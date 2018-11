Vedeta ne spune că şi-a cumpărat casă…

Din tăvălugul de ştiri care ne striveşte zilnic am desprins una de o bizarerie aparte. Era o ştire despre o vedetă recentă, despre o interpretă cunoscută, cu voce catifelată.

Titlul ne spunea că vedeta şi-a cumpărat o casă. Citind articolul însă am aflat că acea casă e un apartament. De ce ar trebui noi să ştim că vedeta recentă şi-a cumpărat casă? Vedeta nu e politician sau cinovnic. Nu are de-a face cu banii contribuabililor. De ce eu, un scriitor şi ziarist, trebuie să ştiu ce casă are vedeta?

Mai departe. Vedeta a ţinut să precizeze că şi-a cumpărat casa cu banii ei. De ce e nevoie de această precizare? Nu cumva pentru că aici există părerea că mulţi îşi cumpără case cu bani furaţi? Într-un mediu în care sărăcia şi corupţia mai fac ravagii, omul cu casă nu e văzut bine, e considerat un soi de hoţ. De aceea, vedeta face precizarea sus-pomenită.

Apoi vedeta le-a dat un sfat tuturor cititorilor, acela ca să-şi cumpere şi ei casele lor, să nu mai ezite. Sfatul acesta mi s-a părut de-a dreptul ciudat. În primul rînd, cine are bani, îşi cumpără casă şi fără sfaturile altora. În al doilea rînd, vedeta ar trebui să-şi dea seama că mai există şi oameni săraci în RM, care chiar nu pot să-şi cumpere case şi era mai bine dacă vedeta tăcea.

În final, aş zice iată ce. E frumos că interpreta şi-a luat casă, fireşte. Dar impozite din banii încasaţi la nunţi şi cumetrii această vedetă plăteşte? Dacă nu, atunci situaţia nu mi se pare OK…