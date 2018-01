Nicolae Dandiş: „Un primar poate face mult și într-o lună, nu numai într-un an”

Nicolae Dandiş a fost singurul candidat independent de pe listele electorale în 2015, într-un oraş care a fost condus în ultimii ani de comunişti. Edilul cahulenilor a ieşit din toate tiparele obişnuite, aducând localității un suflu nou despre care vorbesc localnicii.

Europa Liberă: Cum ați reușit Dvs. aici, la Cahul, să-i atrageți de partea Dvs. și pe cei care vă blamau, pe cei care nu vă agreau, pe cei care nu v-au simpatizat, pentru că chiar aici, în piață, am găsit foarte multă lume, care au spus că nu v-au votat, dar acum sunt de partea Dvs.?

Nicolae Dandiș: „Prin răbdare și înțelepciune. Să nu răspunzi la provocări și să te focusezi pe rezultate, pe lucruri care te alimentează pozitiv. Nu este ușor, este important, știindu-i în față pe dușmani, să încerci să le faci bine, chiar dacă omenește noi suntem tentați să facem altfel, dar nu numai că este o soluție biblică, dar am experimentat și am început să trăiesc lucrul acesta, pentru că chiar și dușmanii cei mai înrăiți unii sigur și-au schimbat atitudinea, pentru că au văzut că, chiar dacă pot să le fac rău, nu fac lucrul acesta și atunci și-au dat seama că uneori mesajele din campania electorală că voi veni și să te răzbuni ș.a.m.d. va să zică, nu sunt omul care încerc să mă răzbun și sigur încerc să fiu atent la ceea ce-i deranjează pe oameni în fiecare zi. Sunt fizic în oraș toată ziua…”

Europa Liberă: Prioritățile cum le-ați pus – pe agendă, dar și discutând cu cetățenii?

Nicolae Dandiș: „Omul trebuie să aibă desigur serviciile-cheie disponibile. Mă refer la apă, canalizare, drumuri, energie… Sunt proiecte mari de infrastructură care necesită foarte mulți bani, astea sunt unele care sunt sigur pe planuri, strategii și căutare de resurse, dar pe lângă acestea mai mari sunt acțiuni de zi cu zi prin care atunci când mergi pe stradă și ești atent că este acolo gunoi, că acolo ar fi ar bine de făcut un răzor, că acolo ar trebui de sădit un copac, că acolo ar trebui de făcut un metru de trotuar, discuți cu oamenii și vezi, de fapt, ce mi-ar plăcea mie să văd în localitatea în care trăiesc.”

Europa Liberă: Și ați reușit să implicați cetățeanul în soluționarea problemelor?

Nicolae Dandiș: „Sunt mulți cetățeni care sunt mult mai receptivi. Sigur, lucrul acesta este un proces de durată; nu este ușor, trebuie de format aceste echipe. Oamenii care sunt focalizați pe rezultate și pe bunăstarea cetățenilor, dar nu de a ne concentra pe confruntări, că sunt de la un partid sau sunt de la alt partid…”

Europa Liberă: Dar într-un an electoral parlamentar, ce poate face un primar la nivelul local? Ce puteți rezolva la Cahul, fiind primar independent?

Nicolae Dandiș: „Un primar poate face mult și într-o lună, nu numai într-un an. Multe lucruri ce țin de reparația drumurilor, bineînțeles, țin de iluminat, țin de o atenție deosebită acordată tineretului și sistemului educațional, care a început de la grădiniță, școli, pentru că fiind și capitala națională a tineretului anul acesta, pe infrastructura sportivă și, bineînțeles, lucruri care țin de aspect. Foarte mult contează și am observat, lucrul acesta îl știam și înainte de a fi primar, dar ca primar mă uit la lucrurile pe care oamenii le apreciază cel mai mult – țin de amenajare, țin de comoditatea sectorului în care trăiesc ei, în bloc…”

Europa Liberă: Bugetul e sărac. Cum gestionați acești bani, finanțele?

