Vladimir Solonari: „Ei guvernează ca și cum populația nu există, nu există votul cetățenilor”

Profesorul asociat la Universitatea Floridei Centrale din Orlando (SUA), istoricul dr. Vladimir Solonari susține că drumul pe care merge Republica Moldova este unul greşit. Mai mult, Solonari, care a fost deputat la Chișinău în anii 1994-1998, crede că oamenii politici au uitat că trebuie să reprezinte interesul național, interesul cetățenilor şi al țării.

Vladimir Solonari: „Sunt unele schimbări spre bine, dar schimbarea asta radicală spre bine încă nu s-a produs, se mai așteaptă. Cea mai mare problemă este lipsa de investiții și de dezvoltare economică, sunt numai câteva insule de dezvoltare și se simte și lipsa de acces la credite bancare…”

Europa Liberă: Moldova fără un milion de cetățeni e săracă sau câștigă totuși de pe urma acestui exod?

Vladimir Solonari: „Ar fi bine ca lumea să rămână aici, să-și găsească locuri de lucru și să trăiască mai bine. În special, lasă de gândit problema că tineretul pleacă peste hotare. Iaca vorbesc cu colegii mei din universități, ei nu au studenți; se închid grupele, se concediază profesorii. Aici este o

Unele cartiere ale Chișinăului îți fac impresia că se transformă în lumea a treia...

degradare și cred că tineretul pleacă din Republica Moldova din cauză că nu vede aici perspectivă. Și eu îi înțeleg pe oamenii aceștia. Am fost la Soroca, fortăreața ceea frumoasă stă acolo, dar sistemul acesta de canalizare cum a fost stricat zece ani în urmă așa a și rămas în asemenea hal, deși s-a făcut drum bun; cu banii americani s-a făcut drum bun, foarte frumos. Eu am fost impresionat, dar lipsește infrastructura. Așa că noi avem nevoie aici de investiții în infrastructură. În primul rând, să fim atractivi pentru investitori, pentru turiști, pentru oameni de afaceri. Nu putem spera la un miracol, dar cine știe. Iată aud peste tot locul problema corupției, corupția rămâne și cred că chiar cum se construiesc casele la Chișinău asta-i amprenta unei corupții mari la primărie. Unele cartiere ale Chișinăului îți fac impresia că se transformă în lumea a treia așa cum se construiesc.”

Europa Liberă: Ceea despre ce discută cel mai mult acum cetățenii – miza acestor alegeri parlamentare din toamnă și aceste două lumi paralele care s-au creat între politicieni și cetățenii de jos. Pentru ce să-și dea votul cetățeanul? E întrebarea care și-o adresează foarte des oamenii cu care stau de vorbă.

Vladimir Solonari: „Foarte corect. Vedeți că s-au făcut pași care distrug încrederea cetățenilor în sistemul politic la general și nu doar sistemul politic, ci și judecătoresc cu anularea alegerilor la Chișinău, e din cale afară. Cum se poate așa? Dar puterea, cum se vede, guvernanții nu cedează. Ei așa merg înainte.”

Europa Liberă: Și până unde se va merge?

Vladimir Solonari: „Iată aici e problema – până unde, cât se poate? Dar situația e revoltătoare și nu se întrevede ieșire, pentru că tupeul cu care acționează acei de la putere este ceva extraordinar, este ceva ieșit din comun și lipsit de sens. Ei guvernează ca și cum populația nu există, nu există votul, nu există ieșirea la votare. Noi facem ce vrem. Dacă vrem să rămână o persoană la Primăria Chișinău, o să rămână, indiferent cum va vota lumea. Dar ce mai este și asta, cum adică? Și atunci, pentru ce să votăm la alegeri parlamentare, cu ce scop, dacă totuna se produce impresia că se corup cei care vin în parlament și pe urmă se fac coaliții de neprevăzut din cauza unor interese personale și de grup, dar nu de platforme electorale, așa cum a votat lumea? Și atunci, într-adevăr, două lumi diferite – guvernanții procedează într-un fel, populația votează în alt fel.”

