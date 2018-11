Viitorul nostru e colhozul?

Un panou mare, undeva în sudul Moldovei, care domină împrejurimile. Pe panou scrie iată ce: RESTABILIREA COLHOZURILOR. VOSSTANOVLENIE KOLHOZOV. PARTIDUL POLITIC ŞOR.

Vezi asemenea panouri şi imediat cazi pe gînduri. De fapt, noi în ce dimensiune trăim? Noi am părăsit URSS ca după 27 de ani să ne întoarcem la colhozuri? Încerc să înţeleg ce proiect social vor să realizeze aici Ilan Şor şi camarazii lui. Pot să admit, la rigoare, necesitatea unor magazine sociale. Dar avem noi oare nevoie de colhozuri acum? Am parcă impresia că am fost teleportat într-o dimensiune SF.

Mai trist decît acest gest halucinant al Partidului Şor e faptul că se vor găsi pesemne nişte doritori de a îmbrăţişa ideea prăşitului pe cîmpurile colhoznice. Într-o ţară în care sărăcia mai face ravagii, întoarcerea la colhozuri poate fi văzută de mulţi oameni disperaţi ca o soluţie.

Altminteri, eu tare aş vrea să văd cum anume vrea să-şi pună ideea în practică Şor. Încerc să-mi imaginez. Să admitem că Şor învinge în alegeri. Şi mai departe ce face? Cum va crea colhozurile? Va face un referendum printre ţărani? Dar în satele noastre depopulate vor exista mulţi oameni dornici de a deveni colhoznici? Şi cine îi va plăti? Ce facem cu ţăranii care au proprietăţi? Îi pedepsim? Are sau nu un plan concret Şor pentru a crea colhozuri? Eu unul aş vrea să-l văd. Iar dacă nici colhozurile nu vor apărea şi nici un plan nu există, ce va însemna chemarea asta către colhozuri? Deocamdată reţinem ideea asta năstruşnică a lui Şor. Vom reveni la ea mai tîrziu…