Nicolae Dandiș: „Să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru bugetul care este. Nu vreau să mă plâng că este sărac; bugetul orașului are potențial să crească, resurse în Cahul există. Sigur, pentru proiectele mai mari avem nevoie și de suport din bugetul național sau fonduri nerambursabile, granturi, dar chiar și bugetul pe care îl are municipiul Cahul, dacă voi avea și susținerea consiliului pentru a aloca pe direcțiile, chiar dacă avem un buget, mai avem de repartizat niște fonduri, pe direcțiile pe care le propune primăria ca fiind prioritare, eu cred că, dacă voi realiza ceea ce mi-am propus doar din bugetul local, va fi un an foarte bun.”

Europa Liberă: Cât e bugetul?

Nicolae Dandiș: „Deci, în total avem 85 de milioane de lei, inclusiv tot ceea ce înseamnă transferul din bugetul de stat. Evident, venituri proprii sunt foarte puține, dar din taxe și din tot ceea ce avem acumulat la nivel de buget local în proiectele pe care ni le-am propus vor fi rezultate chiar și mai mari decât în 2017.”

Europa Liberă: Dar alegerile din toamnă vor decide, așa cum spun mai mulți observatori ai scenei politice, calea pe care trebuie să meargă Moldova în continuare?

Cei care privesc în istorie și în perspectivă își dau seama că într-adevăr de tipul unor alegeri depinde istoria nu numai pe patru ani...

Nicolae Dandiș: „Deci, legat de ceea ce spun unii observatori politici, de fiecare dată în preajma alegerilor parlamentare toate-s cruciale. Și anul acesta sau aceste alegeri vor fi hotărâtoare. Eu zic că toate alegerile sunt hotărâtoare. Cei care privesc în istorie și în perspectivă își dau seama că într-adevăr de tipul unor alegeri depinde istoria nu numai pe patru ani. Părerea mea e că vectorul de integrare europeană a țării va rămâne și îmi doresc și nu numai, sper foarte mult că aceste alegeri nu vor pune sub semnul întrebării și această direcție pro-europeană, doar că viteza sau conținutul viitorului Legislativ va marca viteza cu care se va merge și în Executiv, și pe acest făgaș al integrării europene, dar și al relațiilor româno-române. Mă refer la relațiile cu România, în mod special, pentru că de această dimensiune și mă refer la dimensiune nu doar declarații între guverne, mă refer la nivel de structuri centrale, la nivel de autorități locale, de comunități și avem nevoie de o atenție mai mare asupra securității, pentru că în acest context regional , focusându-ne doar pe dezbateri politice și ignorând rolul unor instituții, al unor servicii, inclusiv serviciile de informații, deci, nu pot fi date peste cap toate restul. De aceea, eu mi-aș dori ca în acest an țara să aibă o atenție deosebită pe aceste tipuri de instituții, pentru că până nu vom face curățenie și nu vom avea oameni cu adevărat patrioți și iubitori de țară și de neam, să spun așa, în aceste instituții politicienii nu vor avea nici forța, nici voința și nici capacitatea de a duce la îndeplinirea anumitor programe strategice. Pentru asta este nevoie ca să avem oameni care să-și iubească țara și ei cu siguranță vor adopta anumite decizii sau vor lua anumite măsuri care se vor răsfrânge și în mai multe sfere, nu numai pe acest sector.”

Europa Liberă: Dar în Republica Moldova reformele se implementează, aduc bunăstare în casa cetățenilor?

Nicolae Dandiș: „Sigur că nu în măsura în care ne-am fi dorit. Din postura de primar acum vorbesc că sunt mult mai multe lucruri care s-ar fi putut face. Dacă privești politic, electoral este una, dacă strategic, este alta, pentru că dacă la nivel de țară s-au făcut anumite investiții în anumite raioane și dacă mai puțin au ajuns, să zicem, în raionul Cahul sau în municipiul Cahul, asta nu înseamnă că anumite lucruri nu s-au făcut în țară. Este bine să fie repartizate sau gândite strategic așa, încât să fie și acoperirea geografică, dar și focusat pe unitățile administrative, care într-adevăr au un impact mai mare sau pot genera capital la nivel de țară, dar nu doar de întrebări locale. Eu sunt convins că și lucrurile negative care au fost în 2017 poate nu vor mai fi la această cotă, dar mai multă bunătate…”

Europa Liberă: Dar ce a fost negativ?

