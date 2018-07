Vlad Culminschi: „PD este plin de taine și contradicții, pentru că poate promova politici contradictorii în același timp”

Dumitru Diacov susţine că Partidul Democrat nu are nicio legătură cu organizarea, săptămâna trecută, la Chişinău a unei conferinţe despre securitate, privită cu anumită îngrijorare dinspre mediul de experţi. Conferinţa, susţine fruntaşul democrat, ar fi un eveniment al Fundaţiei sale pentru Democraţie şi Progres, o fundaţie creată în 1998 şi reactivată în 2017, iar scopul reuniunii ar fi fost un schimb de păreri „nepolitizat” despre soluţiile de securitate, bune pentru R. Moldova. Criticii evenimentului îi suspectează, însă, pe democraţi că iniţiază un nou joc la două capete: cu Kremlinul, pe de o parte, şi Bruxelles-ul, de de alta. Discutăm subiectul astăzi cu Vlad Culminschi, expert al Institutului pentru Iniţiative Strategice IPIS.

Europa Liberă: Partidul de guvernământ luptă, dle Culminschi, cu propaganda rusă, înteţeşte demersurile internaţionale împotriva armatei ruse staţionate în regiunea transnistreană, apoi, brusc, pare să facă, iată, o piruetă la 180 de grade, cu acceptarea fără crâcnire – așa aș spune – a numirii lui Dmitri Kozak şi această conferinţă cu invitaţi şi teme privite cu o anumită suspiciune de o parte din experţi. Dvs. cum priviți aceste fapte?

Vlad Culminschi: „Liliana, eu cred că noi ca stat, ca Republica Moldova și ca comunitate a experților, noi trebuie să facem o diferență între propagandă și politica reală. Ceea ce face Partidul Democrat vizavi de Federația Rusă poate fi explicat prin logica electorală, pentru că Partidul Democrat se poziționează ca un partid de centru-dreapta, ca un partid pro-european, ca un partid pro-Vest. Și în această ordine de idei, Partidul Democrat desigur că critică Federația Rusă destul de dur, dar în același timp noi vedem că negocierile pe problema transnistreană merg înainte; noi nu prea știm ce se întâmplă acolo în viața reală, noi vedem doar rezultatul acestor negocieri.

Sunt aceste rezultate benefice pentru Republica Moldova sau nocive pentru Republica Moldova? Este o altă întrebare, dar referitor la neutralitatea permanentă – eu înțeleg că Dvs. vă referiți la o conferință care recent a avut loc?...”

Europa Liberă: Exact!

Vlad Culminschi: „Referitor la problematica respectivă, eu cred că noi trebuie să privim lucrurile fără – aș zice eu – fără culori politice, pentru că, uitați-vă, Republica Moldova, conform articolului 11 [al Constituției] este un stat permanent neutru. Iată întrebarea: Ce anume înseamnă acest lucru? Care este conținutul acestei neutralități? Este Republica Moldova un stat neutru în condițiile în care trupele Federației Ruse sunt prezente pe teritoriul Republicii Moldova sau nu este? Evident că răspunsul la această întrebare este că conținutul acestei neutralități așa și nu a fost dezvoltat în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și de ce, dle Culminschi,această neutralitate permanentă devine din nou o temă vizibilă a agendei publice moldovenești? Probabil ați văzut că în paralel și în parlament, la inițiativa comuniștilor, s-au reluat cumva discuțiile despre asta.

Vlad Culminschi: „Eu cred că, în principiu, această temă trebuie să fie o temă importantă de discuție în societate noastră, de discuție serioasă, apolitică și aici eu vreau să mă refer la o chestie foarte și foarte importantă. După câte am înțeles, la pregătirea acestei conferințe au participat sau această conferință a fost organizată de către diferite forțe politice, de către dl președinte Igor Dodon și de către Partidul Democrat. Eu cred că acest lucru creează anumite suspiciuni, care ar fi putut să fie evitate dacă tot spectrul, adică întregul eșantion politic sau tot spectrul politic – și experți de pe centru-dreapta și de dreapta – ar fi fost invitați la această conferință.

Clar că este o problemă națională și această problemă trebuie să fie discutată și trebuie să fie rezolvată de către întreaga societate. Noi chiar avem nevoie de un consens național referitor la această problemă foarte și foarte importantă.”

Europa Liberă: Am discutat, dle Culminschi, cu dl Diacov și aș vrea acum să-l ascultăm, pentru că el cumva zice că nu Partidul Democrat a organizat, ci Fundaţia pentru Democraţie şi Progres pe care o conduce. Să-l ascultăm mai întâi și revenim imediat.

Dumitru Diacov: „Noi am propus o primă discuție liberă, nepolitizată, neangajată la tema securității Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Da, dar în conferință am văzut că v-a citat NewMaker că ați spus că „despre neutralitatea permanentă să discutăm”?

