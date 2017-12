„NATO nu va aduce militari pe teritoriul R.Moldova. Respectăm constituția și neutralitatea țării”

După luni de negocieri și incertitudini Biroul de Legatură al NATO la Chișinău a fost inaugurat pe data de 8 decembrie 2017. Alături de premierul Pavel Filip, gazda evenimentului, a fost prezentă Rose Gottemoeller, adjunctului secretarului general al NATO. Cum era de așteptat, preşedintele Igor Dodon nu a participat la eveniment, însă a declarat că „deschiderea Biroului de Legătură al NATO la Chişinău reprezintă un risc pentru securitatea națională”. Însă potrivit lui James Appathurai, asistentul adjunct al Secretarului general NATO pentru afaceri politice, biroul de la Chișinău este unul civil, ale cărui obiective sunt coordonarea programelor sociale și tehnice ale NATO în Moldova. „Dorim ca cetățenii să ne judece după faptele noastre, și nu după știrile false din spațiul public. NATO nu va aduce militari pe teritoriul R.Moldova, respectă constituția și neutralitatea țarii”, spune într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere înaltul oficial al Alianței Nord- Atlantice.



Europa Liberă: Anul acesta, Premierul R.Moldova, domnul Pavel Filip, a vizitat NATO. Moldova este o țară neutră, cu care NATO cooperează, o cooperare care nu a fost ușor de stabilit având în vedere faptul că NATO nu este foarte populară în Moldova. De ce este important pentru NATO sa aibă cooperări cu țări neutre?

James Appathurai: „NATO are cooperări cu peste 40 de țări în toată lumea, de la Suedia și Elveția, la Japonia și Australia. Noi credem că dacă vecinii noștri sunt mai în siguranță, și noi suntem în siguranță. Ca atare, nu este vorba doar de generozitate, ci și de interes reciproc, pentru ca Europa să fie stabilă. Republica Moldova a solicitat acest sprijin și această cooperare, lucru pe care noi îl respectăm, așa cum respectăm neutralitatea constituțională a țării. Această neutralitate nu stă în calea unei colaborări bune și de încredere cu Moldova, așa cum avem cu Austria, cu Elveția sau cu alte țări neutre.”

Europa Liberă: NATO are un așa-numit dialog politic cu toate țările partenere. Care este scopul acestui dialog politic?

James Appathurai: „Aveți dreptate. NATO nu este doar o organizație militară, este o organizație politico-militară. Nu dorim să avem doar cooperare practică cu partenerii noștri. Dorim să avem un dialog politic. Ideea este să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți, să conturăm mai bine securitatea europeană, astfel ca Republica Moldova să poată împărtăși cu ceilalți aliați propriile viziuni cu privire la securitatea sa, la securitatea vecinilor, priorităţile sale în acest domeniu, să își explice neutralitatea constituţională și cum dorește să o administreze pe mai departe, cum vede locul său în lume și cum dorește să contribuie la climatul global de securitate. Suntem recunoscători pentru contribuția Republicii Moldova la operațiunile din Kosovo.”

Europa Liberă: Pentru ca ați menționat Austria ca țară neutră, cu care NATO are o cooperare. Permiteți-mi să subliniez că între Austria și Moldova este o diferență uriașă. Situația geopolitică a Moldovei este foarte diferită de cea a Austriei și, ca atare, Moldova se confruntă cu provocări diferite și multiple care îi dictează și abordarea în relațiile cu NATO. Moldova se află între UE și Rusia, iar întrebarea ar fi dacă NATO nu are abordări diferite când vine vorba de ţări neutre cu poziții geopolitice diferite. Cooperarea pe care o aveți cu Moldova este la fel ca cea cu Austria, de exemplu?

James Appathurai: „Da, sigur. La fel, nu avem abordări diferite. Permiteți-mi să vă dau un alt exemplu. Eu sunt și Reprezentant special al Secretarului General al NATO pentru Caucaz. Avem relații foarte bune, de încredere și solide cu Armenia, care este membră a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Ceea ce înseamnă că în mod formal este un aliat militar al Rusiei. Cu toate acestea, Armenia contribuie la operaţiunile noaste în Afghanistan, avem un dialog politic robust, nu există nicio contradicție între o bună relație cu Rusia și o bună relație cu NATO. Nu simţim nicio nevoie şi nu avem niciun motiv politic să facem presiuni asupra unui partener pentru a-și schimba orientarea politică. Noi apreciem integritatea teritorială și independența politică a partenerilor noștri, și nu facem nimic pentru a afecta aceste lucruri.”

