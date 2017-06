Iurie Leancă: „Trebuie să facem ceea ce știm că într-adevăr contează și pentru cetățeni, și pentru țară”

Guvernarea de la Chișinău are mult de muncit acasă, dar fără susținerea UE va fi mult mai greu să reușeasca și altă soluție decât să se îndrepte Moldova spre UE - nu există”, a declarat Iurie Leancă, proaspătul vicepreședinte al Parlamentului, după ce a făcut prima sa vizită în străinătate de la instalarea sa în această funcție.

Iurie Leancă: „Ceea ce vreau să menționez de la bun început e că nu am fost de ceva timp la Bruxelles și această revenire a fost foarte importantă. Am vrut să văd care este temperatura, am vrut să văd în ce măsură cei pe care i-am cunoscut cândva, politicieni importanți din Parlamentul European, funcționari din Comisia Europeană dacă a mai p[strat din interesul pentru Republica Moldova, cum putem să reanimăm interesul în cazul în care s-a diminuat ceva. Pentru țara noastră, de ce e foarte important acest lucru? Fiindcă Parlamentul European, dacă vorbim despre această instituție, e o entitate din cadrul Uniunii Europene cu rol tot mai mare și mai mare. Faptul că decizia pe asistența macrofinanciară nu se ia doar în baza unor discuții din Comisia Europeană tocmai vorbește despre faptul că Parlamentului îi revine un rol tot mai important și mai important. Anterior, Comisia avea capacitatea de a decide de una singură. Întâlnindu-mă cu oameni care sunt decisivi în luarea unor decizii nu doar pe zona noastră, ci în general în cadrul Parlamentului European, trebuie să constat că la o parte din ei interesul a diminuat din 2015 încoace, motivul fiind criza prin care a trecut Republica Moldova în 2015-2016, care s-a soldat chiar și cu înghețarea relațiilor cu Uniunea Europeană, sau cel puțin nu prea a existat niciun dialog, nicio asistență. Dar, oricum, sunt oameni pe care putem să-i recâștigăm de partea noastră, să-i facem să se intereseze, să ne sprijine – cu condiții, bineînțeles, dar doar așa, numai printr-o astfel de atitudine activă vom putea să avansăm pe calea integrării europene și asta înseamnă modernizarea statului.”

Europa Liberă: Moldova o să câștige acești prieteni dacă continuă parcursul european și dacă statul demonstrează că e unul bazat pe drept și îmbrățișează valorile democratice.

Iurie Leancă: „Așa este, să știți că un deputat european mi-a zis că „noi vrem să fim parte componentă a succesului Moldovei și nu invers, a insuccesului.”. Reforma sistemului electoral – un subiect care a figurat cam în toate întâlnirile mele, este adevărat, și cu comisarul Hann, la fel. Sigur că atitudinea Comisiei și a Parlamentului European acum e următoarea: să vedem care sunt recomandările, avizul final al Comisiei de la Veneția și cum Chișinăul va trata aceste recomandări. Le-am explicat, de altfel, de ce eususțin schimbarea în favoarea votului mixt. Am văzut o anumită receptivitate. Poate nu toți, dar o bună parte din deputați au înțeles analiza și motivația pe care le-am prezentat.

Deci, acum urmează foarte simplu: să meargă experții noștri, înainte ca Comisia să ia decizia finală, să prezinte argumentele noastre pe raportul interimar, Slavă Domnului, sunt suficiente argumente de a îmbunătăți anumite recomandări.”

Europa Liberă: Agenția Reuters a intrat în posesia unui draft, al unui proiect de aviz al Comisiei de la Veneția în care se zice că intențiile de a modifica legislația electorală ar fi inoportune pe moment.

