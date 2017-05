Victor Grebenşcikov: Ziua Europei - Ziua Victoriei, „o zi de reculegere, de o importanţă deosebită pentru Europa şi pentru toată lumea”

Deputații majorității parlamentare spun că președintele Igor Dodon nu le poate bloca legea prin care vor să instituie oficial, pe 9 mai, sărbătoarea Ziua Europei, pe lângă cea a Victoriei. Constituția le dă dreptate: șeful statului poate refuza să promulge legea (după cum a și promis), dar Parlamentul o poate vota a doua oară și ea intră în vigoare. Nu este însă deloc sigur că toate acestea se pot întâmpla până pe 9 mai anul acesta, așa încât Ziua Europei să înceapă a fi sărbătorită oficial. Despre ziua de 9 mai care a devenit mărul discordiei între politicieni o discuție cu Victor Grebenșcikov, copreședinte al Departamentului Minorități Etnice.

Europa Liberă: Parlamentul a decis să fie marcată oficial Ziua Europei la 9 mai. O iniţiativă similară a fost propusă acum patru ani de deputaţii liberali, dar a fost respinsă de majoritatea din Legislativul de atunci. Analiştii sugerează că miza ar fi una politică, totodată, s-a urmărit ca 9 Mai să nu fie monopolizată de socialişti, în frunte cu şeful statului Dodon. Şi iată că în Moldova va fi marcată oficial pe 9 mai nu doar Ziua Victoriei, ci şi Ziua Europei. De ce a ajuns să fie buclucaşă această dată de 9 mai?

Victor Grebenşcikov: „Unii politicieni şi unele persoane încearcă să o transforme într-o zi buclucaşă, ceea ce este absolut inadmisibil. Pentru că este o zi sfântă, este o zi de doliu şi este o zi de reculegere, întrucât această zi a avut o importanţă deosebită pentru Europa şi pentru toată lumea. Datorită victoriei aliaţilor asupra nazismului, a devenit posibilă construirea Europei moderne. Deci, aceste evenimente nu se contrapun, ele se completează.”

Europa Liberă: Şi de ce politicienii nu încearcă să explice exact aşa cum explicaţi dumneavoastră la microfonul Europei Libere semnificaţia acestei date de 9 mai?

Victor Grebenşcikov: „Ca să obţină anumite dividende, ca să împartă societatea. Cu părere de rău, nu pot gândi mai profund, să vadă legătura între diferite evenimente. Şi nişte declaraţii rupte din context duc la aceste concluzii greşite şi la confruntarea societăţii. Pentru că în Europa în secolul XX au avut loc două războaie nimicitoare, care au distrus zeci de milioane de vieţi. Şi datorită faptului că Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa şi alte ţări, care au participat în lupta contra nazismului, au reuşit să distrugă această ideologie şi practică odioasă. Și după aceea au început să caute pas cu pas soluţii pentru o viaţă paşnică, demnă în Europa. Şi această soluţie a fost găsită, în cele din urmă.”

Europa Liberă: De când Republica Moldova încearcă să se apropie de Uniunea Europeană această zi de 9 mai a mai căpătat o semnificaţie şi anume să fie marcată şi Ziua Europei. Cum să îi împaci pe cei care vor ca Moldova să se integreze în UE şi pe cei care vor ca Moldova să se apropie şi mai mult de Federaţia Rusă?

Victor Grebenşcikov: „Această zi trebuie să provoace şi în Rusia dorinţa de a se integra cât mai mult în Europa. Pentru că Uniunea Sovietică a avut o contribuţie importantă la zdrobirea nazismului şi la stabilirea păcii în Europa. Şi este normal ca să beneficieze de această pace, de această colaborare în Europa. Eu nu văd nicio contradicţie aici.

Eu sunt vicepreşedinte al Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Slavilor „Vece” şi organizaţia noastră se ocupă, în mod special, de comemorarea victimelor războiului şi de ajutorarea veteranilor. Şi este foarte important că noi nu ne implicăm în dispute politice, nu este pentru noi important la care partid aparţine primarul unei localităţi. Şi este foarte bine că autorităţile locale înţeleg acest lucru şi, de obicei, comemorează memoria celor căzuţi din satul lor, memoria sătenilor şi a celor care au căzut din partea ostaşilor sovietici. În afară de aceasta, noi ajutăm veteranii. Chiar în acest an am distribuit 2.000 de ajutoare financiare pentru cei care au participat la război.”

Europa Liberă: De unde găsiţi bani?

Victor Grebenşcikov: „Aceşti bani îi găsim, de obicei, de la sponsori, de la autorităţile locale şi, mai ales, din Federaţia Rusă. Pentru că Federaţia Rusă acordă ajutoare celor care au participat la aceste evenimente.”

Europa Liberă: Pe parcursul anilor de independenţă, o altă dispută care apărea să participe sau nu şeful statului la ziua de 9 mai pe Piaţa Roşie din Federaţia Rusă. Ce părere aveţi dumneavoastră despre acest lucru?

Victor Grebenşcikov: „În anumiţi ani, când se marchează un jubileu, eu nu văd nimic rău dacă şeful statului participă alături de preşedinţii Rusiei, Statelor Unite ale Americii, alături de conducerea Marii Britanii, Franţei, din alte ţări la aceste evenimente. Dar, în acelaşi timp, mi se pare mai oportun ca în această zi şeful statului să fie acasă, în ţara lui şi să marcheze Victoria şi Ziua Europei împreună cu conaţionalii lui.”

