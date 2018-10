Victor Gotișan: „A pierdut Ucraina și se teme de o reacție de domino, să nu piardă Belarusul și Republica Moldova”

Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril va efectua o vizită pastorală în Moldova, în perioada 25-28 octombrie. Programul vizitei prevede, pentru 25 octombrie, un Te Deum oficiat de acesta în Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chişinău. La 26 octombrie, Patriarhul va vizita orașul Tighina/Bender, la 27 octombrie va merge la Comrat, iar la 28 octombrie la Bălţi. In prezent, relaţia dintre stat şi religie este avantajoasă pentru ambele părţi, este de părere teologul Victor Gotişan.

Europa Liberă: Întâistătătorul Bisericii Ruse nu va veni pentru prima dată în Republica Moldova, pentru că a mai avut vizite. Era așteptat la Congresul Mondial al Familiei. S-a contramandat, vine la finele lunii octombrie, vine pe un fundal când există această tensiune între Biserica de la Constantinopol și Biserica Rusă, după ce i s-a oferit Bisericii Ucrainene autocefalie. Care ar fi scopul vizitei în Republica Moldova a Patriarhului Kiril?

Victor Gotișan: „Eu aș vedea aici trei elemente foarte importante. Dacă vorbim pe partea asta de intern, se apropie alegerile. În primul rând, și vedem din însuși turul electoral, să-i spunem așa, pe care îl va face Patriarhul Kiril. A

ales practic patru destinații cu care va cutreiera toată Republica Moldova și, bineînțeles, inițiativa oarecum este susținută de către președintele Dodon. În preajma unor alegeri asta arată un fel de susținere politică a unui partid anume sau a unei entități politice. Merge la Tighina, la Comrat și la Bălți. Este prima dată când el va face turul respectiv al Moldovei, pentru că este a treia oară când vine în Republica Moldova, dar numai în acest caz, practic, va vizita toată țara.”

Europa Liberă: Până la alegeri mai sunt patru luni.

Victor Gotișan: „Bineînțeles, sunt patru luni, dar cred că s-a lansat deja campania electorală și noi știm foarte bine asta, pentru că unele partide și-au anunțat candidații electorali, alții o fac puțin mai voalat, dar oricum își identifică candidații și-i împing în față și, respectiv, campania electorală a început și acesta este un element din campania electorală.

Al doilea element, și Dvs. l-ați menționat aici, el, practic, a refuzat să vină la Congresul Familiilor, organizat de președintele Dodon și partidul din care, să-i spunem așa, face parte, și anume, eu bănuiesc că problema ucraineană era cu mult mai importantă decât un congres al familiilor, respectiv și-a trimis niște delegați, însă, după anunțarea și semnarea Tomosului, care a acordat săptămâna trecută autocefalie Bisericii din Ucraina, practic, cade pe locul doi, pentru că, până la urmă, acesta va fi elementul principal.

El vine, de fapt, să reafirme că Biserica din Republica Moldova este parte a

Patriarhiei Ruse. Este un fel de a-și desena teritoriile. A pierdut Ucraina și, respectiv, se teme de o reacție de domino și să nu piardă, bineînțeles, Belarusul și Republica Moldova. Cu Belarusul este puțin mai simplu, pentru că au graniță comună și e mai ușor de controlat; cu Republica Moldova, când avem situația din Ucraina, va fi cu mult mai greu...”

Europa Liberă: Și mai ales că în Republica Moldova activează și două mitropolii.

