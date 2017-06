Fațete ale adevărului

Pe durata conferintei de presa, tinuta de presedintii României si Statelor Unite, Klaus Iohannis si Donald Trump, a fost formulata o intrebare daca in timpul discutiilor a fost abordata chestiunea liberalizarii regimului de vize pentru România.

Presedintele Iohannis a spus că da, presedintele Trump a spus că nu, presedintele Iohannis a revenit arătând cât este aceasta tema de importanta pentru România.

Interesant de remarcat este faptul ca, in zilele care au urmat, medii de informare americane au folosit exemplul pentru a ilustra că Donald Trump a fost prins cu o altă minciună, in fata unui lider strain. Cind de fapt, ziaristii nu stiu care este adevarul, supozitia e bazata doar pe impresia lor despre Trump. Fara sa se intrebe daca suspiciunea i s-ar putea aplica si lui Iohannis pe care nu-l cunosc.

Nu spun ca ar fi cazul sa i se aplice doar că, pentru necunoscatori, din moment ce domnul Iohannis este tot politician este teoretic posibil, fie si ca ipoteza ca si el să fi modelat cele intimplate, asa cum ii convenea. Fireste ca adevarul este probabil pe undeva pe la mijloc, de cele mai multe ori este asa, dar exemplul ilustreaza ca nu doar politicieni, dar si ziaristi confunda faptele dovedite cu interpretarea lor. Ceea ce duce la concluzia ca receptorii de informatie si discernamintul lor joaca un rol foarte important. Stirile si declaratiile trebuesc analizate critic.

In aceasta perioada de adâncă polarizare politică, in America dar si in alte parti, putem fi orbiti de ceea ce ar trebui sa fie lumina. Daca Trump jongleaza cu adevăruri după cum ii convine de multe ori, asta nu trebuie sa devina o axioma aplicabilă in toate imprejurarile.

Relativizarea adevarurilor s-a facut auzita si la Bucuresti, cind comentind intilnirea si referirile la coruptie ale partii americane, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a tinut sa scoata in evidenta ca politizarea luptei anti-coruptie este o formă de coruptie. Cei care l-au ascultat sau citit ar putea crede ca la asta s-a referit Trump. Or nu asa au stat lucrurile. Cind l-a felicitat pe Iohannis si a spus ca America vede in lupta anti-coruptie din România un exemplu regional, Donald Trump s-a referit la aceasi coruptie, denuntata de ambasadori americani, de-a lungul ultimilor ani, cea care a vlaguit economia romanesca si a dus la saracie si familii destramate.

Adevaruri relative a incercat si fostul presedinte Basescu, incercind sa gaseasca cusururi vizitei lui Iohannis, prin comparatie cu prestatia lui.

Adevarul este ca – si urmaresc vizite prezidentiale romanesti de multi ani – personalitatea si maniera de a se exprima public a presedintelui Iohannis se potrivesc de minune cu ceea ce americanii descriu ca un interlocutor ideal: sobru, la obiect, precis, clar, matur. Vizita a fost un succes incontestabil. Faptele trebuie sa conteze.