Europa Libera: Faptul că pe teritoriul Moldovei, în Transnistria, se află trupe rusești, este o provocare pentru NATO?

James Appathurai: „Aliații au solicitat în numeroase rânduri, așa după cum și guvernul moldovean a făcut-o, ca trupele rusești sa părăsească teritoriul Republicii Moldova. Noi respectăm principiul: o țară suverană are dreptul să decidă dacă vrea sau nu sa aibă trupe străine pe teritoriul său. Aceasta este însă o chestiune care privește în primul rând guvernul Republicii Moldova. Cât privește cooperarea NATO cu Moldova, staționarea acestor trupe nu complică această cooperare dintre noi și Chișinău. Să nu uităm că noi lucrăm împreună la solicitarea guvernului de la Chișinău. Tot ceea ce face NATO în Republica Moldova sau cu Republica Moldova are loc la solicitarea guvernului de la Chișinău. Ca atare, situaţia din Transnistria complică lucrurile în regiune pentru Republica Moldova, dar nu și pentru noi.”

Europa Liberă: Aș dori să vorbim despre cooperarea practică cu NATO. Care sunt beneficiile acestei cooperări?

James Appathurai: „Există câteva elemente de cooperare practică solicitată, subliniez încă o dată, de guvernul R. Moldova, iar unul dintre ele este un proiect în cadrul căruia am investit 4,5 milioane de euro în ultimii câțiva ani, şi a constat în îndepărtarea pesticidelor periculoase precum și a muniției și materialelor militare periculoase. Astfel, o parte din țară este acum mai în siguranță. De asemenea, am oferit training pentru sute de oficiali moldoveni și am derulat un program de luptă împotriva corupției în domeniul apărării. Anul trecut am lansat Centrul pentru lupta împotriva criminalității cibernetice și aș dori să subliniez încă o dată recunoștința noastră pentru contribuția Moldovei în Kosovo. Vedem această cooperare ca pe o stradă cu două sensuri, din care ambele părți au de câștigat.”

Europa Liberă: Proiectele sociale ale NATO în Moldova. Puteți dezvolta?

James Appathurai: „NATO a înființat un birou civil ale cărui obiective sunt să coordoneze programele menționate mai devreme, programe care au beneficii sociale pentru locuitorii Republicii Moldova, precum și programele noastre cu OSCE și UE, pentru a fi mai eficiente, dar și pentru a explica cetățenilor ce este NATO, ce face şi de ce face NATO ceea ce face. Avem o problemă de diplomație publică, iar moldovenii știu de ce o avem, dar încercăm sa explicăm, pe baza faptelor noastre și nu a unor știri false, ce este NATO.

Europa Liberă: Ultima mea întrebare: Moldova și NATO în 10 ani.

James Appathurai: „Moldova în NATO în 10 ani?”

Europa Libera: Nu, Moldova și NATO.

James Appathurai: „Moldova în NATO nu este deloc ambiția niciunuia dintre noi, nici a noastră, nici a Moldovei. Să speculăm pe 10 ani înainte este foarte complicat. Ce ne-am dori noi, din punctul de vedere al NATO, este ca respectând în totalitate alegerea constituțională a Moldovei și neutralitatea țării, să vedem un dialog politic mai puternic, schimburi politice mai regulate, o cooperare practică mai profundă, mai multă asistență din partea NATO la solicitarea Moldovei, și să eliminăm îngrijorările nefundamentate.”

Europa Libera: Cum ar fi?

James Appathurai: „Că NATO va aduce militari pe teritoriul R.Moldova, că NATO nu respectă constituția, că nu respectă neutralitatea țării. Niciuna dintre aceste îngrijorări nu este adevărată, avem nevoie de o diplomaţie publică mai bună, astfel încât să avem un discurs mai puțin complicat în Moldova și să ne concentrăm pe cooperarea politică și practică într-un mod relaxat.”