Valeriu Cosarciuc: „Lor nu le place ca Moldova să devină o țară liberă”

Președintele Igor Dodon susține că omologul său rus Vladimir Putin i-a promis să elimine, în mod excepțional, taxele vamale pentru mai multe mărfuri agricole moldovene pe o perioadă de șase luni, de la 1 ianuarie 2019. „La expirarea acestor șase luni, în R. Moldova va fi un alt Executiv și se vor lua alte decizii”, a explicat șeful statului, revenind de la Moscova. Igor Dodon speră că scutirea temporară de taxe va duce la relansarea exporturilor pe piața rusă. Valeriu Cosarciuc, fost ministru al Agriculturii spune, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, că Rusia sfidează normele comerțului internațional.

Europa Liberă: Am reținut declarația pe care o făcea președintele Igor Dodon la revenirea sa de la Moscova, unde pentru a șaptea oară s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin și a promis pentru producătorii agricoli că, începând cu ianuarie 2019, vor fi anulate taxele vamale la import, la fructe, legume, conserve, produse de vinificație. Cum ați înțeles Dvs. acest mesaj – vor avea mărfurile moldovenești undă verde pentru piața rusească?

Valeriu Cosarciuc: „Pe mine mă miră în general că un președinte spune că de la 1 ianuarie 2019 noi nu vom avea taxe pentru export în Rusia. Noi acum nu trebuie să avem, noi suntem membri ai Comunității Statelor Independente, este semnat acord în cadrul acestei comunități, acord cu Rusia și acest acord prevede comerț liber, adică comerț liber între țările Republica Moldova și Rusia. Și acum el vrea să ne fericească în ajunul alegerilor, drujbanul (arg., prieten) acesta de președinte al nostru cu celălalt drujban din Rusia și spune că au crescut exporturile Moldovei către Rusia în acest an cu 14%. Da, poate unii drujbani au mărit aceste exporturi, cei care sunt prietenii clientului de la noi din Republica Moldova și clientului de acolo din Rusia, dar în general la noi exporturile către Rusia s-au micșorat în acest an cu 4%. De aceea este foarte clar care este politica de dominare și de acaparare a teritoriilor a celor din Moscova. De aceea nu am nicio, să spunem așa, o chestie pozitivă în ceea ce privește declarațiile unui așa-numit președinte al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dvs. ați fost în fruntea Ministerului Agriculturii. Puteți să ne precizați foarte clar dacă astăzi mai există sau nu embargouri impuse de Federația Rusă, pentru că unii spun că da, alții spun că ba. Și, de fapt, ce înseamnă un embargou impus și neretras?

Valeriu Cosarciuc: „Nu, chestia e în aceea că acum nu există embargouri oficiale, există taxe, taxe vamale la import, care, dacă ar fi niște relații normale între două țări civilizate, ele nu ar trebui să fie, fiindcă vă spun că noi avem Acord de comerț liber între Rusia și Moldova. Noi astăzi nu ar trebui să avem nici un fel de obstacole pentru a face exporturi, întrucât ambele țări sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, folosind toate regulile de joc în cadrul acestei organizații. Pur și simplu, Rusia nu are nici un fel de respect pentru acest fel de acord, contract ș.a.m.d. De aceea, eu nu cred în nici un fel de schimbare a situației între Republica Moldova și Federația Rusă. De aceea, nu credeți în ceea ce declară, de pildă, astăzi acesta așa îngâmfat, fiindcă nu este altceva decât un balon de acesta preelectoral și, mă rog, votați-ne și o să vă facem fericiți. De aceea nu cred și vreau să mă adresez la toți cei care astăzi simt astfel de cădere morală, psihologică în țara asta: nu credeți acestor povești și acestor minciuni, fiindcă nu este altceva decât un truc electoral, ca oamenii să se ducă să-i voteze pe clienții aceștia care mai departe vor face ceea ce vor dori. Așa-numitul președinte este de-acum de doi ani președinte. De șapte-opt ori pe an se duce la Moscova. Ce caută el acolo? De ce până acum n-a fost întrebat: de ce de la 1 ianuarie 2019? De ce nu cu doi ani în urmă, atunci când el a devenit președinte? Ce nu este clar? Pentru toată lumea este clar.”

