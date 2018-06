Victor Parlicov: „A existat și există un aranjament pe piață între autorități și petroliști împotriva consumatorilor”

Dupa ce ANRE a scumpit și a ieftinit de doua ori preturile la produsele petroliere, atragandu-si prin asta critici dure de subordonare politica, un fost director ANRE declara la Europa Libera ca aceasta agentia nu ar fi trebuit in genere sa aiba vreo atributie in reglementarea acestor preturi. „Intr-un an electoral, autoritățile plătesc nota de plată pentru o decizie populistă pe care tot ele au luat-o”, spune Victor Parlicov, într-un interviu acordat Europei Libere.

Victor Parlicov: „Toate lucrurile acestea miros a teatru, a un aranjament pre-pregătit.”

Europa Liberă: Haideți să ne explicați de ce Dvs. vi se pare că e teatru.

Victor Parlicov: „După ce Agenția a fost criticată pentru faptul că și-a anulat propria decizie, sau și-a suspendat propria decizie cu privire la prețuri, și au apărut noi și noi semne de întrebare și critici la adresa Agenției în privința independenței acesteia față de factorul politic, s-a căutat și s-a găsit o altă soluție cum se poate opri majorarea prețurilor fără a expune Agenția în lumină negativă. Și s-a mers pe calea că de data asta deja decizia cu privire la prețuri este anulată nu de Agenție, dar de judecată. De o judecată, evident, independentă, care reușește să accepte spre examinare cererea depusă de Minister și în aceeași zi să ia și decizie de suspendare a deciziei ANRE.

În primul rând, aceasta este o ingerință directă în activitatea de reglementare. Hotărârile Agenției nu trebuie să fie suspendate pe parcursul examinării. Pe parcursul examinării, pe parcursul examinării trebuie să fie în vigoare hotărârile agenției, că ei sunt cei care reglementează tot. Dacă deja se va demonstra că decizia nu era corectă, etc., etc., atunci decizia respectivă urmează să fie anulată.”

Europa Liberă: Deci, ca să concluzionăm, ceea ce spuneți Dvs. este că puterea, autoritățile s-au gândit cum să iasă din situație și au mers pe calea unui joc.

Victor Parlicov: „Da, pentru mine este absolut cert că nu putea fi vorba de o examinare calitativă a demersului făcut de Ministerul Economiei seara în aceeași zi în care a fost depus și imediat să fie și luată și o decizie.

Eu voi urmări cu foarte mare atenție reacția participanților la piața produselor petroliere. După decizia de ieri a judecății, de fapt prețurile plafon la produsele petroliere au fost reduse cu aproape un leu, readuse la ceea ce a fost cu aproape o lună în urmă și ele sunt acum cu practic un leu sub nivelul la care ANRE ar fi trebuit să le stabilească, în conformitate cu deciziile ANRE.

Dacă participanții la piață vor tolera un asemenea comportament și vor considera că este ok, că poți vinde și cu un preț-plafon cu un leu sub cel care ar trebui să fie după calculele ANRE, atunci eu personal voi avea mari întrebări vizavi de prețul-plafon care era calculat până în prezent.”

Europa Liberă: Adică, ce fel de întrebări?

Victor Parlicov: „Stați un pic, dacă petroliști pot vinde produsele petroliere cu un leu mai ieftin decât le vindeau până acum, atunci de ce până acuma tariful-plafon le permitea luxul de circa un leu să aibă marjă de manevră?”

Europa Liberă: Aceasta-i întrebare pentru petroliști, dar care e întrebarea pentru ANRE?

Victor Parlicov: „Aceasta-i întrebare pentru ANRE! Dacă petroliști pot activa cu un preț-plafon cu un leu mai jos, de ce până acum ANRE le dădea cu un leu mai mult? O altă explicație ar putea fi că - și asta tot nu este un lucru pozitiv – că petroliști nu atacă deciziile ANRE pentru că au o înțelegere cu ANRE, că, uite, lăsăm acum valul acesta de prețuri să treacă, dar după asta noi cumva ne vom „achita” – se va permite petroliștilor să își recupereze pierderea.

Deci, asta de fapt ar însemna că a existat și există un aranjament pe piață între autorități și petroliști împotriva consumatorilor.”

Europa Liberă: Cum s-a ajuns aici, domnule Parlicov?

Victor Parlicov: „S-a ajuns prin faptul că Republica Moldova este una din țările, dacă nu singura, atunci una din foarte puținele și cu certitudine singura din Europa care să reglementeze administrativ prețurile cu amănuntul prețurile la produsele petroliere.”

Europa Liberă: Și cum s-a ajuns la faptul că Moldova reglementează aceste prețuri?

Victor Parlicov: Păi, s-a ajuns pentru că în loc să se meargă pe calea firească de a îmbunătăți lucrul Consiliului concurenți pe această piață, cum se întâmplă în toate țările, cu certitudine în Uniunea Europeană, unde această piață este una liberă în toate țările - și Consiliul concurenței sau autoritatea responsabilă de concurență veghează asupra respectării normelor concurențiale ca să nu existe anumite aranjamente anti-concurențiale împotriva consumatorului.

La noi, s-a mers pe calea inversă - s-a lăsat Consiliul concurenței să doarmă mai departe, nu cumva să se trezească, și s-a pus această belea în capul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.”

Europa Liberă: Păi asta vă întrebam, cine a pus-o – pentru că s-a întâmplat doi ani în urmă - cu ce scop, că s-a creat această problemă care acuma a detonat?

