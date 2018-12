Vin artificii mari

Observația după care Crăciunul e azi o sărbătoare cu puțin sens religios și multe cumpărături a obosit demult. Chiar și așa, această stare de fapt are povestea ei. Statistici publicate în Marea Britanie, Belgia și Franța spun că lumea nu mai cumpără, iar cînd cumpără o face altfel. În Anglia, năvala cumpărătorilor a scăzut cu 30 la sută față de anul trecut. În Belgia, cu 35% iar in Franța cu 40%. Aceleași date spun că magazinele sînt omorîte de net. Vînzările online domină. Cîteva mari lanțuri de supermagazine își văd binișor sfîrșitul cu ochii. Apoi, tot mai multă lume cumpără puțin și ieftin. Oamenii cheltuie cu grijă pentru că n-au de unde și se tem. Antecamera sărăciei urbane e un fenomen nou și în creștere. La Londra, Paris și Bruxelles e greu să o scoți la capăt cu un salariu de 1500-2000 de euro. Cine are copii, chirie, școală și mașină nu face față. Asta se vede în masa tot mai mică de cumpărători și în masa tot mai mare de demonstranți de pe stradă. Un sentiment neobișnuit plutește în marile orașe ale Europei. Senzația că nu peste multe Crăciunuri vom vedea jocuri de artificii cum n-au mai fost.