Cum a luat Washingtonul decizia de expulzare a diplomaților ruși agenți sub acoperire

Washington Post da la iveala intr-un articol cum a fost luata decizia expulzarii diplomatilor rusi, care lucrau sub acoperire. Care a fost rolul presedintelui Trump? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Articolul incepe prin a arata ca premergator deciziei, putine persoane la Casa Alba stiau ce se va intimpla. In conversatii particulare, presedintele Trump le-a spus liderilor europeni ca Statele Unite nu sint dispuse sa expulzeze diplomati daca alte tari nu vor proceda la fel.

Vinerea trecuta, echipa sa de securitate nationala i-a prezentat trei optiuni. „Am primit semnalul ca expulzari vor avea loc, am fost insa surprinsi de numar” – a spus un diplomat european. Incertitudinea cu privire la decizia presedintelui avea la origine faptul ca Donald Trump ezita din motive necunoscute să il critice pe Putin, dar in acelasi timp, administratia sa a luat masuri drastice, in citeva rinduri, impotriva Moscovei. De exemplu, administratia Trump a livrat rachete antitanc ucrainenilor, ceea ce Barack Obama a ezitat sa faca.

La reuniunea de vineri au participat ministrul apararii, Jim Mattis, consilierul pentru securitate nationala, HR McMaster, directorul FBI, Christopher Wray si Directorul pentru Informatii, Daniel Coats. Optiunile au fost de trei categorii: usoară, medie si grea.

Prima era expulzarea a 30 de diplomati si mentinerea consulatului de la Seattle. Optiunea medie, pentru care a optat presedintele, era expulzarea a 48 de diplomati de la ambasada din Washington si 12 de la misiunea rusa la ONU si inchiderea Consulatului de la Seattle.

Oficialitatile nu au vrut sa descrie optiunea cea mai dura pentru a oferi presedintelui o marja de manevra, in cazul in care va trebui sa plueseze, dar analisti sustin ca peste 40 de agenti rusi nu au fost inclusi in expulzari.

Joi, Kremlinul a anuntat ca expulzeaza 60 de oficialitati americane. Imediat dupa ce pozitia Casei Albe a devenit clara, McMaster si adjunctul secretarului de stat, John Sullivan au sunat lideri straini si numarul diplomatilor rusi expulzati din alte tari a crescut de la 10 - vineri, la 16 - luni si la peste 25 - joi.

Reactia americana a fost mult mai drastica decit a celorlalte tari. Este neclar daca contra-reactia Moscovei incheie aceasta runda a disputei. Ieri, purtatoarea de cuvint a Departamentului de Stat a spus ca Statele Unite analizează măsura rusă si îsi rezervă dreptul de a raspunde.