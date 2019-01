Vladimir Socor: „Miza alegerilor este aducerea situației din Moldova la mai multă sau mai puțină normalitate”

Va fi un an politic dificil, cu două șiruri de alegeri: parlamentare înfebruarie șilocale, probabil în toamnă. Despre 2019 și marile provocări un interviu cu analistul occidental Vladimir Socor.

Europa Liberă: 2019 e un an destul de încărcat – alegeri parlamentare, zece ani de când au avut loc protestele din aprilie 2009. Cum vedeți Dvs. anul 2019, ce ar putea să se întâmple în acest an electoral?

Vladimir Socor: „Evenimentul decisiv vor fi, desigur, alegerile din februarie.”

Europa Liberă: Ce decid aceste alegeri?

Vladimir Socor: „Ce decid? Ce decid sau nu decid? Să spunem care e miza. Miza este una de politică internă, nu este în niciun caz o miză așa-numită „geopolitică”. Miza nu este nici întoarcerea Moldovei într-un spațiu euroasiatic, nu este nici integrarea europeană, miza este aducerea situației din Moldova la mai multă sau mai puțină normalitate. Situația din Republica Moldova nu este una normală, este una morbidă.

Republica Moldova este profund bolnavă, în nicio țară din Europa nu avem o asemenea situație în care statul a fost

Un stat care după criteriile normale internaționale este, de fapt, un stat în pragul falimentării politice și morale...

uzurpat de o grupare de interese condusă de o singură persoană, în care a fost desființată domnia legii, în care nu există piață liberă, este controlată de interese particulare și mass-media, și justiția sunt, practic, controlate. O situație a unui stat profund bolnav, un stat care după criteriile normale internaționale este, de fapt, un stat în pragul falimentării. Nu mă refer la falimentarea tehnică sau financiară, mă refer la falimentarea politică și morală.”

Europa Liberă: Iar dacă, eventual, ajunge dl Plahotniuc în fruntea Guvernului, Moldova cu Vladimir Plahotniuc la guvernare va arăta altfel decât Moldova cu Vladimir Plahotniuc doar coordonator de coaliție?

Vladimir Socor: „Eu nu cred că dl Plahotniuc are interesul să poarte răspunderea oficială pentru actele guvernării în calitate de prim-ministru, de exemplu, eu cred că dânsul are interesul, de fapt, să rămână conducătorul neformal al statului, după modelul lui Bidzina Ivanișvili în Georgia, fără răspunderi legale sau constituționale de ordin personal, să fie conducătorul din umbră, nu numai din umbră, acum este și afișat; nu mai e în umbră, este afișat, dar este conducătorul neoficial. Avantajele sunt evidente: nu are răspunderi personale, dar sunt și dezavantaje.

Dezavantajele sunt că dânsul nu poate fi primit în mod oficial de șefi de state din străinătate, de lideri occidentali sau ruși, nu poate fi primit la Kremlin, sigur, nu are acces, dacă nu are o calitate oficială. Anul trecut a fost în vizită la Washington cu un grup de oficialități din Republica Moldova, un grup de persoane care dețineau posturi oficiale înalte în stat și dl Plahotniuc, șeful delegației, fără să dețină vreun post în stat, a solicitat să fie primit la Departamentul de Stat și s-a oferit primirea celorlalți membri ai delegației, care dețineau posturi oficiale în stat - dl Iurie Leancă și dl Candu, președinte al Parlamentului -, dar dlui Plahotniuc nu i s-a oferit posibilitatea să fie primit și el la Departamentul de Stat.”

Europa Liberă: Deci, admiteți că el ar putea să vină în fruntea Executivului?

Vladimir Socor: „Ar putea. Gândindu-se la acest considerent, ar putea să dorească să devină prim-ministru, nu exclud acest lucru, depinde și de rezultatul care va fi obținut de partidul dlui Dodon. Dacă partidul dlui Dodon va avea un număr de deputați în Parlament substanțial mai mare decât deputații dlui Plahotniuc, înseamnă că va forma majoritatea Guvernului și atunci va fi foarte greu pentru dl Plahotniuc să devină prim-ministru într-un Guvern în care majoritatea posturilor de ministru sunt deținute de socialiști.”