Victor Gotișan: „Exact! Și revenind aici, iarăși includem punctul trei din ceea ce menționam la început trei factori, și anume Patriarhia Română. Părerea mea e că pe partea asta ucraineană a fost un fel de târg între Daniel, Patriarhul României, și Kiril. Ei sunt foarte buni prieteni și Daniel oarecum se angajează să-i faciliteze sau să rezolve problema ucraineană cu relațiile pe care le are. Respectiv, ceea ce nu s-a întâmplat, Biserica Ucraineană și-a câștigat autocefalia și bineînțeles că facilitarea acestor relații cu Ucraina din partea lui Daniel a implicat, dacă ne amintim bine, în mai sau în iunie, în cadrul Mitropoliei Basarabiei au fost hirotoniți doi episcopi. Respectiv, unul de sud și altul de nord. Respectiva mișcare nu putea fi aprobată fără binecuvântarea lui Kiril, adică a fost un fel de troc din partea Patriarhului Daniel, „tu îmi dai voie să numim doi episcopi în partea asta a Republicii Moldova din Mitropolia Basarabiei, respectiv eu îți voi ajuta la facilitarea relațiilor cu Ucraina”. Din câte s-a văzut, episcopii au fost numiți, însă problema cu Ucraina n-a fost rezolvată și, respectiv, eu bănuiesc că Kiril se simte puțin trădat.”

Europa Liberă: Cineva acredita ideea că pe agenda celor doi patriarhi – de la București și Moscova – s-ar afla și situația Bisericii din Republica Moldova. Credeți că subiectul acesta mai rămâne actual pentru cei doi înalți stătători ai bisericilor?

Victor Gotișan: „Cred că rămâne și va rămâne întotdeauna actual, pentru că există două mitropolii și, practic, este oarecum asemănătoare situației din Ucraina, dar elementul de bază cu care vine Patriarhul Kiril în Republica Moldova asta de fapt să dea un semnal că teritoriul Republicii Moldova a fost, este și va fi o parte a Bisericii Ortodoxe Ruse. Și punct.”

Europa Liberă: Credeți că fețele bisericești din Republica Moldova vor rămâne consolidate, după ce există acest precedent care s-a întâmplat în Ucraina?

Victor Gotișan: „Eu sunt sigur că există anumite, să le spunem așa, mișcări sau idei separatiste, separatiste în sensul bun al cuvântului.”

Europa Liberă: Nu. De exemplu, am înțeles că o autocefalie pentru Biserica Republicii Moldova nu ar fi cu putință, pentru că există două mitropolii și că mai cu seamă Constantinopolul recunoaște Patriarhia de la București și aici se pune punct.

Victor Gotișan: „Da, dar s-ar putea, pentru că aici este o situație foarte complicată și de fapt ea este asemănătoare cu situația din Ucraina. Ei tot aveau trei biserici pe teritoriul țării lor, respectiv la două dintre ele li s-a dat autocefalie și în Tomosul care a fost semnat de către Patriarhia Constantinopolului era semnat în fapt că aceste două biserici – a lui Filaret și a lui Macarie – ele trebuie să se înțeleagă într-un moment dat, pentru ca să constituie o singură biserică. Respectiv, ceilalți deja vor fi oarecum nevoiți sau forțați să adere la respectiva biserică.”

Europa Liberă: În Republica Moldova situația e un pic alta.

Victor Gotișan: „Și da, și nu.”

Europa Liberă: Poate pretinde Republica Moldova totuși să aibă și ea autocefalie?

Victor Gotișan: „De fapt, există două scenarii, cum spuneți și Dvs. Există scenariul autocefaliei, care este puțin probabil, și există scenariul în care ea poate să fie sau să adere, sau să iasă de sub jurisdicția Patriarhiei Ruse și să fie inclusă în jurisdicția Patriarhiei Române. Și aici avem pretextele istorice care ne spun asta, avem factorul lingvistic care este cu mult mai aproape și teritorial care este cu mult mai aproape și poți să-ți rezolvi problemele, de exemplu, mai ușor, când ești la o distanță de 500 km față de 1.500.”

Europa Liberă: Revenim la aspectul politic, dacă există el atunci când e vorba despre prezența Întâistătătorului Bisericii Ruse în Republica Moldova. Republica Moldova este un stat laic, Biserica e despărțită de stat, dar tot mai multe voci se arată îngrijorate că Biserica a lăsat ușile larg deschise pentru politică și politica s-a implicat în Biserică. De ce această stare de lucruri și de ce nimeni nu-i pune stavilă?

