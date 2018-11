Vasile Tărâță: „Fiecare să-și facă treaba la locul lui de muncă, să și-o facă bine”

În Republica Moldova se pune în practică un proiect sprijinit de Italia și Uniunea Europeană pentru ușurarea procesului de integrare a moldoenilor care ajung în peninsulă pentru reunificarea familiei. Responsabilul pentru proiectul Form@ în Moldova, Vasile Tărâță spune că proiectul va dura doi ani.

​Europă Liberă: Ați obținut acest proiect, convingându-i pe donatori că e nevoie de a veni în ajutorul celor care au ales să-și câștige bucata de pâine în străinătate și ați anunțat că participanții pot beneficia de asistență direct în țara de origine, adică aici, în Republica Moldova, referitor la pregătirea documentelor și a procedurii necesare pentru intrarea legală în Italia, pot chiar obține abilități lingvistice. Și toate acestea facilitează respectarea angajamentelor pe care și le asumă prin semnarea Acordului de integrare la intrarea în Italia. Să ne oferiți mai multe detalii chiar Dvs.

Vasile Tărâță: „Avem un proiect care este destinat anume cetățenilor care doresc să se reintegreze cu familiile lor, doar că nu toți cei care pleacă, pleacă anume să se stabilească pentru un trai permanent acolo, pentru că sunt foarte mulți copii care își invită părinții acolo, deoarece au probleme de sănătate și nu pot să și le rezolve în Republica Moldova. Și procesul de reîntregire a familiei le permite ca să poată să-și invite părinții și să poată să le ofere ceva mai bun decât există la momentul de față la noi în țară sau sunt alte cazuri în care părinții reușesc, în sfârșit, ca să poată să-și reintegreze familia, cu soțul, cu copiii care n-au locuit împreună ani buni. Și lucrul acesta, de exemplu, iarăși este unul pozitiv, pentru că putem să le permitem nu doar să se reintegreze, dar îi ajutăm ca în integrarea lor ulterioară să poată să aibă parte de un proces treptat și cât mai pozitiv pentru a-i ajuta ca venirea lor în Italia deja să fie una pregătită.”

Europă Liberă: Și prin acest proiect pe care îl aveți câtă lume ați reușit să ajutați?

​Vasile Tărâță: „În privința proiectului Form@, până la momentul actual avem în jur de 10 persoane care au reușit deja să solicite viza și care au plecat, altele sunt în procesul de pregătire pe moment.”

Europă Liberă: Pe câți ați vrea să-i ajutați?

Vasile Tărâță: „Bine, noi ne-am propus să avem o cifră de până la 100 de persoane pe care urmează să le ajutăm.”

Europă Liberă: Și doar în Italia?

Vasile Tărâță: „Da, da, în cazul de față este un proiect, proiectul Form@, care prevede doar reîntregirea familiei cu cetățenii, deci cu familiile stabilite în Italia. E vorba doar de Republica Italiană, nu de alte state. Gama de servicii pe care o prestăm este de la și până la, deci de la informarea persoanelor care este procesul, care este documentația pe care trebuie s-o depună, ce trebuie să facă rudele din Republica Moldova, setul de acte pe care trebuie să-l pregătească, însoțirea din

Serviciile noastre sunt gratuite, îi ajutăm cu toată gama de servicii care este necesară persoanei de la solicitarea actelor până la primirea vizei.

punctul de vedere al pregătirii limbii. Avem un caz foarte simplu și foarte banal: copiilor din Italia le e frică de multe ori – și asta am observat-o din cazuri personale – le e teamă ca părinții lor să meargă să se adreseze cu vreo întrebare, ca să nu li se ceară bani, să nu plătească bani, fiindcă știu că doar prin astfel de momente este posibil să poți să obții ceva, când de fapt nu este așa, nici pe departe. Deci, serviciile noastre sunt gratuite, îi ajutăm cu toată gama de servicii care este necesară persoanei de la solicitarea actelor până la primirea vizei. Deci, persoanele care în sfârșit prin pregătirea noastră, bineînțeles, la început au temerile lor care e firesc să existe, dar ne bucură faptul când la sfârșit persoana vede munca pe care am depus-o împreună și de fapt lucrul acesta este unul care e apreciat.”

