Copiii Moldovei, de ziua lor la Chișinău

Ziua copiilor a fost sărbătorită astăzi ca în fiecare an în lumea întreagă, inclusiv în Republica Moldova. La Chișinău, pe o vreme frumoasă și caldă copiii au desenat pe asfalt, au cântat, au dansat, au participat la jocuri distractive și intelectuale, sub supravegherea parcă și mai drăgăstoasă decât în alte zile a părinților, bunicilor și pedagogilor. Un reportaj al acestei zile speciale am primit de la Tamara Grejdeanu:

„O copilărie fericită este atunci când visezi.”

„Toți să fie liniștiți, să domine pacea peste tot și toți să fie împăcați.”

„Copiii au nevoie să fie educați, să culeagă cele mai bune calități de la maturi, să nu fie lacomi și hapsâni și să dea dovadă de 7 ani de-acasă.”

De ce mai au nevoie copiii? Să fie auziți - mi-au spus într-un glas micii mei interlocutori. Unul dintre ei, Fabian Dudnic crede că la școală și în familie, ei trebuie încurajați să-și exprime liber gândurile, să fie inventivi și sociabili, altfel vor avea întotdeauna necesități trecute cu vederea de adulți:

„Câteodată părinții sau cei mai maturi nu prea se gândesc la nevoile celor mici, dar sunt și din cei cărora le place să știe cu ce se ocupă copiii, într-un fel ce face parte din viața lor.”

În „Orășelul copiilor” din Grădina Publică „Ștefan cel Mare”, maturii au desenat alături de cei mici, au confecționat jucării din hârtie și au participat la diferite ateliere de creație. Unii părinți mi-au spus că azi le-au permis copiilor să decidă ei asupra programului. Natalia Răuleț bunăoară îmi spune că azi e zi de sărbătoare și totodată prilej pentru a aduce în dezbatere nevoile copiilor și drepturile lor:

„Lucru toți avem, de muncit toți trebuie să muncim, dar copilul trebuie să fie prioritate și nu trebuie să pierdem nici o clipă și să-i acordăm atenție la timp și să-l ascultăm la timp. Fiecare consideră că poate să facă ceva doar dacă are bani, dar poți să faci și fără bani, acordându-i atenție la timp și dându-i voie să-și exprime părerea, să zică ce vrea, să-l înțelegi.”

Vladimir Zagoreanu a venit cu soția și cei doi copiii în centrul capitalei și spune el, timp mai mult ar trebui să le acorde părinții copiilor:

„Să ne aducem aminte de copii nu numai de întâi iunie, dar în fiecare zi, mai ales în momentele dificile.”

Europa Liberă: Reușesc să fie adulții atenți la nevoile lor, necesitățile?

„Nu întotdeauna, pentru că împrejurările, condițiile zilelor noastre, astăzi ne impune situația ca să ne dedicăm mai mult muncii și întreținerii familiei, lucru care este regretabil.”

Europa Liberă: De cealaltă parte, copiii încearcă să spună ce-și doresc, să se facă auziți?

„Copiii întotdeauna ne dau semne, câteodată ne scot în evidență lucrurile cele mai vulnerabile, cărora foarte rar le tragem atenție.”

Copiii au jucat azi în spectacole cu păpuși, și-au prezentat pe scenă numere muzicale și de dans la care au lucrat în ultimele săptămâni. Printre spectatori, mulți erau bunicii. Stau de vorbă cu Gheorghe Mihail, care urmărea evoluția nepoatei sale:

Europa Liberă: Credeți dumneavoastră, când este sărbătoare pentru copil?

„Când este sănătos și voios, când părinții sunt cu dânsa împreună. Părinții sunt ocupați cu lucrul, în timpul săptămânii sunt la serviciu, copilul este la grădiniță, la toamnă-la școală, o să fie și mai mare bucurie.”

„Pentru mine-i bucurie, că mai ies între copii și mă fac tânără și eu cu dânșii.”

Europa Liberă: Vocea lor, cât de auzită este?

„Cred că-i peste tot auzită vocea copiilor. Doar ei sunt viitorul nostru.”

În centrul capitalei, voluntari și educatori de la mai multe centre de creație au amenajat în „Orășelul copiilor” spații pentru desen și improvizație, i-au pus la încercare cu ghicitori și calcule matematice, părinții fiind îndemnați să facă echipă cu odraslele lor- un exercițiu necesar, spune educatoarea Veronica Butuc:

„Copiii trebuie să învețe să fie în colectiv, să se ajute reciproc, să se dezvolte, fără educație nu facem nici un pas. Și cu părinții vorbim, să-i vedem, să-i implicăm părinții alături de copii, asta ne bucură, că părinții se interesează de copii, asta mult înseamnă în ziua de azi.”

De ziua lor, copiii au marcat și prima zi din vacanța de vară- o perioadă așteptată de elevi și mai puțin de unii părinți care mi-au spus că sunt în dificultate și nu știu cu ce-și vor ocupa copiii în următoarele trei luni, or multe grădinițe se vor închide, iar centrele de creație și taberele de odihnă sunt o alternativă prea costisitoare pentru mulți dintre adulți.