Europa Liberă: Dar aud și din partea reprezentanților PD-ului că, eventual, dacă după alegerile parlamentare forțele pro-europene nu vor accepta o coaliție cu PD, împing Partidul Democrat să facă coaliție cu socialiștii.

Vladimir Socor: „Nu e deloc de exclus și platforma numită „pro-Moldova”, la care a aderat Partidul Democrat recent, poate să ducă anume în direcția aceasta. Dl Plahotniuc a proclamat orientarea pro-Moldova în loc de orientarea pro-europeană.”

Europa Liberă: Ei au spus că nu renunță nici pentru un moment la integrarea europeană.

Vladimir Socor: „Actuala retorică se concentrează pe două mesaje: pro-Moldova și suveranitate. Acesta este un răspuns la recomandările și mustrările adresate de instituții europene actualei guvernări. Când dl Plahotniuc spune că noi vom avea modelul pro-Moldova, acesta este

Este un mesaj care spune că strugurii sunt acri, dacă nu ni se dau strugurii europeni sub formă de ajutor financiar, suport bugetar, asistență macrofinanciară, noi suntem pro-Moldova...

modelul nostru, chiar dacă vrem integrare europeană, o facem pro-Moldova, deci o facem așa cum știm noi, o facem conform condițiilor locale pe care noi le înțelegem mai bine și, de fapt, suntem suverani și, de fapt, nu ne dați lecții, să nu ne povățuiți, vorba dlui Plahotniuc.

Acesta este mesajul și, de fapt, este un mesaj care spune că strugurii sunt acri, dacă nu ni se dau strugurii europeni sub formă de ajutor financiar, suport bugetar, asistență macrofinanciară, dacă

O posibilă platformă pentru o înțelegere postelectorală cu Partidul Socialiștilor...

nu ni se dau acești struguri, ei sunt acri și noi suntem pro-Moldova. Și această proclamare a cursului pro-Moldova este o posibilă platformă pentru o înțelegere postelectorală cu Partidul Socialiștilor. Ambii spun pro-Moldova.”

Europa Liberă: Și dacă PD va vrea să facă coaliție cu deputații care vor accede în Parlament pe lista blocului ACUM?

Vladimir Socor: „Și aceasta este o ipoteză. Toate ipotezele sunt permise atâta timp cât rezultatul este incert, ideea unui…”

Europa Liberă: Maia Sandu și Andrei Năstase trebuie sau nu să facă front comun cu Vladimir Plahotniuc după alegeri?

Vladimir Socor: „Da, ideea unei asemenea coalizări a apărut deja cel puțin acum un an, dacă nu chiar și mai mult, și anume Bucureștiul, dar și unele ambasade occidentale acum un an și ceva făceau de-a dreptul presiuni.”

Europa Liberă: Dvs. ce ziceți, ar fi bine sau nu ar fi bine?

Vladimir Socor: „În niciun caz! Ar fi o sinucidere pentru Maia Sandu și Andrei Năstase și nici măcar acesta nu e considerentul de căpetenie, faptul că ar fi o sinucidere din

Interesul național este schimbarea actualei stări de lucruri...

partea lor e un considerent de partid, dar nu e un considerent de interes național. Interesul național este schimbarea actualei stări de lucruri, acesta este interesul național deasupra intereselor de partid și aderarea blocului ACUM la o eventuală coaliție cu dl Plahotniuc ar desființa șansele schimbării, ar pecetlui actuala situație, ar cimenta actuala situație de boală profundă a Republicii Moldova, transformând blocul ACUM într-o simplă anexă a partidului puterii, a Partidului Democrat.

Aceasta ca interes național, dar ca interes de partid, să ne gândim la soarta tuturor aliaților dlui Plahotniuc; toți aliații dlui Plahotniuc au fost, pur și simplu, lichidați de către dl Plahotniuc. Întâi cu partenerul de operațiuni financiare al dlui Plahotniuc: Veaceslav Platon – lichidat; aliatul Vlad Filat, PLDM, al dlui Plahotniuc – aliat lichidat; Mihai Ghimpu, Partidul Liberal, Ghimpu și Chirtoacă – aliat lichidat. Lista nu-i completă, lista poate fi prelungită. Dl Plahotniuc și-a sugrumat toți aliații, i-a stors ca pe niște lămâi și i-a aruncat deoparte ca pe niște lămâi stricate și stoarse. A fost soarta tuturor, iar alți aliați ai dlui Plahotniuc rămân aliați de frică, deoarece sunt și ei vulnerabili, Ilan Șor e un exemplu.