Europa Liberă: Și nu se mai intersectează interesele acestor două segmente?

Vladimir Solonari: „Și pe urmă, semnalul clar vine din Europa, dar spunem: „Nu vă deranjați că o să fie bine și noi facem ce vrem și vouă vă va fi bine.”

Europa Liberă: Credeți că pe moment sunt compromise valorile democratice?

Vladimir Solonari: „Eu cred că în mare măsură ele sunt compromise, fiindcă eu vorbesc cu lumea și lumea zice că nu este nicio ieșire decât prin proteste de masă…”

Europa Liberă: Da, revolta crește.

Acei de la putere acum acționează ca și cum nu au alternativă decât să rămână la putere, pentru că, dacă vor fi scoși, vor fi puși la pușcărie...

Vladimir Solonari: „Eu vin din afara republicii și mie îmi e greu să spun în ce măsură ea crește sau cum se spune la noi „mămăliga nu explodează” și eu sper că se va produce revoltă, dar, o, Doamne! Să dea Dumnezeu să fie una pașnică, dar se produce impresia că acei de la putere acum acționează ca și cum nici ei nu au alternativă decât să rămână la putere, pentru că, dacă vor fi scoși, vor fi puși la pușcărie. Eu nu știu în ce măsură asta-i corect, dar ei acționează va-bank. Este o situație destul de tragică și primejdioasă. Cred că și în Rusia tot la fel așa s-a creat situația, că Putin de acum se simte că el nu are altă ieșire decât să rămână la putere nelimitat (râde), ca și cum este un zeu, nu un muritor de rând. Impresia mea este că ceea ce este acum în Republica Moldova, nivelul de corupție la care s-a ajuns acum, acapararea puterii de stat de către un grup sau de către chiar să spunem o persoană, nici nu mă așteptam, nici nu gândeam, nici nu puteam să-mi închipui, nici n-am citit niciodată ca o persoană să stea în umbră și să conducă prin toate puterile de stat cum vrea, face ce vrea…”

Europa Liberă: Dar la ce se reduce astăzi interesul național?

Vladimir Solonari: „La dezvoltarea din țară.”

Europa Liberă: Cine pune accent pe acest lucru?

Vladimir Solonari: „Asta nu știu…”

Europa Liberă: De aici se conturează această percepție a cetățenilor că țara lor nu are viitor?

Vladimir Solonari: „Da, ei văd corupția, ei văd lipsa de investiții, ei văd că alții pleacă, ei văd că lumea vine și spune că acolo-i mai bine totuși decât aici, vedeți la copii și spun copiilor: „Plecați de aici, că nu aveți viitor aici”. Deci, un întreg complex de factori care acționează, care face că cetățeanul se gândește că e mai bine să fie afară.”

Europa Liberă: Dar cui i-ar fi avantajos ca statul acesta să nu aibă perspectivă?

Vladimir Solonari: „Mie mi se creează impresia că elita este coruptă și cinică, că ei se gândesc la interesul personal. Iată să furăm cât mai mult, ne asigurăm viitorul și o viață bună, un trai bun nouă și familiilor noastre și copiilor noștri, dar ideea de bun comun, bun public nu prea s-a înrădăcinat la noi, așa că se acționează mai mult prin motive meschine decât naționale și

Sunt unele țări în Europa în care nu s-a produs dezvoltarea, de exemplu, Italia de Sud, din cauza mafiei...

rezultatul este distrugerea. Sunt unele țări în Europa în care nu s-a produs dezvoltarea, de exemplu, Italia de Sud, din cauza mafiei. Au luat regiunea în mână și nu se poate de făcut nimic, îi controlează pe politicieni, și lumea pleacă. Italia de Sud este pustie, generație după generație, și dezvoltarea nu se face, nu se produce. Și noi putem să nimerim în asemenea situație, este foarte posibil.”