Victor Gotișan: „Bănuiesc că aici vine încă din vremuri, pentru că creștinismul ortodox asta întotdeauna a făcut, a fost un fel de tandem încă de la Constantin cel Mare, în sec. IV, de exemplu, Biserica a acceptat rolul acesta să fie sub papucul sau sub oblăduirea așa-numită a politicului. Și nu în sensul rău sub papucul politicului, pentru că, până la urmă, atât Biserica, cât

și tandemul acesta dintre Biserică și politică au de câștigat sau, cel puțin, cred ei, au de câștigat atât unul, cât și altul. Politicul întotdeauna a încercat să atragă Biserica în apropierea sa și, dacă vorbim concret de situația Republicii Moldova, asta este dintre elementele cele principale, dacă nu cel mai principal sau instituțiile, dacă vorbim, este instituția de cea mai mare încredere. Adică în momentul în care tu ai acces la Biserică sau la contingentul acesta pe care îl deține Biserica de 80% ai un factor foarte important pentru a manipula și pentru a-ți răspândi anumite idei politice. Biserica asta a acceptat și este păcat.”

Europa Liberă: Dar cum să se descurce enoriașul care merge la biserică pentru a asculta slujba, de exemplu, iar acolo două-trei fraze sau un mesaj vine și din partea politicului? Enoriașul rămâne influențat?

Victor Gotișan: „Sigur că rămâne influențat și, revenind iarăși, Biserica este la cel mai înalt nivel de încredere. Asta arată sondajele, de fapt, noi știm că alte cifre arată altfel, pentru că doar 10 sau 15% sunt oamenii care merg la biserică și, bineînțeles, acesta-i contingentul care chiar poate fi influențat, pentru că anume ei merg acolo. Dar revenind la întrebarea Dvs., ceea ce

trebuie să înțeleagă creștinul sau simplul credincios care merge la biserică, este să înțeleagă că, de fapt, Biserica este clar separată de stat și Biserica, în primul rând, trebuie să nu se implice în politică. Poate să aibă anumite dezbateri, de exemplu, cu preotul respectiv care-i spune că să voteze pentru cineva, pentru că Biserica de fapt este un loc public, în care poți să vii și să-ți manifești simpatia, antipatia, doar că nu politică.”

Europa Liberă: Și cât de mult vor putea fi influențați cetățenii Republicii Moldova de mesajul pe care îl va aduce Patriarhul Kiril în susținerea unui sau altui concurent, viitor potențial concurent electoral?

Victor Gotișan: „Aici este foarte dificil de vorbit, pentru că avem cazuri concrete în Republica Moldova în trecut, în care respectiva schemă nu a funcționat. Și aici mă refer la partidul lui Valeriu Pasat, dacă nu greșesc, care...”

Europa Liberă: ...l-a avut pe mitropolit chiar alături pe panoul publicitar.

Victor Gotișan: „Exact! Și asta nu a mers. Dacă vorbim de Partidul Socialiștilor, se pare că ideile prind și în cazul socialiștilor putem vorbi despre o mobilizare și de fapt ei au luat în serios această idee a Bisericii, pe care s-o atragă de partea lor și să manipuleze cu ea anumiți oameni. În ceea ce privește mesajul lui Kiril, eu cred că va avea impact, și anume din considerentul acesta, el de această dată va face turul acesta electoral, cum am spus, prin toată Republica Moldova, pentru că în trecut, în celelalte două vizite, de fapt, el se rezuma doar la Chișinău...”

Europa Liberă: Nu, a fost la Căpriana și la Curchi.

Victor Gotișan: „Da. Și este foarte interesant, de exemplu, că el, de fapt, merge în niște teritorii, să le spunem așa, care sunt foarte sensibile. Vorbim de Comrat, vorbim de Bălți în care există predominant vorbitorii de limbă rusă și vorbim de partea transnistreană, Tighina, adică deja este un indicator, să-i spunem așa, politic.”

