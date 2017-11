Traian Băsescu: „A trece Prutul, înseamnă a pleca de acasă și a veni acasă” (VIDEO)

Președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din R.Moldova crede că România este țara cu cel mai mare potențial din regiunea Mării Negre. Fostul lider de la Cotroceni a vorbit Europei Libere și despre interesele Rusiei în această regiune, despre perspectivele integrarii europene a R. Moldova, despre sansa solutionarii conflictului transnistrean și despre propriile sale obiective politice.

Europa Liberă: Ce înseamnă pentru Dvs. să treceți Prutul?

Traian Băsescu: „A trece Prutul, înseamnă a pleca de acasă și a veni acasă. Pentru mine asta înseamnă Republica Moldova, tot timpul am simțit poporul Republicii Moldova ca fiind parte a poporului român; așa am fost și educat, și așa am și simțit.”

Europa Liberă: Ați reușit să cutreierați Moldova în lung și în lat în ultimul timp…

Traian Băsescu: „Și-o s-o mai cutreier.”

​Europa Liberă: V-ați convins că sunteți simpatizat, lumea vă venerează, mai ales cei care împărtășesc curentul unionist, și nu doar ei, iar majoritatea sondajelor de opinie arată că o altă parte a populației îl venerează pe liderul de la Kremlin, pe Vladimir Putin. Cum vă explicați această divizare a societății moldave?

Traian Băsescu: „Este normal să fie așa. Priviți la România și vedeți că în orice sondaje veți constata că în jur de 30-35 la sută din populație regretă perioada comunismului, când de fiecare din noi se ocupa statul. Capitalismul înseamnă că fiecare din noi este responsabil pentru el. Ei, dacă în România încă mai avem un 30-35 la sută, și România e stat membru NATO, stat-membru al Uniunii Europene; am împlinit 10 ani de când suntem în Uniunea Europeană, deci, dacă în România mai există un tronson de populație consistent, darămite în Republica Moldova, care a fost chiar parte a Uniunii Sovietice și a fost mult mai crâncen lovită populația de propaganda de la Kremlin decât România, care în ultimii ani își mai luase și libertatea să fie mai de capul ei în raport cu Kremlinul. Dacă vă aduceți aminte, în ultima perioadă a lui Ceaușescu, dar semnalul România l-a dat în 1968, când trupele Pactului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia, iar România a refuzat să fie parte, să contribuie cu trupe la această invazie.”

Europa Liberă: Experții spun că această geopolitică în Republica Moldova slăbește statalitatea statului.

Traian Băsescu: „Țările în evoluție, în tranziție nu sunt cele mai puternice țări, dar nici nu poți unei întregi populații să fi absorbit aceste transformări prin care instituțiile, societatea din Republica Moldova trec în acest moment. Noi am fost în această etapă în anii ’90, când nu ne era clară direcția, când eram împărțiți – să stăm așa, să mai vedem cu intrarea în NATO –, dar niciodată, nici măcar în anii ’90, în România n-a existat un partid care să fie împotriva NATO, ci au fost dubii, vreun partid care să fie împotriva intrării în Uniunea Europeană…”

​Europa Liberă: A fost un consens politic. Ne amintim, încă la Snagov, când s-a luat decizia…

Traian Băsescu: „Acela era târziu, era consensul pentru evoluție, dar vorbesc de anii ’90, când nimeni n-a spus vreodată „vrem să rămânem sub sfera de influență a Federației Ruse”. Se prăbușise Uniunea Sovietică și nu s-a găsit vreun partid în România care să spună „vrem să rămânem prietenii pe vecie ai Federației Ruse”, pe când aici aveți o mare problemă. Dacă în România n-a existat niciun om politic suficient de ticălos, care să valorifice nemulțumirea populației generată de tranziție, pentru că e grea tranziția, în care Moldova e în plină acum, deci nu s-a găsit așa ceva.”

Europa Liberă: Aici se spune că este interminabilă tranziția asta.

Traian Băsescu: „Aici ați găsit lideri politici, partid, care să spună „nu, să nu mergem spre Uniunea Europeană, să nu mergem spre NATO, să mergem spre Uniunea Vamală, Uniunea Euroasiatică”. Or, ei valorifică exact aceste greutăți ale tranziției, dar spuneți-mi mie care dintre cetățenii moldoveni este cu ochii oblici de vrea Dodon să ducă în Uniunea Euroasiatică? Ce cultură euroasiatică sau slavă are în tradițiile lui poporul Republicii Moldova? Sunt români, sunt popor latin, ușor-ușor construcția occidentală a culturii cetățenilor Republicii Moldova va învinge.”

Europa Liberă: Vocea cărei țări e mai puternică în regiune, aici?

Traian Băsescu: „N-aș spune „voce puternică”, aș vorbi mai mult de responsabilitate în regiune.”

Europa Liberă: Și cine și-o asumă, cine o poartă mai mult?