Iurie Leancă: „Deci, după cum vă spuneam, raportul pelenar – tocmai că cuvântul pelenar este cheie – tocmai pe acest motiv a și fost trimis la Chișinău, pentru a vedea o reacție a autorităților de la Chișinău. Eu zic să nu ne grăbim, o să vedem care va fi varianta finală. Fiindcă, dacă e adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, mai știu și altceva, că de regulă Comisia de la Veneția, și asta mi-au spus-o și mai mulți parlamentari europeni, nu se pronunță pe oportunitate, ci se pun pe legalitate, pe elemente tehnice și așa mai departe. Deci, hai să vedem. Și în momentul în care vom avea acest aviz final, iată atunci în primul rând va trebui să examinăm foarte atent, să dăm dovadă de deschidere, să dăm dovadă de voință politică. Și să facem așa încât, dacă nu sută la sută, că până la urmă sunt recomandări, dar cel puțin o bună parte sau cele mai multe din recomandările formulate de Comisia de la Veneția să se regăsească în varianta finală a noii legi electorale.”

Europa Liberă: Europa Liberă i-a luat un interviu lui domnului Siegfried Mureșan, europarlamentar român, și el a zis că atât Comisia de la Veneția, dar mai ales structurile europene nu se joacă cu jumătăți de măsură: ori vor fi respectate întru totul recomandările, ori în caz contrar ar putea Moldova să rămână fără asistența financiară de 100 milioane de euro.

Iurie Leancă: „Nu pot să mă pronunț dacă au existat situații când sută la sută din orice recomandare a Comisiei de la Veneția a fost neapărat transpusă în legea unui sau altui stat. Și, apropo, am întrebat mai mulți interlocutori la Bruxelles cum s-ar măsura, care ar fi criteriul...”

Europa Liberă: Dar, în general, se operează cu jumătăți de măsură, cu 50 la sută, cu 90 la sută?

Iurie Leancă: „Încă o dată, Comisia de la Veneția vine cu abordări și recomandări care rezultă din situații clasice. Noi, din păcate, încă nu am ajuns într-o democrație funcțională, acum nu vreau să caut justificări. Dar, uitați-vă, actorii noștri politici, unii care spuneau acum jumătate de an că vor sistem mixt, astăzi spun că sistemul proporțional e cel mai bun, alții spuneau asta cu jumătate de an în urmă. Noi singuri suntem mereu într-o perioadă de transformare.”

Europa Liberă: Domnule Leancă, dar l-am auzit pe șeful statului, domnul Igor Dodon, care anterior a promis că Republica Moldova va ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția și dacă nu se ține cont, socialiștii nu votează acest proiect de lege, în a doua lectură. Acum și-a schimbat macazul și Igor Dodon zice că nu-l mai interesează care va fi verdictul Comisiei de la Veneția pentru că, așa sau altfel, socialiștii votează în Parlament sistemul mixt.

Iurie Leancă: „Deci, tocmai vorbeam despre lipsă de coerență și consecutivitate în abordarea politicienilor din Republica Moldova. Iată ce ați vorbit acum despre Dodon este o mostră crasă a acestor schimbări radicale. Și atunci cetățenii bănuiesc, inclusiv cei din afară nu mai pot înțelege exact care e poziția unui sau altui partid, unui sau altui politician. E foarte bine să cântărim fiecare declarație pe care o facem, în mod special pentru oameni care au acum un statut de președinte al țării și așa mai departe.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră, care reprezentați majoritatea parlamentară în legislativul Republicii Moldova, o să votați împreună cu socialiștii acest proiect de lege în varianta finală.

Iurie Leancă: „Eu nu voi vota împreună sau împotriva socialiștilor. Eu voi vota așa cum îmi spune mie conștiința. Și în momentul în care vom avea aceste recomandări finale din partea Comisiei de la Veneția, în primul rând, vom avea discuții și în partid. Și credem cu tărie în rolul Moldovei e doar în Uniunea Europeană și atunci trebuie să ținem cont de mai multe elemente. Și după aia sigur că vom încerca, dacă vor exista anumite tensiuni în coaliția majoritară, puncte divergente de opinie, să insistăm cu argumente pe punctul nostru, astfel încât să avem o poziție închegată a coaliției majoritare, după aia să vedem ce fac socialiștii.”

Europa Liberă: Dar interlocutorii dumneavoastră europeni ce v-au zis? Ar putea să fie știrbită imaginea Republicii Moldova în caz că nu se respectă recomandările Comisiei de la Veneția?