Europa Liberă: Și atunci, în vârful puterii – când zic de vârful puterii, mă refer la guvernare și la instituția prezidențială – se încearcă de a acredita ideea că dușmanii Republicii Moldova sunt în exterior. Unii spun că este Estul, alții spun că este Vestul.

Vladimir Solonari: „Ei, prostii…”

Europa Liberă: Ce să înțeleagă omul simplu?

Vladimir Solonari: „Omul simplu trebuie să înțeleagă că problema este aici, în Republica Moldova. Trebuie să se producă o purificare a elitei politice, administrative și chiar și judecătorești, fără asta nu se poate de făcut nimic. Iată vă dau alt exemplu. Să luăm Statele Unite ale Americii. Statele Unite au avut o perioadă când în unele părți tot mafia controla foarte multe. De exemplu, la Chicago. La Chicago, în anii ’20-’30, era o teroare adevărată. Și totuși, prin unii procurori, judecători aceștia au fost prinși, judecați, condamnați, puși la pușcărie și totuși, nu este o situație ideală la Chicago nici pe departe, dar mult mai bună decât era atunci. Adică purificarea se putea produce. Să știți că mafia italiană și-a făcut un cuib la New York. Începând cu anii ’20, patru familii italiene au făcut un adevărat sindicat criminal și controlau în așa măsură, încât în anii ’60 influența politică a fost atât de mare, încât au impus Ministerului de Justiție (Departamentul de Justiție, ei îl numesc) o circulară ca cuvântul acesta „mafie” să nu fie folosit, că mafie nu există și este obijduitor pentru italieni. Și nu puteau face nimic. Până la urmă, totuși au implantat un spion al poliției (FBI) în sânul mafiei și a fost distrus

Omul simplu trebuie să înțeleagă că problema este aici, în Republica Moldova. Trebuie să se producă o purificare a elitei politice, administrative și chiar și judecătorești...

acest sindicat. Adică se poate de făcut, dar trebuie ca să fie un efort și din partea societății, și din partea unor organe de securitate națională, să fie acolo oamenii de probitate, de integritate, dar fără asta, fără calitatea umană – să spunem așa – oricum s-ar numi o instituție, dacă oamenii care sunt acolo nu sunt oamenii care trebuie să fie acolo, nu se va produce nimic bun. Asta-i problema. Problemă de cinism și demoralizare, și de corupere. Trebuie instituții ale statului care vor lucra în mod cinstit, dar dacă au furat miliardul, cine a fost pedepsit la urma urmei? De ce numele celor care au fost numiți în raportul acela Kroll nu au fost publicate până la urmă?”

Europa Liberă: Deși lumea zice că e la suprafață totuși cine poartă vina pentru dispariția acestui miliard, doar că justiția rămâne restanțieră?

Vladimir Solonari: „Da, da, dar lumea doar nu este tâmpită. Până la urmă, înțelege ce se întâmplă. Vede că, dacă aceștia care-s oameni influenți, cu relații nu au fost judecați, condamnați, înseamnă că justiția ca atare nu este.”

Europa Liberă: Eu revin la alegerile parlamentare și miza acestor alegeri – e una geopolitică, se va specula cu votul geopolitic sau nu?

Vladimir Solonari: „Păi se va specula. Asta-i problema și se speculează, și lumea crede. Iată exemplul cu decizia Parlamentului European arată că de fapt Europa nu are atât de mare influență cum cred oamenii de aici. Parlamentul European a spus, și ce? Plahotniuc a ignorat-o! Eu cred că așa și cu Putin, chiar dacă Putin vrea, până la urmă nu poate. El a vrut „memorandumul Kozak”. Și ce a trecut? N-a trecut, pentru că există limită. Dar acum cu conflictul cu Ucraina influența s-a redus și mai mult, așa că lăsăm problemele acestea cu geopolitica la o parte și ne ocupăm cu problemele noastre, ale Republicii Moldova. Dacă lumea va umbla cu geopolitica aceasta, va fi prostită și mai departe. Eu altă soluție nu văd decât purificarea, moralizarea clasei politice și vieții publice din Republica Moldova. Lumea este demoralizată!”

