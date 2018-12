Un subiect pus în surdină la summitul G20: asasinarea lui Jamal Khashoggi

In contextul omoririi ziaristului saudit Jamal Khashoggi, opinia publica internationala se intreba cum vor reactiona lideri din lume la prima aparitie publica internationala a printului saudit Mohammed Bin Salman, banuit ca ar fi fost implicat in asasinat. Ce s-a intimplat la reuniunea G20 de la Buenos Aires unde Salman a fost prezent? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In ciuda ororii stirnite de asasinat, liderii din lume s-au abtinut sa-si exprime public sentimentele, in prezenta printului saudit, in Argentina. Premierul britanic, Theresa May i-a cerut lui Salman sa investigheze pina la capat, cu implicatia ca ar trebui sa se acuze pe sine. Aceste declaratii ale doamnei May s-au incadrat in peisajul general, in care lideri din lume nu au gasit o formula optima de a se raporta la cele intimplate.

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, nu s-a referit de loc la Arabia Saudita sau la prinț cind a vorbit despre asasinarea lui Jamal Khashoggi. El s-a multumit sa abordeze apararea libertatii presei si siguranta ziaristilor.

Reactia internationala pe ansamblu a fost prudenta. Statele Unite si Canada au impus sanctiuni impotriva sauditilor implicati in omor, in timp ce Uniunea European a impus interdictii de calatorie. Germania a oprit vinzarile de arme catre Arabia Saudita. Dar tarile occidentale s-au abtinut de la masuri mai drastice, cum ar fi expulzarea unor diplomati.

Arabia Saudita neaga ca prințul Mohammad Salman ar fi implicat. Intr-o declaratie de presa, secretarul de stat american Mike Pompeo a negat ca ar exista informatii ale serviciilor specializate care stabilesc o legatura intre prinț si crima. Asta in ciuda stirii ca CIA-ul, agentie condusa in trecut de Pompeo, ar fi stabilit ca este probabil ca Salman sa fi ordonat asasinatul, tinind cont ca 11 mesaje ale acestuia catre seful echipei care l-a ucis pe Jamal Khashoggi ar fi fost interceptate, acestea fiind transmise in interval de citeva ore, inainte si dupa asasinat.

Presedintele Trump, care si el a incercat sa nege implicarea directa a lui Mohammad Salman a evitat totusi sa fie vazut cu acesta la summitul G20 de la Buenos Aires, asta spre deosebire de presedintele Rusiei care a facut gesturi vizibil foarte prietenesti la adresa printului saudit. Presedintele Turciei, Erdogan a cerut la o conferinta de presa ca aceia banuiti de implicare sa fie extradati in tara sa, pe teritoriul careia s-a comis crima.

Presedintele Frantei si premierul canadian sustin ca l-au abordat pe Salman cu privire la Jamal Khashoggi si la dezastrul umanitar in urma campaniei saudite din Yemen, dar nu este clar cu ce rezultate.