Iurie Leancă: „Nu am ajuns așa de departe. Fiecare evaluare se face la timpul potrivit. Acum, cel mai important a fost pentru mine să revăd aceste cunoștințe vechi ale mele, unii prieteni buni, să încerc să-i conving că merităm și în continuare interesul lor, sprijinul lor, care înseamnă sprijin politic, sprijin financiar, care înseamnă continuarea unei perspective europene. Și, doi, să le explic unde suntem, să-i ascult pe ei. Mai multe din îngrijorările lor le-am transmis sau neapărat voi transmite colegilor din grupul parlamentar și din coaliția majoritară, voi insista neapărat să ținem cont de ele.”

Europa Liberă: Dar care sunt acele îngrijorări?

Iurie Leancă: „Păi, una, e să ținem cont de recomandările Comisiei de la Veneția. După ce vor fi aceste recomandări, iarăși, să fie suficiente dezbateri pe plan intern, să se țină cont de opinia societății civile, cetățeanul să fie informat foarte bine despre ce înseamnă exact sistemul mixt. Pentru că, până acum un partid a vorbit foarte mult despre uninominal, deci acum trebuie să schimbăm puțin optica și să explicăm exact ce înseamnă sistemul mixt. Fiindcă doar un cetățean informat, matur se poate pronunța conștient pe o problemă sau alta.

Deci, iată, de genul ăsta au fost anumite îngrijorări sau anumite recomandări. Următoarea fază – vom vedea care sunt obiectivele noastre și ce trebuie să comunicăm.”

Europa Liberă: Dar, de fapt, care sunt avantajele acestui sistem mixt?

Iurie Leancă: „Avantajul principal e că există relații mult mai directe dintre ales și oamenii care îl deleagă pe el în Parlament. Asta, după mine, trebuie să fie elementul cel mai important. Fiindcă, iată, au vrut oamenii să aleagă președinte prin vot direct, acum vor să-și aleagă și deputatul, să știe cine de ce răspunde, să știe la cine să meargă, cui să-i ceară. Și nu e vorba a să transformăm deputații doar în lobby-ști, deși și asta e o funcție firească, de lobby-st pentru regiunea de unde vine, pentru comunitățile pe care le reprezintă. Dar și problemele sunt mult mai umane decât asta...”

Europa Liberă: Dar această percepție din societate, că vor câștiga cei care au bani cel mai mult și că doar banul astăzi decide totul în Moldova și teama de corupție, corupere politică?

Iurie Leancă: „Valentina, dacă sistemul proporțional ar fi imun și ar fi ferit de rolul banului, atunci sigur că m-aș fi pus serios pe gânduri. Dar nu m-ai sunt novice în politică, din 2009 încoace am văzut mai multe campanii parlamentare, locale, prezidențiale. Și dacă cineva va insista că niciodată banul nu a avut un rol foarte important, inclusiv în sistemul proporțional, va minți cu nerușinare. Banul, din păcate, chiar și în cele mai sofisticate democrații, americană, europeană, joacă un rol foarte și foarte important. Important este însă să existe transparență pe finanțare și așa mai departe. Și, din câte știu eu, Comisia insistă să ținem cont la modificarea legii pe asigurarea transparenței finanțării partidelor politice. Ceea ce vreau să vă zic este că poți găsi argumente și contra-argumente pentru orice situație. Analiza mea spune că pe moment e absolut necesară această modificare. Poate peste patru, șase, opt ani va fi cazul să revenim la sistemul proporțional, cu liste deschise. Dar asta se practică deja în democrațiile cele mai avansate, cu oameni mai bogați, cu oameni mai maturi și care știu să judece mai la rece și care sunt mai interesați de ce se întâmplă în jurul lui. De aia noi trebuie să construim clasa medie, pentru că anume clasa medie este purtătorul democrației.”

Europa Liberă: Dar știu că o altă sugestie era că, chiar și dacă conveniți cu majoritatea de voturi să modificați sistemul electoral existent, să lăsați ca acestea să intre în vigoare pentru următoarea legislatură, pentru că a nu se schimba regulile de joc în timpul jocului.