Europa Liberă: Iar pe de altă parte, guvernarea încearcă să spună că face eforturi mari pentru a reîntregi cele două maluri ale Nistrului. Credeți că este o șansă rezolvarea acestei probleme care, iată, are 27 de ani?

Vladimir Solonari: „Dar ei toată vremea… Eu nu cred în asta, dar, mă rog, eu nu știu dedesubturile, dar totuși e bine că s-a deschis această punte.”

Europa Liberă: Podul de la Gura Bâcului?

Vladimir Solonari: „Da, podul de la Gura Bâcului, da.”

Europa Liberă: Dar acolo Tiraspolul oricum a pus un control – circulație există, dar trebuie să prezinți acte, trebuie să te înregistrezi…

Vladimir Solonari: „Da, da… Apoi prostiile acestea. La Odesa ca să ajungem ne trebuie cinci ore, pentru că lumea nu vrea nici să încerce să treacă prin drumul acesta, cel mai scurt, la Tiraspol și pe urmă la Cuciurgan. Nu vrea să meargă, pentru că-i vama. Ce fel de vamă mai este și acolo, ce controlează ei? Eu am trecut de câteva ori când mă duceam la Kiev și din Kiev cu autobuzul, Doamne…”

Europa Liberă: Dar vedeți perspectiva apropierii celor două maluri ale Nistrului?

Vladimir Solonari: „Pași așa, mărunți-mărunți, decât reintegrare adevărată. Cred că este un fel de diversiune a puterii ca să distragă atenția de la problemele reale. Ar fi bine dacă eu m-aș înșela, dar așa mi se pare la momentul actual. Păi, să recunoaștem – chiar și pașii aceștia mărunți pot fi benefici pentru populație, pentru că, de exemplu, telefoanele noastre mobile nu lucrează acolo. Teritoriul e atât de minuscul, atât de micuț și ei au planuri diferite ale lor…”

Europa Liberă: Dar credeți că totuși Rusia într-un final va găsi de cuviință să-și retragă armata din stânga Nistrului?

Vladimir Solonari: „Nu se va produce nicio schimbare pozitivă în Rusia decât după plecarea lui Putin.”

Europa Liberă: Și până atunci armata din stânga Nistrului va staționa?

Vladimir Solonari: „Cred că da, pentru că Putin acum a intrat în situația că numai prin demonstrarea forței el își legitimează prezența la putere. Și din păcate, poporului rus treaba asta tare îi place, că el crede că iaca noi suntem puternici, dar eu cred că asta-i o prostie și de fapt Rusia a intrat în impas, că politica trebuie schimbată, relația cu Ucraina trebuie îmbunătățită imediat, fără nicio întârziere și atunci eu sper…”

Europa Liberă: Dar relația bună pe care o afișează Igor Dodon cu Vladimir Putin…

Vladimir Solonari: „Vai, lăsați cu Igor Dodon și cu Vladimir Putin. Nu cred.”

Europa Liberă: …poate să urgenteze o identificare a soluției pentru problema transnistreană?

Vladimir Solonari: „Nu, nu cred! Vedeți că în problema transnistreană – doar poate că Putin a învățat ceva după criza cu Ucraina – ei nu înțeleg nuanțele. Ei vor să țină țările acestea dimprejurul lor sub control total. Ei nu înțeleg că este mult mai bine să aibă relații pozitive, dar totuși fără control total din partea Rusiei. Și cred că criza ucraineană s-a produs în mare parte de atâta că Putin voia cu orice preț să aibă Ucraina a lui, să aibă el un control sută la sută, cum Stalin a procedat în Europa de Est după al Doilea Război Mondial. Adică, ceea ce el trebuia să pretindă erau relațiile de prietenie, dar totuși cu un respect reciproc. Iată stilul acesta eu nu văd că s-a schimbat la Putin și nu cred că Putin va accepta ceva mai mic decât „memorandumul Kozak”, care a dat totuși Tiraspolului practic un veto asupra deciziilor

Igor Dodon cred că face toate acestea din considerente electorale...

