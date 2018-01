Armand Goşu: „Cel mai bun lucru ar fi să organizeze alegeri anticipate și să plece de la butoane...”

Noii membri ai cabinetului Pavel Filip au depus, miercuri, jurământul, imediat după semnarea decretelor de numire de către speakerul parlamentului. Andrian Candu a deținut interimatul funcției de șef al statului, după ce Curtea Constituțională l-a suspendat temporar pe președintele Igor Dodon care a refuzat în mod repetat să accepte noii membri ai executivului. Europa liberă l-a întrebat pe publicistul şi analistul politic român Armand Goşu ce crede el despre această primenire guvernamentală de la Chișinău.



Europa Liberă: Să vorbim despre politica externă a Republicii Moldova, despre cei care trebuie s-o promoveze și încotro să ducă țara, pentru că societatea e divizată, inclusiv atunci când cetățenii sunt întrebați pe ce cale trebuie să meargă Moldova și unii cred că ar trebui să se apropie mai mult de Rusia, alții spun că doar integrarea europeană ar fi colacul de salvare pentru țară. Dvs. ce credeți despre politica externă a Moldovei, se va schimba sau nu?

Armand Goșu: „Minuni n-are rost să așteptăm, mari schimbări n-au cum să se întâmple cu o politică internă proastă. Diplomația n-o să reușească să salveze aparențele. Cred că 2018 va fi un an mai degrabă al marilor așteptări. Toți ochii vor fi ațintiți pe campania electorală, pe toamna lui 2018 și pe configurația viitoarei majorități parlamentare. Până atunci, cred că mai degrabă se va face un fel de mentenanță în politica externă a Chișinăului. Sigur e important ca cine va face acea mentenanță să fie suficient de abil, dibaci, să obțină maximum de profit pentru guvernare într-un context foarte complicat regional. Nu cred că poate să facă mai mult decât atât, pentru că Moldova nu are cum să obțină mai mult decât atât.”

Europa Liberă: În Cabinetul de miniștri de la Chișinău a apărut o nouă funcție – cea de vicepremier pentru Integrare Europeană, există și Ministerul de Externe. Faptul că a fost preluată această experiență inclusiv de la România, atunci când țara se pregătea să adere la UE, credeți că e o experiență bună, potrivită, se vor schimba anumite paradigme?

Armand Goșu: „… experiența României. În primul rând, România nu este o fostă republică sovietică. Moldova cred că mai util ar fi fost să preia experiența Țărilor Baltice, care au făcut și ele parte ca și RSS Moldovenească din fostul imperiu sovietic. Sigur, orice expertiză în plus, care a ajuns la Chișinău, care a ajuns la Guvern, la Ministerul Integrării Europene e binevenită, însă, dacă vrei să obții rezultate, o faci în primele luni după alegeri, după formarea noii majorități parlamentare. Noi suntem acum la sfârșitul mandatului, după o guvernare foarte tulbure, care a debutat după niște alegeri destul de controversate în noiembrie 2014, cu mișcări de stradă, cu miliarde de dolari furate. A fost extrem de tulbure tot ce s-a întâmplat în această perioadă. Să vii acum să spui că salvezi integrarea europeană, pentru că aduci, pe final de mandat, figuri onorabile în Guvern, mi se pare cel puțin neserios.”

Europa Liberă: Guvernarea totuși promite să modifice inclusiv Legea Fundamentală, Constituția Republicii Moldova, să introducă vectorul integrării europene ca vector prioritar al țării. Ce mai poate reuși și cui să-i mai demonstreze că e credibilă această guvernare, dacă ne referim la relația pe care o va clădi cu partenerii externi?

Armand Goșu: „Pentru viitorul Republicii Moldova, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face această putere e să organizeze alegeri anticipate și să plece de la butoane. Sigur, unii pot să plece în pușcărie, alții pot să-și negocieze imunități prin Elveția. Dar cu cât pleacă mai repede această putere, cu atât viitorul Republicii Moldova va avea de câștigat. Ei sunt atât de necredibili, încât orice ar face… Poate Constituția Republicii Moldova să conțină doar acest punct - Republica Moldova e țară profund europeană și a militat numai pentru integrarea În Uniunea Europeană -, nu-i crede nimeni. La București poate, dar nici cei de acolo, de la București, nu sunt așa de credibili. Nicio cancelarie serioasă europeană n-o să-i stimeze. Toată lumea o să-și vadă de treabă și o să treacă următoarele 10, 11 luni și o să vadă la Chișinău ce putere vine și în funcție de cum se vor desfășura alegerile, campania electorală și cine va câștiga, cine va veni la guvernare. Atunci abia se vor lua probabil niște decizii… undeva târziu în toamnă, pe la începutul anului viitor, dar să nu-și închipuie cineva că deciziile alea depind doar de București, că se mai fac nu știu ce aranjamente prin serviciile secrete, pe aici mai vâră niște bani, se mai spală alții…. Nu, nu! Nu, va ține, nu vor reuși să facă lucrurile astea! Lucrurile au degenerat mult prea mult ca să se mai poată salva reprezentanții de marcă ai actualei guvernări de la Chișinău.”

