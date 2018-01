„De la lecții m-au luat cei de la KGB”

Elevul Daniil Smetanski, voluntar din echipa liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi, a fost ridicat de forțele de ordine ruse chiar de la lecția de limbă engleză. Elevul de 17 ani a școlii nr.17 din orașul Petrozavodsk a fost supus unui interogatoriu de trei ore și a fost forțat să-și recunoască vina, fiind acuzat de „propaganda sau afișarea publică a atributelor sau simbolicii naziste”. Pe pagina lui Daniil de pe rețeaua socială VKontakte a fost găsită o distribuire a unei fotografii în care Putin este reprezentat alături de Hitler. Hitler purta uniforma cu svastică pe mânecă. Postarea data din 2013, deci avea aproape cinci ani. Daniil Smetanski a povestit detaliile acestui caz într-un interviu acordat corespondentei Radio Svoboda, Darina Șevcenko.

Daniil Smetanski: „În timpul orelor în clasă a intrat un profesor din școala noastră și m-a rugat să-l urmez. În coridor deja mă așteptau angajații din poliția criminală. Fără niciun fel de explicații aceștia mi-au spus să vin cu ei în mașină. Împreună cu mine a mers și psihologul de la școala noastră.”

Radio Svoboda: La ce vă gândeați în mașina de poliție?

Eu cred că dacă președintele nostru măreț va ajunge din nou pe tron, oamenii vor fi închiși și pentru o privire neatentă în altă parte

Daniil Smetanski: „Eram sigur că reținerea are legătură cu activitatea mea politică. Și mă temeam să voi fi închis pentru extremism. Și încă mă mai gândeam că a venit anul 1937. În școală vin angajați ai structurilor de forță, iau un elev de la lecții și îl duc într-o direcție necunoscută fără explicații. Eu cred că dacă președintele nostru măreț va ajunge din nou pe tron, oamenii vor fi închiși și pentru o privire neatentă în altă parte.

Eu am fost dus la secția de poliție de pe strada Sovietică, nr. 22 a. Acolo este amplasată filiala locală a Centrului „E”. (Centrul „E” este o abreviere folosită în limbajul vorbit pentru forțele speciale de luptă împotriva extremismului din Federaţia Rusă - n.n.). M-au dus într-un cabinet unde mi-au spus că sunt acuzat în baza articolului 20.3 - „propaganda sau afișarea publică a atributelor sau simbolicii naziste”.

Mi-au spus că în 2013 am publicat pe pagina mea din rețeaua de socializare VKontakte o postare cu o poză în care apăreau Putin și Hitler. Desenul era însoțit de un text satiric. Aveam 13 ani când am distribuit acea postare. Nici nu țin minte de ce am publicat-o și nici nu-mi amintesc dacă eu am fost cel care a distribuit-o.

O altă acuzație era că am postat pe pagina mea rezultatul testului „Cât de mare patriot al Ucrainei ești?”, iar în descrierea testului erau cuvintele „Slavă Ucrainei!”. Polițiștii mi-au spus că însăși faptul apariției acestui test pe pagina mea nu mă caracterizează deloc într-o lumină pozitivă. Și m-au întrebat de ce l-am postat. Le-am spus că îmi place Ucraina, este o țară foarte bună. Securiștii m-au întrebat atunci dacă știu ce înseamnă lozinca „Slavă Ucrainei!”. I-am întrebat același lucru, dar ei nu mi-au răspuns.

Este uimitor că angajaților Centrului „E”, care trebuie să-i prindă pe teroriști, nu le-a fost lene să studieze zece mii de postări de-ale mele din rețeaua VKontakte, iar apoi să piardă timpul cu astfel de discuții.”

Radio Svoboda: Cum ați răspuns la aceste acuzații?

Daniil Smetanski: „Am vrut să fac uz de articolul 51 al Constituției Federaţiei Ruse, care spune că nimeni nu poate fi obligat să mărturisească împotriva lui însuși. Dar cei de la Centrul „E” m-au amenințat că vor aștepta până voi face majoratul, după care voi fi judecat ca unul matur. Iar maiorul de acolo mi-a promis că dacă voi tăcea își va lua telefonul mobil cu toate parolele de la rețelele de socializare și datele personale. Sub această presiune am decis să scriu o explicație și să-mi recunosc vina.”