Traian Băsescu: „Este clar că cea mai puternică țară din regiune este Federația Rusă, este clar că o a doua țară ca potențial ar fi Ucraina, este clar că România este cea mai mare țară din regiune integrată în NATO și în Uniunea Europeană, cu un potențial economic de departe mult mai mare decât al Ucrainei, cu transformări democratice mult mai profunde decât în Ucraina și, dacă vreți, cu potențial de dezvoltare și de evoluție incomparabil mai bun decât al oricărei țări din regiune, inclusiv decât al Federației Ruse.”

Europa Liberă: Și interesele în jurul Mării Negre cine și le promovează mai insistent?

Traian Băsescu: „Bine, militar, clar – Federația Rusă, politic – România încearcă să țină piept acestei promovări a intereselor Federației Ruse. De asta, dacă ați observat, România a declanșat un program foarte puternic de creștere a capabilităților ei de apărare, pentru a fi un partener solid în interiorul NATO și pentru a descuraja riscurile care sunt. După anexarea Crimeii, Crimeea a devenit un uriaș portavion al Federației Ruse, chiar dacă n-avem frontieră terestră cu Federația Rusă, avem frontieră în Marea Neagră. Zona economică a României interferează cu zona de exclusivitate economică a Federației Ruse.”

Europa Liberă: Și acum, Bucureștiul se focusează mai mult către o soluționare a problemei între Ucraina și Rusia sau e preocupat și de felul cum va fi rezolvată problema transnistreană?

Traian Băsescu: „Bucureștiul este extrem de interesat de securitatea din jurul frontierelor sale. Este clar că cea mai mare problemă de securitate o ridică Ucraina. În egală măsură însă ne interesează Moldova din multe alte motive, nu numai din cauza înghețatului conflict transnistrean. În Transnistria încă sunt 21 de mii de tone de armament al armatei Federației Ruse, la Tiraspol este un guvern nerecunoscut de nimeni și care poate deveni oricând extrem de agresiv, mai ales dacă va fi sprijinit de resurse militare ale Federației Ruse. Deci, ne îngrijorează ce este în jurul frontierelor.”

Europa Liberă: Dar puteți să vorbiți despre o șansă reală a soluționării acestei probleme?

Traian Băsescu: „Da, dar nu în formatul „5+2”.”

Europa Liberă: De ce nu mai este funcțional acest format?

​Traian Băsescu: „Actualul format s-a dovedit neviabil. Deci, ce s-a întâmplat?”

Europa Liberă: Și ce poate să-l înlocuiască?

Traian Băsescu: „Poate să-l înlocuiască o discuție directă între cei interesați. Și cei interesați sunt: Federația Rusă, că are trupe acolo; Chișinăul, că-i parte a teritoriului național; Ucraina, că este vecină cu zona de conflict și, în același timp, Transnistria a fost cândva parte a teritoriului ucrainean; Bucureștiul, care-i foarte interesat de Moldova, dar și de securitatea pe frontiera de Est.”

Europa Liberă: Și SUA?

Traian Băsescu: „Pot veni ca arbitri, ca observatori – SUA, Bruxelles-ul și cine mai vrea –, dar până când problema transnistreană nu va fi discutată cu onestitate de toți cei interesați…”

Europa Liberă: De ce accentuați onestitatea? Până acum adică ar fi lipsit această onestitate?

Traian Băsescu: „Categoric nu este niciun fel de onestitate. Vă dau un exemplu care a fost văzut de toată lumea, ca să nu intru în detalii, în dedesubturi politice extrem de sensibile. Vă aduceți aminte care a fost prima justificare a Federației Ruse când au încetat să mai scoată armamentul Armatei a 14-a din Transnistria?”

Europa Liberă: Au condiționat evacuarea cu oferirea unui statut politic.

Traian Băsescu: „Nu asta a fost prima reacție. Aduceți-vă aminte că și-au pus doamne și domni pe șinele de cale ferată, a fost o imagine care a făcut înconjurul lumii că, iată, populația nu vrea…”

Europa Liberă: …se opune evacuării…

Traian Băsescu: „…să plece armata rusă de aici, că numai așa se simt ei siguri. Deci, mediatic a fost marea lovitură, dincolo de…”

Europa Liberă: Da, și Galina Andreeva a intrat în istorie?

Traian Băsescu: „Exact! Deci, a fost o mișcare de PR, care avea cu totul alte dedesubturi, pentru că fondul problemei este, în opinia mea, după experiența de 10 ani ca șef al statului român, fondul problemei este că Federația Rusă vrea un Kaliningrad în flancul sud-estic al Uniunii Europene și al NATO.”

Europa Liberă: Și mai rămâneți la această idee?

Traian Băsescu: „Da! Sunt convins că acesta este obiectivul.”