Europă Liberă: Care e magnetul care îi menține pe cei care au plecat peste hotare acolo, în străinătate?

Vasile Tărâță: „Magnetul principal este partea economică, bineînțeles, și protecția socială, garanția unui stat care oferă condiții nu doar pentru ziua de azi, dar și pentru ziua de mâine. Asta în mare parte ne-o spun majoritatea beneficiarilor.”

Europă Liberă: Și câți ani i-ar trebui Republicii Moldova ca să creeze aceste condiții?

Vasile Tărâță: „Bună întrebare! În primul rând, cred că ceea ce ne lipsește e însăși dorința de a face bine pentru țară, pentru oameni, pentru ceea ce face fiecare. Deci, fiecare să-și facă treaba la locul lui de muncă, să și-o facă bine. Asta ar fi suficient ca să putem să pornim de la ceva, dar asta lipsește.”

Europă Liberă: Cineva spunea că decât să pleci în străinătate și să-ți cauți norocul acolo, mai bine luptă acasă și fă condiții propice ca să poți aici să câștigi.

Vasile Tărâță: „Foarte corect. Ar fi foarte bine, foarte frumos sună lucrul acesta, dar vedem persoane care vin și care, de exemplu, solicită informații. Încerci cel care-ți intră pe ușă să nu iasă fără a primi un răspuns și vezi că persoana, de exemplu, are o problemă că nu știe în care parte s-o ia. Și spune că de fapt e prima dată când am venit la o ușă la care am găsit un răspuns și practic n-a fost necesar să fiu impusă

Exodul are în mare parte avantaje bune, pozitive, vedem că marea majoritate a populației care se adresează la oficiul nostru sunt persoane care deja au trecut prin foarte multe și văd viața un pic altfel.

să plătesc sau să fiu impusă să mituiesc sau altceva. Din păcate, serviciile noastre din țară, autoritățile la care noi de fapt ne adresăm nu întotdeauna au un răspuns pe măsura așteptărilor noastre. Și asta este marea problemă care îi face pe majoritatea să plece din țară. Exodul are în mare parte avantaje bune, pozitive, vedem că marea majoritate a populației care se adresează la oficiul nostru sunt persoane care deja au trecut prin foarte multe și văd viața un pic altfel. Deci, eu văd partea pozitivă; partea negativă este acea psihologică în care lumea a pierdut și ne arată viața grea care continuă să aibă loc în Republica Moldova. Cât e de bine sau mai puțin bine poți să cântărești cu ceea ce avem noi astăzi în Republica Moldova, putem să vedem viața socială, gradul în care am reușit să ne dezvoltăm.”

Europă Liberă: Și ce se vede în Republica Moldova?

Vasile Tărâță: „Nu vreau să recurg...”

Europă Liberă: Un stat depopulat...

Vasile Tărâță: „Da, în mare parte...”

Europă Liberă: Un stat care rămâne a fi pe linia de plutire, pentru că e salvat de remitențe... Ce se mai vede?

​Vasile Tărâță: „Lucrurile acestea se văd la suprafață. Vedem și partea cealaltă, fiindcă sunt multe persoane care aleg să se întoarcă în Republica Moldova. Vorbesc despre persoanele care sunt la o vârstă mai înaintată, care s-au întors. În mare parte vorbind despre pensie, ele spun că am lucrat în Italia cinci ani de zile și am o pensie care de fapt îmi permite să supraviețuiesc în Republica Moldova, fiindcă cu 20 și ceva, 30 și ceva de ani de muncă în Republica Moldova de fapt n-am înțeles nimic. Deci, asta este realitatea pe care noi o auzim zi de zi. În comparație cu alți cetățeni ai Republicii Moldova, ele spun că măcar au un minimum de existență care le permite să își ducă viața înainte, doar știm că în situația lor nu sunt nici pe departe cei care au rămas pe loc.”

Europă Liberă: Dar aceste povești pozitive îi fac pe alții să-și adune mai repede lucrurile pentru valiză și să plece?

Vasile Tărâță: „Exact! Sunt și alte persoane pe care, de fapt, copiii sau părinții îi invită pe ceilalți membri ai familiei și-i iau cu ei acolo unde deja s-au stabilit.”