Chișinăului și Chișinăul nu va accepta acest lucru. Nu cred. Și nici Occidentul nu va sfătui Chișinăul să accepte asemenea plan. Acum, dacă Putin și-a schimbat năravul puțin și a învățat ceva după criza din Ucraina și acum va purcede la o politică mai nuanțată și mai flexibilă, eu sunt sceptic, pentru că îmi pare mie că Putin a intrat deja în situația când el și-a pierdut contactul cu realitatea; el deja nu înțelege ce se întâmplă în jurul lui; el se crede un fel de zeu. Se întâmplă cu dictatorii. Igor Dodon cred că face toate acestea din considerente electorale, pentru bazinul electoral, pentru că sunt oameni și foarte pro-ruși și pentru dânșii relațiile bune cu Rusia sunt un argument de forță, dacă el este bun pentru Putin, este bun și pentru noi. Și din cauza asta, el toată vremea demonstrează și insistă ș.a.m.d., dar în ce măsură asta are un efect politic asupra Transnistriei, eu nu prea cred în asta. De fapt, a pus un accent mai mult pe interesele Sheriff, relațiile cu Plahotniuc, acestea semi-mafiotice sau chiar mafiotice. Dacă este așa, există posibilitatea pentru unele îmbunătățiri minore, dar nu de importanța asta globală de reintegrare…”

Europa Liberă: Are Moldova viitor?

Vladimir Solonari: „Uneori eu mă gândesc: dar pentru ce să există Republica Moldova, să nu fie ea unificată cu România și să punem punctul? Pe de altă parte, când am trecut prin România am văzut zone dezvoltate, dar sunt și zone sărace. Noi dacă ne unim, ne unim cu cele sărace și pe urmă trebuie să reînvățăm atâtea lucruri – legile, atitudinile, abilitățile. Să vedeți că mă trage în Republica Moldova și eu vin din când în când, alții pleacă în alte părți, dar eu iată vin în Republica Moldova, îmi e bine aici și mă doare inima, dar eu nu pot să știu viitorul.”

Europa Liberă: Dar posibilitatea ca deputatul să ajungă să fie sluga poporului există?

Vladimir Solonari: „ Asta depinde de fiecare…”

Europa Liberă: Votul acesta mixt va ajuta să vină deputatul mai aproape de grijile cetățeanului?

Vladimir Solonari: „Lumea e mai informată și mai pricepută la orașe, dar la sate cum se votează? Nu cu un sac de grâu sau cu o mie de lei? Fiindcă pentru unii de aici a da un milion, două milioane, trei milioane de lei nu e mare problemă pentru alegeri. Nu-i problemă deloc, de fapt.”

Europa Liberă: Ca să cumpere voturi?

Vladimir Solonari: „Ca să cumpere voturi, da, că au furat un miliard și a mai rămas ceva…”

Europa Liberă: Trebuie ridicată cultura politică.

Cu cât timpul trece mai mult, noi vedem mai clar că de fapt pentru Plahotniuc toate acestea sunt vorbe – Rusia, Europa, Occidentul...