Dumitru Diacov: „S-a vorbit și de neutralitatea permanentă. O neutralitate permanentă asigurată de partenerii noștri importanți este un lucru bun pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Da, dar neutralitatea asta permanentă e ceea ce vrea Rusia și ați văzut interpretările?

Dumitru Diacov: „Nu, nu, nu! S-a discutat despre securitatea Republicii Moldova. Deci, unii au pledat pentru neutralitate, alții au pledat pentru NATO, alții au plecat pentru soluții careva mixte. A fost o primă discuție la această temă, dar, fiindcă noi avem oameni zăpăciți și de o parte, și de alta, fiecare interpretează așa cum îi convine lui.”

Europa Liberă: Și n-ați invitat doar experți ruși?, că am văzut un reproș în sensul acesta.

Dumitru Diacov: „Și ruși, și americani, și elvețieni, și austrieci… Cum fără ruși să discuți despre securitatea Republicii Moldova? Ei sunt aici aproape, aproape.”

Europa Liberă: Impresia care a rămas e că Partidul Democrat este tentat cumva să exploateze din nou factorul rusesc.

Dumitru Diacov: „Este inițiativa mea proprie, în calitate de președinte al Fundaţiei pentru Democraţie şi Progres. Nu am angajat în niciun fel Partidul Democrat. Noi și în cadrul partidului avem diferite păreri, diferite opinii și nu vrem să ne înregimentăm într-o singură opțiune. Asta este soarta Republicii Moldova și situația din Republica Moldova. Trebuie să căutăm cele mai bune soluții.”

Europa Liberă: Iată ce ne-a spus Dumitru Diacov în ajun. Dle Culminschi, în unele comentarii moldovene a apărut teza că, prin conferinţa aceasta organizată de fundaţia dlui Diacov – vedeți că d-lui zice că nu partidul, ci fundația –, democraţii ar semnala de fapt că ar fi gata, alături de socialişti, să garanteze Rusiei că Republica Moldova nu va adera la NATO. Ce părere aveţi?

Vlad Culminschi: „Liliana, eu am fost la conferința respectivă, pentru că, din punct de vedere profesional, mie îmi este foarte interesantă abordarea și tema respectivă și pot să vă spun că, într-adevăr, nu a fost un eveniment de partid – haideți să spunem așa –, pentru că printre cei prezenți în sală nu prea am văzut membri ai Partidul Democrat sau membri ai Partidului Socialiștilor. Sincer vă zic și de fapt a fost o expunere destul de tehnică, a fost un prim pas și au fost mulți experți internaționali din diferite țări, inclusiv din țările neutre, cum ar fi Austria, Elveția, Irlanda, care, de fapt, au vorbit despre conținutul acestei noțiuni de neutralitate.

Iarăși vreau să vă zic că la etapa actuală e extrem de prematur să vorbim despre aderarea la NATO sau despre conținutul neutralității permanente, pentru că, de fapt, noi așa cum în articolul 11 am inclus neutralitatea permanentă, de atunci nu am avut o discuție profesionistă și o abordare profesională ca să determinăm și să scriem care este conținutul acestei neutralități. Eu cred că această discuție, în principiu, în societatea noastră trebuie să aibă loc și e extrem de important ca această discuție să fie nepolitică, să nu fie legată de niciun partid și ca ea să includă toți experții de pe dreapta, centru-dreapta, stânga, centru-stânga etc. De fapt, se cere un fel de dialog național referitor la această problemă, pentru că este una crucială pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că nu s-a asigurat această participare a tuturor segmentelor?

Vlad Culminschi: „În principiu, în sală erau prezenți și deputați din Parlamentul Republicii Moldova, adică câțiva deputați, inclusiv de pe centru-dreapta. Eu, sincer vorbind, nu aș merge foarte departe și nu aș zice că, iaca, este un fel de – nu știu – teorie de conspirație, că se întâmplă sau se coace ceva pe la spatele nostru. Eu nu aș merge atât de departe ca să afirm așa ceva. Sincer vă zic, și eu am fost prezent în sală.”

Europa Liberă: Ca invitat sau ați mers singur, neinvitat?

Vlad Culminschi: „Nu, eu am primit invitație și am participat la această conferință. De fapt, dl Diacov are dreptate că acolo au fost prezenți experți recunoscuți din Statele Unite, cum ar fi dl William Hill, au fost experți din Uniunea Europeană și mulți experți din partea țărilor neutre. Adică, un fel de culoare politică eu nu prea am văzut în cadrul acestei conferințe, cu toate că Dvs. aveți dreptate. Faptul că nu a fost reprezentativ și nu au fost invitați toți experții de pe întregul eșantion politic al Republicii Moldova ar putea crea o asemenea impresie.”

Europa Liberă: Având în vedere faptul că, în afară de socialişti şi comunişti, interes pentru subiectul neutralităţii manifestă, iată, şi cei din zona Partidului Democrat, putem presupune că democraţii vor încerca să joace această carte în cearta lor cu Uniunea Europeană, o ceartă apărută urmare a invalidării alegerilor de la Chişinău?