Europa Liberă: Dl Cosarciuc, dar în această perioadă cât au existat aceste interdicții pentru mărfurile moldovenești impuse de Federația Rusă reprezentanții „Rosselhoznadzor”-ului, „Rospotrebnadzor”-ului au efectuat mai multe vizite în Republica Moldova, au inspectat întreprinderile, au dat acces pe piața Federației Rusă doar unei părți, a unor agenți economici. Igor Dodon zicea că ar fi sute de agenți economici, care au dreptul să exporte în Federația Rusă. Pe de altă parte, am auzit vorbe care duc la ideea că e un cerc îngust de agenți economici, care au anumite simpatii politice și pe lângă dânșii ar profita și alții care le dau marfa să o ducă în Rusia.

Valeriu Cosarciuc: „Da, așa este, fiindcă practic sunt aleși pe sprânceană, adică acei care sunt și-i suflă în borș celui care astăzi este așa-numitul președinte al Republicii Moldova și celuilalt care este pe partea ceea în Rusia, aceia și au acces, iar ceilalți, cum s-ar spune, se anină, se încleie de dânșii și merg împreună pe piața respectivă. Dar eu vă spun încă o dată: nu trebuie să discutăm noi la această temă, noi trebuie să discutăm în baza acordurilor internaționale la care suntem parte. Și dacă o țară care dorește și așa spune că se respectă și cel îngâmfat din Kremlin tot ne spune că „uite, mă rog, numai datorită aportului meu personal anul acesta au crescut exporturile pentru drujbanii celui care este președinte în Moldova”, fiindcă așa trebuie să fie tradus ceea ce s-a spus acolo în Kremlin. De aceea nu este nici un fel de schimbare pozitivă în relațiile noastre, tot sunt acele relații bazate pe servilism și pe cei care se închină și umblă în patru labe în fața ursului din Federația Rusă.”

Europa Liberă: Moscova a introdus aceste restricții asupra produselor vinicole moldovenești cu mulți ani în urmă, ceva mai târziu autoritățile ruse au introdus aceste taxe vamale pentru zeci de feluri de produse din Republica Moldova, în mare parte fructe, legume și alte mărfuri nealimentare și argumentul pe care îl invoca partea rusă e că Moldova ar fi semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. A fost acesta un motiv ca să se întrerupă cooperarea moldo-rusă?

Valeriu Cosarciuc: „Da, dna Valentina, este și acesta un motiv din cauza căruia Federația Rusă a sistat exporturile, a introdus diferite embargouri, bariere ș.a.m.d., fiindcă lor nu le place ca Moldova să devină o țară liberă și care să se respecte pe ea însăși. Atunci când noi am semnat Acordul de Liber Schimb și Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, noi ne-am dorit să fim liberi, să ne hotărâm noi soarta, fără ca să așteptăm, de pildă, că cel din Kremlin ne va spune că să facem în continuare. De aceea, ei fiind deranjați de acest acord, fiind deranjați de faptul că Moldova le scapă din mâini, ei au introdus aceste bariere, embargouri ș.a.m.d., ca să ne pună în genunchi. Dar, slavă Domnului, noi am putut să ne organizăm, am obținut mai multe ajutoare din partea țărilor Uniunii Europene pentru ca să ne aducem în concordanță cu cerințele și standardele Uniunii Europene produsele noastre, sistemele noastre de producere, tehnologiile ș.a.m.d., ca să putem face acest export. Și dacă acum noi exportăm în Uniunea Europeană peste 67% din toate exporturile, asta înseamnă mult și dacă din toate exporturile în direcția Comunității Statelor Independente sunt 14%, asta tot vorbește despre multe în ceea ce privește calea noastre pe care trebuie s-o alegem și care trebuie să fie a noastră, una liberă și fără ca să ne împiedice cineva ca s-o realizăm.”

Europa Liberă: Cum explicați că totuși încă mulți mici producători deplâng situația și spun că e greu să cucerească o piață de desfacere? Iată s-a vorbit despre problema strugurilor, prunelor, merelor. De ce atât de greu își găsește o piață de desfacere țăranul care produce în cantități mai mici?