Europa Liberă: Credeți că Patriarhul Kiril face cărărușă către Kremlin pentru anumiți politicieni din Moldova?

Victor Gotișan: „Păi sigur, pentru că întotdeauna s-a spus că, de fapt, Kiril este într-un fel de simfonie cu puterea de la Kremlin. Asta niciodată nu s-a ascuns și asta întotdeauna s-a întâmplat. De exemplu, avem și cazul cu Crimeea, când Biserica Rusă a luat partea Kremlinului total și, într-un fel, a binecuvântat așa-numitul război sau reanexarea Crimeii către Federația Rusă. Practic, o mână se spală pe alta. Și însuși Kremlinul cred că vede Biserica Ortodoxă Rusă ca un factor foarte important în fostele țări sovietice.”

Europa Liberă: Apropo, cum apreciați faptul că au venit reacții bolnăvicioase de la liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și de la ministrul de Externe, Lavrov? De ce sunt atât de vehemente aceste critici aduse Occidentului, după oferirea autocefaliei Bisericii Ucrainene?

Victor Gotișan: „Biserica este un element foarte important în toată relația aceasta sau în ținerea sub papucul Rusiei a fostelor teritorii, respectiv scoaterea…”

Europa Liberă: Dar ei spun că au oferit autonomie totală tuturor mitropoliilor?

Victor Gotișan: „Vorbim despre autonomie și vorbim despre autocefalie. În cazul dat sunt două lucruri diferite, pentru că și în Republica Moldova, de exemplu, Biserica are autonomie, dar nu are autocefalie. Autonomia e când poți să-ți diriguiești lucrurile de sine stătător, dar elementele esențiale nu pot fi modificate și, de exemplu, numirea mitropoliților sau episcopilor sau, de exemplu, un lucru foarte straniu, ceea ce mi s-a părut în cazul Republicii Moldova, de exemplu, mănăstirile de la noi nu au dreptul să-și numească stareții. Sunt niște elemente care dau clar de înțeles că, de fapt, Biserica Ortodoxă Rusă nu vrea să scape de sub control anumite teritorii. Și anume reacția aceasta bolnăvicioasă a oficialităților din Rusia, de fapt, la aceasta se și referă, pentru că ei își dau seama, au pierdut de sub control politic, să-i spunem așa, Ucraina, după care aveau un element foarte important care putea oarecum să-și rezolve niște probleme sau să țină cumva sub papuc puțin Ucraina și asta era Biserica Ortodoxă Rusă sau mitropolia din care făcea parte, acum au pierdut-o deja și asta și, respectiv, practic nu vor mai avea.

Apropo, cu pierderea Bisericii Ortodoxe din Ucraina au pierdut și pe partea aceasta de media, toate instituțiile media au fost interzise, care se retransmit în Ucraina de către Federația Rusă, adică a fost un fel de lovitură din trei părți și, bineînțeles, aceasta înseamnă foarte mult, pentru că eu cred că în urma semnării Tomosului respectiv vor apărea probleme…”

Europa Liberă: De ce natură să apară probleme?

Victor Gotișan: „Nu știu dacă violență sau război, dar bineînțeles că mitropolia este a doua care a obținut până la urmă autocefalie și care vor fi nevoite să conlucreze și să formeze o singură mitropolie, bineînțeles că vor încerca să atragă anumite biserici din mitropolia care se supune Patriarhiei Ruse către sine și, respectiv, vor apărea anumite tensiuni, asta nu este exclus și asta deja s-a declarat.”

Europa Liberă: Acum depinde totul de decizia care se va lua la Kiev?

Victor Gotișan: „Sigur, dar eu sunt sigur că cei doi mitropoliți se vor înțelege între ei, pentru că părerea mea e că înainte de a se da Tomosul respectiv, eu sunt sigur că ei au fost puși în fața faptului împlinit, „îl primiți doar dacă după asta vă înțelegeți și formați doar o singură mitropolie”.”