Vladimir Solonari: „Oamenii nu cred, ei n-au încredere că legea funcționează, că legea are valoare nu numai în favoarea celor care cumpără judecători, procurori ș.a.m.d. Și de schimbat atitudinea aceasta eu cred că se poate, dar e foarte greu. Și asta depinde de toți. Încrederea reciprocă este de o valoare supremă pentru dezvoltarea economică. Dacă nu există încredere, dacă nu există așteptarea asta că iată eu investesc și asta va fi al meu și nu vor veni cei care acum sunt la putere și vor lua bunul acesta de la mine, îl vor confisca, îl vor transfera de la mine la un bandit, cum asta, atacurile…”

Europa Liberă: Raider…

Vladimir Solonari: „…raider s-au făcut. Atunci pentru ce să investesc eu? Și chiar dacă eu investesc, eu investesc prin ceea ce eu gândesc la cumpărători, la consumatori sau mai mult la relații cu puterea ca să obțin favoruri, să obțin un fel de comandă de stat pentru construcția unui bloc, unui drum și să dau un otkat (cotă pentru cel care facilitează tranzacția) și pe urmă am să fac pentru mine un profit, dar nu pe business curat, onest, ci prin un fel de corupere din nou. Eu cred că asta e cea mai mare problemă și geopolitica aceasta e diversiunea puterii. Și, din păcate, situația este de așa fel că se utilizează această diversiune cu o regularitate impresionantă. Și totuși are și influență asupra oamenilor. Cu cât timpul trece mai mult, noi vedem mai clar că de fapt pentru Plahotniuc toate acestea sunt vorbe – Rusia, Europa, Occidentul, una-alta... Manipulează și corupe și pe unii, și pe alții.”

Europa Liberă: Ca fost politician, ce sfaturi aveți pentru politicienii de azi?

Vladimir Solonari: „Nu am sfaturi, nu am sfaturi, doamnă, pentru că eu am dat sfaturi multe, dar am ajuns la concluzia că sfaturile acestea nimănui nu-i trebuie și atunci mi-am zis: pentru ce să mai dau eu sfaturile astea? Sunt foarte fericit că nu mai sunt în politica moldovenească, nu vreau, mă ocup cu ale mele, care îmi plac și sunt foarte fericit că pot trăi pe salariul meu cinstit și pot să fac ceea ce îmi place și gata. Simplul cetățean votează cu picioarele – pleacă, pleacă din țară. Voronin este unul din cei mai mari responsabili pentru ceea ce se face acum.”

Europa Liberă: Cine?

Voronin l-a crescut pe Plahotniuc...

Vladimir Solonari: „Voronin! Pentru că Plahotniuc de unde s-a luat? Eu când am fost în republică nici n-am știut de existența acestei persoane și nu i-am auzit numele, dar iată cum a crescut. Ceea ce lumea spune este oribil, prin ce metode el s-a implicat în relațiile de încredere cu Voronin, cu Oleg Voronin, ce metode și cum a ajuns să controleze cred că banii mai întâi, pe urmă prin șantaj. Deci, asta unde s-a făcut? În ce perioadă? Sub controlul cui? Sau ce el a crescut succesorii la partid? El a luptat toată vremea ca să rămână el pe veșnicie. Adică l-a crescut pe Plahotniuc și n-a crescut pe niciun politician. Dar atunci, cine este vinovatul cel mai tare în Republica Moldova? Cine? Eu cred că el. El a venit la putere în perioada cea mai favorabilă din punct de vedere economic, înainte de conflictul Rusiei cu Ucraina. Totuși și pe noi ne-a afectat economic. A fost o perioadă de creștere de zece ani de zile neîntreruptă, a fost un fel de miracol economic și în loc de a crea instituțiile acestea, statul de drept, el a acaparat puterea și l-a crescut pe Plahotniuc, care pe urmă l-a înlocuit și acum îi controlează pe toți. Atunci, ce trebuie să gândesc eu despre Voronin? Voronin este cel mai mare responsabil. E foarte, foarte negativă influența lui Voronin și erei lui asupra noastră. Eu vorbesc cu oamenii și ei zic că, „iată, cu Voronin a fost mai bine”. Din păcate, lumea așa crede, că a fost mai bine, dar asta a fost o perioadă scurtă, dar ce a venit mai pe urmă? Pe Plahotniuc îl atinge? Niciodată nu-l atinge!”