Ilan Șor este un aliat captiv al dlui Plahotniuc, e un aliat prizonier, e dat în judecată, poate fi condamnat în orice moment, dar își cumpără libertatea relativă și provizorie făcând servicii dlui Plahotniuc. Ilan Șor este un aliat, oricât de vicios ar fi acest aliat, este un aliat prizonier al dlui Plahotniuc și exemplele de aliați prizonieri pot fi continuate. Mă gândesc la o serie de figuri foarte proeminente, nu vreau să le numesc, dar câteva figuri foarte proeminente din actualul Guvern și din conducerea actualului Parlament care pot fi trimise în judecată pentru fapte comise când erau la putere în guverne anterioare: bănci, aeroporturi, dar aceste personaje rămân aliate ale dlui Plahotniuc cel puțin temporar.”

Europa Liberă: Ziceam că în 2019 se împlinesc și zece ani de la protestele din aprilie 2009.

Vladimir Socor: „Da.”

Europa Liberă: Ce bilanț puteți face, iată, la această tristă aniversare?

Vladimir Socor: „Valentina, noi suntem parteneri de conversație vechi, chiar mai vechi decât 2009. Și vă amintiți, cred, din conversațiile noastre din anul 2009 că eu am condamnat protestele din anul 2009, le-am considerat ca pe un act împotriva legii, o lovitură gravă împotriva noțiunii de domnie a legii în Republica Moldova, le-am considerat ca pe un act huliganic, care, din nefericire, în momentul acela a fost salutat din multe părți, era un moment revoluționar la modă în Occident. Occidentul era pradă, Occidentul cultural…”

Europa Liberă: Asta înseamnă că rămâneți aliatul dlui Voronin?

Vladimir Socor: „Occidentul cultural, Occidentul politic era pradă a unei fascinații cu fenomenul revoluționar în perioada aceea. Fuseseră revoluțiile colorate, apoi revoluția zisă Twitter din Moldova în 2009, urmată imediat de așa-zisele revoluții din Primăvara arabă, toate salutate cu extaz de elitele occidentale, toate au dat greș. Eu am fost întotdeauna sceptic față de ideea de răsturnări revoluționare din stradă și am criticat atât izbucnirea huliganică din anul 2009, cât și faptul că s-au găsit mulți comentatori care au lăudat-o ca pe un fel de revoluție. În realitate, ceea ce a urmat după 2009 a fost o dezamăgire profundă, atât în performanța Alianței numite pentru Integrare Europeană, cât și în adevărata înflorire și explozia corupției în perioada de după 2009, abia atunci a izbucnit corupția cu intensitatea ei maximă și oligarhizarea statului, toate au avut loc după anul 2009.”

Europa Liberă: Iar în societate se vorbește că anume dl Voronin a permis celor care guvernează astăzi să-și facă cărărușă către putere?

Vladimir Socor: „În ce mod ar fi permis?”

Europa Liberă: I-a avut în anturaj și până în 2009 pe unii dintre cei care guvernează.

Vladimir Socor: „Pe dl Plahotniuc l-a avut în anturaj, dar eu nu știu dacă dl Plahotniuc are vreo legătură cu aprilie 2009, nu știu dacă a existat o conspirație sau un aranjament pentru a lansa protestele din 2009, pur și simplu, nu știu, nu cred sau nu am văzut indicii că ar exista. Eu am considerat atunci că a fost o izbucnire huliganică spontană, după moda din Occident.”

Europa Liberă: După alegerile din 24 februarie, Republica Moldova va fi mai aproape de UE sau de Federația Rusă?

Vladimir Socor: „Iarăși depinde foarte mult de rezultatul

Probabil, Partidul Socialist al dlui Dodon va obține un spor de influență, dar nu puterea ca atare ...

alegerilor și oricare ar fi rezultatul alegerilor, el nu va aduce o schimbare imediată, va putea să înceapă o tendință către schimbare, dar nu va aduce o schimbare imediată. Probabil, Partidul Socialist al dlui Dodon va obține un spor de influență, dar nu puterea ca atare.”