Victor Parlicov: „Atunci, în 2014 sau 2016, a intrat în vigoare legea, dar procesul de lucru asupra ei a început încă din 2012 și 2013. Și atunci Ministerul Economiei, dacă ținem minte bine atunci era domnul Lazăr în funcția Ministerului, el a venit cu această propunere pe care noi din start am criticat-o și am spus că este o abordară anormală, este un pas înapoi de la economia de piață.

Și atunci ni s-a spus că, uite, oricum mecanismul existent nu funcționează, Consiliul concurenței nu funcționează, mecanismele concurențiale nu funcționează, trebuia să găsim o altă soluție. Noi din start am zis că orice soluție veți încerca să găsiți ca să substituiți mecanismele concurențiale, nu le veți găsi. Până nu veți face asta să funcționeze, nu puteți substitui asta cu mecanisme administrative.”

Europa Liberă: S-a găsit iată această soluție, DVS. cum ați descri-o?

Victor Parlicov: „Aceasta a fost o încercare de a crea o proptea administrativă pentru lipsa unor mecanisme de piață normale. Și în lipsa unor activități normale a Consiliului Concurenței s-a încercat a pune problema pe capul altei instituții.”

Europa Liberă: Și s-a creat o altă problemă - posibile aranjamente între ANRE și petroliști.

Victor Parlicov: „Și s-a creat o altă problemă. Și niciodată consumatorul nu va putea fi convins că nu există un aranjament între petroliști și autoritatea publică, atâta timp cât petroliști vor tăcea, autoritatea publică va tăcea și prețurile la toți vor fi aceleași. Ori consumatorul neavând alegere întotdeauna va considera că cineva complotează împotriva sa.”

Europa Liberă: Spuneți-mi totuși, pe cine Dvs. vedeți în primul rând responsabil de introducerea acestui mecanism nefiresc unei economii de piață?

Victor Parlicov: „Ministerul Economiei din perioada anului 2012- 2013 susținut de guvernul Filat.”

Europa Liberă: Acuma același Minister al Economiei pare să fi obținut anularea majorării. Îl putem crede?

Victor Parlicov: „Nu mai sunt aceiași oameni, de asta nu pot pune pe seama domnului Gaburici deciziile pe care le-a luat domnul Lazăr. Dar cu certitudine actuala componentă a Ministerului ar trebui să se gândească foarte bine la o soluție durabilă pe această piață.”

Europa Liberă: Cum ați vedea-o?

Victor Parlicov: „Singura soluție durabilă ar fi ca piața să fie lăsată să funcționeze liber, cu consolidarea rolului Consiliului concurenței și intervenția lui foarte, foarte promptă și dură pe această piață.”

Europa Liberă: Și legea aceasta privind instituirea unei metodologii prin care ANRE ar trebui să reglementeze lucrul acesta ar trebui să fie anulată?

Victor Parlicov: „În opinia mea da. Pentru că nu poți calcula o marjă, un plafon de preț pentru întreagă piață normal, corect. Deci, dacă plafonul va fi calculat prea sus, atunci el nu are sens, pentru că toată lumea și așa vinde pe sub plafon, ori dacă plafonul va fi sub costurile reale ale operatorilor, atunci operatorii pur și simplu nu vor desfășura activitatea, ei pur și simplu nu vor importa. Și vor crea o criză exact așa cum a fost criza din Rusia și din Ucraina, unde s-a încercat o asemenea abordare.

Puterea a încercat să dea o soluție populistă a problemei în anul 2014-2015 și acum, într-un an electoral, în ajunul alegerilor din toamna anului 2018 va trebui să plătească nota pentru deciziile populiste de atunci.”

Europa Liberă: Să vorbim un pic despre prețuri. Cum vi se par aceste prețuri? Am văzut tot felul de analize care spun că nu e firesc ca, în momentul în care prețurile pe piața internațională să fie scăzut aproape în jumătate, aici prețurile să se fi menținut la aproape același nivel.

Victor Parlicov: „Reiterez. În perioada în care piața era lăsată liberă, chiar cu toate carențele care existau, atunci când operatori erau responsabili de prețurile pe care ei le stabileau, atunci prețurile respective erau mult mai aproape de prețul corect, în comparație cu perioada următoare, când prețurile au deraiat odată cu transferarea responsabilității pentru prețuri către ANRE.”

Europa Liberă: Revenind la situația actuală, așteptați să vedeți cum vor reacționa petroliști?

Victor Parlicov: „Cu mare atenție voi urmări reacția lor. Pentru că dacă petroliștii vor accepta să funcționeze cu un plafon cu un leu mai jos față de cel care ar fi trebuit să fie, pentru mine va fi un semnal clar că fie există un aranjament între ei și ANRE și ANRE ulterior, tot din contul consumatorilor, va compensa petroliștii pentru aceste pierderi, fie petroliștii până acum au beneficiat de o marjă prea grasă, prea mare și acum pur și simplu situația revine la normal.”

Europa Liberă: Acum, am să vă rog să faceți acum o previziune - cum credeți, care va fi deznodământul? Un lider PD spunea ieri într-o emisiune că „să se vadă - poate formula nu e bună, poate ANRE a greșit”. Înțeleg de aici că încă nu s-a decis încă anularea implicării ANRE în această poveste?

Victor Parlicov: „Nu există o formulă bună. Nu există o formulă perfectă. Nu există o coasă perfectă pentru a face o operație la ochi. Pentru că operațiile la ochi nu se fac cu coasa. Nu exista topor perfect pentru a tăia apendicita. Pentru că apendicita se taie cu bisturiul. Deci, fix așa și metodologia ANRE – nu poate fi o metodologie perfectă pentru a face ceva care nu este propriu unei metodologii de reglementare a prețurilor.”