Vlad Culminschi: „Eu nu cred. Este o discuție. Eu nu cred că așa ceva este posibil, pentru că, uitați-vă, conform Constituției, Republica Moldova este un stat neutru și la etapa actuală noi nu vorbim despre aderarea la NATO. Și uitați-vă la alte exemple. Eu am să vă aduc doar exemplul Georgiei. Georgia a cheltuit în ultimii 15-20 de ani de 20 de ori mai mult decât Republica Moldova pentru apărare. Pare-mi-se că este vorba acolo despre 4,5 miliarde de dolari; în Georgia pentru sectorul apărării, pare-mi-se că este vorba de 2,5 la sută din PIB – astea sunt cheltuielile pentru apărare; în Republica Moldova doar 0,4 sunt cheltuielile noastre în acest sector etc., etc. Și în Georgia există consens național referitor la aderarea la NATO și toate partidele politice sunt pro, și toată populația vrea ca Georgia să adere la NATO și până acum Georgia nu a primit nici plan de acțiune, ca să devină membru al NATO. Adică este o problemă foarte și foarte dificilă și eu nu aș politiza-o, pentru că ea chiar ține de interesul național al întregii societăți sau, cel puțin, eu nu văd cum Partidul Democrat ar putea juca – cum ziceți Dvs. – această carte cu Uniunea Europeană sau Statele Unite în condițiile în care noi deja ne-am autoproclamat că noi suntem un stat neutru.”

Europa Liberă: De exemplu, dând semnale că ar vrea, iată, o relansare a dialogului cu Rusia și ar determina astfel Bruxelles-ul să fie mai îngăduitor, după ce, iată, s-a supărat pe invalidarea alegerilor. E o interpretare pe care am văzut-o la unii experți.

Vlad Culminschi: „Este, eu tot am văzut această interpretare. Eu cred că, de fapt, ei merg prea departe, pentru că eu nu văd cum poate să se întâmple chestia aceasta, mai ales că noi într-adevăr avem nevoie de acest dialog, inclusiv cu Federația Rusă, cu susținerea partenerilor noștri din Occident – și chestia asta este crucială pentru noi –, dar în orice caz acest dialog cred că va avea loc. Desigur că aceasta se va întâmpla deja după alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: Ultima întrebare, dle Culminschi, și un minut, vă rog, pentru răspuns. Speakerul Andrian Candu a calificat recenta numire a lui Dmitri Kozak în calitate de reprezentant al preşedintelui rus pentru relaţii comerciale cu Republica Moldova, citez: „o mână întinsă Chişinăului de către Kremlin”. Asta în vreme ce analiştii apropiaţi Partidului Democrat sugerau parcă puterii să-l respingă pe Kozak. Ce ar trebui să concluzionăm de aici? Sunt totuși lucruri legate, cel puțin, în timp – numirea lui Kozak, apoi această conferință, cumva toate au avut loc.

Vlad Culminschi: „Partidul Democrat este plin de taine și contradicții, pentru că poate promova politici contradictorii în același timp. Eu iarăși nu văd aici o legătură, eu cred că această conferință ar fi în interesul Partidului Socialiștilor mai mult, decât în interesul Partidului Democrat la etapa actuală. Și eu știu că niște consilieri din partea președintelui au fost implicați în pregătirea acestei conferințe, ceea ce este de fapt un lucru normal și a fost o discuție profesionistă. Eu nu văd aici o legătură mare sau – nu știu – un fel de complot pe la spatele Republicii Moldova…”

Europa Liberă: Dar numirea lui Kozak și reacția Chișinăului la această numire, cum vi s-a părut?

Vlad Culminschi: „Reacția Chișinăului a fost destul de reticentă. Noi trebuie să înțelegem că dl Kozak este o figură foarte grea în politica Federației Ruse, pentru că Dvs. știți că el s-a ocupat de Caucaz și s-a ocupat de Olimpiadă, adică de foarte multe chestii destul de dificile. În același timp, dl Kozak are așa, o istorie destul de negativă aici, în Republica Moldova. Și noi toți ținem minte despre „Memorandumul Kozak” numărul 2, adică această numire ar putea fi interpretată în lumini diferite, haideți să spunem așa. Dintr-o parte, ar putea însemna că Federația Rusă este gata pentru o abordare mai pragmatică, dar din cealaltă parte, ar însemna că Federația Rusă vrea să aplice o abordare mult mai dură vizavi de Republica Moldova decât a fost până acum, când dl Rogozin doar a venit cu vorbe, dar dl Kozak poate veni și cu niște fapte, care nu neapărat vor fi în interesul Republicii Moldova. Adică, noi pur și simplu nu știm și eu nu aș specula pe acest subiect prea mult. Vom trăi și vom vedea și noi trebuie să judecăm după fapte, și nu după ideile noastre despre realitate.”