Europa Liberă: Am reținut ultima declarație pe care a făcut-o Igor Dodon pentru presa rusă, spunând că federalizarea ar fi o variantă pentru soluționarea problemei transnistrene, indiferent cum se va numi, federație sau confederație, și el zicea că la Tiraspol ar trebui să rămână președinte, parlament, guvern, drapel?

Traian Băsescu: „Adică, „planul Kozak”, da?... Păi, asta a vrut Putin în timpul lui Voronin, și Voronin l-a respins, pentru că Voronin a fost, totuși, un pro-moldovean, nu un pro-rus.”

Europa Liberă: L-ați cunoscut mai bine, că am înțeles că i-ați oferit sprijin în 2005 pentru a obține al doilea mandat?

Traian Băsescu: „Am făcut mai multe în relația cu președintele Voronin (râde), încercând să construiesc un parteneriat între Chișinău și București.”

Europa Liberă: Acum el nu recunoaște acel parteneriat?

Traian Băsescu: „Fiecare e liber să vorbească, după ce-și termină mandatul, ce crede și cât crede.”

Europa Liberă: Domnule Băsescu, Igor Dodon l-a invitat pe șeful statului român, Klaus Iohannis, să vină într-o vizită la Chișinău. Credeți că și-a schimbat tactica, strategia în relația pe care vrea s-o aibă cu Bucureștiul?

Traian Băsescu: „După ce a spus lucruri atât de urâte despre România, nu știu cum speră ca un șef al statului român să-l viziteze sau să viziteze Republica Moldova la invitația sa. Sunt convins că, în condițiile actuale, având în vedere declarațiile lui Dodon legat de România, de opțiunile lui pentru Uniunea Euroasiatică, un șef al statului român poate veni în Republica Moldova, dar în vizită neoficială și fără să se întâlnească cu Igor Dodon.”

Europa Liberă: Dar pe agenda Președinției de la București, relația cu Chișinăul a rămas prioritară?

Traian Băsescu: „Pe agenda Guvernului a rămas prioritară.”

Europa Liberă: Președinției?

Traian Băsescu: „Vorbim de cei care au atribuțiuni executive, pentru că, vedeți, programul acela pe care l-am inițiat eu, de 100 de milioane nerambursabili, continuă să meargă și mie îmi pare rău că s-au cheltuit doar 40 de milioane de euro din cei 100 de milioane, care-s bani gratis.”

Europa Liberă: Ce proiecte strategice ar trebui să implementeze România în Republica Moldova?

Traian Băsescu: „Să extindă gazoductul de la Ungheni până la Chișinău.”

Europa Liberă: De ce atât de greu se mișcă această problemă?

Traian Băsescu: „Să știți că nu-i numai din cauza părții române, pentru că bani sunt. Se vor face ușor, ușor. Principala frână vine din zona birocratică, dinspre Chișinău, pentru că România este interesată să extindă gazoductul pentru a diminua dependența energetică a Republicii Moldova. Trebuie să mărim numărul de interconexiuni pe rețelele electrice, să putem aproviziona…”

Europa Liberă: Dar se vorbește de atâția ani că trebuie, trebuie…

Traian Băsescu: „Proiectele sunt. „Transelectrica” are proiectele făcute, trebuie să ne cuplăm, n-aș vrea să critic că…”

Europa Liberă: Lăsați mingea în terenul autorităților de la Chișinău?

Traian Băsescu: „Categoric da, mai ales că, repet, bani se găsesc. Trebuie mai multă convingere că drumul îi spre România, și nu spre Est.”

Europa Liberă: Dar credeți că Moscova mai are vreo atribuție cu tot ceea ce se întâmplă pe această dimensiune energetică a Republicii Moldova?

Traian Băsescu: „Moscova nu s-ar putea opune în niciun caz în mod direct. Eventual să întârzie interconectările energetice prin influența pe care poate, poate o mai are. Acum am văzut ultimul sondaj, sunt 50, 50 la sută pro-ruși și pro-europeni.”

Europa Liberă: Pro-Vest, pro-Est?

Traian Băsescu: „Da, e pentru prima dată când, totuși, ca să mergem la acuratețe maximă, când pro-Vestul trece cu vreo două procente înaintea pro-Estului.”

Europa Liberă: Domnule Băsescu, pe timpul guvernării comuniste ajunsese și până la 70 la sută din cetățenii Republicii Moldova să simpatizeze parcursul european.

​Traian Băsescu: „Da, pentru că atunci nu se găsise un partid care să spună „vrem în Uniunea Euroasiatică”. Este exact ce vorbeam mai înainte că s-a găsit un partid atât de imoral, care, sunt convins, își dă seama că un popor latin, cum e poporul Republicii Moldova, deci român, nu poate să aibă nimic comun cu Uniunea Euroasiatică, dar atunci, ne referim la perioada lui Voronin, nu se gândea nici măcar Partidul Comunist, nu spunea „vrem să ne alăturăm și să rămânem sub umbrela Moscovei”. Acum s-a găsit acest partid, care să valorifice nemulțumirile tranziției.”