putem numi încă stimaţi, după ce am trecut prin ce am trecut cu furtul miliardului, cu protocoalele secrete...’.”

Europa Liberă: Eu zic că adresarea mai bună este: „Scumpi manageri...”

Igor Boțan: „Da, scumpi manageri de „succes”. Aceasta este starea în care trăim în Republica Moldova. Dar, aşa cum spuneam, pentru că aceasta a fost întrebarea domniei voastre, apar speranţe că lucrurile pot fi reparate.”

Europa Liberă: Ce vă întristează?

Igor Boțan: „Ne întristează foarte mult, cred că pe toţi cetăţenii, lucrurile despre care am vorbit, luarea prin surprindere. Deci, am văzut că o guvernare care şi-a angajat în public responsabilitatea pentru implementarea unei foi de parcurs a dus în derizoriu implementarea prevederilor din această foaie de parcurs.”

Europa Liberă: Dar bilanţurile făcute de dumnealor arată că, cel puţin, la capitolul procente stau bine.

Igor Boțan: „La capitolul procente ei au anunţat că 95% din prevederile foii de parcurs au fost realizate. Pe când noi întrebăm punct cu punct, spunem: „Haideţi să vedem ce s-a întâmplat cu partea politico-administrativă a acestei foi de parcurs, lupta cu corupţia”. Noi vedem că lupta cu corupţia se duce de o manieră foarte selectivă, dacă putem spune aşa. Şi vedem că sunt arestaţi, reţinuţi, cercetaţi penal doar cei care sunt oponenţii coordonatorului guvernării. Din partea guvernării putem crede că nu a existat corupţie, pe când noi ştim că cei din Partidul Democrat au semnat protocolul secret şi şi-au însuşit controlul asupra organelor de ocrotire a normelor de drept şi de reglementare şi Banca Naţională. Deşi, formal, chipurile era sub protecţia domnului Ghimpu.”

Europa Liberă: Dar s-a justificat, spun dânşii. De exemplu, domnul Vrabie a intrat la Vamă, a făcut ordine, a curmat darea de mită acolo. Sau nu?

Igor Boțan: „Probabil, ei întreprind nişte acţiuni care să impresioneze publicul. Dar apar întrebări. De ce reţinerile şi arestările se fac la pachet, doar vinovăţia este personală?”

Europa Liberă: Arestează reţele.

Igor Boțan: „Reţelele. Deci, ei recunosc că există reţele şi în sistemul judecătoresc. Aceasta după cinci ani de zile de reforme şi în poliţie, la vamă îi arestează la pachet. Dar noi suntem în aşteptarea proceselor, să vedem când vom ajunge să vedem sentinţele finale. Pentru că noi punem întrebări. Aţi arestat un an şi jumătate la pachet medicii şi unde sunt rezultatele investigării? Noi nu ştim ce s-a întâmplat acolo, de ce au fost arestaţi? Noi înţelegem că se reglează conturile cu foştii parteneri din Partidul Liberal Democrat. Aceasta noi înţelegem.”

Europa Liberă: Dar ei spun că nu e treaba lor, e treaba presei să afle. De exemplu, am văzut la televizor cum au fost aduşi rând pe rând sau grămadă cei responsabili sau vinovaţi de alimentele alterate la grădiniţe şi nu vedem, într-adevăr, cu ce s-a soldat acest show.

Igor Boțan: „Dar noi nu vom vedea, probabil, niciodată. Pentru că aceste procese, iarăşi, ni se va spune că sunt sensibile şi nu trebuie să afle nimeni despre ele. Noi aşa şi nu am înţeles de ce a fost închis procesul lui Filat, de ce este închis procesul lui Shor, al lui Platon ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Cel puţin, în cazul acestor alimente, eu, care sunt bunic, aş fi curios dacă, într-adevăr, există cel care a trucat aceste licitaţii şi dacă a luat pentru aceasta bani şi a cerut cu insistenţă mită. Va apărea la lumină sau nu?

