Hitchcock la Bruxelles: Cum NATO își asigură protecția prin păsări

Din septembrie 2016, armata olandeză lucrează cu o nouă specie de recruți: vulturi special antrenați de mici să atace drone.

Misiunea lor este foarte precisă: să intercepteze dronele care ar survola anumite zone interzise, cum este zilele acestea metropola Bruxelles și mai ales NATO, instituțiile europene și aeroportul.

Experții spun că ar fi foarte simplu ca o dronă să lanseze o sarcină explozibilă asupra mai-marilor acestei lumi reuniți în curtea noului sediu NATO, în momentul în care 29 dintre cei mai mari lideri ai acestei lumi (și câțiva invitați) se reunesc pentru a inaugura noul sediu NATO. Sigur, circa 2.500 de polițiști vor fi mobilizați în împrejurimile NATO, inclusiv unii veniți din Luxembourg, fără a mai socoti agenții speciali SUA sosiți odată cu Trump, însă un rol foarte important îl va juca o echipă venită din Olanda, specializată în supravegherea dronelor.

Intitulată „Guard from Above", această echipă lucrează cu vulturi dresați. Aceștia sunt în stare să atace și să doboare orice tip de dronă. In cazul dronelor de mici dimensiuni, vulturul o poate ajunge în zbor în câteva secunde, o înhață cu ghearele și o trântește la sol într-o direcție prestabilită, deturnând-o din drumul său.

In cazul dronelor de mari dimensiuni, misiunea vulturului poate fi sinucigașă, din pricina forței elicei. Membrii echipei speciale olandeze au explicat că picioarele și ghearele vulturilor beneficiază de o protecție specială, în special ghearele.

Este vorba de vulturi de stepă, asemănători cu cei care reprezintă simbolul Statelor Unite. Cântăresc doar trei kg, însă aripile lor se pot întinde aproape 2 metri. Este pentru prima oară că această echipă e desfășurată pe o asemenea scară, în jurul sediului NATO și al aeroportului Zaventem din Bruxelles.

Păsările nu sunt singura protecție deasupra NATO. Două elicoptere de tip Agusta A-109 zboară înpermanență deasupra sediului NATO, iar pe aeroportul militar din apropiere sunt prezente gata de decolare avioane de tip F-16, în general în stand-by 365 de zile pe an.

Și, desigur, pe tote acoperișurile sunt prezenți trăgători de elită antrenați în doborârea dronelor, în cazul în care vulturii eșuează.