Iurie Leancă: „Regula de aur a Comisiei de la Veneția e să nu fie făcute astfel de modificări cu un an înainte de alegeri. Deci, în cazul de față, se respectă acest standard minim. Desigur, există anumite țări unde se aplică formula despre care vorbiți, dar, încă o dată, noi nu am ajuns încă în faza respectivă. Noi mereu suntem bântuiți de la alegeri la alegeri că schimbăm vectorul. Ia imaginați-vă că vin socialiștii și, ce-a zis Dodon: „Nu mă interesează Comisia de la Veneția” și după aia o mai schimbă încă o dată. Acum trebuie să facem, ăsta e punctul meu de vedere.”

Europa Liberă: Domnul Leancă, dar după votul în prima lectură, când socialiștii au votat împreună cu majoritatea parlamentară, acum percepția în societate, foarte multă lume gândește că există o înțelegere între liderul democraților, domnul Plahotniuc, și șeful statului, Igor Dodon, care are o influență mare asupra socialiștilor, fracțiunii socialiștilor, și această înțelegere deranjează cetățenii.

Iurie Leancă: „Eu nu am cum să știu, nu știu să-i văd sau nu să-i văd, ei au înțelegeri, n-au înțelegeri pe acest subiect. Eu am pornit de la ideea că a existat o coincidență de interese. Și astfel poate fi explicat acest vot, și al PD-ului, și al nostru, dar și al socialiștilor. Fiindcă pe de altă parte nimeni nu ascunde că, atunci când vii cu anumite inițiative de modificare, ajustare urmărești ca prin astfel de modificări să-ți consolezi cumva pozițiile tale pentru următorul scrutin. Sigur că ceea ce este foarte important este să nu ne limităm doar la schimbări de legislație. Mai avem doar un an și jumătate până la alegerile următoare. Aduceți-vă aminte că și eu am devenit prim-ministru cu an și jumătate înainte de alegeri.Sigur că a fost cu totul altă situație. Pregătisem deja terenul pentru regimul fără de vize, pentru Zona de liber schimb, Acordul de Asociere, proiecte de infrastructură, care din păcate nu a fost finisat nici până acum și lumea doar înjură și îmi pare foarte și foarte rău, pe proiecte sociale. Acum e mai complicat, dar nu este imposibil. Oamenii trebuie să vadă anul ăsta și în mod special anul viitor rezultatele unei guvernări mai bune. Și, apropo, am fost plăcut surprins să aud la Bruxelles, și la reprezentanța Comisiei, și în Parlamentul European, că sunt chiar surprinși de faptul că administrarea situației economice, sistemul bancar, fiscal s-au îmbunătățit destul de mult. Așa că sper că până la anul viitor, până la următoarele alegeri, după ce modificăm sistemul electoral sau concomitent, ne vom preocupa de reforme care vor aduce schimbări benefice pentru cetățean.”

Europa Liberă: Un vot mixt, o schimbare a legislației înseamnă un vot pe care îl dau cei care vor să ducă Moldova în UE și cei care vor să apropie și mai mult Moldova de Federația Rusă. Or, chiar domnul Dodon a zis că în toamnă Moldova ar putea să obțină statutul de observatori în cadrul Uniunii Eurasiatice.

Iurie Leancă: „Nu știu. Din păcate sau din fericire, nu prea comunic cu colegii din fracțiunea socialistă. Astfel încât îmi este foarte greu să mă pronunț pe motivația lor de a modifica sistemul electoral. Eu știu motivația colegilor mei din grupul parlamentar și a colegilor de la PD. În rest, bănuiesc eu că o fi vreo coincidență de interese.”

Europa Liberă: Fără asistență din partea UE, Moldova cum o să o ducă pe viitor?

Iurie Leancă: „Deci, cred că vă referiți la aceste 100 de milioane.”

Europa Liberă: 100, după care ar putea să urmeze altele, iar riscul o să planeze, dacă Moldova n-o să ia în calcul acest aviz din partea Comisiei de la Veneția.