Igor Boțan: „Da. Dar trebuie să revenim la luarea prin surprindere. Am fost luaţi prin surprindere cu asumarea responsabilităţii guvernului şi punerea miliardului furat pe umerii cetăţenilor. Acum suntem luaţi iarăşi prin surprindere în procesul de liberalizare a capitalului şi amnistiei fiscale care este o chestie strigătoare la cer. Putem număra şapte itemuri, şapte puncte care demonstrează că această iniţiativă este menită să restabilească onoarea şi demnitatea unor oameni care sunt până în gât băgaţi în acte de corupţie.”

Europa Liberă: De ce face puterea aceasta, dacă ştie că există rezistenţă? Схавают?.. Va înghite lumea orice serveşte puterea?

Igor Boțan: „Eu cred că există aici două presupuneri. Prima este că guvernanţii nu vor da, pur şi simplu, puterea aşa. Chiar după alegerile prezidenţiale vedem acest lucru. Dar ei îşi pregătesc căile de retragere. Şi căile de retragere, ca orice sistem de asigurare, căile de retragere trebuie pregătite de aşa manieră că dacă, eventual, se întâmplă că trebuie să plece de la putere în urma protestelor, de exemplu, sau pentru că au decis că e un moment potrivit să se retragă, dar, retrăgându-se, trebuie să-şi asigure bunăstarea materială şi să-şi asigure că nu vor fi persecutaţi pentru lucrurile urâte pe care le-au comis.”

Europa Liberă: Deci, puterea este un alpinist bun? Urcă, dar are grijă pe unde va coborî.

Igor Boțan: „Sigur. Şi noi înţelegem, ei au văzut rezultatele alegerilor prezidenţiale. Eu cred că aceste alegeri prezidenţiale care, iarăşi, ne-au luat prin surprindere, este un lucru foarte urât luarea prin surprindere. Şi noi ştim că liberal-democraţii de două ori după 2014 au încercat să modifice Constituţia prin referendum şi Curtea Constituţională le-a spus că nu se poate, nu e corect. Şi pe neprins de veste, la o sesizare a Partidului Liberal Democrat, Curtea Constituţională ne spune că acum 16 ani a fost încălcată procedura de modificare a Constituţiei, ne întoarcem la status quo ante, dar cu o remarcă, se revine în totalitate la ce am avut până în 2000, cu excepţia vârstei candidaţilor. Şi chestia aceasta chiar este de neînţeles. Deşi ei au explicaţie, ei spun foarte clar, că aceasta a fost solicitarea Partidului Liberal Democrat, iar în dezbaterile din cadrul şedinţei Curţii Constituţionale reprezentantul acesteia, domnul Ghileţchi, a spus că îl interesează doar chestii de procedură şi nu îl interesează deloc alte aspecte. Dacă chiar se pregătesc căile de retragere a reprezentanţilor actualei guvernări, ei nu vor da puterea, pur şi simplu, aşa şi vor lupta pentru rămânerea la putere. Iar acest lucru se va realiza prin modificarea sistemului electoral. Şi acum toată atenţia opiniei publice trebuie să fie îndreptată asupra acestui aspect.”

Europa Liberă: Poporul îşi merită guvernarea, aşa spune un dicton. Înseamnă aceasta oare că poporul ar trebui să se vadă în oglinda acestei guvernări?

Igor Boțan: „Poporul trebuie să treacă diferite etape în maturizarea civică, dacă putem spune aşa. Şi avem povestea biblică despre cei 40 de ani, adică două generaţii care au trebuit să înfrunte greutăţi pentru a crede, în primul rând, în pământul făgăduinţei şi pentru a crede în mesajele proorocului Moise.”

Europa Liberă: Deci, 27 au trecut, mai avem vreo 13?

Igor Boțan: „Da.”

Europa Liberă: Dacă ar fi să faceţi un top al personalităţilor, să puneţi pe coperta revistei „Time” omul cel mai reprezentativ al anului 2016, pe cine l-aţi pune pe copertă? Şi pe ultima copertă ghinionistul anului sau ghinionul anului cine credeţi că ar sta acolo?

Igor Boțan: „La ghinioniştii anului există doi reprezentanţi. Şi este vorba despre Marian Lupu şi Mihai Ghimpu. Aceştia doi s-au angajat în campania electorală, domnul Marian Lupu a venit cu mesajul „Aud. Ascult. Rezolv” şi până la urmă a trebuit să rezolve şi a rezolvat de maniera pe care o ştim cu toţii.”