Valeriu Cosarciuc: „Fiindcă, dna Valentina, eu vă spun cu toată responsabilitatea și durerea, fiindcă noi nu am susținut pe acești care au aceste produse ca ei să-și poată prelucra produsele, să le propună pieței ș.a.m.d., fiindcă dacă nu ai realizare de struguri, trebuie să procesezi strugurii în vin sau în sucuri; dacă n-ai realizare de prune, înseamnă că trebuie să faci iarăși produse din prune; de asemenea din lapte, din carne ș.a.m.d. aici, în Moldova. Noi importăm de peste un miliard de dolari anual produse alimentare. De ce? Pentru că nu avem oferta noastră internă aici. Dar de ce nu avem ofertă internă? Pentru că noi nu-i susținem pe acei care ar dori să facă aceste mici întreprinderi de procesare a acestor produse. În satele noastre, fiindcă ele sunt devastate de acum de acest slugoi al rușilor, care în loc să-și bată capul de ce țăranul nostru pleacă peste hotare, de ce el nu se întoarce înapoi, de ce familia lui pleacă peste hotare, de ce satele noastre rămân goale, de ce se închid școlile ș.a.m.d., el merge acolo și se închină de fiecare dată. De șapte ori, spuneți că a fost deja; înseamnă că el practic în fiecare lună pleacă încolo, ca cineva să-și șteargă picioarele de țara asta a noastră mică.”

Europa Liberă: Dar autoritățile știu despre aceste probleme, dle Cosarciuc.

Valeriu Cosarciuc: „Da, autoritățile știu, dar eu acum am vorbit mai mult despre această influență, dar eu spun că și aici în interior, aici în interior nu se înțelege lucrul acesta, fiindcă nu se înțelege că trebuie susținut acel care are, de pildă, astăzi o capacitate mică de producere de materie primă, dar ar trebui această capacitate s-o folosească ca să-și prelucreze materia primă aici, să obțină valoare adăugată, să obțină mai mulți bani și mai puțin să se închine la unul sau la altul. Dar de ce nu se dorește lucrul acesta? Fiindcă masa care votează în Republica Moldova sunt satele noastre și pe dânsele, știți, le manipulează de fiecare dată la alegeri că, uite, mă rog, noi o să facem asta sau asta. Acum au inventat lucrul acesta cu „drumurile acestea bune pentru Moldova”, dar nimeni nu se uită în ce condiții se fac aceste drumuri și care va fi, de pildă, fiabilitatea lor și cât ele vor rezista la condițiile noastre.”

Europa Liberă: Are viitor agricultura Moldovei?

Valeriu Cosarciuc: „Agricultura Moldovei are viitor, dar trebuie să avem și noi cap ca să ne alegem o conducere care să-și bată capul de economia țării asteia a noastră, nu de furturi de miliarde ș.a.m.d., dar ca noi să putem aici să ne prelucrăm produsele; să nu exportăm cereale, grâu, porumb, floarea-soarelui, ci să exportăm produsele procesate, care să ne aducă bani aici, în Republica Moldova, pentru că țăranul nostru rămâne cu o treime din tot ce merge spre bilanțul valoric, o treime (!), restul, două treimi, se duce în altă parte, spre acei care fac exporturi sau acei care de-acum distribuie produsul prin rețeaua comercială. Politica noastră în domeniul agriculturii trebuie schimbată radical. Dacă noi vrem în continuare să avem aici produsele noastre locale și să nu importăm ceea ce putem să producem în Moldova, înseamnă că noi trebuie să direcționăm banii către producătorii mici, spre cei care să poată procesa la sate, să rămână la sate acolo, să poată să-și schimbe condițiile de viață și de muncă, ca să-și poată câștiga acolo banul și să nu umble în lumea largă și să-și piardă familiile ș.a.m.d. Noi ne distrugem ca parte a națiunii române aici, în Republica Moldova, având această politică defectă în agricultură.”

Europa Liberă: Dar intermediarii continuă să jecmănească țăranul?

Valeriu Cosarciuc: „Da! Dar ce Dvs. nu vedeți ce se întâmplă la noi, în Republica Moldova? De ce anul acesta mărul care se duce la suc este de numai 70-80 de bănuți? De ce? Fiindcă cei care astăzi procesează s-au înțeles și au spus că „de ce să dăm noi un ban mai mult ca să facem pe aceștia independenți. Noi mai bine facem îi facem pe dânșii săraci și ei în continuare vor face ceea ce noi le vom spune”. De ce, de pildă, grâul sau porumbul au ajuns la acest preț mizer? De ce? Fiindcă este unul care, de pildă, deține un port, altul deține vagoanele pe care le folosește numai firma lui și nu le dă mai departe, alții, de pildă, n-au mijloace financiare ca să plătească țăranii la timp și cineva le concentrează prin băncile acestea care slujesc iarăși interesele unei mafii din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar guvernarea a promis demonopolizare?

Valeriu Cosarciuc: „Ce fel de demonopolizare, atunci când totul este monopolizat și numai anumite firme au acces la banii de la bănci și la terminalul de la Giurgiulești sau la vagoanele care transportă aceste produse agricole din Republica Moldova la export?”