Iurie Leancă: „În primul rând, contează nu doar banul, ci contează imaginea. Pentru că imaginea înseamnă apoi și bani mult mai mulți. De aceea trebuie să depunem toate eforturile. Pentru că dacă e să admitem ipotetic că lucrurile merg nu bine și acești bani nu vor ajunge în Republica Moldova, va fi un semnal foarte clar de atitudine din partea Uniunii Europene pe ansamblu.”

Europa Liberă: Și atunci Republica Moldova se duce în brațele Rusiei?

Iurie Leancă: „Nu, nu e niciun automatism în sensul acesta. Ar putea să se ducă după alegerile din 2018 dacă nu pregătim de astăzi foarte bine alegerile – în sensul nu să tocăm ceva, dar să convingem cetățeanul că parcursul european e în interesul țării și în interesul cetățeanului. Deci, e o chestie de imagine, dar bineînțeles și de bani. 40 la sută sunt bani nerambursabili, grant, ceilalți 60 la sută sunt oferiți în condiții foarte bune. Păi, astea sunt peste două miliarde de lei. Cine ar putea să dea așa ușor cu piciorul în astfel de sprijin? Sub nicio formă nu ar trebui să nu ne intereseze. Așa încât, din toate punctele de vedere, suntem foarte și foarte interesați, suntem obligați de fapt să facem tot ce ne stă în putere pentru a avansa și pe acest subiect. Iar o evoluție pozitivă va avea un impact per ansamblu pozitiv asupra relației noastre cu UE.”

Europa Liberă: În calitate de vice-speaker faceți parte din actul guvernării. Acum vreau să vă întreb dacă există o părere consolidată în vârful puterii referitor la ce trebuie să facă mai departe Republica Moldova cu această reformă electorală?

Iurie Leancă: „Reforma electorală, în momentul în care se votează, comportă cu sine mai multe elemente la care trebuie să se lucreze foarte insistent după aia, sau poate chiar în paralel. Și un element principal e definirea frontierelor circumscripțiilor. Pentru că și pe acest element s-au expus colegii de la Bruxelles – cât de important e ca aceste frontiere să aibă criterii obiective la constituirea lor. Va fi un lucru minuțios. Chiar astăzi vorbeam și cu dl Candu, președintele Parlamentului. Și dânsul de asemenea pornește de la înțelegerea că ar fi foarte bine ca aceste circumscripții să fie formalizate chiar cu un an înainte de alegeri.”

Europa Liberă: Cum votează alegătorii din regiunea transnistreană? Cum se fac circumscripții în Unitatea teritorial-administrativă Gagauz-Yeri? Cum votează diaspora? Sunt foarte-foarte multe probleme.

Iurie Leancă: „Categoric. Eu nu am acum soluții imediate. Luni am convenit cu colegii din grupul parlamentar să începem să formalizăm poziția noastră nu doar per ansamblu, dar și pe detaliile la care v-ați referit Dvs. în mod special, să vedem și exemplul altor țări. Aceeași Georgie, având acest sistem mixt, are o anumită experiență cu Abhazia și Osetia de Sud, sau cu diaspora care la fel e destul de numeroasă. Deci, vom ține cont de expertiza altor țări care se confruntă cu probleme similare.”

Europa Liberă: Moldova rămâne fermă pe calea integrării europene?

Iurie Leancă: „Când vorbiți de Moldova, am mici ezitări pentru că Moldova înseamnă coaliția majoritară parlamentară și Guvernul, dar mai înseamnă și Președinția, care, chiar dacă nu are pârghii reale de a influența politicile internă și externă, dar la nivel de mesaje simbolice din păcate știe să aducă confuzie, incertitudine în percepții. Acest lucru l-am constatat cu foarte mare ușurință acum la Bruxelles. De-aia ziceam ca e foarte bine și dl Dodon, și alții să-și cântărească fiecare declarație. Pentru că aceeași declarație că aici s-au furat foarte mulți bani din asistența din străinătate, ceea ce pur și simplu nu este adevărat, a lăsat acolo un gust amar. Nu e vorba doar că nu au încredere în cei care au guvernat țara, problema e că îi afectează și pe ei – înseamnă că nici ei nu au fost suficient de vigilenți, de prudenți. Deși aici au fost mereu reprezentanții OLAF, instituția care verifică cum sunt cheltuiți banii aici. De-aia, dacă tot suntem patrioți și ne gândim la binele neamului, a cetățeanului, e foarte bine, chiar dacă ai alt punct de vedere, să nu faci declarații care afectează o relație atât de importantă cum e cea cu UE. Comerțul nostru exterior în proporție de peste 60 la sută depinde de UE, asistența financiară, sprijinul politic vine de acolo în mod special. Viitorul nostru ține de această entitate. Deci, haideți să analizăm și beneficiile.”

