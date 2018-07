Victoria lui Lopez Obrador în alegerile prezidențiale din Mexico și perspective în relațiile cu Statele Unite

In Mexic, alegatorii au optat pentru candidatul de stinga, Andres Manuel Lopez Obrador, in functia de presedinte. Ce inseamna asta pentru America si presedintele Trump? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Fara indoiala rezultatul alegerilor din Mexic reprezinta o schimbare majora, la sud de Statele Unite. In timpul campaniei au existat interpretari ca sprijinul pentru Lopez Obrador ar fi raspunsul mexicanilor la politicile lui Donald Trump.

Experti considera ca desi Statele Unite mai sint acum populare numai pentru 20% dintre mexicani – ceva mai mult decit cele 12 procente ale actualului presedinte, Pena Nieto, o astfel de interpretare e departe de adevar.

Adevarul este ca optiunea mexicanilor face parte din valul anti-sistem care a cuprins intreaga lume si al carui rezultat este si alegerea lui Donald Trump. Fondul acestui sentiment, in Mexic este coruptia generalizata si violenta, pe care oamenii nu le mai pot tolera.

Este inca greu de anticipat cum va guverna Andres Manuel Lopez Obrador, el sustine ca este pragmatic si nu pare sa aiba convingeri care sa nu poate fi clintite de directia vinturilor politice. Lopez Obrador se va instala la conducerea tarii in decembrie.

Una dintre intrebari este cum se va raporta noul lider la vecinul de la nord. Experti cred ca asta va depinde mai mult de Trump decit de Lopez Obrador. Deocamdata seful executivului american a amenintat cu taxe la importurile de masini produse in Mexic, daca lucrurile nu vor fi in regula dupa alegeri.

Raporturile dintre cele doua tari nu sint bune. In campanie, presedintele ales Andres Manuel Lopez Obrador a spus ca va incerca sa aiba o relatie constructiva cu Statele Unite si că sprijină renegocierea Acordul de Comert Liber, NAFTA. Pentru Trump raporturile tensionate cu Mexicul sint o optiune politica, menita sa-i satisfaca baza electorala.

Pe de alta parte, Mexicul coopereaza si ajuta America in combaterea traficului cu droguri, anti-terorism si diminuarea imigratiei. Acestea sint argumente care pot fi folosite, dar se anticipeaza raporturi in cel mai bun caz pragmatice, dar lipsite de adincime strategica si in cel mai rau caz, tensionate. Deocamdata Donald Trump l-a felicitat pe Andres Manuel Lopez Obrador. Cei doi au mai mult in comun decit pare la prima vedere.