Radio Svoboda: Cei de la Centrul „E” v-au amenințat că veți avea probleme pe viitor?

De facto, securiștii vor să ajungă în interiorul filialei locale a partidului lui Navalnîi

Daniil Smetanski: „Ei s-au purtat relativ amabil, încercând să-mi câștige încrederea. Povesteau tot felul de lucruri denigratoare despre voluntarii din echipa locală a lui Navalnîi și despre coordonatorul acesteia Artiom Kornîșov. Spuneau că el demult i-a turnat pe toți colegii săi. Securiștii m-au întrebat și despre mama lui Artiom, se interesau dacă aceasta ia salariu de la filiala locală a partidului. Mama lui Artiom Kornîșov a venit la noi o singură dată și ne-a citit o lecție despre Constituția Federaţiei Ruse. Securiștii m-au mai rugat să le aduc materiale de promovare de la partid. Ei mi-au explicat că au nevoie de foile volante și insigne pentru colecție.

Aceste lucruri m-au făcut să ajung la concluzia că acuzația în baza articolului 20.3 era doar un pretext. De facto, securiștii vor să ajungă în interiorul filialei locale a partidului lui Navalnîi.”

Radio Svoboda: Directorul, profesorii de la școală și-au formulat în vreun fel atitudinea față de ceea ce s-a întâmplat?

Daniil Smetanski: „Nu am avut niciodată la școală probleme din cauza lui Navalnîi, chiar dacă merg la toate orele cu insigna partidului. După interogatoriu profesorul care m-a rugat să ies din clasă mi-a spus că administrația școlii a luptat mult timp pentru mine, că profesorii nu m-au predat imediat securiștilor. Însă directorul mi-a spus, atunci când mi-a fost înmânată citația la ședința comisiei pentru minori, că am comis o încălcare gravă a legii. Apropo, cei de la Centrul „E” m-au sunat și s-au oferit să mă ducă cu mașina la judecată. Dar am refuzat această ofertă stranie.”

Radio Svoboda: Ce s-a întâmplat la ședința comisiei pentru minori?

Daniil Smetanski: „Am mers acolo cu avocatul și cu bunica. Cazul meu a fost examinat de niște femei supărate din Ministerul de Interne. Acestea spuneau: „Daniil, ai comis o încălcare oribilă a legii!”. Mă simțeam trădător de patrie și ultim nemernic. Am explicat că desenul cu Hitler și Putin este un fel de umor. Mi-au răspuns că un desen umoristic poate jigni sentimentele multor oameni.

La Comisie au ridicat din nou problema Ucrainei. M-au întrebat ce mă leagă de această țară. În replică i-am întrebat de ce nu aș putea iubi Ucraina?

Membrii comisiei repetau mereu că vor foarte mult să mă pedepsească. Dar nu au reușit – avocatul Maxim Kuklinov a găsit încălcări procedurale în cazul meu și cazul a fost închis.”

Radio Svoboda: Cum a reacționat bunica la toată această situație?

Daniil Smetanski: „Ea de obicei nu se amestecă în viața mea. Bunica consideră că mă pot lămuri singur ce e bine și ce e rău. Ea și la comisie a spus că nu știe ce fac în internet, pentru că îmi respectă libertatea. În timpul procesului bunica s-a ținut bine, deja își revenise din primul șoc, când am fost ridicat de la școală și când i s-a spus că voi fi judecat pentru o postare de acum cinci ani. Atunci bunica nu s-a putut liniști mult timp și tot repeta: „Pe Daniil de la școală l-au luat KGB-iștii. Oare chiar revin represiunile?”

Radio Svoboda: Veți rămâne în continuare în filiala locală a lui Navalnîi?

Daniil Smetanski: „Pe mine această istorie nu m-a intimidat. Desigur, voi continua să fiu unul dintre cei mai activi voluntari al lui Navalnîi în Petrozavodsk. Lui Navalnîi nu i s-a permis să participe la alegerile viitoare, așa că aceste alegeri vor fi o pierdere de timp și un fals. Situația în țară devine tot mai proastă. Ultimele rămășițe ale libertății ne sunt luate. Au ajuns deja și la internet. Într-o țară normală așa ceva nu se poate întâmpla. Și eu voi face tot ce pot pentru a schimba mersul lucrurilor.”