Nicolae Dandiș: „Mă refer la această atitudine, zic eu, nesănătoasă uneori între instituții, deci, prevalarea factorului geopolitic mai mult poate chiar decât este cazul și lipsa aceasta de dragoste.”

Europa Liberă: Vă referiți la confruntarea intre instituția prezidențială și Legislativ, și Guvern?

Educația și investiția în cultura politică a cetățenilor, de fapt, se va răsfrânge asupra clasei politice, asupra vectorului de dezvoltare și a atitudinii fiecăruia față de țara în care trăiește...

Nicolae Dandiș: „Confruntările acestea se răsfrâng mai mult în exterior și sigur efectele pe care le generează, de fapt, dau o notă negativă la toată clasa politică. Ar trebui toate instituțiile să fie mult mai prompte la acest capitol. Cine are de gând să se joace, nu este cazul să ocupe funcții în conducerea țării, deci, trebuie generată o altă clasă politică poate, dar lucrul acesta iarăși nu se poate rezolva într-o singură zi. Este nevoie de înțelepciune și poate nu e cazul să menționez, dar sunt mulți, mulți alți factori care puși cap la rând așa consecutiv, se poate această țară schimba. Atunci când unii spun și la nivel de Cahul: „Păi, de unde ei bani pentru proiectele astea, pentru activitățile pe care le faci în Cahul?” Am spus: bani au fost și poate nu s-au administrat cum trebuie sau nu s-au identificat corect prioritățile. Există încă resurse și potențial, sunt foarte mulți care nu plătesc impozite, sunt foarte multe terenuri care stau fără a fi clar administrate corect, sunt foarte multe lucruri care ar putea genera venituri și asta e valabil și la nivel național, deci respectiv, aici sunt banii, înseamnă că se poate de făcut lucruri și la nivel local, și la nivel național. Guvernarea țării trebuie să fie receptivă la problemele care au impact mai mult decât localitatea, sunt obiective strategice, trebuie să iubească mai mult geografia, să studieze potențialul pe care îl are țara, unde trebuie să facă investiții ca să fie cu adevărat cu impact pe termen lung și investiții în sistemul educațional. Mă conving că putem să investim în infrastructură, dar dacă avem elevi în clasa a XII-a care se întreabă pentru ce trebuie să meargă la alegeri, înseamnă că statul a investit atâția ani în zadar în educația lor, nemaivorbind cu sau fără familia pe care o au acasă sau nu. Deci, aici trebuie de pus accentul, pentru că educația și investiția în cultura politică a cetățenilor, de fapt, se va răsfrânge asupra clasei politice, asupra vectorului de dezvoltare și a atitudinii fiecăruia față de țara în care trăiește.”

Europa Liberă: Cum definiți situația din Moldova azi?

Nicolae Dandiș: „Oamenii sunt neîncrezători în clasa politică. Și lucrul acesta se datorează, în primul rând, unei lipse de mesaje, dar și de acțiuni sau atitudini sănătoase, nu populiste ale majorității liderilor politici. Atunci când cineva vrea să ajungă în Parlament, indiferent e partid sau persoană, trebuie să știe ce presupune acest lucru. Nu vei putea să rezolvi tot ceea ce îți propui că nu va depinde doar de tine, vei putea adopta anumite legi care, chiar dacă sunt necesare, pentru că nu suntem pregătiți pe unele să le adoptăm și este nevoie și de resurse pentru a le pune în aplicare, deci, este nevoie de a veni cu niște mesaje poate simple, dar care sunt realiste de făcut, pentru că, totuși, în societatea noastră sunt foarte mulți oameni care au o cultură politică, care înțeleg ce înseamnă legile, pot face diferența între o propunere populistă și una realistă ș.a.m.d.”