Europa Liberă: A spălat putina.

Igor Boțan: „S-a retras din campanie, iar apoi s-a retras din funcţia de preşedinte. Deci, el este ghinionist absolut şi acest lucru este evident.”

Europa Liberă: Nu şi domnul Ghimpu, dânsul rămâne în prim-plan.

Igor Boțan: „Domnul Ghimpu, după ce a preluat un partid pe care Dorin Chirtoacă l-a adus în topul, să spunem aşa, elitei politice din Republica Moldova, cel mai bun rezultat fiind 15%, iată că Mihai Ghimpu, prin stăruinţele sale, prin mesajele, prin comportamentul său, l-a adus la un rating de 2%.”

Europa Liberă: Deci, capital irosit. Pe pagina întâi pe cine?

Igor Boțan: „Pe pagina întâi, sigur, sunt subiectiv, eu aş pune-o pe Maia Sandu alături de Andrei Năstase. Tot aş pune două persoane, pentru că ei au fost în tandem, iar eu îi pun pe primul loc pentru faptul că au regenerat aşteptările că ideea europeană în Republica Moldova se poate recontura şi se poate recontura foarte-foarte robust. Şi acest lucru contează foarte mult. Sigur că şi Igor Dodon poate fi pus în top, pentru că a câştigat alegerile prezidenţiale. Sigurul reproş, dar reproş capital, este legat de metodele pe care le-a utilizat. Şi acum, înaintea inaugurării sale, apar noi întrebări faţă de domnul Dodon. Este el socialist sau nu este socialist? Şi dacă este socialist, de ce invită la inaugurare preşedinţii unor ţări şi ai unor mişcări hiperconservatoare şi naţionaliste? Ce doreşte domnia sa să ne transmită prin aceste mesaje?”

Europa Liberă: Că este preşedintele tuturor.

Igor Boțan: „Da. Dar, pentru a fi preşedintele tuturor, nu trebuie să-i antagonizezi pe unionişti şi să-i pui de-a valma pe unionişti şi pe cei care pledează integrarea europeană, numindu-i euro-unionişti. Prin aceasta divizezi şi mai mult societatea.”

Europa Liberă: Poate după ce pune mâna pe Biblie, devine un preşedinte mai cumpătat. Să vedem.

Igor Boțan: „Nu, el nu pune mâna pe Biblie. Pentru că în Republica Moldova preşedintele depune jurământul cu mâna pe Constituţie. Iar în privinţa Constituţiei domnul Dodon înţelege că nu prea are împuterniciri. Iar mesajele pe care le-a transmis societăţii, antagonizând-o, nici măcar nu va putea să-şi îndeplinească sau să se apropie de îndeplinirea promisiunilor pe care le-a făcut cetăţenilor, promisiuni prin care a antagonizat o altă parte a societăţii.”

Europa Liberă: Cum va fi anul 2017? Ce pronostic aveţi, în două cuvinte?

Igor Boțan: „Eu cred că anul 2017 va fi anul care va demonstra că actuala guvernare este compromisă. Sigur că partenerii de dezvoltare vor depune eforturi pentru a menţine ţara noastră pe linia de plutire. Principala bătălie în 2017 se va da, din punctul meu de vedere, pe marginea modificării sistemului electoral, pentru că aceasta este găselniţa şi salvarea actualei guvernări, disiparea suportului politic pentru liderii emergenţi către liderii regionali susţinuţi prin metode obscure. Nu trebuie să uităm că...”

Europa Liberă: Deci, acesta va fi acul de cojocul opoziţiei?

Igor Boțan: „Eu cred că se va încerca. Dar guvernanţii trebuie să ştie că modificarea sistemului electoral implică un şir de probleme foarte-foarte subtile şi o astfel de modificare va necesita adresarea către Comisia de la Veneţia, către Consiliul Europei. Cred că Uniunea Europeană va sta cu ochiul pe Republica Moldova. Şi nu e vorba că un sistem electoral mixt sau uninominal ar fi mai rău decât cei proporţional. Problema e că terenul trebuie pregătit şi există, cel puţin, zece criterii pentru identificarea unui sistem electoral adecvat pentru o ţară sau alta.”