Europa Liberă: Domnule Goșu, dar Federația Rusă mai poate decide soarta Republicii Moldova direct sau indirect, dacă Chișinăul decide odată și pentru totdeauna să integrarea europeană rămâne o prioritate?

Armand Goșu: „O iluzie încercarea lui Plahotniuc să vândă prostia asta cu modificarea Constituției. Amintiți-vă, în ultimii doi ani Curtea Constituțională cum s-a comportat, ce modificări, ce echilibristică a făcut, ce interpretări halucinante a dat legilor; nu m-aș mira ca o Curte Constituțională care să continue pe aceeași linie inaugurată de Curtea Constituțională condusă de dl Tănase să vină peste doi ani și să spună: „Tocmai de asta trebuie să mergem cu Rusia, pentru că, uitați-vă, există acolo un articol care spune că trebuie să fim în Europa, Rusia înseamnă Europa. Semnăm, deci, cu Rusia”. Deci, e o prostie; nu ne pierdem vremea cu prostii, haideți să vorbim de lucruri serioase.”

Europa Liberă: La modul serios, credeți că Igor Dodon și Vladimir Putin au discutat acest aspect al politicii externe pe care trebuie s-o promoveze Republica Moldova?

Armand Goșu: „Eu nu cred că Putin mizează pe Dodon în Republica Moldova, cred că și pentru Putin Dodon e un caraghios. Cred că are certitudinea că este pilotat și de la alte butoane, iar Rusia în momentul acesta trebuie doar să-și cumpere pop-corn, să-și facă o rezervă de Coca-Cola și să se uite din fotoliu la ce se întâmpla la Chișinău. Dacă Rusiei îi face treaba Plahotniuc și alții care sunt acum la putere – furând, mințind, falsificând spiritul european –, de ce să-și bată Rusia capul să trimită oameni pe teren, să cheltuiască resurse?”

Europa Liberă: Rusia e un mediator activ în cadrul procesului de negocieri în formatul „5+2” pentru reglementarea transnistreană.

Armand Goșu: „Ce treabă are asta cu ce discutam noi? Ce se reiau mâine negocierile cu Transnistria?”

Europa Liberă: Parcursul european al Moldovei nu depinde inclusiv de felul cum va fi soluționată problema transnistreană?

Armand Goșu: „Nu, doamnă. Parcursul Moldovei depinde, în primul rând, de Moldova. Nu mai dăm vina nici pe Rusia, nici pe Transnistria, ci pe elita politică de la Chișinău. Dacă Moldova e astăzi unde este, într-o groapă adâncă, în mizerie, în depresie profundă, în neîncredere, situația asta o avem doar datorită elitei politice de la Chișinău.”

Europa Liberă: Dar peste un an România va prelua președinția la Uniunea Europeană. Poate să impulsioneze această integrare europeană a Moldovei Bucureștiul?

Armand Goșu: „Nu, n-are cum. Sunt unii pe aici capete înfierbântate. Dar, după știința mea, mai multe cancelarii străine au atenționat deja Bucureștiul să stea cuminte. Evident, minți înfierbântate sunt peste tot în lume. Nu mă îndoiesc că vor fi unii care vor vinde Chișinăului tot felul de gogoși.

Diplomația de la București poate să împingă dosarul Moldova mai în față sau mai în spate. Părerea mea este însă că orice inițiativă a României pentru Republica Moldova va fi privită cu foarte, foarte multă suspiciune. Pentru politica externă a României, în primul rând cea regională a României, Moldova a fost un test. Din păcate, România nu pare să ia o notă prea bună la testul acesta. Sigur că încă se joacă, încă nu s-a terminat meciul, dar impresia... așa de pe margine, din tribună, de la peluză, observând reacția oficialilor de la tribuna principală, cred că mai degrabă România, cu Plahotniuc în brațe, s-a cam făcut de râs.”

Europa Liberă: Și Moldova mai are șanse să se europenizeze, să se modernizeze în stil european?

Armand Goșu: „Depinde cum vor decide cetățenii Republicii Moldova, depinde ce votați dvs. Dacă dvs. votați cu forțele europene în alegerile care vin și acele forțe europene autentice vor ajunge la guvernare, Moldova are șanse; dacă votați altceva, n-o să aibă șanse.”