Europa Liberă: În Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău a apărut această tehnică militară și, iarăşi, se discută contradictoriu. Unii zic că ar fi trebuit, alţii spun că nu ar fi trebuit să fie demonstraţie de tehnică.

Victor Grebenşcikov: „Demonstraţiile de tehnică provoacă anumite emoţii când este prezentată în ţări puternice, cu ambiţii militare. În Republica Moldova eu nu văd o mare tragedie că oamenii văd ce tehnică este la zi în lume.”

Europa Liberă: Pe unii îi duce gândul că mai staţionează armata a 14-a în stânga Nistrului, armata Federaţiei Ruse. Şi de aici această nemulţumire că trebuie sau nu trebuie să fie această expoziţie de tehnică.

Victor Grebenşcikov: „Noi am putea să fim categorici ca această expoziţie să nu fie, dacă aceste expoziţii nu ar fi şi în partea stângă a Nistrului. Dar în ce priveşte atitudinea şefului statului, eu consider că unii paşi pe care îi face dumnealui în privinţa restabilirii relaţiilor bune cu Federaţia Rusă sunt bineveniţi, dar, în acelaşi timp, adevărul trebuie de spus până la capăt. Poate că eu nu am fost atent, însă până acum nu am auzit nicio declaraţie din partea şefului statului despre respectarea neutralităţii Republicii Moldova de către toate ţările şi despre retragerea forţelor militare de pe teritoriul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Când aţi spus „respectarea neutralităţii de către toate ţările”, inclusiv de Federaţia Rusă, care îşi are armata în estul Moldovei?

Victor Grebenşcikov: „Inclusiv de Federaţia Rusă.”

Europa Liberă: Dacă aţi fi acum consilierul preşedintelui, pentru că la începuturi l-aţi consiliat pe primul preşedinte, pe Mircea Snegur, ce sfaturi i-aţi da domnului Dodon?

Victor Grebenşcikov: „I-aş da anume acest sfat, să fie consecvent până la capăt. Este foarte bine că Republica Moldova restabileşte relaţii cu Federaţia Rusă, dar mă miră că se acordă puţină atenţie ameliorării relaţiilor cu ţările vecine, cu Ucraina şi România. Pentru că, în primul rând, de starea relaţiilor cu aceste ţări depinde situaţia Republicii Moldova. Şi iată acum noi vedem, când Ucraina a devenit mai interesată în rezolvarea problemei transnistrene, Republica Moldova are şanse reale de a restabili controlul asupra graniţelor sale, ceea ce este foarte important şi, de fapt, asigură suveranitatea reală a ţării.”

Europa Liberă: Dacă Rusia ar accepta parcursul european al Republicii Moldova, relaţiile dintre Chişinău şi Moscova ar fi altele?

Victor Grebenşcikov: „Rusia, la nivel oficial, nu se opune parcursului european al Republicii Moldova şi spune că este de competenţa Republicii Moldova de a-şi hotărî orientarea geopolitică. Dar, în acelaşi timp, fiecare ţară, inclusiv Rusia, are anumite interese în alte ţări. Și este interesată ca Republica Moldova să colaboreze mai strâns şi, poate, după regulile Rusiei, cu această ţară.”

Europa Liberă: Dar rezolvarea problemei transnistrene va fi cu putinţă, atât timp cât e o relaţie ostilă între Kiev şi Moscova?

Victor Grebenşcikov: „Bineînţeles, pentru rezolvarea acestei probleme ar fi perfect ca aceste relaţii să fie bune. Însă, fiind realişti, trebuie să admitem că în anii apropiaţi aceste relaţii nu vor fi încă normale. Oricum, noi trebuie să soluţionăm această probleme. Foarte mult depinde anume de atitudinea noastră şi de atitudinea Ucrainei. Crearea unor puncte de trecere a frontierei...”

Europa Liberă: …de vameşi, de poliţişti…

Victor Grebenşcikov: „…este un pas extraordinar de important. Şi vedem că în această privinţă suntem ajutaţi şi din partea Consiliului Europei, din partea Uniunii Europene, din partea OSCE. Sunt posibilităţi şi în aceste relaţii de a rezolva problema transnistreană.”

Europa Liberă: Şi, în concluzie, Victor Grebenşcikov ce serbează pe 9 mai: Ziua Europei sau Ziua Victoriei? Sau şi una, şi alta?

Victor Grebenşcikov: „Şi una, şi alta, pentru că a împărţi aceste sărbători ar fi alogic.”

Europa Liberă: Dar minoritatea etnică rusă preferă mai degrabă să serbeze 9 mai ca Ziua Victoriei?

Victor Grebenşcikov: „Mi se pare, majoritatea etnicilor ruşi înţeleg acest lucru. Cu toate că unii preferă să marcheze o sărbătoare, alţii altă sărbătoare. Dar principalul, să ne respectăm unii pe alţii. Şi atunci această sărbătoare va deveni cu adevărat a tuturor. Şi e foarte important ca şi conducerea să nu instige populaţia, oamenii unii împotriva altora, dar să îi consolideze. Pentru că Republica Moldova are şanse, dacă va fi consolidată, unită. Atunci putem să rezolvăm toate problemele.”