Europa Liberă: Acum, sondajele arată că se diminuează credibilitatea pe care o aveau respondenții în Partidul Socialiștilor.

Vladimir Socor: „Asta am în vedere, socialiștii în niciun caz nu vor reuși să guverneze fără aliați sau să preia puterea, nu vor reuși, vor avea un spor de influență în comparație cu ceea ce au astăzi, și anume acesta este și obiectivul Rusiei, nu să-i aducă pe socialiști la putere. Strategia și a Rusiei și a socialiștilor nu le permite să-i aducă pe socialiști la putere, le permite să obțină un spor de influență pentru socialiști.”

Europa Liberă: Și UE, cum își va clădi relația cu Moldova?

Vladimir Socor: „Poftim?”

Europa Liberă: Uniunea Europeană cum își vede relația cu Republica Moldova după alegeri?

Vladimir Socor: „Uniunea Europeană este îngrijorată de faptul că partidul dlui Dodon ar putea obține acest spor de influență la care mă refeream, nu e îngrijorată că socialiștii ar putea prelua puterea, nu au această forță și capacitate, dar sporul de influență este un motiv serios de îngrijorare pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană deja reacționează la această posibilă schimbare prin menținerea de contacte cu dl Dodon și prin faptul că Uniunea Europeană, Comisia Europeană de la Bruxelles spune că ei vor coopera cu oricare guvernare din Chișinău, indiferent de culoarea politică a acestei guvernări, cu condiția că guvernarea să îndeplinească anumite standarde și anumite norme. Mi se pare că este o poziție cât se poate de rezonabilă.

Dl Dodon nu va renegocia Acordul de Asociere și Zona de Liber Schimb, va încerca posibil să aducă unele revizuiri minore, pentru că a promis acest lucru, trebuie să-și salveze obrazul, să arate că, într-adevăr, a încercat să aducă unele îmbunătățiri măcar la nivel simbolic, va încerca să facă acest lucru, fără consecințe serioase.

Deci, asta este o posibilitate, spor de influență pentru socialiști, rămânerea în vigoare a Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb și în continuare neîndeplinirea sau îndeplinirea numai în foarte mică măsură a recomandărilor politice și democratice ale Uniunii Europene, dacă socialiștii obțin acest spor de influență și pe planul alăturat o accelerare a „pașilor mici” către suveranizarea Transnistriei, asta într-un scenariu. În celălalt scenariu în care partidele blocului ACUM obțin un

Raportul de forțe este dramatic de inegal...

număr de mandate în Parlament, să spunem 25 de mandate, eu, personal, aș considera că 30 de mandate ar fi un rezultat splendid, dat fiind raportul de forțe dramatic de inegal între blocul ACUM și partidul puterii. Raportul de forțe este dramatic de inegal. Deci, 30 de mandate ar fi un rezultat superb, după părerea mea, mai probabil ar fi 20 de mandate. Ce ar însemna acest succes? Ar fi un succes și ar însemna că blocul ACUM și-ar construi o foarte puternică, răsunătoare platformă în Parlament pentru a comunica cu societatea în afara sistemului politic și în afara Parlamentului.”

Europa Liberă: Dar va fi în opoziție cu un număr insuficient de mandate?

Vladimir Socor: „Da, bineînțeles, fiind în opoziție intensă cu Guvernul, fiind într-o opoziție fără compromisuri și fără conciliere cu Guvernul. Compromisurile și concilierea ar conduce la decesul blocului ACUM. O opoziție totală, dar principială, o opoziție punctuală, arătând punct cu punct prin ce se diferențiază blocul ACUM de guvernare și formulând cerințe foarte precise: depolitizarea justiției, desființarea controlului politic asupra serviciilor Procuraturii, demonopolizarea pieței mass-media, desființarea monopolurilor statului și a monopolurilor particulare oligarhice în domeniul economiei și al comerțului.