Europa Liberă: Dar și guvernarea gafează, dle Leancă. Pentru că s-a convenit ca Republica Moldova să importe energie din Ucraina, după care s-a făcut un pas înapoi, s-a negociat iarăși cu Tiraspolul ca să fie importată energie de acolo, după care Igor Dodon zice că e meritul vicepremierului rus Rogozin. Lucrurile se împotmolesc.

Iurie Leancă: „Am salutat cu multă tărie atunci când am început să procurăm energie electrică doar din Ucraina. Pentru că implicațiile sunt multiple. M-am interesat îndeaproape care sunt motivele acestei decizii de a procura iarăși și din regiunea transnistreană. Și nu am motive să nu cred în ceea ce mi s-a spus, am și mai verificat – în sezonul de vară din păcate capacitățile Ucrainei de a ne livra aceste volume de energie electrică sunt reduse. Aduceți-vă aminte că ei au probleme cu cărbunele din Donbas și cineva mai spunea că mai e și o reparație la o stație foarte importantă generatoare de energie electrică. Dar vreau să cred că e o fază temporară. Și chiar recent în Comisia buget și finanțe și în plenul Parlamentului am pus repetat întrebări reprezentantului Ministerului, Octavian Calmîc, în ce fază ne aflăm cu interconectarea cu România, ceea ce înseamnă cu piața europeană. Fiindcă chiar și procurarea din Ucraina pentru mine era o fază tranzitorie. Cel mai important e să putem procura și din Ucraina, dar și din spațiul comunitar european. Iată atunci vom avea într-adevăr cele mai ieftine prețuri, atunci nu vom mai subvenționa regimul separatist și oamenii vor avea tarife mult mai competitive și așa mai departe. Asta e cel mai important. Așa că pentru mine chestia asta e una provizorie, sper și sunt convins, am motive, că nu va dura prea mult timp. Și după aia revenim. Dar, încă o dată, cel mai important, și am vorbit despre asta și la Bruxelles, este că trebuie să ne conjugăm eforturile și cu Bucureștiul, și cu Bruxelles – doar așa am reușit atunci, în 2013-2014 să începem gazoductul Iași-Ungheni – ca să finalizăm până la finele anului viitor gazoductul, dar să nu uităm pentru nicio secundă și despre interconectarea pe energie electrică.”

Europa Liberă: Deocamdată par a fi mai conjugate eforturile de apropiere a Moldovei de Federația Rusă, dacă ținem cont de cele câteva întâlniri pe care le-a avut Igor Dodon cu Vladimir Putin.

Iurie Leancă: „Ce aveți în vedere?„

Europa Liberă: Ei își conjugă eforturile pe o altă dimensiune: să ducă Moldova mai aproape de Rusia.

Iurie Leancă: „Aceste eforturi au fost, cum spuneți dumneavoastră, conjugate mereu. Doar că cu efecte și cu succese variabile. Eu niciodată nu am fost împotriva unei relații bune cu Federația Rusă – dar una reciproc avantajoasă, nebazată pe amestec în treburile interne, găsind compromisuri rezonabile, dar nu în detrimentul priorității noastre de a ne integra în Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci, convingerea mea este că doar acolo e viitorul nostru – e o alegere civilizațională, e o alegere istorică, e o alegere conștientă economică, politică și așa mai departe. Așa că fiecare își promovează agenda, noi trebuie să facem ceea ce știm că într-adevăr contează și pentru cetățeni, și pentru țară. Asta dacă vrem să devenim un stat funcțional și cu un viitor.”