Toate aceste lucruri vor răsuna în Parlament și mesajul nu va fi numai în interiorul sistemului politic, mesajul trebuie să răsune în afara sistemului politic de pe această

Schimbarea reală va avea loc în următorul ciclu electoral, va fi pregătită în Parlamentul care va intra în funcțiune după februarie ...

puternică platformă parlamentară. Deci, un asemenea rezultat după alegerile din februarie va pregăti schimbarea, care va avea loc în următorul ciclu electoral. Schimbarea reală va avea loc în următorul ciclu electoral sărind, putem face o comparație, de pe o trambulină, care va fi pregătită în Parlamentul care va intra în funcțiune după februarie.”

Europa Liberă: Ce are de pierdut Republica Moldova că Igor Dodon nu a avut întrevederi cu omologii săi de la Kiev și București?

Vladimir Socor: „Are de pierdut mai mult la nivel simbolic. Relația Republicii Moldova cu Ucraina și cu România nu depinde de persoana dlui Dodon. Faptul că dl Dodon nu-i primit în vizită la Kiev sau la București nu influențează prea mult relația. Comerțul bilateral dintre Republica Moldova și România crește foarte mult, rapid, indiferent de

România duce, în general, o politică greșită și ineficientă față de Republica Moldova...

ce spune sau ce crede dl Igor Dodon. Interconectarea energetică cu România nu progresează deloc, indiferent de ce spune sau crede dl Dodon. România duce, în general, o politică greșită și ineficientă față de Republica Moldova, indiferent de ce spune dl Dodon. În general, politica Bucureștiului față de Republica Moldova eu o consider un eșec, indiferent de ce spune sau crede dl Dodon.”

Europa Liberă: Dar cum ar trebui să fie politica României față de Republica Moldova?

Vladimir Socor: „În primul rând, ar trebui abordată în mod serios problema interconectării cu gaze și electricitate, problemă pe care Bucureștiul nu a abordat-o în mod serios până acum. S-au descoperit gaze în România, în Marea Neagră, nu există deocamdată un acord politic nici măcar de business, dar mai ales la nivel politic despre folosirea acestor gaze, dacă să fie folosite pentru export în Europa sau dacă să fie folosite pentru reanimarea industriei chimice românești și în toată această discuție nu se ia în considerare nevoia Republicii Moldova de a fi alimentată cu gaze. Conducta de gaze Ungheni-Chișinău pare departe de realizare…”

Europa Liberă: Iași-Ungheni-Chișinău.

Vladimir Socor: „Da. Iurie Leancă spunea că trebuia să intre în funcțiune în anul 2014.”

Europa Liberă: Acum s-a anunțat că poate-poate în 2020.

Vladimir Socor: „Da, deci se amână de la an la an, nu putem avea încredere nici în aceasta. Despre interconectarea electricității pe la Isaccea nu se știe, nu se spune, nu se vorbește.”

Europa Liberă: Finanțele ar putea să fie o problemă, resursele financiare?

Vladimir Socor: „Sigur că da, sigur că da, dar România are surplusuri bugetare, surplusuri pe care Guvernul actual le cheltuiește pentru programe sociale și ridicări nejustificate de salarii. Deci, acesta este un aspect al eșecurilor, dar mai este un aspect al eșecurilor, care ține de apropiatele alegeri parlamentare: publicații subvenționate de București, și faptul că Bucureștiul le subvenționează este un fapt oficial, afișat pe diferite website-uri, aceste publicații care apar în Chișinău comunică în mod sistematic un mesaj alegătorilor cu viziuni pro-românești și unioniste să nu voteze cu partidele conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase. Sunt trei-patru publicații, patru-cinci condeieri, care se specializează în acest mesaj și tot timpul li se spune alegătorilor unioniști și pro-români să nu voteze cu Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru că ei au tot felul de păcate.”

Europa Liberă: Dar și segmentul acesta unionist e destul de divizat, dl Socor.

Vladimir Socor: „Bineînțeles, deja e divizat.”

Europa Liberă: Iată acum a mai apărut pe această platformă încă o formațiune care probabil o să se înscrie în cursa electorală.

Europa Liberă: „Da, Valentina, segmentul acesta este deja divizat, indiferent de ce spune Bucureștiul.”

Europa Liberă: Mulțumim frumos pentru discuție. La mulți ani!

Vladimir Socor: „La mulți ani, Valentina!”